Зеленски: Никой не ме е информирал какво е било договорено в Аляска
  Тема: Украйна

30 Януари, 2026 16:52 1 136 37

По думите му украинската страна съзнава, че по време на срещата са били обсъдени ключови въпроси

Зеленски: Никой не ме е информирал какво е било договорено в Аляска - 1
Украинската страна не е информирана за съдържанието на споразуменията, постигнати по време на срещата между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Анкоридж, заяви в разговор с журналисти украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ, предаде БТА.

„Никой не ме е информирал какво е било договорено в Анкоридж. Нямам официална информация“, каза той.

Президентът изрази мнение, че в крайна сметка „всички ще разберат; въпрос на време е“. По думите му украинската страна съзнава, че по време на срещата са обсъдени ключови въпроси.

„Анализирам това, което обсъждаме сега и смятам, че сложните въпроси, които дискутираме в момента са доста сложни именно, защото са били обсъдени по-рано в определен формат. Тъй като са имали само една среща, не е трудно да се разбере, че по време на тази среша в Аляска, те вероятно са говорили за Донбас, както и какво да правят с временно окупираните територии като цяло. Смятам, че и за замразените руски активи“, подчерта Зеленски.

Тръмп и Путин се срещнаха в Аляска на 15 август. На съвместната пресконференция американският президент подчерта, че разговорите са били „изключително продуктивни“ и са позволили напредък по повечето обсъждани въпроси. Въпреки това по няколко важни въпроси, страните „не постигнаха пълно съгласие“, припомня Укринформ.


Украйна
  • 1 Бай Георги

    42 3 Отговор
    Кой си ти че някой да те иформира.Като има крайно решение за Украйна ще ти кажат.

    Коментиран от #12, #26

    16:53 30.01.2026

  • 2 пешо

    31 3 Отговор
    и никой не смята да те информира защото си никой

    16:54 30.01.2026

  • 3 Че кой беше ти бе

    35 3 Отговор
    цирей друсан еврейски, че да те уведомяват?

    16:55 30.01.2026

  • 4 Мдаааа

    27 3 Отговор
    Ми то ако разберш какво са с разбрали... То ще е по добре е да грабваш белия чершав, чимадан и ваказал за Маскава...

    16:56 30.01.2026

  • 5 Софиянец

    30 2 Отговор
    Този май е забравил, че е обикновен КЛОУН :D и никой нищо не трябва да му обяснява

    16:58 30.01.2026

  • 6 Лопата Орешник

    20 2 Отговор
    Когато два ата се разбират, конските мухи нямат работа там! Кой би доверил нещо на изкукал и зависим тип?

    16:59 30.01.2026

  • 7 ООрана държава

    23 2 Отговор
    Зельо не си фактор в тия преговори, само тичай и подписвай каквото ти се даде че те помитат скоро

    17:01 30.01.2026

  • 8 Нормално

    17 2 Отговор
    Господарите не информират прислугата за разговорите си. Те просто и нареждат какво да прави.

    17:03 30.01.2026

  • 9 Че те кога са информирали суровините

    14 2 Отговор
    как ще ги сготвят

    17:04 30.01.2026

  • 10 Атина Палада

    15 2 Отговор
    Те не информират шефовете ти от БрУсел и Лондон,та теб ще информират ха ха ха

    17:07 30.01.2026

  • 11 Спецназ

    13 2 Отговор
    КАКВИ амбиции има ЗеленскиЙЙЙЙЙ към замразените руски активи??

    Те са замразени по политически, а не по военни причини!
    ФАКТ!

    ТОЯ освен че изцица милиарди от САЩ на Байдън и ЕС,

    иска и от Русия ПАРИ??

    Тоя, Баце е минал на голема доза-
    все едно някога Втората Световна Сталин да иска пари от Хитлер!

    Даже не е и смешно, Баце...

    17:08 30.01.2026

  • 12 Европеец

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Георги":

    Да истина тоя просяк милионер и посредствен актьор е господин никой..... Номерата мога да му минат само пред фашистката клика на пуделите на урсулата....

    17:09 30.01.2026

  • 13 Ма кой си ти бе

    9 2 Отговор
    Чиширко
    Че чак и да те информират

    17:09 30.01.2026

  • 14 Горски

    18 3 Отговор
    Малкия наркоман допусна най-голямата грешка в живота си - покани Путин в Киев. И какво ще остане от Украйна ако Путин приеме поканата? Най-вероятно ще останат само западните и покрайнини, които Путин така или иначе е обещал на поляците да им ги върне. Тогава тоя мишок от коя дупка ще се провиква не е ясно. Той Путин пътува към Киев. В момента е в Донбас. По-добре наркоманчето клоун да отиде в Москва, че няма да му хареса, когато Путин стигне до Киев. Къде в Киев - нито ток има, нито вода. Шегаджия е Зеленски, а с шегаджии не се преговаря - само бой по канчето. Другата седмица ще е интересна, с новини. Той и западните нагляри които му дърпат конците са напълно наясно че нямат никакви останали карти
    и са загубили напълно войната която Те започнаха а Русия приключва. Кретенски продължава да се прави на интересен докато си избива народа. Путин не е канил досега зеленият клоун. Отговорът за Москва дойде след като зеленият наркоман се отметна за преговорите. Забрави ли че беше забранил всякакви разговори с Путин. Е сега иска, ама ще трябва да отиде лично на червеното килимче. То и ердо преди години се правеше на мъж, ама и той отиде. Малко по бързо му овря главата на ердо, ама какво да очакваш от клоун. Путин не губи войната и няма зор, да я спира, а това клоунче се прави на равен с него, не знаейки, че ако в Кремъл преценят, че той е пречка за мира, ще го ликвидират на момента, където и да се намира.

    17:10 30.01.2026

  • 15 Общак

    11 2 Отговор
    И мен шефа нищо не ме информира...само ми казва какво да върша...даже ми и заповядва

    Коментиран от #23

    17:11 30.01.2026

  • 16 Как така? Че ти не знаеш ли?

    11 2 Отговор
    Основната тема е била кой трябва да осигури вазелина, когато те прекарат.

    17:14 30.01.2026

  • 17 ти да видиш

    10 2 Отговор
    Това трябва да му говори вдичко на зеленияпор, защото си е въобразил, че е фактор?

    17:14 30.01.2026

  • 19 Дон Турболенто

    11 3 Отговор
    Засвидетелствали са уважение :-). Украйна е ярък пример за това как западните проксита биват сдъвкани и изплювани от менторите си, когато вече няма какво да "пуснат" и не само вече са безполезни, но и са в тежест.

    17:19 30.01.2026

  • 20 Хи хи хи

    12 2 Отговор
    Какъв си ти бе надрусаняк че някой да те информира , ти си последната дупка на кавала !!!! Само можеш да ревеш за още пари от европейските будали !!!!

    Коментиран от #28

    17:20 30.01.2026

  • 21 руската мечка

    3 12 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    Коментиран от #29

    17:21 30.01.2026

  • 22 3.14К

    9 3 Отговор
    Кървавото стендъп шоу на наркомана, ще има фатален за него край!

    17:21 30.01.2026

  • 23 Дон Турболенто

    3 4 Отговор

    До коментар #15 от "Общак":

    И аз така. Поне да ме финасираше за някой друг златен кенеВ

    17:22 30.01.2026

  • 26 ......

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Георги":

    Е може ли сега такива работи, Джони не те ли информира

    17:23 30.01.2026

  • 27 Спецназ

    10 1 Отговор
    Султана навремето свали една СУ-шка на
    руснаците и след седмица отиде в Кремъл на червеното килимче.

    Четох че турския пилот, дето с изтребител сваля почти беззащитен срещу него бомбардировач,
    после бил приет като непригоден в клиника, после въобще изчезнал и оттам и така...

    17:26 30.01.2026

  • 28 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    7 1 Отговор

    До коментар #20 от "Хи хи хи":

    Аз рева постоянно за милиарди и на краварите , но те ми биха дузпата , бил съм безнадежден случай !

    17:26 30.01.2026

  • 29 Дон Турболенто

    3 3 Отговор

    До коментар #21 от "руската мечка":

    Ти май си проспал някоя друга годинка, като Рип Ван Уинкъл. Донякъде затова не схващаш същността и динамиката на процесите и очакваш хепи енд. Проспа ли ги годинките или просто дотолкова разполагаш с аналитични възможности? Освен това мислиш по аналогия с миналото и чакаш то да се повтори. Е, в един момент ще трябва да се сблъскаш с реалността, неизбежно е.

    17:27 30.01.2026

  • 30 ШМЪРКАЛОТО

    4 2 Отговор
    Не е ли разбрало още, че го използват за изтривалка.

    17:27 30.01.2026

  • 31 Зеленскиии

    5 2 Отговор
    тебе кво те боли, нали побеждаваш? Или поне така твърдят розовите тролове...

    17:30 30.01.2026

  • 32 Срещата в Аляска -

    2 6 Отговор
    още едно унижение за Путин. Същата тази Аляска бе продадена от Русия за жълти стотинки. В крайна сметка се изясни, че не в ОАЕ, където искаше Путин, а в американският щат Аляска, където той ще трябва да отиде на крака при Тръмп. Световните политически анализатори смятат, че Тръмп неслучайно е избрал Аляска, някога завладяна от руснаците и после безславно продадена на американците за символично ниска цена.

    17:36 30.01.2026

  • 33 Световната преса:

    2 7 Отговор
    Доналд Тръмп удари Русия по-силно от всяка украинска ракета.

    17:38 30.01.2026

  • 34 Тъпа Мара се побара

    8 2 Отговор
    Клоуна си е клоун....И се има на сериозно. Кой те брои теб бе смъркач....

    17:38 30.01.2026

  • 35 Едно е сигурно...

    8 7 Отговор
    Русия вече 4 години не може да победи Украйна...

    17:38 30.01.2026

  • 36 Жбръц

    3 5 Отговор
    Кога е било,двама императори,да уведомяват лакея,какво мислят,и какви решения ще вземат.Този наистина се взема за фактор!

    17:51 30.01.2026

  • 37 Друг случай

    1 0 Отговор
    Как можахте да не информирате царя на Европа?Трябвало е да стои на столчето срещу двамата и да ги пита.

    18:17 30.01.2026

