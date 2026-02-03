Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Русия предприе нощна ракетна атака срещу Киев, Харков, Днепър и Суми
  Тема: Украйна

Русия предприе нощна ракетна атака срещу Киев, Харков, Днепър и Суми

3 Февруари, 2026 04:36, обновена 3 Февруари, 2026 06:30 2 166 35

Има пострадали и нанесени щети по редица сгради

Русия предприе нощна ракетна атака срещу Киев, Харков, Днепър и Суми - 1
Снимка: ДСНС на Украйна
БТА БТА

Украинската столица Киев в ранните часове на днешния ден е подложена на ракетна атака, заяви днес в "Телеграм" ръководителят на киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко, цитиран от Ройтерс и БТА.

Ткаченко каза, че са нанесени щети на няколко жилищни сгради, на едно образователно учреждение и на търговски обект.

Очевидци заявиха пред Ройтерс, че в града се чуват силни експлозии и че Киев е подложен на атака с ракети и дронове.

Кметът на Киев Виталий Кличко нареди екипи на спешна помощ да се отправят към засегнатите от нападението части на града. Кличко каза още, че е избухнал пожар в сграда, в която се помещава детска градина.

Представители на украинските власти заявиха, че и други украински области са били подложени на въздушни атаки. Областният управител на Харковска област заяви, че там двама души са били ранени.

Кметът на Харков, който е вторият най-голям град в Украйна, Игор Терехов заяви, че са били нанесени няколко удара един след друг с дронове и ракети.

Спряно е отоплението за 820 жилища в града, има и прекъсвания в електрическия транспорт.

„Вече разбираме, че ще трябва да се вземат трудни решения. Едно от тях е необходимо, но единственото възможно. За да предотвратим замръзване на мрежата, трябва да спрем отоплителната система на 820 жилища, свързани с една от най-големите комбинирани топлоелектрически централи“, написа той в своя Telegram канал, добавяйки, че „специалистите не виждат друг вариант“.

Терехов предупреди жителите за прекъсвания в електрическия транспорт на града. „За да поддържаме града, пускаме допълнителни автобусни маршрути“, каза кметът.

Харковското метро също обяви в своя Telegram канал, че влаковете ще се движат на интервали от 20 минути.

Съобщено бе също за серии от експлозии в Днепър и Суми.


Украйна
  • 1 Перо

    37 57 Отговор
    Слава Украина и президент Зеленски

    Коментиран от #8

    03:42 03.02.2026

  • 2 Сър Пичук

    54 38 Отговор
    Напред братушки, изпечете зелените фашисти, за да е мирна Украйна.

    Коментиран от #3

    03:44 03.02.2026

  • 3 Яж по-малко рускиФекалии!

    38 36 Отговор

    До коментар #2 от "Сър Пичук":

    Много си се натровил.

    Коментиран от #26

    03:48 03.02.2026

  • 4 Печелите промоция

    38 33 Отговор
    След всяка “жестока и масирана нищо-непредизвикана агресия на Русия срещу демократична Украйна” никога няма жертви, освен бременни кърмачки. Каква е тая фалшива война? Прахосват само парите на западняците и оръжията. Така може да продължава още доста.

    Коментиран от #15

    03:48 03.02.2026

  • 5 Опни да ахна

    28 25 Отговор
    Цирк. единият вика “Паф”, а другият “Ауч”, и така гепиха 1000 милиарда долара.

    03:50 03.02.2026

  • 6 Уса

    24 30 Отговор
    Зеленски агента на Путин погреба Украйна

    03:50 03.02.2026

  • 7 Ами нека

    28 21 Отговор
    Нека да се сгреят малко хората, че чувам тия дни бая хладно им било без парно и ток.

    Коментиран от #17

    03:54 03.02.2026

  • 8 Точно

    13 21 Отговор

    До коментар #1 от "Перо":

    име имаш , ПеР ко !!!

    03:55 03.02.2026

  • 9 З.Ленински

    26 15 Отговор
    Путин е пратил дървата за огрев. Бързата пратка Air Mail Express.

    Коментиран от #11, #18

    03:56 03.02.2026

  • 10 Дойтче Велле

    30 12 Отговор
    Спокойно, Украйна печели непрекъснато откакто наливаме пари там. Да не си помислите, че парите са на вятъра ?
    Не сааааа, ха хахха хахаха.

    04:01 03.02.2026

  • 11 Така е!

    14 37 Отговор

    До коментар #9 от "З.Ленински":

    Освен да злорадствате друго не можете русофилиПрости иHacpaни.

    Коментиран от #22

    04:06 03.02.2026

  • 12 Ъ голяма работа

    24 4 Отговор
    То така става откакто изчезна Ковида. Нищо ново там. Добре си беше с маските, щом им трябваше тоя Донбас, така и не разбрахме.

    04:06 03.02.2026

  • 13 Пийс Дийлър Сюпъстар

    24 2 Отговор
    Тръмп пак няма да е доволен. Ще оскубе още пари от ЕСовците, мита, оръжия, инвестиции в Изрел.

    04:14 03.02.2026

  • 14 Полкoвник Килгop

    18 5 Отговор
    Харесвам миризмата на препечени укри рано сутрин!

    04:18 03.02.2026

  • 15 Факт

    5 24 Отговор

    До коментар #4 от "Печелите промоция":

    Koмплеcapите русофили освен да ръсят пpocтoтии друго не могат.

    04:18 03.02.2026

  • 16 В тия детски градини

    14 0 Отговор
    Се помещават чичковци с бради, мустаки и кол в задницата!

    Коментиран от #24

    05:11 03.02.2026

  • 17 Европеец

    12 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ами нека":

    Така е, няма ток ,няма парно , пращат им светлина и топлина от небето..... Големи мазохисти и излезеха ти покраинци, ама хак да им е, като тръгнаха срещу братя с и Донбас и Русия...

    05:33 03.02.2026

  • 18 Европеец

    10 0 Отговор

    До коментар #9 от "З.Ленински":

    Е нали секретарката Рюте бил там реч щял да изнася в парламента им, няма да стои на студено и тъмно, я....

    05:42 03.02.2026

  • 19 Механик

    9 0 Отговор
    Много ми е интересно да наблюдавам реакциите на някой колеги тука.
    Руснаците спрат атаките и тия пишат : Дончо сви сармите на Путин и той се скри в бункера. После руснаците ударят отново, тия почват да пищят - Путин не спазва примирието.
    А всичко е много просто. Руснаците спрат атаките и на укрите им порастна ушите и изпълзят от дупките. Тогава руснаците ги почват на бой отново. Така се вдига КПД-то на атаките и повече натовска скрап дава фира.

    05:43 03.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Европеец

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Така е!":

    И сърди се на бай Дончо от оБора бе, да беше помолил Путин за повече време да не бие, А той само за една седмица.....

    05:46 03.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Фен

    6 2 Отговор
    Така мечтаната от урсулите "пълномащабна война на Русия срещу Украйна" започна да се случва. На Путин му писна да си играе на СВО. Ами сега?🤔

    06:05 03.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Урсул фон дер Бандер

    2 1 Отговор
    Я, жълтопаветните ни урсулки пак луднаха, вият, кълнат като дърти циганки пред селски хоремаг и ръсят простотии на килограм.

    06:30 03.02.2026

  • 32 Фен

    1 0 Отговор
    Ами Урсула каза, толкова, колкото е необходимо. И Путин я разбра правилно. Най-сетне.

    06:33 03.02.2026

  • 33 Ний ша Ва упрайм

    0 0 Отговор
    братушките им еб......

    06:38 03.02.2026

  • 34 ХА ХА

    0 1 Отговор
    Тия кво чакат, а не изплющат мацквата.

    06:39 03.02.2026

  • 35 Болен мозък

    0 0 Отговор
    И Киев удря мощно Русия, ама нищо не пишат ДРУГАРИТЕ.

    06:45 03.02.2026

