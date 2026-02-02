Германия: Украйна ще бъде мъртва утре, ако Западът спре да я подкрепя

Германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че Украйна жизненоважно се нуждае от западната подкрепа. Той направи това изявление в интервю за Kameramann Bayern, предаде агенция УНИАН.

Според Писториус спирането на подкрепата за Украйна ще има две последици. „Първо, Украйна ще е мъртва утре, и второ, това ще ни струва значително повече, отколкото да я подкрепяме сега“, подчерта германският министър на отбраната.

Още новини от Украйна

Писториус добави, че Германия е най-голямата икономика в Европа и третата по големина в света. Той каза, че германците трябва да оправдаят тази роля.

Писториус отбеляза също, че в Европа съществува военна заплаха, тъй като наблизо продължава пълномащабна война. Той заяви, че руският президент Владимир Путин винаги е давал да се разбере, че амбициите му се простират отвъд Украйна.

„Файненшъл Таймс“ предаде, че подкрепата на САЩ е важна за Украйна. Изданието обаче смята, че оттеглянето ѝ няма да бъде критичен удар за Киев. Украински и европейски представители заявиха пред репортери, че европейските страни са започнали да използват повече от собствените си ресурси в подкрепа на Украйна. Украйна все още отчаяно се нуждае от оръжия от американските запаси, особено за противовъздушна отбрана. Преходът към война с дронове и бързото разширяване на вътрешното производство на оръжие, което сега представлява 60% от нуждите ѝ, намалиха зависимостта ѝ.