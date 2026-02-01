Новини
Техеран: Иранската армия не планира бойни учения в Ормузкия проток

Техеран: Иранската армия не планира бойни учения в Ормузкия проток

1 Февруари, 2026 19:11 510 5

Ученията в този ключов проток, през който минава значителна част от износа на петрол, бяха обявени от Прес Ти Ви на фона на напрежението между Иран и Съединените щати

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Корпусът на гвардейците на Ислямската революция - военната опора на режима в Техеран, не планира учения в Ормузкия проток, увери представител на иранските власти, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

В четвъртък държавната телевизия Прес Ти Ви обяви, че такива маневри ще има днес и утре.

"Няма план Гвардейците да проведат военни учения там и няма официално съобщение за това. Само медийни съобщения, които не са верни", каза обаче днес цитираният служител пред Ройтерс.

Ученията в този ключов проток, през който минава значителна част от износа на петрол, бяха обявени от Прес Ти Ви на фона на напрежението между Иран и Съединените щати, чийто президент Доналд Тръмп заплаши да нанесе удари по Ислямската република, ако тя не се съгласи на споразумение за ядрената си програма.

САЩ "няма да толерират опасни действия" на Техеран в Ормузкия проток, предупреди в петък Централното командване на американските въоръжени сили (СЕНТКОМ), което отговаря за Близкия изток.


  • 1 И Киев е Руски

    2 0 Отговор
    Днес почитаме жертвите на комунизма.А кога ще почетем милионите жертви на либерал демократите

    Коментиран от #3

    19:17 01.02.2026

  • 2 Копейки

    0 2 Отговор
    не се ядосвайте, а отивайте да подрязвате лозята, днес е Трифон зарезан

    Коментиран от #5

    19:24 01.02.2026

  • 3 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "И Киев е Руски":

    Днес е ден на фашиста

    19:24 01.02.2026

  • 4 Не,че нещо, ама...

    2 0 Отговор
    ..."САЩ "няма да толерират опасни действия" на Техеран в Ормузкия проток, предупреди в петък Централното командване на американските въоръжени сили (СЕНТКОМ), което отговаря за Близкия изток."...Е га ти наглостта. Доколкото е известно, северното крайбрежие на Ормузкият проток принадлежи на Иран, а южното, е Омански ексклав и територия на ОАЕ

    19:24 01.02.2026

  • 5 Копийки

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Копейки":

    Отиваме, а утре, вие имате празник🐓и да почерпите

    19:26 01.02.2026

Новини по държави:
