Френската прокуратура разпитва Мъск и бившия шеф на "Екс" за разследване на социалната мрежа

Парижката прокуратура призова собственика на "Екс" Илон Мъск и бившия главен изпълнителен директор Линда Якарино да се явят на разпит през април във връзка с разследване срещу социалната мрежа, съобщават френските прокурори, цитирани от Ройтерс, предава БТА.
Днес се провеждат обиски във френските офиси на "Екс" като част от разследване, започнало през януари 2025 г. Операцията се изпълнява от звеното за киберпрестъпления на прокуратурата с подкрепата на Европол и специализираното киберзвено към френската полиция.
До момента платформата не е направила официален коментар по случая.
Според прокуратурата разследването е инициирано след сигнал от депутат, който твърди, че алгоритмите на "Екс" са били манипулирани, променяйки функционирането на автоматизирана система за обработка на данни.
В същото време френската прокуратура обяви, че ще прекрати използването на "Екс" за официални комуникации и ще се обръща към медиите чрез "Линкдин" и "Инстаграм", собственост съответно на "Майкрософт" и "Мета".
1 Петкан
13:06 03.02.2026
2 Подправения кантар
Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби
13:06 03.02.2026
3 Подправения кантар
Фидел Кастро 1992 г.
13:07 03.02.2026
4 Подправения кантар
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
13:07 03.02.2026
5 Подправения кантар
13:07 03.02.2026
6 Сурат тефтера- Фейса
13:17 03.02.2026
7 Сбърканият кантар
13:18 03.02.2026
8 Иван С
13:25 03.02.2026
9 редник
Разпитва е сег. вр., 3 л., ед. ч. - т.е. сега, в този момент разпитват, но от текста става ясно, че бил призован за април... Не е правилно и "ще разпитва", защото изобщо не е ясно дали Мъск ще откликне!
Правилно е: "Френската прокуратура има желание да разпита Мъск през април."
Толкова ли е труден езикът ни?!
13:27 03.02.2026