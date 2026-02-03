Френската прокуратура разпитва Мъск и бившия шеф на "Екс" за разследване на социалната мрежа

Парижката прокуратура призова собственика на "Екс" Илон Мъск и бившия главен изпълнителен директор Линда Якарино да се явят на разпит през април във връзка с разследване срещу социалната мрежа, съобщават френските прокурори, цитирани от Ройтерс, предава БТА.

Днес се провеждат обиски във френските офиси на "Екс" като част от разследване, започнало през януари 2025 г. Операцията се изпълнява от звеното за киберпрестъпления на прокуратурата с подкрепата на Европол и специализираното киберзвено към френската полиция.

До момента платформата не е направила официален коментар по случая.

Според прокуратурата разследването е инициирано след сигнал от депутат, който твърди, че алгоритмите на "Екс" са били манипулирани, променяйки функционирането на автоматизирана система за обработка на данни.

В същото време френската прокуратура обяви, че ще прекрати използването на "Екс" за официални комуникации и ще се обръща към медиите чрез "Линкдин" и "Инстаграм", собственост съответно на "Майкрософт" и "Мета".