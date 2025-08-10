Новини
Над 1300 случая на чикунгуня треска в Южен Китай

10 Август, 2025 12:21 984 6

По-голямата част от заразените са открити в град Фошан

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Лекари са открили 1387 нови случая на инфекция с вируса чикунгуня в провинция Гуандун в Южен Китай през последната седмица, съобщи регионалният център за контрол и превенция на заболяванията в доклад за периода от 3 до 9 август.

По-голямата част от заразените (1212) са открити в град Фошан, който беше центърът на заболяването в началото на юли. 103 случая са регистрирани в столицата на провинцията Гуанджоу.

В региона са предприети засилени превантивни мерки и е в ход целенасочено унищожаване на комарите, пренасящи вируса.

Огнището на вируса чикунгуня е възникнало в провинция Гуандун в началото на юли по време на горещо и влажно време, което благоприятства размножаването на комарите. Общият брой на случаите на треска, открити в Южен Китай, надхвърля 8000. Освен това лекарите са установили над 100 случая на денга. Заразени хора са регистрирани и в Гуанджоу, Макао, Хонконг и други градове. По-голямата част от тях вече са прекарали лека форма на треската.

Това изключително болезнено и парализиращо заболяване буквално прегъва човек наполовина. Медицината все още не знае лек или ваксина за чикунгуня. Инкубационният период обикновено е от 3 до 12 дни. Началото на заболяването винаги е внезапно - температурата се повишава рязко, появяват се втрисане, болки в гърба и ставите, обрив. Преносвачите са два вида комари - Aedes aegypti и Aedes albopictus.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Айде

    9 1 Отговор
    Айде свършва войната в Украйна.

    12:25 10.08.2025

  • 2 Госあ

    6 0 Отговор
    На 3 септември съм там ! Ще размахвам червеното знаме ! Кеф, А !

    12:30 10.08.2025

  • 3 Обективен

    7 1 Отговор
    Милиардерите ще затрият света .

    12:49 10.08.2025

  • 4 истина ти казвам

    4 0 Отговор
    Айде пак се почва! Ваксина има ли вече готова,такова???🤑

    13:05 10.08.2025

  • 5 Тихо, че оня си

    1 0 Отговор
    ганин във фащ ще чуе и пак ще затворят цял свят. Станциите планират да оваксинят "раята" със змийска отрова, за да я изпратят в отвъдното.

    13:39 10.08.2025

  • 6 Тихо, че сега

    1 0 Отговор
    Урсула е вдигнала летвата. Вместо милиард, тоя път ще задигне 10 милиарда евра. А ще плащат всичките пчелички на съюза. Тези не разбраха, че тази за нас е никаква. Никой от народа не я е избирал и не я е упълномощавал, тя да ни представя и ръководи. Тогава, за какво я слушаме и й се подчиняваме?

    13:42 10.08.2025

