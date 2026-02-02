Русия обяви важна новина за преговорите с Украйна

Следващият кръг от тристранните преговори между Москва и Киев с посредничеството на САЩ ще се състоят в Абу Даби от 4 до 5 февруари, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Преговорите, планирани за вчера, не са се състояли поради проблеми с програмата, добави той. До момента двете страни са успели да намалят противоречията си по някои въпроси, но не са постигнали подобен напредък по най-сложните въпроси.
Кремъл няма какво да добави по отношение на спирането на ударите по украинската енергетика, заяви Песков. Русия се опитва да деескалира напрежението около Иран и отдавна е предложила помощта си за складиране или преработка на обогатения от Техеран уран, подчерта Песков.
По-рано днес говорителят на иранското Външно министерство Есмаил Багаи заяви на фона на заплахите на американския президент Доналд Тръмп за военна намеса в Иран, че Ислямската република не е получавала "ултиматуми" от САЩ за постигането на споразумение за ядрената програма.
Техеран "действа винаги сериозно и честно в дипломатическите процеси, но (нашата страна) никога не приема ултиматуми", подчерта Багаи. "Следователно подобно твърдение не може да бъде потвърдено". По-рано Тръмп заяви, че Ислямската република "иска да сключи споразумение".
Бившият руски президент и сегашен заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че светът става много опасен, но Русия не иска глобален конфликт, предаде Ройтерс.
Нашествието на руските сили в Украйна през 2022 г. предизвика най-голямата конфронтация между Запада и Москва от времето на Студената война. На фона на случващото се пратениците на американския президент Доналд Тръмп се опитват да договорят прекратяването на конфликта между двете страни, отбелязва Ройтерс.
В интервю в извънстоличната си резиденция за Ройтерс, руската държавна информационна агенция ТАСС и руския военен блогър "WarGonzo" Медведев похвали Тръмп и заяви, че е обнадеждаващо, че контактите с Вашингтон са били възобновени.
