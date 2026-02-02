Удави се вторият в йерархията на най-големия наркокартел в Колумбия

Вторият човек в йерархията на „Клан дел Голфо“, най-големия колумбийски наркокартел, се е удавил след потъването на плавателния му съд, потвърди вчера правителството, цитирано от АФП.

Хосе Гонсало Санчес, с прякор Гонсалито, беше издирван от американските власти за трафик на наркотици.

„Клан дел Голфо“, основният износител на кокаин от Колумбия, който неотдавна беше обявен от САЩ за терористична организация, в момента води преговори с колумбийското правителство в Катар.

Алваро Хименес, главният преговарящ, назначен от президента Густаво Петро, потвърди пред АФП смъртта на наркобарона. Плавателният съд, с който е бил превозван, се е преобърнала в департамента Кордоба (в северната част на Колумбия) и той се е удавил, уточни Хименес.

Колумбийските власти го издирваха за множество престъпления, сред които убийства, принудително разселване на хора, трафик на оръжие, незаконен добив на полезни изкопаеми и изнудване.

На 5 декември правителството на Петро прие в Катар да продължи преговорите, целящи разоръжаване на „Клан дел Голфо“ и умиротворяване на териториите, които организацията контролира.

Тези преговори са част от политика на мир, насочена към разоръжаване на всички незаконни групи, но засега преговорите с нито една от тях не са довели до конкретни резултати.

С паравоенен произход, „Клан дел Голфо“ разполага с между 6000 и 7000 бойци и сътрудници според правителството.

Картелът понесе удари, включително ареста и екстрадицията през 2022 г. в САЩ на неговия лидер Дайро Антонио Усуга, известен като Отониел, смятан за Пабло Ескобар на този век. Той изтърпява присъда от 45 години затвор.