Германия: Украйна ще бъде мъртва утре, ако Западът спре да я подкрепя

Германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че Украйна жизненоважно се нуждае от западната подкрепа. Той направи това изявление в интервю за Kameramann Bayern, предаде агенция УНИАН.
Според Писториус спирането на подкрепата за Украйна ще има две последици. „Първо, Украйна ще е мъртва утре, и второ, това ще ни струва значително повече, отколкото да я подкрепяме сега“, подчерта германският министър на отбраната.
Писториус добави, че Германия е най-голямата икономика в Европа и третата по големина в света. Той каза, че германците трябва да оправдаят тази роля.
Писториус отбеляза също, че в Европа съществува военна заплаха, тъй като наблизо продължава пълномащабна война. Той заяви, че руският президент Владимир Путин винаги е давал да се разбере, че амбициите му се простират отвъд Украйна.
„Файненшъл Таймс“ предаде, че подкрепата на САЩ е важна за Украйна. Изданието обаче смята, че оттеглянето ѝ няма да бъде критичен удар за Киев. Украински и европейски представители заявиха пред репортери, че европейските страни са започнали да използват повече от собствените си ресурси в подкрепа на Украйна. Украйна все още отчаяно се нуждае от оръжия от американските запаси, особено за противовъздушна отбрана. Преходът към война с дронове и бързото разширяване на вътрешното производство на оръжие, което сега представлява 60% от нуждите ѝ, намалиха зависимостта ѝ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Подправения кантар
Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби
09:07 02.02.2026
2 Подправения кантар
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #14
09:07 02.02.2026
3 Подправения кантар
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
09:07 02.02.2026
4 Подправения кантар
09:07 02.02.2026
5 ООрана държава
09:07 02.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 фашистен каапутен
09:08 02.02.2026
8 Всъщност
09:09 02.02.2026
9 хехе
09:09 02.02.2026
10 Дай дай рибо дай
09:10 02.02.2026
11 Шопо
09:10 02.02.2026
12 Олее..пак ще зидат май берлинската стена
09:12 02.02.2026
13 още мърдате
Коментиран от #17
09:13 02.02.2026
14 Карлуково
До коментар #2 от "Подправения кантар":Следващата война ще я водиш с Наполеон, Хитлер, Александър Македонски и Клеопатра.
09:13 02.02.2026
15 Значи 54 държави воюват
Коментиран от #25, #36, #41
09:14 02.02.2026
16 А стига бе!
09:15 02.02.2026
17 Борид Джонсън
До коментар #13 от "още мърдате":Подкрепа до Край!
До Края на последните КраИнци.
Коментиран от #18
09:16 02.02.2026
18 Борис Джонсън
До коментар #17 от "Борид Джонсън":До последния украинец.
09:17 02.02.2026
19 Колониални сили
09:17 02.02.2026
20 Хасковски каунь
Коментиран от #29
09:17 02.02.2026
21 На никой
Коментиран от #32
09:17 02.02.2026
22 Ако все още съществува
09:18 02.02.2026
23 Омазана ватенка
09:18 02.02.2026
24 Еее....
Едно нещо което е решено да стане то ако не доброволно ще стане доброзорно... само че ще да е по скъпичко и в жива сила /пушечно месо/ а и блага!!!!
09:19 02.02.2026
25 Йосиф Кобзон
До коментар #15 от "Значи 54 държави воюват":Резултати са при мен.
09:20 02.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ами давайте
09:20 02.02.2026
28 Корави
09:20 02.02.2026
29 Мдаа бе
До коментар #20 от "Хасковски каунь":за три дни щяха да съборят икономиката на Русия.
Пък ква стана тя. В Германия и Франция почнаха да им фалурат фирмите и корпорациите
09:21 02.02.2026
30 ами
09:21 02.02.2026
31 Мишел
Коментиран от #46
09:21 02.02.2026
32 Българин
До коментар #21 от "На никой":Основната цел е мащабно избиване на орки.
Коментиран от #45
09:22 02.02.2026
33 Хохо Бохо
09:22 02.02.2026
34 Окраина е била част
09:22 02.02.2026
35 Билд
09:23 02.02.2026
36 Нали знаеш
До коментар #15 от "Значи 54 държави воюват":Бит и иван не си признават - ама никога.
09:23 02.02.2026
37 И на края САЩ и Русия
09:24 02.02.2026
38 Запада умре - урсулите я погребах !!!!!!
Коментиран от #39
09:24 02.02.2026
39 А где
До коментар #38 от "Запада умре - урсулите я погребах !!!!!!":ЛЕВА?
09:25 02.02.2026
40 Сандо
09:25 02.02.2026
41 Българин
До коментар #15 от "Значи 54 държави воюват":Ако НАТО участва от русия няма да остане нищо.
09:27 02.02.2026
42 Писториус се е надрусал
09:27 02.02.2026
43 Безпристрастен
09:27 02.02.2026
44 Кога
09:28 02.02.2026
45 Затова
До коментар #32 от "Българин":Ли ви загробихме фесове мръсни
09:28 02.02.2026
46 Кухоглава копейка
До коментар #31 от "Мишел":Я напиши още през нули😂🤡😂
09:28 02.02.2026
47 ТИГО
09:28 02.02.2026
48 Анонимен
09:29 02.02.2026
49 Писториус се бори
09:29 02.02.2026
50 Българин
09:30 02.02.2026