Френската прокуратура разпитва Мъск и бившия шеф на "Екс" за разследване на социалната мрежа

3 Февруари, 2026 12:56 692 9

Обиски във френските офиси на платформата се провеждат с участието на Европол по сигнал за манипулирани алгоритми

Френската прокуратура разпитва Мъск и бившия шеф на "Екс" за разследване на социалната мрежа - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Парижката прокуратура призова собственика на "Екс" Илон Мъск и бившия главен изпълнителен директор Линда Якарино да се явят на разпит през април във връзка с разследване срещу социалната мрежа, съобщават френските прокурори, цитирани от Ройтерс, предава БТА.

Днес се провеждат обиски във френските офиси на "Екс" като част от разследване, започнало през януари 2025 г. Операцията се изпълнява от звеното за киберпрестъпления на прокуратурата с подкрепата на Европол и специализираното киберзвено към френската полиция.

До момента платформата не е направила официален коментар по случая.

Според прокуратурата разследването е инициирано след сигнал от депутат, който твърди, че алгоритмите на "Екс" са били манипулирани, променяйки функционирането на автоматизирана система за обработка на данни.

В същото време френската прокуратура обяви, че ще прекрати използването на "Екс" за официални комуникации и ще се обръща към медиите чрез "Линкдин" и "Инстаграм", собственост съответно на "Майкрософт" и "Мета".


Франция
  • 1 Петкан

    1 0 Отговор
    Продава се 40€

    13:06 03.02.2026

  • 2 Подправения кантар

    1 2 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    13:06 03.02.2026

  • 3 Подправения кантар

    2 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    13:07 03.02.2026

  • 4 Подправения кантар

    1 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    13:07 03.02.2026

  • 5 Подправения кантар

    1 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    13:07 03.02.2026

  • 6 Сурат тефтера- Фейса

    1 0 Отговор
    и Гугъл знаят всичко за вас, подобно на студиата в Бургас за щавене на шун ди!

    13:17 03.02.2026

  • 7 Сбърканият кантар

    0 1 Отговор
    Пак съм на амбразурата.

    13:18 03.02.2026

  • 8 Иван С

    0 0 Отговор
    Спрете френската Замунда!

    13:25 03.02.2026

  • 9 редник

    2 0 Отговор
    / Френската прокуратура разпитва Мъск.../

    Разпитва е сег. вр., 3 л., ед. ч. - т.е. сега, в този момент разпитват, но от текста става ясно, че бил призован за април... Не е правилно и "ще разпитва", защото изобщо не е ясно дали Мъск ще откликне!
    Правилно е: "Френската прокуратура има желание да разпита Мъск през април."

    Толкова ли е труден езикът ни?!

    13:27 03.02.2026

