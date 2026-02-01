Техеран: Иранската армия не планира бойни учения в Ормузкия проток

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция - военната опора на режима в Техеран, не планира учения в Ормузкия проток, увери представител на иранските власти, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

В четвъртък държавната телевизия Прес Ти Ви обяви, че такива маневри ще има днес и утре.

"Няма план Гвардейците да проведат военни учения там и няма официално съобщение за това. Само медийни съобщения, които не са верни", каза обаче днес цитираният служител пред Ройтерс.

Ученията в този ключов проток, през който минава значителна част от износа на петрол, бяха обявени от Прес Ти Ви на фона на напрежението между Иран и Съединените щати, чийто президент Доналд Тръмп заплаши да нанесе удари по Ислямската република, ако тя не се съгласи на споразумение за ядрената си програма.

САЩ "няма да толерират опасни действия" на Техеран в Ормузкия проток, предупреди в петък Централното командване на американските въоръжени сили (СЕНТКОМ), което отговаря за Близкия изток.