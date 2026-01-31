Новини
Шефът на МААЕ алармира: Войната в Украйна остава най-голямата заплаха за глобалната ядрена сигурност
  Тема: Украйна

Шефът на МААЕ алармира: Войната в Украйна остава най-голямата заплаха за глобалната ядрена сигурност

31 Януари, 2026 14:09 419 11

Рафаел Гроси отбелязва, че екипите на МААЕ остават разположени във всички атомни електроцентрали, засегнати от конфликта, и редовно публикуват актуализации за състоянието на ядрената сигурност

Шефът на МААЕ алармира: Войната в Украйна остава най-голямата заплаха за глобалната ядрена сигурност - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси заяви, че продължаващата война в Украйна продължава да представлява критична заплаха за глобалната ядрена сигурност. Той обяви това по време на реч на извънредно заседание на МААЕ във Виена, пише Фокус.

"Конфликтът в Украйна наближава петата си година. Той продължава да представлява най-голямата заплаха за ядрената сигурност в света“, подчертава Гроси.

Той отбелязва, че екипите на МААЕ остават разположени във всички атомни електроцентрали, засегнати от конфликта, и редовно публикуват актуализации за състоянието на ядрената сигурност.

Гроси подчертава, че ключов елемент на сигурността е надеждното външно електрозахранване.

"Всички ядрени съоръжения трябва да имат надеждно външно електрозахранване от мрежата“, заяви генералният директор на Международната агенция за атомна енергия , цитирайки препоръките на МААЕ.

Гроси отбеляза и значението на електроподстанциите в цяла Украйна, които също са критична връзка в ядрената безопасност.

"Щетите подкопават ядрената безопасност и трябва да се избягват“, обобщи той.

Експертната мисия на МААЕ в момента оценява 10 такива подстанции на фона на продължаващи атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна.

Според Гроси, екипът на Международната агенция за атомна енергия е съобщил и за военна активност в близост до други ядрени съоръжения, включително атомната електроцентрала в Чернобил, където повреда на подстанция е наложила временно използване на аварийни дизелови генератори.

"Най-добрият начин да се гарантира ядрената безопасност и сигурност е да се сложи край на този конфликт“, заключва генералният директор на МААЕ.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганчев

    1 4 Отговор
    Редно е Доналд Тръмп да сложи ръка за АЕЦ Запорожие.Това е за отбелязване.

    14:11 31.01.2026

  • 2 стоян георгиев

    7 0 Отговор
    Ами дръжте си бесните бандеровски псета далеч от Запорожката АЕЦ!

    Коментиран от #4

    14:12 31.01.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    4 2 Отговор
    Руските ядрени централи имат три независими системи за сигурност и четири независими захранвания. Това ги прави неуязвими. Уязвими са само от грешка или саботаж от оперативния персонал на съответната централа.

    14:14 31.01.2026

  • 4 ......😂

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    Но защо се сърдиш на украинците, а не на този който е окупирал АЕЦ Запорожие, той ще е виновен ако стане ядрен инцидент ? Ти нещо съвсем се обърка в ситуацията 😂

    14:15 31.01.2026

  • 5 Авио

    3 1 Отговор
    Магате не знае ли причината за войната? Тя отказът за безопасността на Русия, е причината за войната, както Западът правеше последните 34 години. Нужена е сигурност на РФ, тоест буфер. Но Западът и Нато причинява войната и извършва провокиране, насъскване на укрите и финансиране на войната в Украйна.
    Щеше ли да се воюва, ако Зеленски беше се изказал против:
    Неспазване Минските споразумения. Какво е казала Меркел и Макрон. за тях?
    Приближаване на НАТО към границите на Русия
    Организиране на Майдана
    Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
    Насочване повечето 800 бази към РФ.
    Преди войната обещаване атомно оръжие на Украйна преди 24.02.2022
    Предлагане достъп на английски военни 24.02.2022

    14:15 31.01.2026

  • 6 Смърфиета

    2 0 Отговор
    Пак ,че ви ръси атома.

    Коментиран от #8

    14:17 31.01.2026

  • 7 Дориана

    2 1 Отговор
    Да бяхте мислили по- рано когато ЕС подкукуроса Украйна да влезе в НАТО въпреки , че знаеха позицията на Русия. Точно те предизвикаха и подклаждаха войната чрез санкции и даване на пари и оръжия на корумпирана Украйна. Накрая съсипаха собствената си икономика и отслабиха позициите си в Международен план.

    Коментиран от #11

    14:19 31.01.2026

  • 8 1234

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Смърфиета":

    стотиците руски войници, които се окопаха до Чернобил, вече ги поръси :)

    14:20 31.01.2026

  • 9 Тик - Ток

    0 0 Отговор
    ГЕРБ е Украйна.

    14:24 31.01.2026

  • 10 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Щото ако не е шефа на МААЕ ние няма да се сетим! Клоуна стреля по централните с надеждата да предизвика трагедията, която да обърнете общественото мнение! Тоя замаяния от МААЕ вместо да дърдори очевидни неща, нека да изрече това!

    14:25 31.01.2026

  • 11 Всяка държава

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    сама си решава дали да се присъедини към даден съюз, независимо кой. Русия не може да взима решение от името на други държави, както и обратното. Всеки си преценява сам къде да членува. И Русия и Украйна могат да са членове където си решат.

    14:27 31.01.2026

