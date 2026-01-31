Новини
"Пейтриът" ще пази Саудитска Арабия, а хеликоптерите "Апачи" - Израел

31 Януари, 2026 09:38 397 7

Сделките са за близо 20 млрд. долара

"Пейтриът" ще пази Саудитска Арабия, а хеликоптерите "Апачи" - Израел - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов

Държавният департамент на САЩ е одобрил потенциална продажба на ракети "Пейтриът" и свързано с тях оборудване на стойност 9 млрд. долара на Саудитска Арабия, съобщи Пентагонът, цитиран от Ройтерс.

В изявлението се казва още, че основен доставчик на военното оборудване ще бъде компанията "Локхийд Мартин", уточни БТА.

Освен това Пентагонът обяви, че Държавният департамент е одобрил и потенциални доставки на военно оборудване по три отделни договора на стойност 6,5 млрд. долара на Израел, включващи леки тактически машини на пехотата - на стойност 1,98 млрд. долара, хеликоптери "Апачи" - на стойност 3,8 млрд. долара и генераторни установки за БТР-и на стойност 740 млн. долара.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

