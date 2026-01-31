Примирие?! Русия и Украйна си размениха нови удари с дронове

Украинската противовъздушна отбрана е свалила 64 от 85-те дрона, изпратени от Русия от снощи, обявиха тази сутрин Военновъздушните сили (ВВС) на Украйна, цитирани от Укринформ.
Безпилотни летателни апарати са били унищожени над северната, южната и източната част на страната. Регистрирани са 20 попадения на 13 места, се казва в изявлението, публикувоно в "Телеграм".
Атаката продължава, като във въздушното пространство на Украйна все още има руски дронове, предупреди БТА.
Най-малко четирима души бяха убити, а девет - ранени, при руски обстрел в Югоизточна Украйна през изминалото денонощие, предаде още Укринформ, като се позова на регионалните власти.
През последните 24 часа Русия е нанесла общо 1019 удара по 33 населени места в югоизточната Запорожка област, ранявайки трима души, обяви ръководителят на регионалната военна администрация Иван Федоров, цитиран също от Укринформ.
Властите в два граничещи със Запорожка област украински региона - Херсонска и Донецка област, съобщиха впоследствие за по двама убити и трима ранени през последните 24 часа.
Вчера в Украйна е имало 204 сражения, пише в редовната си сводка тази сутрин Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна.
Според него най-ожесточените сражения на 30 януари са станали на Покровското направление в Донецка област.
Министерството на отбраната на Руската федерация, от своя страна, съобщи за 26 свалени украински дрона от снощи, предаде ТАСС.
Близо две трети от тези безпилотни летателни апарати - 17, са били унищожени над граничещата с Украйна Брянска област. Над западната Смоленска област са били свалени 7 дрона, а над Белгородска област, която граничи с Украйна, и над окупирания Кримски полуостров - по един.
В западната Орловска област междувременно бе обявена опасност за авиацията.
Почти четири години след началото на войната, Русия и Украйна си разменят удари с дронове на практика всяка нощ.
Завчера президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че руският му колега Владимир Путин се е съгласил по негова молба Русия да не нанася удари в Украйна по столицата Киев и други градове в продължение на една седмица по време на "рекордните студове", които се очаква да започнат утре. Москва не е коментирала това изявление на Тръмп.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 руската мечка
Коментиран от #5
10:59 31.01.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
11:00 31.01.2026
3 Путин, В. В.
Толкова ли е трудно да се запомни?
Коментиран от #9, #17, #19
11:00 31.01.2026
4 Фен
11:01 31.01.2026
5 Сила
До коментар #1 от "руската мечка":Руските мечки в Сибир ги изядоха китайците , вече няма мечки в тайгата !!! Имаше филм по Дискавъри ...
11:02 31.01.2026
6 Курти
11:02 31.01.2026
7 Дориана
11:02 31.01.2026
8 нннн
11:04 31.01.2026
9 ...
До коментар #3 от "Путин, В. В.":Не си наясно с целта на Русия. Полза от територия няма, ама никаква. Русия иска нещо много, много по-важно, а да има политическо влияние в Украйна. Така дефакто си осигурява цяла марионетна държава, подобно на Беларус.
Коментиран от #14, #16
11:07 31.01.2026
11 Реалист
11:07 31.01.2026
12 стоян георгиев
11:10 31.01.2026
13 Накратко☝️
Техника: Потвърдено е унищожаването на един руски самолет (общо 435 от началото на войната), като подробностите за типа все още се уточняват. Унищожени са и десетки артилерийски системи и над 100 дрона от различен тип.
Основният фокус на ВСУ в момента е „войната на логистиката“ – унищожаването на радари, складове за гориво и центрове за БЛА, което прави руските щурмове по-скъпи и по-малко ефективни.
Украинските сили продължават кампанията за системно унищожаване на руските ресурси далеч зад фронтовата линия:
Атака срещу 100-тния арсенал на ГРАУ: ВСУ нанесоха успешен удар по 100-тния арсенал на Главното ракетно-артилерийско управление в Нея (Костромска област). Този обект е ключов за снабдяването на Централния и Московския военни окръзи.
Удари по горивната инфраструктура: Потвърден е удар по петролна база в Усмански район (Липецка област), което допълнително затруднява снабдяването на руските механизирани части.
Унищожаване на ПВО и радари: ГЩ на ВСУ докладва за унищожаването на модерна радиолокационна станция 1Л119 „Небо-СВУ“ в окупираната част на Луганска област. Стойността на комплекса се оценява на над 100 млн. долара. Поразен е и зенитно-ракетен комплекс „Оса“.
11:11 31.01.2026
14 стоян георгиев
До коментар #9 от "...":Трудно ще го обясниш това на руски трол.той още вярва че украйна е нападнала русия и че путин се бори да освободи населението от бандеровците!
Коментиран от #20
11:12 31.01.2026
15 койдазнай
Просто това изисква определено време, което се осигурява, чрез "примирието".
11:13 31.01.2026
16 Путин, В. В.
До коментар #9 от "...":На у крайна й стига територия колкото на Северна Македония и столица Лвов, пък може и Иванофранковск. И естествено, че с абсолютно марионетно проруско правителство. Не мога да разбера защо трябва да ги пояснявам тия неща при положение, че се подразбират от само себе си!
11:15 31.01.2026
17 Копейки
До коментар #3 от "Путин, В. В.":Няма да се притеснявате. до 1 седмица -ще спаси Мадуро, до 1 месец ще окупира отново Сирия, до 2 месеца - ще превземе Украйна и ще има капитулация, до 3 месеца - ще превземе Европа. До 1 година ще се подпише военен съюз между Русия и САЩ. Не губете надежда.
11:17 31.01.2026
18 Подробност
Даже се наложи да просят войници от Северна Корея.
11:19 31.01.2026
19 Механик
До коментар #3 от "Путин, В. В.":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.
11:21 31.01.2026
20 маке..
До коментар #14 от "стоян георгиев":А ма стоенке,вова се кефи от масква-оти не спираш да кльопаш с охота..жлътото от wецето напеефьтьски0
11:25 31.01.2026