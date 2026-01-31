Ракетен удар срещу Иран? Взрив в южния пристанищен град Бандар Абас

Експлозия е станала на южното иранско пристанище Бандар Абас, предаде "Ройтерс", позовавайки се на иранските медии.

Причината за експлозията не се посочва. Експлозията се разследва, но иранските медии не предоставят повече информация.

Появила се е информация, че командир на военноморските сили на Революционната гвардия е бил мишена на експлозията.

Но агенция "Тасмин" в публикация посочва, че тези твърдения са "напълно неверни".

Пристанище Бандар Абас се намира на Ормузкия проток, жизненоважен воден път между Иран и Оман, през който се транспортира около една пета от световния морски петрол.

Експлозията идва на фона на засилено напрежение между Техеран и Вашингтон, след като иранските власти потушиха протестите в Иран.