Над 1300 случая на чикунгуня треска в Южен Китай

Лекари са открили 1387 нови случая на инфекция с вируса чикунгуня в провинция Гуандун в Южен Китай през последната седмица, съобщи регионалният център за контрол и превенция на заболяванията в доклад за периода от 3 до 9 август.

По-голямата част от заразените (1212) са открити в град Фошан, който беше центърът на заболяването в началото на юли. 103 случая са регистрирани в столицата на провинцията Гуанджоу.

В региона са предприети засилени превантивни мерки и е в ход целенасочено унищожаване на комарите, пренасящи вируса.

Огнището на вируса чикунгуня е възникнало в провинция Гуандун в началото на юли по време на горещо и влажно време, което благоприятства размножаването на комарите. Общият брой на случаите на треска, открити в Южен Китай, надхвърля 8000. Освен това лекарите са установили над 100 случая на денга. Заразени хора са регистрирани и в Гуанджоу, Макао, Хонконг и други градове. По-голямата част от тях вече са прекарали лека форма на треската.

Това изключително болезнено и парализиращо заболяване буквално прегъва човек наполовина. Медицината все още не знае лек или ваксина за чикунгуня. Инкубационният период обикновено е от 3 до 12 дни. Началото на заболяването винаги е внезапно - температурата се повишава рязко, появяват се втрисане, болки в гърба и ставите, обрив. Преносвачите са два вида комари - Aedes aegypti и Aedes albopictus.