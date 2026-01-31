Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Ракетен удар срещу Иран? Взрив в южния пристанищен град Бандар Абас

31 Януари, 2026 15:39 1 522 19

31 Януари, 2026 15:39 1 522 19

  • иран-
  • израел-
  • фордо-
  • аятолах али хаменей-
  • пентагон-
  • доналд тръмп

Експлозията идва на фона на засилено напрежение между Техеран и Вашингтон, след като иранските власти потушиха протестите в Иран

Ракетен удар срещу Иран? Взрив в южния пристанищен град Бандар Абас - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Експлозия е станала на южното иранско пристанище Бандар Абас, предаде "Ройтерс", позовавайки се на иранските медии.

Причината за експлозията не се посочва. Експлозията се разследва, но иранските медии не предоставят повече информация.

Появила се е информация, че командир на военноморските сили на Революционната гвардия е бил мишена на експлозията.

Но агенция "Тасмин" в публикация посочва, че тези твърдения са "напълно неверни".

Пристанище Бандар Абас се намира на Ормузкия проток, жизненоважен воден път между Иран и Оман, през който се транспортира около една пета от световния морски петрол.

Експлозията идва на фона на засилено напрежение между Техеран и Вашингтон, след като иранските власти потушиха протестите в Иран.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 Kaлпазанин

    16 3 Отговор
    А протестите в обора потушени ли са ,,,,!!!!!!! И от кого ??армията на фащ

    15:41 31.01.2026

  • 2 Линда

    7 10 Отговор
    Айде сега да ги видим великите иранци

    Коментиран от #6, #7, #9

    15:44 31.01.2026

  • 3 Ехее

    4 11 Отговор
    иранците от страх, започнаха да се самовзривяват

    15:44 31.01.2026

  • 4 Пламен

    5 0 Отговор
    ХОДИЛ СЪМ В Бандар Абас ПО РАБОТА . ПЕТРОЛНО ПРИСТАНИЩЕ .
    ДАНО ДА НЕ ОЦАПАТ НЕЩО .

    15:46 31.01.2026

  • 5 Нищо се не знае

    2 2 Отговор
    Ако уда.ът е срещу командир на революционата армия,не е срещу Иран.

    15:46 31.01.2026

  • 6 Моше

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Линда":

    Нали ги видяхте през 12 дневната война, жидовете се криеха като плъхове в канализацията.

    15:47 31.01.2026

  • 7 Тик- Ток

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "Линда":

    Цървулите се подиграват и присмиват на другите народи които се борят за свобода ,а те самите тънат в американски л@йна до врата

    15:47 31.01.2026

  • 8 Пламен

    3 4 Отговор
    НЯКОЙ ПЕЙДЖЪР ПАК СЕ Е ,,ПОВРЕДИЛ" .

    15:48 31.01.2026

  • 9 иван костов

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Линда":

    Иранците си стоят вкъщи и на никой лошо не правят!

    15:51 31.01.2026

  • 10 Диверсант

    3 0 Отговор
    Като човек от вътрешното ведомство разполагаме с оперативна информация, че през последните три месеца от Русия към Иран са прехвърлени между 6/9 ракети "Орешник" както и около 30 -35 броя "Кинжал". Данните са предоставени от съюзниците ни в НАТО!

    15:52 31.01.2026

  • 11 Ха ХаХа

    4 1 Отговор
    Родината на укробандерите. БАНДЕР АБАС

    15:52 31.01.2026

  • 12 идват

    3 1 Отговор
    Нортроп Груман В-2 Спирит.

    Коментиран от #18

    15:52 31.01.2026

  • 13 Сега осъзнавате ли

    6 1 Отговор
    Колко прав е бил Живков и партийното ни и държавно ръководство по времето на социализма? Осъзнавате ли какви нацисти са атлантиците и във какво блато ни тикат вече 36 години тези паразити ?

    Коментиран от #17

    15:54 31.01.2026

  • 14 да питам

    2 3 Отговор
    верно ли Пуся е обещал на аятолаха да го спаси, както спаси и приятеля си Мадуро ?

    Коментиран от #16

    15:54 31.01.2026

  • 15 Иван

    3 0 Отговор
    Гей парти в Содом и Гомор??

    15:55 31.01.2026

  • 16 Вярно е

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "да питам":

    Че говедата спасиха Виетнам,Корея и Афганистан

    15:56 31.01.2026

  • 17 Прав е бил

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Сега осъзнавате ли":

    Но народът искаше смърт на комунизма.
    Сега този тъп народ се хапе отзад

    15:57 31.01.2026

  • 18 🤣🤣🤣

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "идват":

    Да не стане, като в Сърбия, но този път ще падат повече "невидими" бомбардировачи.

    15:57 31.01.2026

  • 19 Поредният гнусен акт

    2 0 Отговор
    На международен тероризъм

    16:00 31.01.2026

