Пентагонът предупреди: Няма да толерираме опасни действия на Техеран в Ормузкия проток

Съединените щати предупредиха, че "няма да толерират опасни действия" на Иран в Ормузкия проток, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), което отговаря за Близкия изток, даде да се разбере това в навечерието на предстоящите утре и вдругиден по този най-важен маршрут за износ на петрол учения с бойни стрелби на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция - военната опора на властта в Техеран.
Съобщението за маневрите бе направено в четвъртък на фона на заплахата на американския президент Доналд Тръмп, че може да използва военна сила срещу Иран, ако той не се съгласи на сделка за ядрената си програма.
Въоръжените сили на САЩ няма да толерират "опасни маневри" като полети над американски военни кораби, включително приближаването на ирански моторници, насочили се към сблъсък с американски кораби, предупреди вчера СЕНТКОМ. То напомни, че "всяко опасно и непрофесионално поведение в близост до американски сили, регионални партньори или търговски кораби увеличава рисковете от сблъсък, ескалация и дестабилизация".
Съединените щати "разполагат с най-добре обучената и смъртоносна сила в света и ще продължат да действат с най-високи нива на професионализъм и да се придържат към международните норми. Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция трябва да направи същото", подчерта СЕНТКОМ.
Ормузкият проток между Иран и Оман е широк 55 километра, отбелязва ДПА.
1 Кво ще толерирате бре
14:41 31.01.2026
2 Тея се оляха
Коментиран от #8
14:41 31.01.2026
3 БОЛШЕВИК
Коментиран от #5
14:42 31.01.2026
4 Смърфиета
14:43 31.01.2026
5 Смърфиета
До коментар #3 от "БОЛШЕВИК":Ще го поправят.
14:44 31.01.2026
6 татунчо 🍌
14:44 31.01.2026
7 Шепа милиардери в в горните 0,0001%
Коментиран от #12
14:45 31.01.2026
8 Гещев
До коментар #2 от "Тея се оляха":Да започват с немските пендераcти.
14:46 31.01.2026
9 Ъхъъъъъъ.....
14:48 31.01.2026
10 Ъхъъъъъъ.....Няма да толерираме ...
14:50 31.01.2026
11 хехе
14:51 31.01.2026
12 БОЛШЕВИК
До коментар #7 от "Шепа милиардери в в горните 0,0001%":Това е истината! Дивия капитализъм сам ще се самоизяде. Както казваше и др. Живков социализма ще дойде от голяма държава с див капитализъм и феодализъм!
14:52 31.01.2026
13 Ъхъъъъъъ.....Няма да толерираме ...
14:52 31.01.2026
14 оня с коня
Коментиран от #35, #44
14:52 31.01.2026
15 А трябва ли
14:54 31.01.2026
16 Ъхъъъъъъ.....Няма да толерираме ...
Надграждайки върху Стратегията за национална сигурност, публикувана през декември, която обявява „следствие на доктрината Монро на Тръмп“, документът твърди, че защитата на американската територия изисква военен контрол над цялото Западно полукълбо. В него се заявява: „Ще защитаваме активно и безстрашно интересите на Америка в цялото Западно полукълбо. Ще гарантираме на САЩ военен и търговски достъп до ключови територии, особено до Панамския канал, Американския залив и Гренландия.“
Коментиран от #22
14:54 31.01.2026
17 Ъхъъъъъъ.....Няма да толерираме ...
14:56 31.01.2026
18 Тия американци не разбраха ли че
Коментиран от #21
14:56 31.01.2026
19 Иван
14:57 31.01.2026
20 Копейка
14:58 31.01.2026
21 Иван
До коментар #18 от "Тия американци не разбраха ли че":Какво общо имат САЩ с Израел?
14:59 31.01.2026
22 БОЛШЕВИК
До коментар #16 от "Ъхъъъъъъ.....Няма да толерираме ...":САЩ вече нямат тия сили и възможности. На САЩ ще му е все по-трудно да се справя с проблемите и конфликтите които ще избухват на тяхна територия. САЩ са вече колос на глинени крака!
Коментиран от #27
15:00 31.01.2026
23 Сега осъзнавате ли
Коментиран от #29
15:01 31.01.2026
24 Софиянец
15:03 31.01.2026
25 Филма "Великият диктатор"
15:07 31.01.2026
26 Добри новини
⚡️ЗРК „Тор-М1“ в района на Каменка;
⚡️Пункт за управление на дронове в Ровнополе;
⚡️Склад за материално-технически средства на подразделение от отделна мотострелкова бригада във Воскресенка;
⚡️Ступване на жива сила в районите на Ровнополе, Приволе, Успеновка и Часов Яр;
⚡️Пункт за управление от състава на мотострелкови полк в района на Полтавка.
Освен това е поразен пункт за управление на дронове в Брянска област.
Слава на украинските ни братя ! 🇧🇬🇺🇦
Коментиран от #45
15:08 31.01.2026
27 Прав сте колега !
До коментар #22 от "БОЛШЕВИК":Бруталното изригване на американското империалистическо насилие е провокирано от опит за разрешаване на ескалираща икономическа криза и поддържане на глобалната хегемония чрез военна сила. През последната година стойността на долара се срина с 10 процента. Цената на златото, защитно средство срещу долара, скочи над 5500 долара за унция, което е ръст от близо 700 долара за една седмица. Федералният дълг на САЩ възлиза на 38,4 трилиона долара и нараства с 8 милиарда долара на ден. И трите основни агенции за кредитен рейтинг понижиха рейтинга на суверенния дълг на САЩ, а Deutsche Bank предупреди за „криза на доверието в американската валута“.
15:09 31.01.2026
28 Краваря да мълчи света не е негов
15:09 31.01.2026
29 Чиба, северно-азиатски ибpик !
До коментар #23 от "Сега осъзнавате ли":Само да припомня
След като се отвори концлагера България и хората можеха да пресичат границата без риск да ги застрелят, 3 милиона българи избягаха от все още властващата ДС-КГБ мафия и всички в посока на Запад.
Никой не се излъга да отиде в рая на монголските руZи ! В "руZкия рай" на рашисткия режим на Путлер.
Та затова като попитам някой путлераZт, би ли живял в руския рай, започва да гледа и мучи като теле.
Коментиран от #32, #33, #43
15:12 31.01.2026
30 Kaлпазанин
15:16 31.01.2026
31 НЯМА .....
15:16 31.01.2026
32 3 милиона българи избягаха ама
До коментар #29 от "Чиба, северно-азиатски ибpик !":от погрома който нанесоха първите атлантици от СДС! Нали?
15:19 31.01.2026
33 Много са ми смешни Атлантическите
До коментар #29 от "Чиба, северно-азиатски ибpик !":Дервиши как изпразнени от съдържание и разум се въртят около виртуалният атлантически пилон. Времето НЕ е ваше. Времето ви свърши предатели. Съвсем скоро ще го осъзнаете
15:21 31.01.2026
34 Констатация
15:23 31.01.2026
35 стоян георгиев
До коментар #14 от "оня с коня":Америка има голям ауспух.🤣🤣
15:25 31.01.2026
36 шекелка
15:30 31.01.2026
37 тази война не се определя
15:33 31.01.2026
40 Американският престъпен империализъм
15:38 31.01.2026
41 Сатана Z
Тогава ще рухне мита за първата армия.
Война ще има защото днес в Мирър някаква кифла е писнала,че бай Тръмп я закачал преди време.
15:39 31.01.2026
42 Странно как не осъзнаваш
15:44 31.01.2026
43 Коментар 42
До коментар #29 от "Чиба, северно-азиатски ибpик !":За теб се отнася колега
15:45 31.01.2026
44 Коня на оня
До коментар #14 от "оня с коня":А този голяма уста нали знаеш че ще бъде затворена.Гражданксата война в обора е неизбежна.А рижавия да си стои кротко щото 3 път ще е фатален
15:51 31.01.2026
45 Иван
До коментар #26 от "Добри новини":Мешията се е приближил към земята.
15:52 31.01.2026