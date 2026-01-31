Новини
Пентагонът предупреди: Няма да толерираме опасни действия на Техеран в Ормузкия проток

31 Януари, 2026 14:39

Съобщението за маневрите бе направено в четвъртък на фона на заплахата на американския президент Доналд Тръмп, че може да използва военна сила срещу Иран, ако той не се съгласи на сделка за ядрената си програма

Пентагонът предупреди: Няма да толерираме опасни действия на Техеран в Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Съединените щати предупредиха, че "няма да толерират опасни действия" на Иран в Ормузкия проток, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), което отговаря за Близкия изток, даде да се разбере това в навечерието на предстоящите утре и вдругиден по този най-важен маршрут за износ на петрол учения с бойни стрелби на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция - военната опора на властта в Техеран.

Съобщението за маневрите бе направено в четвъртък на фона на заплахата на американския президент Доналд Тръмп, че може да използва военна сила срещу Иран, ако той не се съгласи на сделка за ядрената си програма.

Въоръжените сили на САЩ няма да толерират "опасни маневри" като полети над американски военни кораби, включително приближаването на ирански моторници, насочили се към сблъсък с американски кораби, предупреди вчера СЕНТКОМ. То напомни, че "всяко опасно и непрофесионално поведение в близост до американски сили, регионални партньори или търговски кораби увеличава рисковете от сблъсък, ескалация и дестабилизация".

Съединените щати "разполагат с най-добре обучената и смъртоносна сила в света и ще продължат да действат с най-високи нива на професионализъм и да се придържат към международните норми. Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция трябва да направи същото", подчерта СЕНТКОМ.

Ормузкият проток между Иран и Оман е широк 55 километра, отбелязва ДПА.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кво ще толерирате бре

    24 4 Отговор
    Вие само нацизъм и брутални кървави режими толерирате...

    14:41 31.01.2026

  • 2 Тея се оляха

    31 3 Отговор
    Навсякъде заповядват и нареждат. Избиха индианците, сега ще избият и останалия свят.

    Коментиран от #8

    14:41 31.01.2026

  • 3 БОЛШЕВИК

    24 4 Отговор
    Само един самолетоносач да бъде ударен на агресорите и ще си поделят опашките!

    Коментиран от #5

    14:42 31.01.2026

  • 4 Смърфиета

    7 11 Отговор
    Иран е сто милиона, САЩ са двеста и пендесет.

    14:43 31.01.2026

  • 5 Смърфиета

    3 12 Отговор

    До коментар #3 от "БОЛШЕВИК":

    Ще го поправят.

    14:44 31.01.2026

  • 6 татунчо 🍌

    18 2 Отговор
    Нападнете Иран , че да ви видим колко сте велики и да се посмеем малко и ние .😁

    14:44 31.01.2026

  • 7 Шепа милиардери в в горните 0,0001%

    19 2 Отговор
    по богатство в света да управляват нация от 341 милиона души и с армия в градовете на САЩ да мачкат и убиват собственият си народ и граждани, брутално с военна сила да тероризират държавите по света и толерират монархични диктатури и кървави сааатрапи какво е? А? Демокрация вероятно се казва нали ? ....Няма по олигархично управление в света от това което е в момента в САЩ. Изключителната концентрация на богатство е неразделна от олигархичната политическа власт. Кабинетът на Тръмп и най-високопоставените служители притежават колективно нетно богатство над 60 милиарда долара. Богатството на тази администрация е по-голямо от всички предшественици. Шестнадесет от двадесет и петте най-богати назначенци на Тръмп се нареждат сред 813-те милиардери в нация от 341 милиона души – което ги поставя в горните 0,0001 процента. Това не е символично представителство. Това е пряко управление от страна на олигархията.

    Коментиран от #12

    14:45 31.01.2026

  • 8 Гещев

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тея се оляха":

    Да започват с немските пендераcти.

    14:46 31.01.2026

  • 9 Ъхъъъъъъ.....

    17 2 Отговор
    Няма да толерираме никаква демокрация. Никакъв суверинитет и никакви човешки права и свободи. Ние сме атлантически нацисти и световен жандарм ...

    14:48 31.01.2026

  • 10 Ъхъъъъъъ.....Няма да толерираме ...

    10 1 Отговор
    Документът изрично се позовава на империализма от 19-ти век, отбелязвайки, че „нашите предшественици са признавали, че Съединените щати трябва да поемат по-силна, водеща роля в делата на полукълбото“ и че „именно това прозрение е довело до доктрината Монро и последвалата доктрина Рузвелт“. Съгласно доктрината Рузвелт (кръстена на Теодор Рузвелт, президент от 1901 до 1909 г.), американските морски пехотинци нахлуват в Никарагуа, Хаити, Доминиканската република и Куба. Администрацията на Тръмп обявява тези престъпления за модел за външната политика на 21-ви век: „Това е следствието на Тръмп от доктрината Монро – здрав разум и мощно възстановяване на американската мощ и прерогативи в това полукълбо.“ Пентагонът е поел ангажимент да „предостави на президента надеждни възможности, за да гарантира достъпа на американските военни и търговски сили до ключови терени от Арктика до Южна Америка“.„Родина и полукълбо“ напомня за нацисткия лозунг „Heim ins Reich“ – „Дом в Райха“ – използван за оправдаване на анексирането на Австрия и Судетската област от Германия през 1938 г. Точно както Хитлер обявява, че немскоезичните територии принадлежат на Велика Германия, администрацията на Тръмп твърди, че Гренландия, Панама и Мексиканският залив са американски владения, които трябва да бъдат осигурени със сила.

    14:50 31.01.2026

  • 11 хехе

    11 3 Отговор
    Що щат краварите там да си стоят в обора и няма да има заплахи за никой.

    14:51 31.01.2026

  • 12 БОЛШЕВИК

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Шепа милиардери в в горните 0,0001%":

    Това е истината! Дивия капитализъм сам ще се самоизяде. Както казваше и др. Живков социализма ще дойде от голяма държава с див капитализъм и феодализъм!

    14:52 31.01.2026

  • 13 Ъхъъъъъъ.....Няма да толерираме ...

    10 0 Отговор
    Олигархията на Уолстрийт и нейните корпоративни съюзници изопачават закона, подкопават правителството и оформят общественото мнение чрез корумпирани медии, които изкривяват и прикриват социалната реалност. Престъпни измами, слабо прикрита корупция и дива мания за лично богатство заразяват всеки слой на елита, от Белия дом, Конгреса, съдебната система и корпоративните заседателни зали до престижните цитадели на академичните среди. Натрупването на милиарди не се дължи на производството, а на спекулации, манипулиране на дългове, ограбване на социални ресурси и обедняване на масата от населението. Ненаситната алчност и жажда за самозадоволяване на олигархията се сблъскват не само с буржоазните закони, но и с най-основните морални принципи. От Белия дом и публичния дом „Мар-а-Лаго“ до мегамилионните имения, перверзните и хищнически апетити царуват неконтролируемо: милиардери и високопоставени политици приветстват услугите на трафиканти на деца за сексуална употреба като Епщайн, получавайки удоволствие от суровата експлоатация на безпомощните. В тези среди парите, покварата и насилието са неразделни.

    14:52 31.01.2026

  • 14 оня с коня

    5 12 Отговор
    Русофилите казаха че Иран е "Голяма хапка" за Америка.Пропустаха да кажат в бързината обаче,че Америка има Голяма уста!

    Коментиран от #35, #44

    14:52 31.01.2026

  • 15 А трябва ли

    14 1 Отговор
    суверенна държава намираща се на хиляди мили от нея да търпи терористични операции защото на държавата САЩ и било кеф!? Заслужават целият им флот да бъде потопен!

    14:54 31.01.2026

  • 16 Ъхъъъъъъ.....Няма да толерираме ...

    8 0 Отговор
    Администрацията на Тръмп публикува в петък своята Национална отбранителна стратегия за 2026 г. - 34-страничен документ, който открито провъзгласява американското военно господство в Северна и Южна Америка като платформа за глобална война. Стратегията, издадена от новопреименуваното „Министерство на войната“, е план за империалистическо завоевание.Националната отбранителна стратегия въвежда концепцията за „Родина и полукълбо“, като ефективно разширява определението за американска „родина“, за да включи цяла Северна и Южна Америка.
    Надграждайки върху Стратегията за национална сигурност, публикувана през декември, която обявява „следствие на доктрината Монро на Тръмп“, документът твърди, че защитата на американската територия изисква военен контрол над цялото Западно полукълбо. В него се заявява: „Ще защитаваме активно и безстрашно интересите на Америка в цялото Западно полукълбо. Ще гарантираме на САЩ военен и търговски достъп до ключови територии, особено до Панамския канал, Американския залив и Гренландия.“

    Коментиран от #22

    14:54 31.01.2026

  • 17 Ъхъъъъъъ.....Няма да толерираме ...

    9 1 Отговор
    „Изкуството на сделката“ на Тръмп е начинът на действие на капиталистическата класа, обхващащ всяка форма на корпоративна и правителствена престъпност: натрупване на печалби от продажбата на самолети и ракети, използвани при геноцидното нападение срещу Газа, убийството на неидентифицирани рибари в международни води край бреговете на Венецуела, незаконното разполагане на военни сили в американски градове и изземването и депортирането на имигранти от Съединените щати от агенти на ICE, в нарушение на всички законни права. Финансово-корпоративната олигархия, в своите бизнес операции и оргии, не е нищо друго освен супермафия на върха на капиталистическото общество, парадираща с престъпност и перверзия, докато обикновените хора плащат цената с мизерия и кръв.

    14:56 31.01.2026

  • 18 Тия американци не разбраха ли че

    7 5 Отговор
    Когато тръгнат срещу Южна Америка и мюсюлманите почват да нападат Израел и отклоняват действията срещу наркокартелите

    Коментиран от #21

    14:56 31.01.2026

  • 19 Иван

    4 1 Отговор
    Иранският центком, който отговаря за Карибско море.

    14:57 31.01.2026

  • 20 Копейка

    3 9 Отговор
    На нас ни казаха да викаме за Северна Корея, Русия и Иран.

    14:58 31.01.2026

  • 21 Иван

    2 5 Отговор

    До коментар #18 от "Тия американци не разбраха ли че":

    Какво общо имат САЩ с Израел?

    14:59 31.01.2026

  • 22 БОЛШЕВИК

    11 3 Отговор

    До коментар #16 от "Ъхъъъъъъ.....Няма да толерираме ...":

    САЩ вече нямат тия сили и възможности. На САЩ ще му е все по-трудно да се справя с проблемите и конфликтите които ще избухват на тяхна територия. САЩ са вече колос на глинени крака!

    Коментиран от #27

    15:00 31.01.2026

  • 23 Сега осъзнавате ли

    12 3 Отговор
    Колко прав е бил Живков и партийното ни и държавно ръководство по времето на социализма? Осъзнавате ли какви нацисти са атлантиците и във какво блато ни тикат вече 36 години тези паразити ?

    Коментиран от #29

    15:01 31.01.2026

  • 24 Софиянец

    5 2 Отговор
    Тръмпака вместо да си гледа спбствената краварска кочина, където е пред гражданска война, а рейтинга му е занулен, тръгнал да се репчи на Иран по заповед на исраел!

    15:03 31.01.2026

  • 25 Филма "Великият диктатор"

    9 1 Отговор
    на Чарли Чаплин. Там дето един побъркан човек си подритваше глобуса на земното кълбо. Ей това е на практика Тръмп и новата стратегия на САЩ. Нищо ново под слънцето само побърканият индивид е друг

    15:07 31.01.2026

  • 26 Добри новини

    1 10 Отговор
    През нощта на 31 януари на временно окупираните територии бяха поразени:
    ⚡️ЗРК „Тор-М1“ в района на Каменка;
    ⚡️Пункт за управление на дронове в Ровнополе;
    ⚡️Склад за материално-технически средства на подразделение от отделна мотострелкова бригада във Воскресенка;
    ⚡️Ступване на жива сила в районите на Ровнополе, Приволе, Успеновка и Часов Яр;
    ⚡️Пункт за управление от състава на мотострелкови полк в района на Полтавка.
    Освен това е поразен пункт за управление на дронове в Брянска област.
    Слава на украинските ни братя ! 🇧🇬🇺🇦

    Коментиран от #45

    15:08 31.01.2026

  • 27 Прав сте колега !

    7 0 Отговор

    До коментар #22 от "БОЛШЕВИК":

    Бруталното изригване на американското империалистическо насилие е провокирано от опит за разрешаване на ескалираща икономическа криза и поддържане на глобалната хегемония чрез военна сила. През последната година стойността на долара се срина с 10 процента. Цената на златото, защитно средство срещу долара, скочи над 5500 долара за унция, което е ръст от близо 700 долара за една седмица. Федералният дълг на САЩ възлиза на 38,4 трилиона долара и нараства с 8 милиарда долара на ден. И трите основни агенции за кредитен рейтинг понижиха рейтинга на суверенния дълг на САЩ, а Deutsche Bank предупреди за „криза на доверието в американската валута“.

    15:09 31.01.2026

  • 28 Краваря да мълчи света не е негов

    6 1 Отговор
    почва да дразни и ще хвърчат краварски къщички направени от палети.

    15:09 31.01.2026

  • 29 Чиба, северно-азиатски ибpик !

    1 6 Отговор

    До коментар #23 от "Сега осъзнавате ли":

    Само да припомня
    След като се отвори концлагера България и хората можеха да пресичат границата без риск да ги застрелят, 3 милиона българи избягаха от все още властващата ДС-КГБ мафия и всички в посока на Запад.
    Никой не се излъга да отиде в рая на монголските руZи ! В "руZкия рай" на рашисткия режим на Путлер.
    Та затова като попитам някой путлераZт, би ли живял в руския рай, започва да гледа и мучи като теле.

    Коментиран от #32, #33, #43

    15:12 31.01.2026

  • 30 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Усещам че няма да има нужда от чували и ковчези за самолетоносачите ,и заради говедата автомобилите ще станат лукс

    15:16 31.01.2026

  • 31 НЯМА .....

    3 0 Отговор
    Няма да толерираме никаква демокрация. Никакъв суверинитет и никакви човешки права и свободи. Ние сме атлантически нацисти и световен жандарм ! Ние сме терористи, военнопрестъпници и подкрепяме геноцид и всички брутални диктатури и кървави режими по света. ... А вие българи сте ни съюзници. По точно васали. Вашите атлантически нищожества са ни слуги.

    15:16 31.01.2026

  • 32 3 милиона българи избягаха ама

    5 1 Отговор

    До коментар #29 от "Чиба, северно-азиатски ибpик !":

    от погрома който нанесоха първите атлантици от СДС! Нали?

    15:19 31.01.2026

  • 33 Много са ми смешни Атлантическите

    5 1 Отговор

    До коментар #29 от "Чиба, северно-азиатски ибpик !":

    Дервиши как изпразнени от съдържание и разум се въртят около виртуалният атлантически пилон. Времето НЕ е ваше. Времето ви свърши предатели. Съвсем скоро ще го осъзнаете

    15:21 31.01.2026

  • 34 Констатация

    0 1 Отговор
    Е, кажете поне приблизително кога да си купя пуканки...

    15:23 31.01.2026

  • 35 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "оня с коня":

    Америка има голям ауспух.🤣🤣

    15:25 31.01.2026

  • 36 шекелка

    1 0 Отговор
    За кого да врякаме, за уса или Гренландия???

    15:30 31.01.2026

  • 37 тази война не се определя

    2 0 Отговор
    от политиката на иранското правителство – колкото и репресивна да е тя – а от историческия характер на двете страни. Съединените щати са най-мощната империалистическа държава в света. Иран е исторически потисната нация, подложена на спонсориран от САЩ преврат през 1953 г., който установи тираничен режим, и десетилетия на наказващи икономически санкции и военни заплахи след революцията от 1979 г. Това е империалистическа война срещу бивша колониална държава, чиято цел е поробването на иранския народ. 

    15:33 31.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Американският престъпен империализъм

    3 0 Отговор
    се стреми от десетилетия да свали буржоазно-клерикалния режим в Техеран като част от по-широкия проект за изграждане на „Нов Близък изток“ под хегемонията на САЩ. Настоящата военна ескалация е продължение на унищожаването на Ирак, войната в Сирия, бомбардировките на Либия от САЩ и НАТО и подкрепения от САЩ израелски геноцид над палестинците в Гааза. Израел сега е готов да се присъедини директно към всяка атака на САЩ срещу Иран.Протестите в Иран, причинени от санкциите, наложени от САЩ, бяха използвани от Вашингтон и неговите съюзници като оправдание за смяна на режима, докато цинично рекламират сина на шаха, живеещия в САЩ Реза Пахлави, като потенциален лидер на „нов Иран“. Твърденията за 30 000 убити протестиращи бяха разпространявани от западните правителства и медии, въпреки силно съмнителния източник на тези данни. Същите империалистически сили, които осъждат Иран за репресиите му, са съюзници на Саудитска Арабия, която обезглавява политически дисиденти, и Израел, който извърши геноцид в Гааза. Лицемерието е очевидно и изключително гнусно

    15:38 31.01.2026

  • 41 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Интересно,какво ще направи бай Дончо когато Иран изстреля рой от няколко стотин дрона и ракети по няколкото кораба и самолетоносач както го направи с железния купол на Израел?
    Тогава ще рухне мита за първата армия.
    Война ще има защото днес в Мирър някаква кифла е писнала,че бай Тръмп я закачал преди време.

    15:39 31.01.2026

  • 42 Странно как не осъзнаваш

    1 0 Отговор
    Че се позиционираш като маргинал във форума. И за справка да не се чудиш и да го търсиш: Маргинализираните общности са групи от хора, които са изтласкани в „периферията“ на обществото....

    15:44 31.01.2026

  • 43 Коментар 42

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Чиба, северно-азиатски ибpик !":

    За теб се отнася колега

    15:45 31.01.2026

  • 44 Коня на оня

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "оня с коня":

    А този голяма уста нали знаеш че ще бъде затворена.Гражданксата война в обора е неизбежна.А рижавия да си стои кротко щото 3 път ще е фатален

    15:51 31.01.2026

  • 45 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Добри новини":

    Мешията се е приближил към земята.

    15:52 31.01.2026

