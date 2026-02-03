Нощна ракетна атака срещу Киев

Украинската столица Киев в ранните часове на днешния ден е подложена на ракетна атака, заяви днес в "Телеграм" ръководителят на киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко, цитиран от Ройтерс.
Ткаченко каза, че са нанесени щети на няколко жилищни сгради, на едно образователно учреждение и на търговски обект.
Очевидци заявиха пред Ройтерс, че в града се чуват силни експлозии и че Киев е подложен на атака с ракети и дронове.
Кметът на Киев Виталий Кличко нареди екипи на спешна помощ да се отправят към засегнатите от нападението части на града.
Кметът на Харков, който е вторият по големина град в Украйна, Игор Терехов заяви, че и неговият град е атакуван от Русия с ракети и дронове.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Перо
Коментиран от #8
03:42 03.02.2026
2 Сър Пичук
Коментиран от #3
03:44 03.02.2026
3 Яж по-малко рускиФекалии!
До коментар #2 от "Сър Пичук":Много си се натровил.
03:48 03.02.2026
4 Печелите промоция
Коментиран от #15
03:48 03.02.2026
5 Опни да ахна
03:50 03.02.2026
6 Уса
03:50 03.02.2026
7 Ами нека
03:54 03.02.2026
8 Точно
До коментар #1 от "Перо":име имаш , ПеР ко !!!
03:55 03.02.2026
9 З.Ленински
Коментиран от #11
03:56 03.02.2026
10 Дойтче Велле
Не сааааа, ха хахха хахаха.
04:01 03.02.2026
11 Така е!
До коментар #9 от "З.Ленински":Освен да злорадствате друго не можете русофилиПрости иHacpaни.
04:06 03.02.2026
12 Ъ голяма работа
04:06 03.02.2026
13 Пийс Дийлър Сюпъстар
04:14 03.02.2026
14 Полкoвник Килгop
04:18 03.02.2026
15 Факт
До коментар #4 от "Печелите промоция":Koмплеcapите русофили освен да ръсят пpocтoтии друго не могат.
04:18 03.02.2026