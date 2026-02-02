Напрежението се покачва! Иран привика посланиците на държавите от ЕС

Иран привика всички посланици на Европейския съюз в ислямската република, за да протестира срещу включването на Корпуса на гвардейците на ислямската революция в списъка с терористични организации на блока, съобщава "Асошиейтед прес".

Ходът идва, докато Техеран е изправен пред заплахата от военни действия на САЩ в отговор на убийството на мирни демонстранти и евентуални масови екзекуции. Американската армия разположи самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" и няколко ракетни разрушителя в Близкия изток. Остава неясно дали президентът Доналд Тръмп ще реши да използва сила, въпреки че страните от региона са се ангажирали с дипломация в опит да спрат избухването на нова война в Близкия изток.

ЕС включи Революционната гвардия в списъка с терористични групи миналата седмица заради участието им в кървавите репресии срещу националните протести през януари, при които загинаха хиляди, а десетки хиляди бяха задържани.

Други страни, сред които САЩ и Канада, вече са определили Революционната гвардия като терористична организация. Макар че ходът е до голяма степен символичен, той допринася за икономическия натиск върху Иран, особено след като Революционната гвардия има голямо влияние върху икономиката на страната.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей заяви, че посланиците са започнали да бъдат привиквани в неделя и че този процес е продължил и днес.

"Бяха разгледани поредица от действия, подготвят се различни варианти, които са изпратени до съответните органи за вземане на решения", уточни Багаей. "Смятаме, че в следващите дни ще бъде взето решение за реципрочни действия от страна на Ислямска република Иран срещу незаконния, неразумен и много погрешен ход на ЕС".

Също вчера председателят на иранския парламент заяви, че Ислямската република вече счита всички армии от Европейския съюз за терористични групировки, позовавайки се на закон от 2019 г.

Революционната гвардия бе сформирана след Ислямската революция в Иран през 1979 г. като сила, предназначена да защитава шиитското правителство, ръководено от духовници, а впоследствие беше включена в конституцията на страната. Действайки паралелно с редовните въоръжени сили, тя нарасна по известност и сила по време на дълга и опустошителна война с Ирак през 80-те години на миналия век. Въпреки че беше изправена пред евентуално разпускане след войната, върховният лидер аятолах Али Хаменей ѝ даде правомощия да се разшири в частен бизнес, което ѝ позволи да процъфтява.

Силите "Басидж" на Революционната гвардия вероятно са били ключови за потушаването на протестите, започнали сериозно на 8 януари, когато властите прекъснаха интернет и международните телефонни разговори за страната с 85 милиона души население. Видеоклипове, излезли от Иран чрез сателитни чинии Starlink и други средства, показват мъже, вероятно членове на тези сили, които стрелят и бият протестиращи.