Напрежението се покачва! Иран привика посланиците на държавите от ЕС

2 Февруари, 2026 12:40

Ходът идва, докато Техеран е изправен пред заплахата от военни действия на САЩ в отговор на убийството на мирни демонстранти и евентуални масови екзекуции

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Иран привика всички посланици на Европейския съюз в ислямската република, за да протестира срещу включването на Корпуса на гвардейците на ислямската революция в списъка с терористични организации на блока, съобщава "Асошиейтед прес".

Ходът идва, докато Техеран е изправен пред заплахата от военни действия на САЩ в отговор на убийството на мирни демонстранти и евентуални масови екзекуции. Американската армия разположи самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" и няколко ракетни разрушителя в Близкия изток. Остава неясно дали президентът Доналд Тръмп ще реши да използва сила, въпреки че страните от региона са се ангажирали с дипломация в опит да спрат избухването на нова война в Близкия изток.

ЕС включи Революционната гвардия в списъка с терористични групи миналата седмица заради участието им в кървавите репресии срещу националните протести през януари, при които загинаха хиляди, а десетки хиляди бяха задържани.

Други страни, сред които САЩ и Канада, вече са определили Революционната гвардия като терористична организация. Макар че ходът е до голяма степен символичен, той допринася за икономическия натиск върху Иран, особено след като Революционната гвардия има голямо влияние върху икономиката на страната.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей заяви, че посланиците са започнали да бъдат привиквани в неделя и че този процес е продължил и днес.

"Бяха разгледани поредица от действия, подготвят се различни варианти, които са изпратени до съответните органи за вземане на решения", уточни Багаей. "Смятаме, че в следващите дни ще бъде взето решение за реципрочни действия от страна на Ислямска република Иран срещу незаконния, неразумен и много погрешен ход на ЕС".

Също вчера председателят на иранския парламент заяви, че Ислямската република вече счита всички армии от Европейския съюз за терористични групировки, позовавайки се на закон от 2019 г.

Революционната гвардия бе сформирана след Ислямската революция в Иран през 1979 г. като сила, предназначена да защитава шиитското правителство, ръководено от духовници, а впоследствие беше включена в конституцията на страната. Действайки паралелно с редовните въоръжени сили, тя нарасна по известност и сила по време на дълга и опустошителна война с Ирак през 80-те години на миналия век. Въпреки че беше изправена пред евентуално разпускане след войната, върховният лидер аятолах Али Хаменей ѝ даде правомощия да се разшири в частен бизнес, което ѝ позволи да процъфтява.

Силите "Басидж" на Революционната гвардия вероятно са били ключови за потушаването на протестите, започнали сериозно на 8 януари, когато властите прекъснаха интернет и международните телефонни разговори за страната с 85 милиона души население. Видеоклипове, излезли от Иран чрез сателитни чинии Starlink и други средства, показват мъже, вероятно членове на тези сили, които стрелят и бият протестиращи.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 Нормално е! ...

    22 5 Отговор
    Вестник „Кайхан“, ръководен от представител на върховния лидер, призова за експулсиране на посланиците на Европейския съюз от Иран в отговор на решението на ЕС да определи Корпуса на гвардейците на ислямската революция като терористична организация.

    12:41 02.02.2026

  • 2 Нормално е! ...

    19 3 Отговор
    Миналата седмица висшият служител по сигурността на Иран Али Лариджани се е свързал с представители на страни от региона, включително Саудитска Арабия, Катар и ОАЕ, и е предупредил, че Техеран ще атакува американските посолства в тези страни, ако Съединените щати атакуват Иран, съобщи източник от иранското правителство пред Iran International.

    12:42 02.02.2026

  • 3 хехе

    23 2 Отговор
    Иранската пролет не се състоя, а и курабийките свършиха.

    12:43 02.02.2026

  • 4 Мими Кучева🐕

    18 5 Отговор
    Днес е втори февруари,
    либералните другари
    се приследват с водни колела.
    🌈🌈🌈🛴🛴🛴🤗🤣🖕

    12:43 02.02.2026

  • 5 Грамофон свири, майка плаче

    9 10 Отговор
    Хайде бе, нали се ежехте или се дръпна 💩Какво ви пука какви сте? Давайте, атака по Израел и базите на американците.

    12:43 02.02.2026

  • 6 Престъпна риторика атлантическо нацистка

    5 12 Отговор
    ....ключовият въпрос в текущите срещи вече не е дали ще се извърши атака, а кога ще се появи подходящ оперативен и политически прозорец – прозорец, който може да се отвори през следващите дни или да се оформи в течение на няколко седмици.Бившият говорител на Израелските отбранителни сили казва, че американските удари по Иран са въпрос на „кога, а не дали“

    Коментиран от #43

    12:45 02.02.2026

  • 7 Факт

    5 2 Отговор
    Нормално

    12:49 02.02.2026

  • 8 Нищо ново за престъпният Запад

    20 6 Отговор
    За да избегне военна атака, администрацията на Тръмп изисква Иран да се откаже от гражданските ядрени технологии, които има законно право да притежава, да предаде целия си уран на Съединените щати, да се откаже от регионалните си съюзници и да елиминира балистични ракети, способни да достигнат Израел – гарантирайки, че Израел може да атакува по свое желание, без страх от ответни мерки. При условия, в които десетилетия санкции вече са опустошили иранската икономика, приемането на тези условия би свело Иран до васална държава на Съединените щати.Тези „искания“ напомнят за отправените от Австро-Унгария към Сърбия през юли 1914 г., преди избухването на Първата световна война, изготвени не за да бъдат приети, а за да послужат като претекст за вече решена война.

    Коментиран от #13

    12:49 02.02.2026

  • 9 гост

    14 1 Отговор
    Персите не са араби..и е много странно от къде дейде тази мюсюлманска революция 1979 г.

    Коментиран от #25

    12:50 02.02.2026

  • 10 Нацистки позор

    12 4 Отговор
    Въпреки нарастващото напрежение между Съединените щати и Европа, европейските сили подкрепиха заплахите на Вашингтон и Тел Авив за война срещу Иран и свързаните с тях проекти за смяна на режима. Доналд Тръмп използва антиправителствените протести в Иран, за да заплаши с военна намеса. Германското правителство, под ръководството на канцлера Фридрих Мерц, категорично подкрепи тази стратегия.

    12:51 02.02.2026

  • 11 А като пращаха Шахеди

    7 8 Отговор
    на Путин, защо не ги привикваха?

    12:51 02.02.2026

  • 12 Атлантизма е еманацията на нацизма...

    13 5 Отговор
    Атлантиците са нацисти и престъпници, паразити .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината. Атлантенцата съвсем се смахнахте и като улави дервиши се въртите....Но така се получава с гнусните ви двойни атлантически стандарти и пълната ви липса на разум и морал ...

    12:54 02.02.2026

  • 13 Герги

    4 13 Отговор

    До коментар #8 от "Нищо ново за престъпният Запад":

    Много си крив и промит.Никой не иска гражданските ядрени мощности на Иран...но...за гражданска употреба се иска едно обогатяване на уран,докато за военни цели,съвсем друго...а брадите обогатяват до състояние което е почти готово за ядрена бомба..Кои са регионалните съюзници...кажи...Хамас...АЛ Шабаб....Саудитска Арабия дава съгласие Тръмп да нападне.....Израел не е казал че не иска съществуването на Иран докато Аятоласите отричат съществуването на Израел...разбираш ли ги нещата или колкото да напишеш нещо...

    Коментиран от #23, #28

    12:56 02.02.2026

  • 14 Истината е обаче че

    8 3 Отговор
    Опитът на Мерц да представи стремежа си към световна сила като защита на „международен ред, основан на правила“, е особено циничен. В действителност Германия и Европа са подкрепяли всяка агресивна война, водена от Съединените щати през последните три десетилетия – от Косово до Афганистан и от Ирак до Либия. Самият Мерц се похвали в речта си, че германски войници са се сражавали „редом с нашите американски партньори“ в Афганистан „след 11 септември 2001 г.“ и заяви, че няма да позволи тази мисия да бъде „омаловажавана“.

    12:56 02.02.2026

  • 15 Подправения кантар

    2 3 Отговор
    Стайков що се криeш под името newss bg ?

    12:57 02.02.2026

  • 16 Подправения кантар

    8 5 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    12:57 02.02.2026

  • 17 Подправения кантар

    8 5 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    12:57 02.02.2026

  • 18 Подправения кантар

    2 6 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #35

    12:57 02.02.2026

  • 19 Подправения кантар

    5 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    12:58 02.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Шепа милиардери в горните 0,0001%

    5 3 Отговор
    по богатство в света да управляват нация от 341 милиона души и с армия в градовете на САЩ да мачкат и убиват собственият си народ и граждани, брутално с военна сила да тероризират държавите по света и да толерират монархични диктатури и кървави сааатрапи какво е? А? Демокрация вероятно се казва нали ? .... Няма по олигархично управление в света от това което е в момента в САЩ. Изключителната концентрация на богатство е неразделна от олигархичната политическа власт. Кабинетът на Тръмп и най-високопоставените служители притежават колективно нетно богатство над 60 милиарда долара. Богатството на тази администрация е по-голямо от всички предшественици. Шестнадесет от двадесет и петте най-богати назначенци на Тръмп се нареждат сред 813-те милиардери в нация от 341 милиона души – което ги поставя в горните 0,0001 процента. Това не е символично представителство. Това е пряко управление от страна на олигархията и международната атлантическа престъпност ...

    13:00 02.02.2026

  • 22 имееми

    5 1 Отговор
    ако случайно напрежението спре да се покачва, ще има ново изтичане на епстейн-файлове .. и така докато тръН най-накрая свърши тая работа с Иран, дето зиoниcтитe са го "помплили" да свърши.

    13:01 02.02.2026

  • 23 Аре не умувай моля

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Герги":

    Очевидно не си компетентен по темата...

    13:03 02.02.2026

  • 24 СССР

    5 5 Отговор
    Губя позиции. След Сирия – Ирак. Само беларусите, еритрейците, унгарците, венецуелците, абхазците, казахите, киргизите, тук-там по някои сърбин и бг копейките ще ми останат. И по някое кандидат-министър председателче.
    Накрая ще трябва да цитирам Петлешков: "Сам съм, други няма!" КГБто първо ще ме предаде.

    13:04 02.02.2026

  • 25 Знам

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "гост":

    Рашките им ги вкараха контрабандно от института "Патрис Лумумба" и други московски вузове.

    13:06 02.02.2026

  • 26 да би мирно седяло,

    3 3 Отговор
    не би чудо видяло

    Коментиран от #29

    13:09 02.02.2026

  • 27 Престъпният Атлантизъм

    4 2 Отговор
    Няма аргументи. Никога е нямал. Той разчита единствено на неосведоменост, пропаганда и лъжи, .. цензура и заплатени корумпирани медии и неморални журналисти и политици готови за пари всичко да напишат, посочат и заявят

    13:10 02.02.2026

  • 28 Отново делене на тъмно и

    4 3 Отговор

    До коментар #13 от "Герги":

    светло зелени.Защо ли постоянният състав на Съвета за сигурност на ООН е от пет ядрени държави.Когато Иран обогатява уран е проблем, спряган като заплаха още от преди 20 години. Как и по какви критерии се ,, определя” правото на която и да е държава да разполага с ядрено оръжие не е известно , точно както и правото на самоопределение на един народ.И остави какво казват от Израел - по- важното е какво вършат.

    13:12 02.02.2026

  • 29 На Левски, Ботев и Раковски

    3 3 Отговор

    До коментар #26 от "да би мирно седяло,":

    Врроятно същото би каазал нали ?

    Коментиран от #31

    13:14 02.02.2026

  • 30 Съвет към Масуд

    5 3 Отговор
    Пешко, ако имаш мангизи, бягай навреме в Дубай или ЮАР, там крият престъпниите. Но ако имаш много-много-много-много пари и злато, бягай при Путин. Все пак някой трябва да му храни войската. Неговото си е негово, чуждото е общо. Ако Мадуро ме беше послушал...
    За теб още не е късно.

    13:15 02.02.2026

  • 31 Ядец за теб, те не са

    5 5 Отговор

    До коментар #29 от "На Левски, Ботев и Раковски":

    били против народа си и са мразели Русия. За мен са герои. Като протестиращите в Иран.
    Четеш си, както ти отърва. "Да би мирно седяло" е за върхушката им смотана неадекватна: да не бе подарявало дронове на Путин и да не беше екзекутирало интелигентните си хора... и т.н.

    Коментиран от #33, #34

    13:20 02.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Мисли младеж ! ... Правилното е

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "Ядец за теб, те не са":

    всяка прогресивна тенденция в Иран трябва незабавно да се отрече от „подкрепата“ на Тръмп, да осъди заплахата от предстояща военна намеса на САЩ и да поиска незабавното премахване на наказателните санкции, които задушават иранската икономика.“

    13:25 02.02.2026

  • 35 Ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Подправения кантар":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    13:31 02.02.2026

  • 36 Варварството на Запада....е...

    1 0 Отговор
    Дългата история на феодализма убежище за коронованите глави на Европа. Уилям Завоевателят – от когото са произлезли всички английски монарси – е бил просто един гнусен „френски престъпник, слязъл на брега като въоръжен бандит“, узурпатор, който се е провъзгласил за крал „срещу съгласието на местните“. Точно позорният му произход е породил в подследствие този корумпиран политически ред, в който векове по-късно Джордж III „няма почти нищо друго да прави, освен да води войни и да раздава постове“ – „наистина хубава работа“, подиграва се Пейн, „за да може един човек да получава осемстотин хиляди стерлинга годишно и да бъде почитан в допълнение към сделката“ трябва да е нищожество .... Кой е Пейн знаете ли или да обясня ?

    Коментиран от #42

    13:33 02.02.2026

  • 37 Честит празник на Гейсъюза и нато!

    1 0 Отговор
    Терористична организация е НАТО! Номерът този път със цветната революция и майдана в Иран не мина и янките сега пикаят газ! ЕС услужливо обявиха революционната гвардия за терористи за да се оправдае войната срещу Иран. А Иранската телевизия ясно показваше как внедрени чужди агенти стреляха едновременно и по протестиращи и по силите на реда.... и така пъзелът се нарежда

    13:36 02.02.2026

  • 38 Истината е че

    3 0 Отговор
    Атлантизма е вредна и опасна престъпна идеология. Разберете го хора.... НАТО е смърт, тероризъм и война. Аз лично искам да чуя ясна позиция на всички партии в България относно казаното от Рюте! По националните медии кратко и ясно ! ==== Рюте призова членките на НАТО да пренасочат средства от пенсии и социални разходи към отбрана
    """Гражданите на държавите членки на НАТО трябва да приемат да правят жертви, като да бъдат орязани пенсии, както и средства за здравеопазване и системи за сигурност, за да може да бъдат увеличени разходите за отбрана и да се осигури дългосрочна сигурност в Европа. Това заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте по време на събитие на "Карнеги Европа" в Брюксел, беше предавано по Евронюз и пълният текст го има на сайта на престъпното НАТО .......(Проблемът е един и той е, че в бюджета няма пари)

    13:40 02.02.2026

  • 39 Престъпният Атлантизъм

    1 0 Отговор
    няма аргументи. Никога е нямал. Той разчита единствено на неосведоменост, пропаганда и лъжи, .. цензура и заплатени корумпирани медии и неморални журналисти и политици готови за пари всичко да напишат, посочат и заявят

    13:41 02.02.2026

  • 40 Срам ме е че съм българин ей

    3 0 Отговор
    Срам ме е от този гнусен атлантическо нацистки ционистки коптор. Срам и гнус изпитвам и от атлантическата неморална и неграмотна сган която ни управлява. А дали вие се гордеете не знам, но определено това не е държавата която преди 36 години искахме и подли твари ни я обещаваха.

    13:43 02.02.2026

  • 41 Радев също ясен отговор трябва да даде !

    2 0 Отговор
    Атлантизма е вредна и опасна престъпна идеология. Разберете го хора.... НАТО е смърт, тероризъм и война. Аз лично искам да чуя ясна позиция на всички партии в България относно казаното от Рюте! По националните медии кратко и ясно ! ==== Рюте призова членките на НАТО да пренасочат средства от пенсии и социални разходи към отбрана
    """Гражданите на държавите членки на НАТО трябва да приемат да правят жертви, като да бъдат орязани пенсии, както и средства за здравеопазване и системи за сигурност, за да може да бъдат увеличени разходите за отбрана и да се осигури дългосрочна сигурност в Европа. Това заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте по време на събитие на "Карнеги Европа" в Брюксел, беше предавано по Евронюз и пълният текст го има на сайта на престъпното НАТО .......(Проблемът е един и той е, че в бюджета няма пари)

    13:46 02.02.2026

  • 42 Кой е Пейн знаете ли или да обясня ?

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Варварството на Запада....е...":

    Атлантенца неграмотни ? ... питайте! Питайте: Кой създаде основите на демокрацията и какво е това ..... Питайте защото очевидно не ви е ясно както на вас така и на измислените ви професорчета които ви правят мозъците на пастет. И го знам защото по милост на времето писах тройки на такива като Светославчо Малинов за което много съжелявам впрочем

    13:52 02.02.2026

  • 43 И защо да питам слагате минуси

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Престъпна риторика атлантическо нацистка":

    Защото вероятно 1/1 ви цитирам израелски медии а вие сте като мен антиционисти ?

    14:02 02.02.2026

