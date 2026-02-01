Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Тръмп нареди на Департамента за вътрешна сигурност да не се меси в протестите по места, организирани от демократите

1 Февруари, 2026 05:55, обновена 1 Февруари, 2026 04:59 483 1

Градовете трябва да защитават своя щат и местната собственост, заяви американският президент

Тръмп нареди на Департамента за вътрешна сигурност да не се меси в протестите по места, организирани от демократите - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в събота, че е наредил на Департамента за вътрешна сигурност да не се меси по никакъв начин в протестите в ръководените от Демократическата партия градове, освен ако те не потърсят федерална помощ или е заплашена федерална собственост, предаде агенция Ройтерс.

Градовете трябва да защитават своя щат и местната собственост, написа Тръмп в своята социална мрежа "Трут соушъл". Персоналът на "АЙС" (ICE - Имиграционната и митническа служба на САЩ) и граничният патрул ще продължат да охраняват федералните сгради, посочи Тръмп.

Публикацията идва ден след като хиляди хора излязоха на улиците в Минеаполис и на други места в страната с искане за изтегляне на федералните имиграционни агенции от Минесота, където бяха застреляни двама американски граждани.

Протести имаше на 250 места в 46 американски щата, включително в градове като Ню Йорк, Лос Анджелис, Чикаго и Вашингтон, съобщиха организаторите.

Администрацията на Тръмп изпрати 3000 федерални служители в района на Минеаполис като част от кампания за борба с нелегалната имиграция, напомня агенцията.

По-рано Тръмп изпрати федерални служители или членове на Националната гвардия в няколко други града, управлявани предимно от демократи, сред които Лос Анджелис, Чикаго, Вашингтон и Портланд. Президентът твърди, че това се налага с цел прилагане на законите за имиграцията и за контрол на престъпността.

Местните лидери във въпросните градове оспорват тази оценка.


САЩ
