Мицотакис настоява за конституционни промени и край на министерския имунитет

2 Февруари, 2026 20:35 665 0

  • кириакос мицотакис-
  • имунитет-
  • гърция-
  • конституционни промени

Гръцкият премиер предлага реформи за повишаване на доверието в институциите

Мицотакис настоява за конституционни промени и край на министерския имунитет - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис призова за мащабна конституционна реформа, сред основните елементи на която е премахването на имунитета на министрите, съобщи БГНЕС, предава News.bg.

Според него подобна промяна е необходима за укрепване на институционалния авторитет и възстановяване на общественото доверие.

„Дойде моментът да се осмелим на решителни реформи, които ще засилят ролята на институциите и доверието на гражданите“, заяви Мицотакис. Той подчерта, че подкрепя по-активното участие на редовните съдии в дела, свързани с наказателната отговорност на министри при изпълнение на служебните им задължения.

В момента гръцката правна рамка не позволява пряко съдебно преследване на министри. Всички разследвания трябва първо да бъдат одобрени от парламента - процедура, която често се блокира от управляващото мнозинство.

Темата придоби особена актуалност на фона на критиките към правителството заради случаи, при които министри избегнаха съдебна отговорност във връзка със скандала с евросубсидиите за селското стопанство. В контраст с това, след тежката железопътна катастрофа през 2023 г., при която загинаха 57 души, парламентът все пак даде ход на съдебно производство срещу бившия министър на транспорта и още един бивш заместник-министър.

Освен премахването на имунитета, Мицотакис предлага и промяна в президентските мандати - от максимум два петгодишни мандата към един единствен мандат с продължителност шест години.

Управляващата партия „Нова демокрация“ разполага със 156 депутати в 300-местния парламент. Настоящият законодателен орган може да предложи изменения в конституцията, но окончателното им приемане по закон е възможно единствено от следващия парламент, който ще бъде избран след изборите, насрочени за 2027 година.


Гърция
