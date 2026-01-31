Шефът на МААЕ алармира: Войната в Украйна остава най-голямата заплаха за глобалната ядрена сигурност

Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси заяви, че продължаващата война в Украйна продължава да представлява критична заплаха за глобалната ядрена сигурност. Той обяви това по време на реч на извънредно заседание на МААЕ във Виена, пише Фокус.
"Конфликтът в Украйна наближава петата си година. Той продължава да представлява най-голямата заплаха за ядрената сигурност в света“, подчертава Гроси.
Той отбелязва, че екипите на МААЕ остават разположени във всички атомни електроцентрали, засегнати от конфликта, и редовно публикуват актуализации за състоянието на ядрената сигурност.
Гроси подчертава, че ключов елемент на сигурността е надеждното външно електрозахранване.
"Всички ядрени съоръжения трябва да имат надеждно външно електрозахранване от мрежата“, заяви генералният директор на Международната агенция за атомна енергия , цитирайки препоръките на МААЕ.
Гроси отбеляза и значението на електроподстанциите в цяла Украйна, които също са критична връзка в ядрената безопасност.
"Щетите подкопават ядрената безопасност и трябва да се избягват“, обобщи той.
Експертната мисия на МААЕ в момента оценява 10 такива подстанции на фона на продължаващи атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна.
Според Гроси, екипът на Международната агенция за атомна енергия е съобщил и за военна активност в близост до други ядрени съоръжения, включително атомната електроцентрала в Чернобил, където повреда на подстанция е наложила временно използване на аварийни дизелови генератори.
"Най-добрият начин да се гарантира ядрената безопасност и сигурност е да се сложи край на този конфликт“, заключва генералният директор на МААЕ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганчев
14:11 31.01.2026
2 стоян георгиев
Коментиран от #4
14:12 31.01.2026
3 Данко Харсъзина
14:14 31.01.2026
4 ......😂
До коментар #2 от "стоян георгиев":Но защо се сърдиш на украинците, а не на този който е окупирал АЕЦ Запорожие, той ще е виновен ако стане ядрен инцидент ? Ти нещо съвсем се обърка в ситуацията 😂
14:15 31.01.2026
5 Авио
Щеше ли да се воюва, ако Зеленски беше се изказал против:
Неспазване Минските споразумения. Какво е казала Меркел и Макрон. за тях?
Приближаване на НАТО към границите на Русия
Организиране на Майдана
Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
Насочване повечето 800 бази към РФ.
Преди войната обещаване атомно оръжие на Украйна преди 24.02.2022
Предлагане достъп на английски военни 24.02.2022
14:15 31.01.2026
6 Смърфиета
Коментиран от #8
14:17 31.01.2026
7 Дориана
Коментиран от #11
14:19 31.01.2026
8 1234
До коментар #6 от "Смърфиета":стотиците руски войници, които се окопаха до Чернобил, вече ги поръси :)
14:20 31.01.2026
9 Тик - Ток
14:24 31.01.2026
10 Лопата Орешник
14:25 31.01.2026
11 Всяка държава
До коментар #7 от "Дориана":сама си решава дали да се присъедини към даден съюз, независимо кой. Русия не може да взима решение от името на други държави, както и обратното. Всеки си преценява сам къде да членува. И Русия и Украйна могат да са членове където си решат.
14:27 31.01.2026