Опасността от избухване на война изглежда все по-реална

Опасността от избухване на война между САЩ и Иран изглежда все по-реална, след като американският президент Доналд Тръмп предупреди Техеран, че времето изтича и че огромна американска армада се движи бързо към страната „с голяма сила, ентусиазъм и цел“, пише в. „Гардиън“.

В публикация в социалните мрежи вчера Тръмп заяви, че армадата, начело на която е самолетоносачът „Ейбрахам Линкълн“, е по-голяма от тази, изпратена срещу Венецуела преди отстраняването от власт на президента Николас Мадуро по-рано този месец, и е „готова да незабавно да изпълни своята мисия с бързина и сила, ако е необходимо“, посочва изданието.

Това беше най-ясният сигнал досега, че Тръмп възнамерява да предприеме някакъв вид военен удар в най-скоро време, ако Иран откаже да преговаря за споразумение относно бъдещето на ядрената си програма, отбелязва „Гардиън“.

Тръмп беше близо до одобряване на удари срещу Иран по-рано този месец, но на 14 януари размисли, след като някои от неговите съветници и партньори от Близкия изток го предупредиха, че без струпването на по-голяма бойна мощ в региона може да бъде трудно да се справят с последващите контраудари от Иран, пише „Вашингтон Пост“.

На фона на опасенията си от уязвимостта си спрямо ирански атаки, съюзниците на САЩ в Близкия изток са лобирали пред Тръмп да отложи атаката срещу Иран, посочва вестникът.

Опасенията относно мащаба и обхвата на иранския контраудар изглежда са изиграли централна роля в процеса на вземане на решение на Тръмп, коментира изданието.

Американски и европейски официални представители казват, че са поставили три искания пред иранците - трайно прекратяване на обогатяването на уран и унищожаване на настоящите запаси, ограничаване на обхвата и броя на балистичните ракети и прекратяване на всякаква подкрепа за групировки в Близкия изток, включително „Хамас“, „Хизбула“ и йеменските хуси, пише в. „Ню Йорк Таймс“.

Забележително е, че в тези искания – и в публикацията на Тръмп в „Трут Соушъл“ – липсва каквато и да било препратка към правата на протестиращите, които излязоха по улиците в Иран през декември и предизвикаха най-новата криза за правителството, коментира вестникът. В свои предишни публикации в социалните мрежи Тръмп обещаваше да помогне на иранските протестиращи, но през последните седмици почти напълно спря да ги споменава, отбелязва изданието.

Въпреки че някои наблюдатели смятат, че прозорецът за действия от страна на САЩ във връзка с репресиите срещу протестите в Иран е затворен – от няколко дни в страната няма нови протести – новото струпване на американска военна сила в региона отново повдига въпроса относно намеренията на Вашингтон, пише британският вестник „Телеграф“.

Изданието цитира директора на програмата за САЩ в мозъчния тръст Международна кризисна група (International Crisis Group) Майкъл Хана, който смята, че „е глупаво да се правят прогнози какво ще направи Тръмп“.

„Обаче е ясно, че позицията на САЩ в региона сега е много по-различна“ дори в сравнение с началото на месеца, заключава Хана.