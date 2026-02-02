Сушата в Турция: има ли опасност от недостиг на храна?

Напоследък сушата все по-често създава проблеми на Турция . А тази през 2025 година беше една от най-тежките от десетилетия насам - средните валежи в страната паднаха до най-ниското си ниво за период от 52 години, като най-засегнати бяха регионите край Черно и Средиземно море.

Сушата удари силно селското стопанство. Според турското министерство на земеделието в много региони реколтата е била съсипана. Студът допълнително влоши ситуацията, при някои видове плодове са били засегнати до 70 процента от растенията. Турската статистическа служба TÜİK съобщи, че са били събрани около 30 процента по-малко плодове и 12 на сто по-малко зърно.

Климатологът Езги Кованчъ от университета в Адияман описва ситуацията като "многопластова криза, която оказва пряко влияние върху ежедневието, поминъка и градовете". Спадащите нива на водата в язовирите, намаляващите подпочвени води и внезапните студове правят производството все по-уязвимо. "Когато няма дъжд, фермерите намаляват стадата си. Сушата засяга едновременно трапезата, добитъка и бюджета на домакинствата", разяснява Кованчъ.

Производството на червено месо е намаляло, както и производството на мляко. Спадащите добиви, покачващите се цени на фуражите и ограничаването на обработваемите площи - всичко това увеличава натиска върху производителите и потребителите.

Експлозия на разходите и инфлация

Цените са се повишили значително . Според статистическата служба, разходите за някои селскостопански ресурси са се удвоили през последните години. Хранителните продукти и безалкохолните напитки също са поскъпнали, като само през 2025 година поскъпването е било с почти 40 процента.

Журналистът Али Екбер Йълдъръм казва, че кризата не се дължи само на климатичните условия - неправилната аграрна политика, неефективните субсидии и липсата на подкрепа за земеделските производители допълнително са влошили ситуацията.

"Турция не само преживява суша - проблемите се усилват от комбинацията от климатични рискове и икономически предизвикателства, изострени от политиката", обяснява Йълдъръм.

Нова миграционна вълна?

Сушата демонстрира свързаността между промените на климата, икономиката и обществото: нарастващите производствени разходи, намаляващата покупателна способност и слабите валежи правят турското селско стопанство все по-уязвимо. Според експерти верижната реакция от падащи добиви, нарастващи разходи и постоянна инфлация може да предизвика дълбока продоволствена криза в някои части на страната.

В резултат на това много хора в селските райони може да бъдат принудени да напуснат домовете си и да се преместят в градовете, казва климатологът Кованчъ. А тази миграция ще задълбочи съществуващите проблеми.

Докато на пожарите и наводненията незабавно се отделя внимание, сушата има тихо, но дългосрочно въздействие: тя заплашва реколтите, доходите, цените и продоволствената сигурност. "Сушата не е толкова зрелищна, колкото пожарите, и не е толкова внезапна, колкото наводненията. Точно затова е толкова опасна", предупреждава Кованчъ.

Износът за ЕС не е голям - с изключение на лешниците

За ЕС значението на Турция като доставчик на селскостопански продукти не е голямо. През 2024 година от Турция са били около 4,3 процента от общия внос на земеделска продукция в Общността - предимно плодове, ядки и преработени зеленчукови и плодови продукти.

Тези доставки допълват европейското предлагане, но не са от решаващо значение за снабдяването на европейците. Изключение правят лешниците: Турция произвежда около две трети от всички лешници в света и е най-важният доставчик за пазара на ЕС.

Автори: Пелин Юнкер | Аликан Улудаг | Бурак Юнверен