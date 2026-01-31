Шефът на МААЕ алармира: Войната в Украйна остава най-голямата заплаха за глобалната ядрена сигурност

Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси заяви, че продължаващата война в Украйна продължава да представлява критична заплаха за глобалната ядрена сигурност. Той обяви това по време на реч на извънредно заседание на МААЕ във Виена, пише Фокус.



"Конфликтът в Украйна наближава петата си година. Той продължава да представлява най-голямата заплаха за ядрената сигурност в света“, подчертава Гроси.



Той отбелязва, че екипите на МААЕ остават разположени във всички атомни електроцентрали, засегнати от конфликта, и редовно публикуват актуализации за състоянието на ядрената сигурност.



Гроси подчертава, че ключов елемент на сигурността е надеждното външно електрозахранване.



"Всички ядрени съоръжения трябва да имат надеждно външно електрозахранване от мрежата“, заяви генералният директор на Международната агенция за атомна енергия , цитирайки препоръките на МААЕ.



Гроси отбеляза и значението на електроподстанциите в цяла Украйна, които също са критична връзка в ядрената безопасност.



"Щетите подкопават ядрената безопасност и трябва да се избягват“, обобщи той.



Експертната мисия на МААЕ в момента оценява 10 такива подстанции на фона на продължаващи атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна.



Според Гроси, екипът на Международната агенция за атомна енергия е съобщил и за военна активност в близост до други ядрени съоръжения, включително атомната електроцентрала в Чернобил, където повреда на подстанция е наложила временно използване на аварийни дизелови генератори.



"Най-добрият начин да се гарантира ядрената безопасност и сигурност е да се сложи край на този конфликт“, заключва генералният директор на МААЕ.

