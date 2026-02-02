Нигерийската армия уби командир на "Боко Харам" и още 10 бойци от ислямистката групировка ВИДЕО

Нигерийската армия заяви, че е убила командир на "Боко Харам" и още 10 членове на ислямистката групировка при нощна операция в североизточната част на страната, предаде Асошиейтед прес.

Абу Халид, командир на клетка на "Боко Харам", която действа в гората Самбиса в щата Борно, бе ключова фигура в "терористичната структура, координираща операциите и логистиката в оста Самбиса", заяви говорителят на нигерийската армия Сани Уба. Армейските части атакуваха бойците от "Боко Харам" снощи в района Кодунга в щата Борно, посочи Уба, като добави, че от ислямистите са иззети оръжия, храна и медицински материали.

Новината за военната операция бе оповестена, след като по-рано тази седмица бойци от ислямистката групировка убиха десетки хора при атаки срещу строителна площадка и военна база в североизточната част на Нигерия.

През 2009 г. джихадисткото движение "Боко Харам", което възниква на територията на Нигерия, започна въоръжена борба срещу западното влияние в страната в опит да наложи своя радикална версия на ислямския закон. Към въоръжените действия се присъедини и клон на "Ислямска държава", известен с името "Ислямска държава в Западна Африка". Джихадистите започнаха да извършват набези и срещу съседни на Нигерия държави, включително Нигер, като по данни на ООН броят на цивилните жертви вече е около 35 000, а над 2 млн. души са разселени.

Тайво Адебайо, експерт по въпросите, свързани с "Боко Харам", в Института за изследвания на сигурността, заяви, че нигерийската армия е започнала офанзива още миналия месец. Въоръжените сили сега имат по-активен подход, "отклоняващ се от характерната им реактивна позиция, заради която миналата година бяха атакувани десетки армейски лагери". Адебайо добави, че от ноември миналата година САЩ осъществяват разузнавателни полети над Борно, за да помогнат на нигерийската армия при операциите ѝ срещу въоръжените групировки.

Нигерия е обхваната от сложна криза в сферата на сигурността. През последните няколко месеца североизточните райони на страната бяха подложени на ислямистки атаки, а в северозападните и централните части имаше вълна от отвличания.

През декември американската армия нанесе въздушни удари по ислямистки бойци в Северна Нигерия, след като Вашингтон обвини западноафриканската страна, че не е успяла да овладее нападенията срещу християни.