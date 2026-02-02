Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Русия обяви важна новина за преговорите с Украйна
Русия обяви важна новина за преговорите с Украйна

2 Февруари, 2026 13:40

Следващите преговори за Украйна ще се състоят в Абу Даби в сряда и четвъртък, съобщи Кремъл

Следващият кръг от тристранните преговори между Москва и Киев с посредничеството на САЩ ще се състоят в Абу Даби от 4 до 5 февруари, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Преговорите, планирани за вчера, не са се състояли поради проблеми с програмата, добави той. До момента двете страни са успели да намалят противоречията си по някои въпроси, но не са постигнали подобен напредък по най-сложните въпроси.

Кремъл няма какво да добави по отношение на спирането на ударите по украинската енергетика, заяви Песков. Русия се опитва да деескалира напрежението около Иран и отдавна е предложила помощта си за складиране или преработка на обогатения от Техеран уран, подчерта Песков.

По-рано днес говорителят на иранското Външно министерство Есмаил Багаи заяви на фона на заплахите на американския президент Доналд Тръмп за военна намеса в Иран, че Ислямската република не е получавала "ултиматуми" от САЩ за постигането на споразумение за ядрената програма.

Техеран "действа винаги сериозно и честно в дипломатическите процеси, но (нашата страна) никога не приема ултиматуми", подчерта Багаи. "Следователно подобно твърдение не може да бъде потвърдено". По-рано Тръмп заяви, че Ислямската република "иска да сключи споразумение".

Бившият руски президент и сегашен заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че светът става много опасен, но Русия не иска глобален конфликт, предаде Ройтерс.

Нашествието на руските сили в Украйна през 2022 г. предизвика най-голямата конфронтация между Запада и Москва от времето на Студената война. На фона на случващото се пратениците на американския президент Доналд Тръмп се опитват да договорят прекратяването на конфликта между двете страни, отбелязва Ройтерс.

В интервю в извънстоличната си резиденция за Ройтерс, руската държавна информационна агенция ТАСС и руския военен блогър "WarGonzo" Медведев похвали Тръмп и заяви, че е обнадеждаващо, че контактите с Вашингтон са били възобновени.


  • 1 Владимир Путин, президент

    8 6 Отговор
    Купянск.......превзехме Купянск таварищи 😁

    Коментиран от #8, #15

    13:42 02.02.2026

  • 2 Шопо

    14 5 Отговор
    Плана за мир има само една точка, капитулация

    Коментиран от #5

    13:43 02.02.2026

  • 3 Атина Палада

    7 11 Отговор
    Честит празник на Путин

    13:44 02.02.2026

  • 4 Атина Палада

    11 11 Отговор
    Днес Медведев ще посети вожда в бункера да го поздрави по случай празника

    13:45 02.02.2026

  • 5 Пижо, мартеницата

    9 7 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Ква капитулация бе Пендо ?
    Пърна вземете Купянск 😁

    Коментиран от #11

    13:45 02.02.2026

  • 6 Швейк

    8 7 Отговор
    Русия ще преговаря за две села.

    13:45 02.02.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 8 Отговор
    знаете ли защо поробените народи в РФ рядко се бунтуват?-от съжаление спрямо самите обикн. рашани , по големи роби и от тях

    13:46 02.02.2026

  • 8 Мурка

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    от жегата ще да е-----И НЕ ЗАБРАВЯИ ЕДНА ПЕНСИЯ ЮРЪП НА ДВЕ СКОРОСТИ ДРАИВ И ЗАДНА

    Коментиран от #18

    13:47 02.02.2026

  • 9 Гого

    6 9 Отговор
    Според няколкото останали все още живи кАпеи Европа воювала с раша в Украйна. Предимно Англия ,Франция и Германия! Само че Англичаните са си живи и здрави ,забавляват се ,всяка събота и неделя по 70 хиляди на футболни срещи на Анфийлд ,Станфорд Бридж ,Олд Трафорд,пеят ,танцуват ,Французите на Парк Дьо Пренс , Немците по хъбове ,с ледена биричка,почивки а клетите раши умират в окопите. Та кой воюва и кой се наслаждава на живота? Наздаровья кАпеи 🥂🍾🍷

    Коментиран от #10

    13:47 02.02.2026

  • 10 руски депутати вчера заявиха ...

    6 9 Отговор

    До коментар #9 от "Гого":

    при това от трибуната на парламента, че СВО е претърпяла провал. "Руските депутати наравно с Путин трябва да поемат отговорност и незабавно СВО да бъде спряна. Заявената цел на СВО не може да бъде постигната, каза руският регионален депутат, посочвайки "свалянето на нацисткия режим на Зеленски". " Тази война вреди единствено на нас, а не на Запада. Умират наши войници, а не техни, заяви депутата."

    Коментиран от #12

    13:48 02.02.2026

  • 11 Дони

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Пижо, мартеницата":

    Да не си СТРАТЕГА ОТ златната тоалетна аааа ОМБРЕ

    13:52 02.02.2026

  • 12 Б Машалов

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "руски депутати вчера заявиха ...":

    ДУ ХАИ ДУ ДУ НО НЕ ХАПИ

    13:54 02.02.2026

  • 13 Ха-ха

    5 4 Отговор
    Русия обяви, че вече е под вода, без шнорхел.

    Коментиран от #17

    13:54 02.02.2026

  • 14 Констатация

    4 2 Отговор
    Аз новина не виждам в статията, а вие?

    Коментиран от #16

    13:55 02.02.2026

  • 15 Да така е

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Отдавна . Чак Мара тук го написа, да не и се надява човек.

    13:56 02.02.2026

  • 16 Димяща ушанка

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "Констатация":

    Утре влизам в Киев с 200!!

    Коментиран от #19

    13:57 02.02.2026

  • 17 Копейка

    6 3 Отговор

    До коментар #13 от "Ха-ха":

    За левъ ша се беся!

    13:58 02.02.2026

  • 18 май..

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Мурка":

    ка ти само на задна дава

    13:59 02.02.2026

  • 19 И като го обявяваш

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Димяща ушанка":

    под всяка статия може ли да се нарече новина?😂😂😂😂😂

    14:01 02.02.2026

