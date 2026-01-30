Иран заплаши да обяви въоръжените сили на ЕС за "терористи"

Иран планира да определи като "терористи" въоръжените сили на страните от Европейския съюз, които са включили в черния списък Корпуса на гвардейците на ислямската революция. Това заяви висшият ирански служител по сигурността Али Лариджани в социалната мрежа X, съобщава "Ройтерс", предава News.bg.
"Следователно последствията ще паднат върху европейските страни, които са предприели подобни действия", подчерта Лариджани.
Вчера върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас обяви, че Европейският съюз ще включи Иранската революционна гвардия в списъка си с терористични организации.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
15:15 30.01.2026
2 ......
15:16 30.01.2026
3 Ха-ха
15:17 30.01.2026
4 Зороастризъм
15:18 30.01.2026
5 Ганя Путинофила
Бабата хубаво го пляска!
15:23 30.01.2026
6 Сатана Z
15:23 30.01.2026
7 Някой
15:24 30.01.2026
8 Спецназ
че когато Господ хвърлял мозък и разум отгоре,
ТЯ БИЛА С ЧАДЪР! Да не и изгори белото вратле, Баце!
ТАА ако ми е Свиня в Кочината каква е гръчава-
с вилата ша я нАдупча, само яденьето да ми еде!!
15:25 30.01.2026
9 Пламен
15:25 30.01.2026