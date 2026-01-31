Ракетен удар срещу Иран? Взрив в южния пристанищен град Бандар Абас

Експлозия е станала на южното иранско пристанище Бандар Абас, предаде "Ройтерс", позовавайки се на иранските медии.
Причината за експлозията не се посочва. Експлозията се разследва, но иранските медии не предоставят повече информация.
Появила се е информация, че командир на военноморските сили на Революционната гвардия е бил мишена на експлозията.
Но агенция "Тасмин" в публикация посочва, че тези твърдения са "напълно неверни".
Пристанище Бандар Абас се намира на Ормузкия проток, жизненоважен воден път между Иран и Оман, през който се транспортира около една пета от световния морски петрол.
Експлозията идва на фона на засилено напрежение между Техеран и Вашингтон, след като иранските власти потушиха протестите в Иран.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Kaлпазанин
15:41 31.01.2026
2 Линда
Коментиран от #6, #7, #9
15:44 31.01.2026
3 Ехее
15:44 31.01.2026
4 Пламен
ДАНО ДА НЕ ОЦАПАТ НЕЩО .
15:46 31.01.2026
5 Нищо се не знае
15:46 31.01.2026
6 Моше
До коментар #2 от "Линда":Нали ги видяхте през 12 дневната война, жидовете се криеха като плъхове в канализацията.
15:47 31.01.2026
7 Тик- Ток
До коментар #2 от "Линда":Цървулите се подиграват и присмиват на другите народи които се борят за свобода ,а те самите тънат в американски л@йна до врата
15:47 31.01.2026
8 Пламен
15:48 31.01.2026
9 иван костов
До коментар #2 от "Линда":Иранците си стоят вкъщи и на никой лошо не правят!
15:51 31.01.2026
10 Диверсант
15:52 31.01.2026
11 Ха ХаХа
15:52 31.01.2026
12 идват
Коментиран от #18
15:52 31.01.2026
13 Сега осъзнавате ли
Коментиран от #17
15:54 31.01.2026
14 да питам
Коментиран от #16
15:54 31.01.2026
15 Иван
15:55 31.01.2026
16 Вярно е
До коментар #14 от "да питам":Че говедата спасиха Виетнам,Корея и Афганистан
15:56 31.01.2026
17 Прав е бил
До коментар #13 от "Сега осъзнавате ли":Но народът искаше смърт на комунизма.
Сега този тъп народ се хапе отзад
15:57 31.01.2026
18 🤣🤣🤣
До коментар #12 от "идват":Да не стане, като в Сърбия, но този път ще падат повече "невидими" бомбардировачи.
15:57 31.01.2026
19 Поредният гнусен акт
16:00 31.01.2026