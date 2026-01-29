Опасността от избухване на война изглежда все по-реална

Опасността от избухване на война между САЩ и Иран изглежда все по-реална, след като американският президент Доналд Тръмп предупреди Техеран, че времето изтича и че огромна американска армада се движи бързо към страната „с голяма сила, ентусиазъм и цел“, пише в. „Гардиън“.
В публикация в социалните мрежи вчера Тръмп заяви, че армадата, начело на която е самолетоносачът „Ейбрахам Линкълн“, е по-голяма от тази, изпратена срещу Венецуела преди отстраняването от власт на президента Николас Мадуро по-рано този месец, и е „готова да незабавно да изпълни своята мисия с бързина и сила, ако е необходимо“, посочва изданието.
Това беше най-ясният сигнал досега, че Тръмп възнамерява да предприеме някакъв вид военен удар в най-скоро време, ако Иран откаже да преговаря за споразумение относно бъдещето на ядрената си програма, отбелязва „Гардиън“.
Тръмп беше близо до одобряване на удари срещу Иран по-рано този месец, но на 14 януари размисли, след като някои от неговите съветници и партньори от Близкия изток го предупредиха, че без струпването на по-голяма бойна мощ в региона може да бъде трудно да се справят с последващите контраудари от Иран, пише „Вашингтон Пост“.
На фона на опасенията си от уязвимостта си спрямо ирански атаки, съюзниците на САЩ в Близкия изток са лобирали пред Тръмп да отложи атаката срещу Иран, посочва вестникът.
Опасенията относно мащаба и обхвата на иранския контраудар изглежда са изиграли централна роля в процеса на вземане на решение на Тръмп, коментира изданието.
Американски и европейски официални представители казват, че са поставили три искания пред иранците - трайно прекратяване на обогатяването на уран и унищожаване на настоящите запаси, ограничаване на обхвата и броя на балистичните ракети и прекратяване на всякаква подкрепа за групировки в Близкия изток, включително „Хамас“, „Хизбула“ и йеменските хуси, пише в. „Ню Йорк Таймс“.
Забележително е, че в тези искания – и в публикацията на Тръмп в „Трут Соушъл“ – липсва каквато и да било препратка към правата на протестиращите, които излязоха по улиците в Иран през декември и предизвикаха най-новата криза за правителството, коментира вестникът. В свои предишни публикации в социалните мрежи Тръмп обещаваше да помогне на иранските протестиращи, но през последните седмици почти напълно спря да ги споменава, отбелязва изданието.
Въпреки че някои наблюдатели смятат, че прозорецът за действия от страна на САЩ във връзка с репресиите срещу протестите в Иран е затворен – от няколко дни в страната няма нови протести – новото струпване на американска военна сила в региона отново повдига въпроса относно намеренията на Вашингтон, пише британският вестник „Телеграф“.
Изданието цитира директора на програмата за САЩ в мозъчния тръст Международна кризисна група (International Crisis Group) Майкъл Хана, който смята, че „е глупаво да се правят прогнози какво ще направи Тръмп“.
„Обаче е ясно, че позицията на САЩ в региона сега е много по-различна“ дори в сравнение с началото на месеца, заключава Хана.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сърдит капейко
Коментиран от #4, #8, #17
12:07 29.01.2026
2 Ной
Коментиран от #15, #26
12:07 29.01.2026
3 ТИГО
Коментиран от #33
12:11 29.01.2026
4 Кой каза
До коментар #1 от "Сърдит капейко":че си заминава Ти ли? Вярваме ти
Коментиран от #5
12:11 29.01.2026
5 Сесесере2🤢🤮
До коментар #4 от "Кой каза":И на Вас Ви вярвахме другари като казахте че Фащ няма да нападат Венецуела поради това че там имало не знам си какви защити и пу щял да се разсърди. За ТРИ ЧАСА приключи демъдуризация. Иран ще упорстват месец и после Козарите ще си изберат нов брадатко, споко
12:14 29.01.2026
6 да питам
12:16 29.01.2026
7 ЗОРО
12:16 29.01.2026
8 Копейка
До коментар #1 от "Сърдит капейко":За левът и аятолаха шъ се беся!
12:16 29.01.2026
9 Основополагащият въпрос обаче е
Коментиран от #29
12:20 29.01.2026
10 Венчо смочата глава
Коментиран от #18
12:22 29.01.2026
11 Относно Израел защо няма
12:23 29.01.2026
12 Защо в Израел
12:26 29.01.2026
13 преминаващ
Коментиран от #19
12:26 29.01.2026
14 Сделка
12:28 29.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 А деееее....
12:28 29.01.2026
17 Цък
До коментар #1 от "Сърдит капейко":Глъм, чети хората са подивели, сметките им двойни , цените хвърчат. Молете се Радев да спечели изборите за да се провали при това наследство. Груба грешка на Радев, че напусна президенството, трябваше да ги остави да си изпият горчивата чаша. Изобщо на президента не му е работа да се занимава с партии- да гледа излагацията на Първанов и Коня
12:29 29.01.2026
18 Копейкотрошач
До коментар #10 от "Венчо смочата глава":Една тесла и си готов.
12:29 29.01.2026
19 Треволог
До коментар #13 от "преминаващ":От чисто ботаническа гледна точка Афганистан Иран Ирак Сирия не се славят с много тревни територии по принцип
12:30 29.01.2026
20 Неук
12:30 29.01.2026
21 Приказка за побърканият шериф
Коментиран от #30
12:31 29.01.2026
22 Камък
12:31 29.01.2026
23 Едина поучителна история
12:34 29.01.2026
24 Българин
Коментиран от #34
12:36 29.01.2026
25 Интересно дали малоумният дЖилезку
12:37 29.01.2026
26 Как смее Иран да заплашва САЩ
До коментар #2 от "Ной":И американската демокрация !
12:38 29.01.2026
27 Обяснимо е
12:44 29.01.2026
28 Тов. Членин
12:45 29.01.2026
29 Тихо бе ,6
До коментар #9 от "Основополагащият въпрос обаче е":Това е СВО ...
Коментиран от #31
12:48 29.01.2026
30 побърканият шериф
До коментар #21 от "Приказка за побърканият шериф":Сега цяло полукълбо го чака и тръпне да бъде "освободено" ...
12:51 29.01.2026
31 Да бе да
До коментар #29 от "Тихо бе ,6":А пък в САЩ е октомврийска революция потушавана по закон от 1807 година
12:54 29.01.2026
32 Документът изрично се позовава
Пентагонът е поел ангажимент да „предостави на президента надеждни възможности, за да гарантира достъпа на американските военни и търговски сили до ключови терени от Арктика до Южна Америка“....„Родина и полукълбо“ напомня за нацисткия лозунг „Heim ins Reich“ – „Дом в Райха“ – използван за оправдаване на анексирането на Австрия и Судетската област от Германия през 1938 г. Точно както Хитлер обявява, че немскоезичните територии принадлежат на Велика Германия, администрацията на Тръмп твърди, че Гренландия, Панама и Мексиканският залив са американски владения, които трябва да бъдат осигурени със сила.
Коментиран от #38
12:55 29.01.2026
33 Аналитик
До коментар #3 от "ТИГО":Техеран му е малко далечко.Боя зор ще е
Коментиран от #40
12:57 29.01.2026
34 Ами всъщност
До коментар #24 от "Българин":Много си прав! Дано обаче вместо с ядрена война Висшият Разум на Вселената унищожи краварите и другите западнали уроди с природни бедствия и катаклизми!
13:00 29.01.2026
35 побърканият шериф
13:01 29.01.2026
36 Има още на къде да изперка. Има....
13:07 29.01.2026
37 Злото "Мамник" изпълзя
13:10 29.01.2026
38 Точно така е
До коментар #32 от "Документът изрично се позовава":Да обаче в момента обора е гола вода и два пръста кал в ушите, прекалено са слаби за изпълнението на такава доктрина. Нямат карти, както обича да казва последният им президент и затова останалата част на света дето отдавна й е писнало от наглите краварски безобразия просто ще им види сметката в подходящия момент, което ще бъде съвсем скоро.
13:11 29.01.2026
39 стоян георгиев
13:13 29.01.2026
40 Алекс
До коментар #33 от "Аналитик":Нищо не е далече за Америка. Иран е вече обсаден отвсякъде. Бай Дони има много самолетоносача. Всички са на бойно дежурство. Жалко, че ние нямаме това оръжие. Дори Путин няма самолетонасач...Малее голем смех! Той затова си мълчи за Иран и Веницуела. Нещо няма ресурси да им помага. Горкият много затъна в Украйна.
13:19 29.01.2026