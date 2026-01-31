Пентагонът предупреди: Няма да толерираме опасни действия на Техеран в Ормузкия проток

Съединените щати предупредиха, че "няма да толерират опасни действия" на Иран в Ормузкия проток, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), което отговаря за Близкия изток, даде да се разбере това в навечерието на предстоящите утре и вдругиден по този най-важен маршрут за износ на петрол учения с бойни стрелби на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция - военната опора на властта в Техеран.

Съобщението за маневрите бе направено в четвъртък на фона на заплахата на американския президент Доналд Тръмп, че може да използва военна сила срещу Иран, ако той не се съгласи на сделка за ядрената си програма.

Въоръжените сили на САЩ няма да толерират "опасни маневри" като полети над американски военни кораби, включително приближаването на ирански моторници, насочили се към сблъсък с американски кораби, предупреди вчера СЕНТКОМ. То напомни, че "всяко опасно и непрофесионално поведение в близост до американски сили, регионални партньори или търговски кораби увеличава рисковете от сблъсък, ескалация и дестабилизация".

Съединените щати "разполагат с най-добре обучената и смъртоносна сила в света и ще продължат да действат с най-високи нива на професионализъм и да се придържат към международните норми. Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция трябва да направи същото", подчерта СЕНТКОМ.

Ормузкият проток между Иран и Оман е широк 55 километра, отбелязва ДПА.