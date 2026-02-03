Русия предприе нощна ракетна атака срещу Киев, Харков, Днепър и Суми

Украинската столица Киев в ранните часове на днешния ден е подложена на ракетна атака, заяви днес в "Телеграм" ръководителят на киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко, цитиран от Ройтерс и БТА.
Ткаченко каза, че са нанесени щети на няколко жилищни сгради, на едно образователно учреждение и на търговски обект.
Очевидци заявиха пред Ройтерс, че в града се чуват силни експлозии и че Киев е подложен на атака с ракети и дронове.
Кметът на Киев Виталий Кличко нареди екипи на спешна помощ да се отправят към засегнатите от нападението части на града. Кличко каза още, че е избухнал пожар в сграда, в която се помещава детска градина.
Представители на украинските власти заявиха, че и други украински области са били подложени на въздушни атаки. Областният управител на Харковска област заяви, че там двама души са били ранени.
Кметът на Харков, който е вторият най-голям град в Украйна, Игор Терехов заяви, че са били нанесени няколко удара един след друг с дронове и ракети.
Спряно е отоплението за 820 жилища в града, има и прекъсвания в електрическия транспорт.
„Вече разбираме, че ще трябва да се вземат трудни решения. Едно от тях е необходимо, но единственото възможно. За да предотвратим замръзване на мрежата, трябва да спрем отоплителната система на 820 жилища, свързани с една от най-големите комбинирани топлоелектрически централи“, написа той в своя Telegram канал, добавяйки, че „специалистите не виждат друг вариант“.
Терехов предупреди жителите за прекъсвания в електрическия транспорт на града. „За да поддържаме града, пускаме допълнителни автобусни маршрути“, каза кметът.
Харковското метро също обяви в своя Telegram канал, че влаковете ще се движат на интервали от 20 минути.
Съобщено бе също за серии от експлозии в Днепър и Суми.
