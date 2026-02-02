САЩ обявиха бойни стрелби край Кипър

Съединените щати са издали известия до въздушните екипажи (NOTAM) за провеждане на стрелби с бойни боеприпаси във въздушна зона край Кипър, предават местни медии, които свързват действията с нарастващото напрежение между Вашингтон и Техеран, предава БТА.

Според електронното издание на кипърския вестник „Симерини“, известията NOTAM (N0026/26 и A0113/26) предвиждат бойни стрелби на височина до 17 000 фута от 6:00 ч. на 3 февруари в район на Източното Средиземноморие, попадащ в зоната на полетна информация на Никозия.

Местни експерти и медии отбелязват, че известията могат да бъдат свързани с текущото напрежение между САЩ и Иран, особено с присъствието на американски бойни кораби в района. По същото време Иран е издал свои NOTAM за военни дейности, но в Персийския залив.

В района се намират американските бойни кораби „Рузвелт“ (USS Roosevelt) и „Бълкли“ (USS Bulkeley), оборудвани с бойни системи „Еджис“ (Aegis), които могат да изпълняват както защитни, така и нападателни мисии.

Кипърският министър на отбраната потвърди за известията, като ги определи като форма на натиск върху Иран с цел насърчаване на политическия диалог и избягване на военна ескалация. Той подчерта, че няма повод за паника и в момента няма конкретна информация за непосредствена заплаха в региона.