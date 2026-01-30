Новини
Иран заплаши да обяви въоръжените сили на ЕС за "терористи"

30 Януари, 2026 15:11 507 9

  • иран-
  • европейски съюз-
  • терористи-
  • въоръжени сили

Решението идва след решението на ЕС да включи Иранската революционна гвардия в списъка на терористичните организации

Иран заплаши да обяви въоръжените сили на ЕС за "терористи" - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иран планира да определи като "терористи" въоръжените сили на страните от Европейския съюз, които са включили в черния списък Корпуса на гвардейците на ислямската революция. Това заяви висшият ирански служител по сигурността Али Лариджани в социалната мрежа X, съобщава "Ройтерс", предава News.bg.

"Следователно последствията ще паднат върху европейските страни, които са предприели подобни действия", подчерта Лариджани.

Вчера върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас обяви, че Европейският съюз ще включи Иранската революционна гвардия в списъка си с терористични организации.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    5 1 Отговор
    То няма такива бе, виж прайдове много.

    15:15 30.01.2026

  • 2 ......

    3 2 Отговор
    Как си представяте папата на фона на ракети?

    15:16 30.01.2026

  • 3 Ха-ха

    2 6 Отговор
    И Европа взе, че си го премести.!

    15:17 30.01.2026

  • 4 Зороастризъм

    2 4 Отговор
    Божеее, до къде се докарала Персия

    15:18 30.01.2026

  • 5 Ганя Путинофила

    3 0 Отговор
    Макарона защо правеше коли Рено в Иран!
    Бабата хубаво го пляска!

    15:23 30.01.2026

  • 6 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Хем гейове ,хем терористи.

    15:23 30.01.2026

  • 7 Някой

    1 3 Отговор
    Иран трябва просто и ясно да заяви. Дойде ли самолетоносач на един полет разстояние, просто ще бъде потопен предварително. Както и за другите кораби. Да теглят една линия до която американски военни кораби да не се приближават. Трябва да действат първи!

    15:24 30.01.2026

  • 8 Спецназ

    2 1 Отговор
    Кая Калас се доказа за пореден път,
    че когато Господ хвърлял мозък и разум отгоре,

    ТЯ БИЛА С ЧАДЪР! Да не и изгори белото вратле, Баце!

    ТАА ако ми е Свиня в Кочината каква е гръчава-
    с вилата ша я нАдупча, само яденьето да ми еде!!

    15:25 30.01.2026

  • 9 Пламен

    2 0 Отговор
    КОПЕЙКИТЕ ПАК ЦЕЛУВАТ ОНУЙ НА ЧАЛМИТЕ .

    15:25 30.01.2026

