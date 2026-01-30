Иран заплаши да обяви въоръжените сили на ЕС за "терористи"

Иран планира да определи като "терористи" въоръжените сили на страните от Европейския съюз, които са включили в черния списък Корпуса на гвардейците на ислямската революция. Това заяви висшият ирански служител по сигурността Али Лариджани в социалната мрежа X, съобщава "Ройтерс", предава News.bg.

"Следователно последствията ще паднат върху европейските страни, които са предприели подобни действия", подчерта Лариджани.

Вчера върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас обяви, че Европейският съюз ще включи Иранската революционна гвардия в списъка си с терористични организации.