САЩ обявиха бойни стрелби край Кипър

2 Февруари, 2026 18:42 788 8

  • сащ-
  • кипър-
  • стрелби

Военни маневри в Източното Средиземноморие на фона на напрежение с Иран

САЩ обявиха бойни стрелби край Кипър - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съединените щати са издали известия до въздушните екипажи (NOTAM) за провеждане на стрелби с бойни боеприпаси във въздушна зона край Кипър, предават местни медии, които свързват действията с нарастващото напрежение между Вашингтон и Техеран, предава БТА.

Според електронното издание на кипърския вестник „Симерини“, известията NOTAM (N0026/26 и A0113/26) предвиждат бойни стрелби на височина до 17 000 фута от 6:00 ч. на 3 февруари в район на Източното Средиземноморие, попадащ в зоната на полетна информация на Никозия.

Местни експерти и медии отбелязват, че известията могат да бъдат свързани с текущото напрежение между САЩ и Иран, особено с присъствието на американски бойни кораби в района. По същото време Иран е издал свои NOTAM за военни дейности, но в Персийския залив.

В района се намират американските бойни кораби „Рузвелт“ (USS Roosevelt) и „Бълкли“ (USS Bulkeley), оборудвани с бойни системи „Еджис“ (Aegis), които могат да изпълняват както защитни, така и нападателни мисии.

Кипърският министър на отбраната потвърди за известията, като ги определи като форма на натиск върху Иран с цел насърчаване на политическия диалог и избягване на военна ескалация. Той подчерта, че няма повод за паника и в момента няма конкретна информация за непосредствена заплаха в региона.


Кипър
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 4 Отговор
    добрите момчета отиват в рая , лошите-където си поискат

    Коментиран от #8

    18:44 02.02.2026

  • 2 Да не целят

    2 2 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:47 02.02.2026

  • 3 604

    2 0 Отговор
    ще дойде време и неи ще стреляме в мексиканския залив, мамичкътъви

    18:47 02.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 А Русия

    1 0 Отговор
    ще обяви бойни стрелби край Венецуела 😆

    18:54 02.02.2026

  • 7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор
    По новия рейтинг за IQ за 2025 г Сащ са на 17 место. Украина е на 84.
    България на 73.
    Русия на 6.
    Китай на 2.

    18:55 02.02.2026

  • 8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    А скоско Пените котараци - към кофите с отпадаци

    18:57 02.02.2026