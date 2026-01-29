Новини
Опасността от избухване на война изглежда все по-реална

29 Януари, 2026 12:03 2 629 40

Американски и британски издания коментират напрежението между САЩ и Иран

Опасността от избухване на война между САЩ и Иран изглежда все по-реална, след като американският президент Доналд Тръмп предупреди Техеран, че времето изтича и че огромна американска армада се движи бързо към страната „с голяма сила, ентусиазъм и цел“, пише в. „Гардиън“.

В публикация в социалните мрежи вчера Тръмп заяви, че армадата, начело на която е самолетоносачът „Ейбрахам Линкълн“, е по-голяма от тази, изпратена срещу Венецуела преди отстраняването от власт на президента Николас Мадуро по-рано този месец, и е „готова да незабавно да изпълни своята мисия с бързина и сила, ако е необходимо“, посочва изданието.

Това беше най-ясният сигнал досега, че Тръмп възнамерява да предприеме някакъв вид военен удар в най-скоро време, ако Иран откаже да преговаря за споразумение относно бъдещето на ядрената си програма, отбелязва „Гардиън“.

Тръмп беше близо до одобряване на удари срещу Иран по-рано този месец, но на 14 януари размисли, след като някои от неговите съветници и партньори от Близкия изток го предупредиха, че без струпването на по-голяма бойна мощ в региона може да бъде трудно да се справят с последващите контраудари от Иран, пише „Вашингтон Пост“.

На фона на опасенията си от уязвимостта си спрямо ирански атаки, съюзниците на САЩ в Близкия изток са лобирали пред Тръмп да отложи атаката срещу Иран, посочва вестникът.

Опасенията относно мащаба и обхвата на иранския контраудар изглежда са изиграли централна роля в процеса на вземане на решение на Тръмп, коментира изданието.

Американски и европейски официални представители казват, че са поставили три искания пред иранците - трайно прекратяване на обогатяването на уран и унищожаване на настоящите запаси, ограничаване на обхвата и броя на балистичните ракети и прекратяване на всякаква подкрепа за групировки в Близкия изток, включително „Хамас“, „Хизбула“ и йеменските хуси, пише в. „Ню Йорк Таймс“.

Забележително е, че в тези искания – и в публикацията на Тръмп в „Трут Соушъл“ – липсва каквато и да било препратка към правата на протестиращите, които излязоха по улиците в Иран през декември и предизвикаха най-новата криза за правителството, коментира вестникът. В свои предишни публикации в социалните мрежи Тръмп обещаваше да помогне на иранските протестиращи, но през последните седмици почти напълно спря да ги споменава, отбелязва изданието.

Въпреки че някои наблюдатели смятат, че прозорецът за действия от страна на САЩ във връзка с репресиите срещу протестите в Иран е затворен – от няколко дни в страната няма нови протести – новото струпване на американска военна сила в региона отново повдига въпроса относно намеренията на Вашингтон, пише британският вестник „Телеграф“.

Изданието цитира директора на програмата за САЩ в мозъчния тръст Международна кризисна група (International Crisis Group) Майкъл Хана, който смята, че „е глупаво да се правят прогнози какво ще направи Тръмп“.

„Обаче е ясно, че позицията на САЩ в региона сега е много по-различна“ дори в сравнение с началото на месеца, заключава Хана.


  • 1 Сърдит капейко

    7 32 Отговор
    За к00пейките новата година не започна добре.. натресоха им лошото евро и сега още един съюзник на путлр си Zаминава

    Коментиран от #4, #8, #17

    12:07 29.01.2026

  • 2 Ной

    30 3 Отговор
    Кой беше “Миротворецът”?

    Коментиран от #15, #26

    12:07 29.01.2026

  • 3 ТИГО

    10 19 Отговор
    И всички Копейковци викаха "ТРАП миротвореца ураа, а кво стана ??Стана ТраП Смехотвореца ! На него за неговите хора в Америка не му е жал та камо ли Иран ! Палячо е тоя ,палячо а нашите клоуни му се радват!

    Коментиран от #33

    12:11 29.01.2026

  • 4 Кой каза

    14 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сърдит капейко":

    че си заминава Ти ли? Вярваме ти

    Коментиран от #5

    12:11 29.01.2026

  • 5 Сесесере2🤢🤮

    6 15 Отговор

    До коментар #4 от "Кой каза":

    И на Вас Ви вярвахме другари като казахте че Фащ няма да нападат Венецуела поради това че там имало не знам си какви защити и пу щял да се разсърди. За ТРИ ЧАСА приключи демъдуризация. Иран ще упорстват месец и после Козарите ще си изберат нов брадатко, споко

    12:14 29.01.2026

  • 6 да питам

    7 1 Отговор
    Абе , къде го Последния Софианец , да каже за Германия ...

    12:16 29.01.2026

  • 7 ЗОРО

    20 3 Отговор
    Тръмп - фашиста извратеняк, ортак на пед офффф ил а агент на мосад Епщайн.

    12:16 29.01.2026

  • 8 Копейка

    2 14 Отговор

    До коментар #1 от "Сърдит капейко":

    За левът и аятолаха шъ се беся!

    12:16 29.01.2026

  • 9 Основополагащият въпрос обаче е

    18 3 Отговор
    Кое прави опасността от избухване на война все по-реална ? И кой ? Отбранително ли е НАТО и Пентагона? ...

    Коментиран от #29

    12:20 29.01.2026

  • 10 Венчо смочата глава

    15 2 Отговор
    Ами учете руския бе факти, дане срамувате после и да се тепкате

    Коментиран от #18

    12:22 29.01.2026

  • 11 Относно Израел защо няма

    16 1 Отговор
    искания за трайно прекратяване на обогатяването на уран и унищожаване на настоящите запаси, ограничаване на обхвата и броя на балистичните ракети ? Трябва ли да бъдат и те нападнати ?

    12:23 29.01.2026

  • 12 Защо в Израел

    8 1 Отговор
    62 % говорят свободно руски ? Това Русия ли е? Защо има визи за израелците за САЩ?

    12:26 29.01.2026

  • 13 преминаващ

    8 4 Отговор
    Там където минат американците трева не никне...

    Коментиран от #19

    12:26 29.01.2026

  • 14 Сделка

    3 9 Отговор
    Въобще не е вероятна, а сигурна, защото целта на Тръмп е, да покаже на Путин, какво го чака.

    12:28 29.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 А деееее....

    11 1 Отговор
    в страната няма нови протести – новото струпване на американска военна сила в региона отново повдига въпроса относно намеренията на Вашингтон, пише британският вестник „Телеграф“.

    12:28 29.01.2026

  • 17 Цък

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сърдит капейко":

    Глъм, чети хората са подивели, сметките им двойни , цените хвърчат. Молете се Радев да спечели изборите за да се провали при това наследство. Груба грешка на Радев, че напусна президенството, трябваше да ги остави да си изпият горчивата чаша. Изобщо на президента не му е работа да се занимава с партии- да гледа излагацията на Първанов и Коня

    12:29 29.01.2026

  • 18 Копейкотрошач

    0 8 Отговор

    До коментар #10 от "Венчо смочата глава":

    Една тесла и си готов.

    12:29 29.01.2026

  • 19 Треволог

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "преминаващ":

    От чисто ботаническа гледна точка Афганистан Иран Ирак Сирия не се славят с много тревни територии по принцип

    12:30 29.01.2026

  • 20 Неук

    5 0 Отговор
    Такава "опасност" бушува само в журналистките кратуни на тези издания - от "мравка - слон" виждат. "Късогледството" е опасна болест!

    12:30 29.01.2026

  • 21 Приказка за побърканият шериф

    13 2 Отговор
    Това е САЩ...... бясно куче на което основната му цел е да нахапе някой

    Коментиран от #30

    12:31 29.01.2026

  • 22 Камък

    1 3 Отговор
    А дано , че да стане и така нужната санитарна сеч , на всичко гнило и разлагащо се :)

    12:31 29.01.2026

  • 23 Едина поучителна история

    6 0 Отговор
    .... най-голямото антибританско въстание в Индия започнало заради съвсем тривиален въпрос. Сипаите – войници на британската колониална армия или по-точно наемническата армия на Източноиндийската компания – се разбунтували. Те нямали нищо против британците; точно обратното – службата в колониалната армия била мечтата на всеки беден човек, защото по местните стандарти заплащането било много високо. През 1857 г. наемниците били въоръжени с нова пушка – перкусионната пушка „Енфийлд“. Изведнъж се разпространил слух, че гилзите са напоени със смес от говежда и свинска мас. Това обидило религиозните чувства както на мюсюлманските, така и на индуистките войници, тъй като кравите били свещени в индуизма, а прасетата – нечисти в исляма. Преди да се зареди пушката, хартиеният патрон трябвало да се разкъса със зъби, като по този начин се усеща вкусът на кравешката или свинската мас. Барутът трябвало да се излее в цевта, след което куршумът трябвало да се набие с почистваща пръчка и вата с намаслена хартия от гилзата.

    12:34 29.01.2026

  • 24 Българин

    6 2 Отговор
    Тръмп ще започне ТСВ защото е пследовател на антихриста, и ще му бъде изпълнено желанието за възобновяване на ядрените опити, няма да е жив за да види, че ядрения полигон ще е США.

    Коментиран от #34

    12:36 29.01.2026

  • 25 Интересно дали малоумният дЖилезку

    8 0 Отговор
    отново мощно ще се изцепи че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? Как мислите ?

    12:37 29.01.2026

  • 26 Как смее Иран да заплашва САЩ

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ной":

    И американската демокрация !

    12:38 29.01.2026

  • 27 Обяснимо е

    5 0 Отговор
    САЩ имат огромен недостик от гориво за ядрените си електроцентрали и подводници и се чудят от кой да си го откраднат или набавят. Сумати проекти са одобрени и финансирани но нямат суровина. В момена имат и проблеми и с Канада относно договорени количества. Секвестираха и едно количество на Франция впрочем преди 4 месеца

    12:44 29.01.2026

  • 28 Тов. Членин

    3 0 Отговор
    Таваришчи , в Кабул ще вали сняг , представяте ли си ?!и

    12:45 29.01.2026

  • 29 Тихо бе ,6

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Основополагащият въпрос обаче е":

    Това е СВО ...

    Коментиран от #31

    12:48 29.01.2026

  • 30 побърканият шериф

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Приказка за побърканият шериф":

    Сега цяло полукълбо го чака и тръпне да бъде "освободено" ...

    12:51 29.01.2026

  • 31 Да бе да

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Тихо бе ,6":

    А пък в САЩ е октомврийска революция потушавана по закон от 1807 година

    12:54 29.01.2026

  • 32 Документът изрично се позовава

    3 0 Отговор
    на империализма от 19-ти век, отбелязвайки, че „нашите предшественици са признавали, че Съединените щати трябва да поемат по-силна, водеща роля в делата на полукълбото“ и че „именно това прозрение е довело до доктрината Монро и последвалата доктрина Рузвелт“. Съгласно доктрината Рузвелт (кръстена на Теодор Рузвелт, президент от 1901 до 1909 г.), американските морски пехотинци нахлуват в Никарагуа, Хаити, Доминиканската република и Куба. Администрацията на Тръмп обявява тези престъпления за модел за външната политика на 21-ви век: „Това е следствието на Тръмп от доктрината Монро – здрав разум и мощно възстановяване на американската мощ и прерогативи в това полукълбо.“
    Пентагонът е поел ангажимент да „предостави на президента надеждни възможности, за да гарантира достъпа на американските военни и търговски сили до ключови терени от Арктика до Южна Америка“....„Родина и полукълбо“ напомня за нацисткия лозунг „Heim ins Reich“ – „Дом в Райха“ – използван за оправдаване на анексирането на Австрия и Судетската област от Германия през 1938 г. Точно както Хитлер обявява, че немскоезичните територии принадлежат на Велика Германия, администрацията на Тръмп твърди, че Гренландия, Панама и Мексиканският залив са американски владения, които трябва да бъдат осигурени със сила.

    Коментиран от #38

    12:55 29.01.2026

  • 33 Аналитик

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "ТИГО":

    Техеран му е малко далечко.Боя зор ще е

    Коментиран от #40

    12:57 29.01.2026

  • 34 Ами всъщност

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Българин":

    Много си прав! Дано обаче вместо с ядрена война Висшият Разум на Вселената унищожи краварите и другите западнали уроди с природни бедствия и катаклизми!

    13:00 29.01.2026

  • 35 побърканият шериф

    2 0 Отговор
    "нашите предшественици от 1901г. са признавали, че Съединените щати трябва да поемат по-силна, водеща роля в делата на полукълбото“ .... оня филм на Чаплин дето Хитлер си подритваше глобуса на земното кълбо помните ли го? Как се казваше? "Великият диктатор" ли беше? ....

    13:01 29.01.2026

  • 36 Има още на къде да изперка. Има....

    2 0 Отговор
    Може и отново Тръмп да провъзгласи робството за основа на цивилизацията ! Че: .....(В десетилетията, предшестващи Втората американска революция от 1861-65 г., робовладелците от Юга се стремят да незаконнизират и премахнат всяка форма на противопоставяне на робството. По начин, подобен на операциите на агентите на ICE днес срещу имигранти, Законът за бегълците-роби от 1850 г. дава право на федералните агенти да залавят избягали роби, избягали на север, и да ги връщат на господарите им. През 1857 г. Върховният съд, контролиран от робовладелската власт, обявява, че робите са просто собственост и не са защитени от законите, които се прилагат за гражданите и човешките същества.Накрая, отказвайки да приемат избирането на Ейбрахам Линкълн за президент, тираните от Юга започват въстание срещу Съединените щати през април 1861 г. Конфедеративните американски щати провъзгласяват робството за основа на цивилизацията. За потушаване на бунта и премахване на робството е необходима кървава гражданска война, която отне живота на повече от 700 000 души.)

    13:07 29.01.2026

  • 37 Злото "Мамник" изпълзя

    2 0 Отговор
    и сега ще стане страшно. Пуснаха го и сега олее майко

    13:10 29.01.2026

  • 38 Точно така е

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Документът изрично се позовава":

    Да обаче в момента обора е гола вода и два пръста кал в ушите, прекалено са слаби за изпълнението на такава доктрина. Нямат карти, както обича да казва последният им президент и затова останалата част на света дето отдавна й е писнало от наглите краварски безобразия просто ще им види сметката в подходящия момент, което ще бъде съвсем скоро.

    13:11 29.01.2026

  • 39 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Рижата е пълна к..ва.няма да предприеме нищо освен удари от въздуха.за другото нито има кураж нито възможност .

    13:13 29.01.2026

  • 40 Алекс

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Аналитик":

    Нищо не е далече за Америка. Иран е вече обсаден отвсякъде. Бай Дони има много самолетоносача. Всички са на бойно дежурство. Жалко, че ние нямаме това оръжие. Дори Путин няма самолетонасач...Малее голем смех! Той затова си мълчи за Иран и Веницуела. Нещо няма ресурси да им помага. Горкият много затъна в Украйна.

    13:19 29.01.2026