Зеленски: Никой не ме е информирал какво е било договорено в Аляска

Украинската страна не е информирана за съдържанието на споразуменията, постигнати по време на срещата между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Анкоридж, заяви в разговор с журналисти украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ, предаде БТА.
„Никой не ме е информирал какво е било договорено в Анкоридж. Нямам официална информация“, каза той.
Президентът изрази мнение, че в крайна сметка „всички ще разберат; въпрос на време е“. По думите му украинската страна съзнава, че по време на срещата са обсъдени ключови въпроси.
„Анализирам това, което обсъждаме сега и смятам, че сложните въпроси, които дискутираме в момента са доста сложни именно, защото са били обсъдени по-рано в определен формат. Тъй като са имали само една среща, не е трудно да се разбере, че по време на тази среша в Аляска, те вероятно са говорили за Донбас, както и какво да правят с временно окупираните територии като цяло. Смятам, че и за замразените руски активи“, подчерта Зеленски.
Тръмп и Путин се срещнаха в Аляска на 15 август. На съвместната пресконференция американският президент подчерта, че разговорите са били „изключително продуктивни“ и са позволили напредък по повечето обсъждани въпроси. Въпреки това по няколко важни въпроси, страните „не постигнаха пълно съгласие“, припомня Укринформ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бай Георги
Коментиран от #12, #26
16:53 30.01.2026
2 пешо
16:54 30.01.2026
3 Че кой беше ти бе
16:55 30.01.2026
4 Мдаааа
16:56 30.01.2026
5 Софиянец
16:58 30.01.2026
6 Лопата Орешник
16:59 30.01.2026
7 ООрана държава
17:01 30.01.2026
8 Нормално
17:03 30.01.2026
9 Че те кога са информирали суровините
17:04 30.01.2026
10 Атина Палада
17:07 30.01.2026
11 Спецназ
Те са замразени по политически, а не по военни причини!
ФАКТ!
ТОЯ освен че изцица милиарди от САЩ на Байдън и ЕС,
иска и от Русия ПАРИ??
Тоя, Баце е минал на голема доза-
все едно някога Втората Световна Сталин да иска пари от Хитлер!
Даже не е и смешно, Баце...
17:08 30.01.2026
12 Европеец
До коментар #1 от "Бай Георги":Да истина тоя просяк милионер и посредствен актьор е господин никой..... Номерата мога да му минат само пред фашистката клика на пуделите на урсулата....
17:09 30.01.2026
13 Ма кой си ти бе
Че чак и да те информират
17:09 30.01.2026
14 Горски
и са загубили напълно войната която Те започнаха а Русия приключва. Кретенски продължава да се прави на интересен докато си избива народа. Путин не е канил досега зеленият клоун. Отговорът за Москва дойде след като зеленият наркоман се отметна за преговорите. Забрави ли че беше забранил всякакви разговори с Путин. Е сега иска, ама ще трябва да отиде лично на червеното килимче. То и ердо преди години се правеше на мъж, ама и той отиде. Малко по бързо му овря главата на ердо, ама какво да очакваш от клоун. Путин не губи войната и няма зор, да я спира, а това клоунче се прави на равен с него, не знаейки, че ако в Кремъл преценят, че той е пречка за мира, ще го ликвидират на момента, където и да се намира.
17:10 30.01.2026
15 Общак
Коментиран от #23
17:11 30.01.2026
16 Как така? Че ти не знаеш ли?
17:14 30.01.2026
17 ти да видиш
17:14 30.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Дон Турболенто
17:19 30.01.2026
20 Хи хи хи
Коментиран от #28
17:20 30.01.2026
21 руската мечка
Коментиран от #29
17:21 30.01.2026
22 3.14К
17:21 30.01.2026
23 Дон Турболенто
До коментар #15 от "Общак":И аз така. Поне да ме финасираше за някой друг златен кенеВ
17:22 30.01.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ......
До коментар #1 от "Бай Георги":Е може ли сега такива работи, Джони не те ли информира
17:23 30.01.2026
27 Спецназ
руснаците и след седмица отиде в Кремъл на червеното килимче.
Четох че турския пилот, дето с изтребител сваля почти беззащитен срещу него бомбардировач,
после бил приет като непригоден в клиника, после въобще изчезнал и оттам и така...
17:26 30.01.2026
28 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ
До коментар #20 от "Хи хи хи":Аз рева постоянно за милиарди и на краварите , но те ми биха дузпата , бил съм безнадежден случай !
17:26 30.01.2026
29 Дон Турболенто
До коментар #21 от "руската мечка":Ти май си проспал някоя друга годинка, като Рип Ван Уинкъл. Донякъде затова не схващаш същността и динамиката на процесите и очакваш хепи енд. Проспа ли ги годинките или просто дотолкова разполагаш с аналитични възможности? Освен това мислиш по аналогия с миналото и чакаш то да се повтори. Е, в един момент ще трябва да се сблъскаш с реалността, неизбежно е.
17:27 30.01.2026
30 ШМЪРКАЛОТО
17:27 30.01.2026
31 Зеленскиии
17:30 30.01.2026
32 Срещата в Аляска -
17:36 30.01.2026
33 Световната преса:
17:38 30.01.2026
34 Тъпа Мара се побара
17:38 30.01.2026
35 Едно е сигурно...
17:38 30.01.2026
36 Жбръц
17:51 30.01.2026
37 Друг случай
18:17 30.01.2026