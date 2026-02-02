Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Германия: Украйна ще бъде мъртва утре, ако Западът спре да я подкрепя
  Тема: Украйна

Германия: Украйна ще бъде мъртва утре, ако Западът спре да я подкрепя

2 Февруари, 2026 09:05 904 50

  • украйна-
  • германия-
  • борис писториус-
  • война-
  • русия

Това ще ни струва значително повече, отколкото да я подкрепяме сега, каза германският министър на отбраната

Снимка: БГНЕС/ EPA
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че Украйна жизненоважно се нуждае от западната подкрепа. Той направи това изявление в интервю за Kameramann Bayern, предаде агенция УНИАН.

Според Писториус спирането на подкрепата за Украйна ще има две последици. „Първо, Украйна ще е мъртва утре, и второ, това ще ни струва значително повече, отколкото да я подкрепяме сега“, подчерта германският министър на отбраната.

Още новини от Украйна

Писториус добави, че Германия е най-голямата икономика в Европа и третата по големина в света. Той каза, че германците трябва да оправдаят тази роля.

Писториус отбеляза също, че в Европа съществува военна заплаха, тъй като наблизо продължава пълномащабна война. Той заяви, че руският президент Владимир Путин винаги е давал да се разбере, че амбициите му се простират отвъд Украйна.

„Файненшъл Таймс“ предаде, че подкрепата на САЩ е важна за Украйна. Изданието обаче смята, че оттеглянето ѝ няма да бъде критичен удар за Киев. Украински и европейски представители заявиха пред репортери, че европейските страни са започнали да използват повече от собствените си ресурси в подкрепа на Украйна. Украйна все още отчаяно се нуждае от оръжия от американските запаси, особено за противовъздушна отбрана. Преходът към война с дронове и бързото разширяване на вътрешното производство на оръжие, което сега представлява 60% от нуждите ѝ, намалиха зависимостта ѝ.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 18 гласа.
  • 1 Подправения кантар

    32 4 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    09:07 02.02.2026

  • 2 Подправения кантар

    24 2 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #14

    09:07 02.02.2026

  • 3 Подправения кантар

    14 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    09:07 02.02.2026

  • 4 Подправения кантар

    19 2 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    09:07 02.02.2026

  • 5 ООрана държава

    24 1 Отговор
    Основно свойство на парите е, че в един момент свършват. Тия 0рки з@смукват по милярд на седмица...

    09:07 02.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 фашистен каапутен

    19 1 Отговор
    имате желание

    09:08 02.02.2026

  • 8 Всъщност

    30 2 Отговор
    Добро Утро. Русия затова е права, че НАТО воюва с нея в Украйна и затова иска сигурност, и затова прехвърли войната извън границите си. И евро.ейските атланто-фашисти започнаха да вият неудържимо..

    09:09 02.02.2026

  • 9 хехе

    21 2 Отговор
    Укрите вече са в кома въпрос на време е да им спрат апаратурата.

    09:09 02.02.2026

  • 10 Дай дай рибо дай

    18 1 Отговор
    Всичко на Украйна дай....Писториус отбеляза че в Европа съществува военна заплаха, тъй като наблизо има мамник.....

    09:10 02.02.2026

  • 11 Шопо

    21 1 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    09:10 02.02.2026

  • 12 Олее..пак ще зидат май берлинската стена

    13 2 Отговор
    Писториус добави, че Германия е най-голямата икономика в Европа и третата по големина в света. Той каза, че германците трябва да оправдаят тази роля.

    09:12 02.02.2026

  • 13 още мърдате

    10 1 Отговор
    Подкрепяйте до край!Така е най-добре за запада и украйна.

    Коментиран от #17

    09:13 02.02.2026

  • 14 Карлуково

    1 8 Отговор

    До коментар #2 от "Подправения кантар":

    Следващата война ще я водиш с Наполеон, Хитлер, Александър Македонски и Клеопатра.

    09:13 02.02.2026

  • 15 Значи 54 държави воюват

    22 1 Отговор
    с Русия и не могат да я победят. А Украйна е в жива кома, тя е само за пушечно месо. Извода е, че Русия ви разлаби ❌алката.

    Коментиран от #25, #36, #41

    09:14 02.02.2026

  • 16 А стига бе!

    18 1 Отговор
    А ако я подкрепяте, колко дълго ще издържи Украйна? А Европа?

    09:15 02.02.2026

  • 17 Борид Джонсън

    10 1 Отговор

    До коментар #13 от "още мърдате":

    Подкрепа до Край!
    До Края на последните КраИнци.

    Коментиран от #18

    09:16 02.02.2026

  • 18 Борис Джонсън

    9 1 Отговор

    До коментар #17 от "Борид Джонсън":

    До последния украинец.

    09:17 02.02.2026

  • 19 Колониални сили

    10 1 Отговор
    с наративи от миналото са си въобразили че отново ще са такива. Утре може Италия пък отново да нападне Етиопия, а Франция Алжир ... Освен Хитлер да не забравяме и Дучето. Яко всички в Европа са се смахнали очевидно

    09:17 02.02.2026

  • 20 Хасковски каунь

    2 6 Отговор
    Иначе след три дни

    Коментиран от #29

    09:17 02.02.2026

  • 21 На никой

    8 1 Отговор
    не му пука за Украйна. Това е ясно. Основната цел тук е да провокират руснаците.

    Коментиран от #32

    09:17 02.02.2026

  • 22 Ако все още съществува

    8 1 Отговор
    разследваща журналистика е добре да се съберат документи, показващи какъв процент от т.н. помощ за Украйна остава като печалба за европейски фирми, чия собственост са те и как получават поръчките

    09:18 02.02.2026

  • 23 Омазана ватенка

    2 10 Отговор
    Копейките щяха да умиргат за лева.Гледам още мърдат.

    09:18 02.02.2026

  • 24 Еее....

    7 0 Отговор
    Ама то в тоя случай само се забавя обречения край...
    Едно нещо което е решено да стане то ако не доброволно ще стане доброзорно... само че ще да е по скъпичко и в жива сила /пушечно месо/ а и блага!!!!

    09:19 02.02.2026

  • 25 Йосиф Кобзон

    2 6 Отговор

    До коментар #15 от "Значи 54 държави воюват":

    Резултати са при мен.

    09:20 02.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ами давайте

    1 4 Отговор
    Таурус!

    09:20 02.02.2026

  • 28 Корави

    6 0 Отговор
    кратуни са германците и техните сателити. Явно им е харесало последния път.

    09:20 02.02.2026

  • 29 Мдаа бе

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Хасковски каунь":

    за три дни щяха да съборят икономиката на Русия.
    Пък ква стана тя. В Германия и Франция почнаха да им фалурат фирмите и корпорациите

    09:21 02.02.2026

  • 30 ами

    3 0 Отговор
    ха ха ха - ами помагайте де, на първо време й дайте 1.5 милиарда кеш да си има джобни

    09:21 02.02.2026

  • 31 Мишел

    3 0 Отговор
    Ненапразно Украйна поиска 1 500 000 000 000 $ и Евро помощи.

    Коментиран от #46

    09:21 02.02.2026

  • 32 Българин

    2 5 Отговор

    До коментар #21 от "На никой":

    Основната цел е мащабно избиване на орки.

    Коментиран от #45

    09:22 02.02.2026

  • 33 Хохо Бохо

    4 0 Отговор
    А наркофюрерчето искаше норма от 50000 руснака не месец. Ама нещо се обърка и сега са 50000 салобандери месечно. Мир чрез сила. Нали това искахте???

    09:22 02.02.2026

  • 34 Окраина е била част

    3 0 Отговор
    От Русия СССР сега е пак част от тях. Просто и ясно. И да попитам що правиха те десетки години защо не си направиха войска оръжия. Русия има те нямат нищо. Защото те са си такива все друг да ги оправя. Преди лапаха от Русия после от бай дрън сега от Европа. И така.. ВЕЧНА ДРУЖБА СЪС ВСИЧКИ ВАЖНО Е НИЕ ДА СМЕ ДОБРЕ.

    09:22 02.02.2026

  • 35 Билд

    0 2 Отговор
    36 руски генерала станаха на тор.

    09:23 02.02.2026

  • 36 Нали знаеш

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Значи 54 държави воюват":

    Бит и иван не си признават - ама никога.

    09:23 02.02.2026

  • 37 И на края САЩ и Русия

    2 0 Отговор
    Пак си разделят Европа с граница някъде около Плловдив

    09:24 02.02.2026

  • 38 Запада умре - урсулите я погребах !!!!!!

    1 1 Отговор
    Покрайна - също !!!!!!!

    Коментиран от #39

    09:24 02.02.2026

  • 39 А где

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Запада умре - урсулите я погребах !!!!!!":

    ЛЕВА?

    09:25 02.02.2026

  • 40 Сандо

    1 0 Отговор
    Много хора няма да плачем на гроба и.Тоя цирей на европата трябва да се премахне!

    09:25 02.02.2026

  • 41 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Значи 54 държави воюват":

    Ако НАТО участва от русия няма да остане нищо.

    09:27 02.02.2026

  • 42 Писториус се е надрусал

    0 0 Отговор
    Германия била третата по големина в света....

    09:27 02.02.2026

  • 43 Безпристрастен

    0 0 Отговор
    Не народа на Незалежная,а зеления 🤡 е раково убразование,което едновременно унищожава организма на цялата държава,но разпространява смъртоносни разсейки в цяла Европа.Този военолюбец- дойчовеца, яростен русофоб( има лични мотиви още от края на ВСВ) , е готов да унищожи не само Инфраструктурата,но и мъжкото население на Незалежная,за да причинява щети на руснаците Като извива ръцете на на останалите държави,който се хванаха на това хоро.Ако народите в ЕС, не се усетят,не прогледнат и реагират остро,с мощни протести буквално за седмици да изметат от властта тази клика в ЕС, нищо добро не ни очаква.Освен галопираща инфлация,която заради огромният спад в производството,ще повлече след себе си не само ниски доходи и високи цени,но и безработица.

    09:27 02.02.2026

  • 44 Кога

    1 0 Отговор
    е по добре, утре или вдругиден?

    09:28 02.02.2026

  • 45 Затова

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Българин":

    Ли ви загробихме фесове мръсни

    09:28 02.02.2026

  • 46 Кухоглава копейка

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Мишел":

    Я напиши още през нули😂🤡😂

    09:28 02.02.2026

  • 47 ТИГО

    2 0 Отговор
    Мале колко бokлуци виждам ! На всички дето се радват че Украйна ще умре им пожелавам да им се случи първо на тях ,родата и приятелите до един ,а вие да останете последни да гледате !

    09:28 02.02.2026

  • 48 Анонимен

    1 0 Отговор
    Ами тогава ЗАПАДЪТ да си я подкрепя, какво ни намесват и нас. Съсипаха икономиката на цяла Европа с тая военна индустрия. Каквото кажат германците - другите са длъжни да изпълняват. Пари за Украйна, оръжия за Украйна, заводи "Райнметал" за Украйна. Хайде стига вече.

    09:29 02.02.2026

  • 49 Писториус се бори

    0 0 Отговор
    За поставянето до Т 34 в Берлин на Т 90

    09:29 02.02.2026

  • 50 Българин

    0 0 Отговор
    Бъркат,не утре,а още днес,но те всички знаят,че е мъртва,но отлагат да обявят час на смъртта!

    09:30 02.02.2026

