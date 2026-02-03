Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Украйна »
Нощна ракетна атака срещу Киев
  Тема: Украйна

Нощна ракетна атака срещу Киев

3 Февруари, 2026 04:36, обновена 3 Февруари, 2026 03:40 748 15

  • киев-
  • атака-
  • ракети-
  • русия-
  • украйна

Нанесени са щети на няколко жилищни сгради, образователно учреждение и търговски обект.

Нощна ракетна атака срещу Киев - 1
Снимка: ДСНС на Украйна
БТА БТА

Украинската столица Киев в ранните часове на днешния ден е подложена на ракетна атака, заяви днес в "Телеграм" ръководителят на киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко, цитиран от Ройтерс.

Ткаченко каза, че са нанесени щети на няколко жилищни сгради, на едно образователно учреждение и на търговски обект.

Очевидци заявиха пред Ройтерс, че в града се чуват силни експлозии и че Киев е подложен на атака с ракети и дронове.

Кметът на Киев Виталий Кличко нареди екипи на спешна помощ да се отправят към засегнатите от нападението части на града.

Кметът на Харков, който е вторият по големина град в Украйна, Игор Терехов заяви, че и неговият град е атакуван от Русия с ракети и дронове.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Перо

    34 23 Отговор
    Слава Украина и президент Зеленски

    Коментиран от #8

    03:42 03.02.2026

  • 2 Сър Пичук

    22 33 Отговор
    Напред братушки, изпечете зелените фашисти, за да е мирна Украйна.

    Коментиран от #3

    03:44 03.02.2026

  • 3 Яж по-малко рускиФекалии!

    31 19 Отговор

    До коментар #2 от "Сър Пичук":

    Много си се натровил.

    03:48 03.02.2026

  • 4 Печелите промоция

    18 31 Отговор
    След всяка “жестока и масирана нищо-непредизвикана агресия на Русия срещу демократична Украйна” никога няма жертви, освен бременни кърмачки. Каква е тая фалшива война? Прахосват само парите на западняците и оръжията. Така може да продължава още доста.

    Коментиран от #15

    03:48 03.02.2026

  • 5 Опни да ахна

    15 25 Отговор
    Цирк. единият вика “Паф”, а другият “Ауч”, и така гепиха 1000 милиарда долара.

    03:50 03.02.2026

  • 6 Уса

    12 28 Отговор
    Зеленски агента на Путин погреба Украйна

    03:50 03.02.2026

  • 7 Ами нека

    11 21 Отговор
    Нека да се сгреят малко хората, че чувам тия дни бая хладно им било без парно и ток.

    03:54 03.02.2026

  • 8 Точно

    6 19 Отговор

    До коментар #1 от "Перо":

    име имаш , ПеР ко !!!

    03:55 03.02.2026

  • 9 З.Ленински

    8 14 Отговор
    Путин е пратил дървата за огрев. Бързата пратка Air Mail Express.

    Коментиран от #11

    03:56 03.02.2026

  • 10 Дойтче Велле

    7 11 Отговор
    Спокойно, Украйна печели непрекъснато откакто наливаме пари там. Да не си помислите, че парите са на вятъра ?
    Не сааааа, ха хахха хахаха.

    04:01 03.02.2026

  • 11 Така е!

    11 9 Отговор

    До коментар #9 от "З.Ленински":

    Освен да злорадствате друго не можете русофилиПрости иHacpaни.

    04:06 03.02.2026

  • 12 Ъ голяма работа

    6 3 Отговор
    То така става откакто изчезна Ковида. Нищо ново там. Добре си беше с маските, щом им трябваше тоя Донбас, така и не разбрахме.

    04:06 03.02.2026

  • 13 Пийс Дийлър Сюпъстар

    7 2 Отговор
    Тръмп пак няма да е доволен. Ще оскубе още пари от ЕСовците, мита, оръжия, инвестиции в Изрел.

    04:14 03.02.2026

  • 14 Полкoвник Килгop

    3 3 Отговор
    Харесвам миризмата на препечени укри рано сутрин!

    04:18 03.02.2026

  • 15 Факт

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Печелите промоция":

    Koмплеcapите русофили освен да ръсят пpocтoтии друго не могат.

    04:18 03.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания