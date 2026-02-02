Напрежението се покачва! Иран привика посланиците на държавите от ЕС

Иран привика всички посланици на Европейския съюз в ислямската република, за да протестира срещу включването на Корпуса на гвардейците на ислямската революция в списъка с терористични организации на блока, съобщава "Асошиейтед прес".
Ходът идва, докато Техеран е изправен пред заплахата от военни действия на САЩ в отговор на убийството на мирни демонстранти и евентуални масови екзекуции. Американската армия разположи самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" и няколко ракетни разрушителя в Близкия изток. Остава неясно дали президентът Доналд Тръмп ще реши да използва сила, въпреки че страните от региона са се ангажирали с дипломация в опит да спрат избухването на нова война в Близкия изток.
ЕС включи Революционната гвардия в списъка с терористични групи миналата седмица заради участието им в кървавите репресии срещу националните протести през януари, при които загинаха хиляди, а десетки хиляди бяха задържани.
Други страни, сред които САЩ и Канада, вече са определили Революционната гвардия като терористична организация. Макар че ходът е до голяма степен символичен, той допринася за икономическия натиск върху Иран, особено след като Революционната гвардия има голямо влияние върху икономиката на страната.
Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей заяви, че посланиците са започнали да бъдат привиквани в неделя и че този процес е продължил и днес.
"Бяха разгледани поредица от действия, подготвят се различни варианти, които са изпратени до съответните органи за вземане на решения", уточни Багаей. "Смятаме, че в следващите дни ще бъде взето решение за реципрочни действия от страна на Ислямска република Иран срещу незаконния, неразумен и много погрешен ход на ЕС".
Също вчера председателят на иранския парламент заяви, че Ислямската република вече счита всички армии от Европейския съюз за терористични групировки, позовавайки се на закон от 2019 г.
Революционната гвардия бе сформирана след Ислямската революция в Иран през 1979 г. като сила, предназначена да защитава шиитското правителство, ръководено от духовници, а впоследствие беше включена в конституцията на страната. Действайки паралелно с редовните въоръжени сили, тя нарасна по известност и сила по време на дълга и опустошителна война с Ирак през 80-те години на миналия век. Въпреки че беше изправена пред евентуално разпускане след войната, върховният лидер аятолах Али Хаменей ѝ даде правомощия да се разшири в частен бизнес, което ѝ позволи да процъфтява.
Силите "Басидж" на Революционната гвардия вероятно са били ключови за потушаването на протестите, започнали сериозно на 8 януари, когато властите прекъснаха интернет и международните телефонни разговори за страната с 85 милиона души население. Видеоклипове, излезли от Иран чрез сателитни чинии Starlink и други средства, показват мъже, вероятно членове на тези сили, които стрелят и бият протестиращи.
13 Герги
До коментар #8 от "Нищо ново за престъпният Запад":Много си крив и промит.Никой не иска гражданските ядрени мощности на Иран...но...за гражданска употреба се иска едно обогатяване на уран,докато за военни цели,съвсем друго...а брадите обогатяват до състояние което е почти готово за ядрена бомба..Кои са регионалните съюзници...кажи...Хамас...АЛ Шабаб....Саудитска Арабия дава съгласие Тръмп да нападне.....Израел не е казал че не иска съществуването на Иран докато Аятоласите отричат съществуването на Израел...разбираш ли ги нещата или колкото да напишеш нещо...
Коментиран от #23, #28
23 Аре не умувай моля
До коментар #13 от "Герги":Очевидно не си компетентен по темата...
13:03 02.02.2026
28 Отново делене на тъмно и
До коментар #13 от "Герги":светло зелени.Защо ли постоянният състав на Съвета за сигурност на ООН е от пет ядрени държави.Когато Иран обогатява уран е проблем, спряган като заплаха още от преди 20 години. Как и по какви критерии се ,, определя” правото на която и да е държава да разполага с ядрено оръжие не е известно , точно както и правото на самоопределение на един народ.И остави какво казват от Израел - по- важното е какво вършат.
13:12 02.02.2026
29 На Левски, Ботев и Раковски
До коментар #26 от "да би мирно седяло,":Врроятно същото би каазал нали ?
31 Ядец за теб, те не са
До коментар #29 от "На Левски, Ботев и Раковски":били против народа си и са мразели Русия. За мен са герои. Като протестиращите в Иран.
Четеш си, както ти отърва. "Да би мирно седяло" е за върхушката им смотана неадекватна: да не бе подарявало дронове на Путин и да не беше екзекутирало интелигентните си хора... и т.н.
34 Мисли младеж ! ... Правилното е
До коментар #31 от "Ядец за теб, те не са":всяка прогресивна тенденция в Иран трябва незабавно да се отрече от „подкрепата“ на Тръмп, да осъди заплахата от предстояща военна намеса на САЩ и да поиска незабавното премахване на наказателните санкции, които задушават иранската икономика.“
13:25 02.02.2026
38 Истината е че
"""Гражданите на държавите членки на НАТО трябва да приемат да правят жертви, като да бъдат орязани пенсии, както и средства за здравеопазване и системи за сигурност, за да може да бъдат увеличени разходите за отбрана и да се осигури дългосрочна сигурност в Европа. Това заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте по време на събитие на "Карнеги Европа" в Брюксел, беше предавано по Евронюз и пълният текст го има на сайта на престъпното НАТО .......(Проблемът е един и той е, че в бюджета няма пари)
13:40 02.02.2026
41 Радев също ясен отговор трябва да даде !
"""Гражданите на държавите членки на НАТО трябва да приемат да правят жертви, като да бъдат орязани пенсии, както и средства за здравеопазване и системи за сигурност, за да може да бъдат увеличени разходите за отбрана и да се осигури дългосрочна сигурност в Европа. Това заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте по време на събитие на "Карнеги Европа" в Брюксел, беше предавано по Евронюз и пълният текст го има на сайта на престъпното НАТО .......(Проблемът е един и той е, че в бюджета няма пари)
42 Кой е Пейн знаете ли или да обясня ?
До коментар #36 от "Варварството на Запада....е...":Атлантенца неграмотни ? ... питайте! Питайте: Кой създаде основите на демокрацията и какво е това ..... Питайте защото очевидно не ви е ясно както на вас така и на измислените ви професорчета които ви правят мозъците на пастет. И го знам защото по милост на времето писах тройки на такива като Светославчо Малинов за което много съжелявам впрочем
13:52 02.02.2026
43 И защо да питам слагате минуси
До коментар #6 от "Престъпна риторика атлантическо нацистка":Защото вероятно 1/1 ви цитирам израелски медии а вие сте като мен антиционисти ?
