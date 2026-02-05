Новини
Свят »
Русия »
Руският посланик в Лондон: Мъртва е идеята за европейски войски в Украйна. Кражбата на активите ни ще удари Острова
  Тема: Украйна

Руският посланик в Лондон: Мъртва е идеята за европейски войски в Украйна. Кражбата на активите ни ще удари Острова

5 Февруари, 2026 05:22, обновена 5 Февруари, 2026 05:54 2 681 15

  • русия-
  • кораби-
  • война-
  • украйна-
  • дания

Дания е затегнала контрола върху танкерите, превозващи руски петрол, при транзитно преминаване през Балтийския пролив

Руският посланик в Лондон: Мъртва е идеята за европейски войски в Украйна. Кражбата на активите ни ще удари Острова - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Идеята за изпращане на европейски войски в Украйна е „мъртва“, заяви руският посланик в Лондон Андрей Келин в интервю за британския канал Channel 4 News.

Дипломатът не вярва, че Украйна и страните от НАТО ще могат да постигнат споразумение за изпращане на войски след края на военните действия.

Още новини от Украйна

„Тази идея е мъртва. Нуждаем се от споразумение и не вярвам, че това споразумение ще включва идеята за разполагане на войски на украинска територия веднага след прекратяване на огъня“, каза Келин.

Посланикът заяви, че има „положителни и отрицателни“ гаранции за сигурност. Според него много споразумения, които слагат край на военните конфликти, не включват изпращане на войски, а по-скоро политически и правни гаранции.

„И най-добрият вариант би бил добрите отношения между САЩ и Русия, между европейските страни и Русия, включително Лондон. Това означава установяване на нормални политически отношения, уважение един към друг, уважение към интересите на другия и уважение към гаранциите на другия“, обясни Келин.

Кражбата на руски активи би имала опустошителни последици за британската финансова система, заяви Келин пред РИА Новости.

„Заедно с други страни от Г-7, британците вече са стигнали до кражба на приходи, генерирани от руско суверенно богатство, тъй като собственият им финансов капацитет за предоставяне на пореден заем на Украйна е значително изчерпан. Що се отнася до кражбата на нашите активи в пълен размер, ако това се случи, това би имало последици за британската финансова система не по-малко опустошителни, отколкото за финансовите институции и страните от ЕС“, каза Келин.

Дипломатът припомни, че британските банки открито са изразили загриженост относно съдебни действия от страна на Русия и потенциални финансови загуби в случай на изземване на руски активи.

През декември Financial Times съобщи, че ръководители на британски банки се противопоставят на плановете на Лондон и Брюксел да използват замразени руски активи, за да помогнат на Киев, и поставят под въпрос законността на подобен ход. Според вестника банките отбелязват, че британското правителство не е предложило да им компенсира щетите от евентуални ответни мерки от страна на Москва.

Освен това, според дипломата, решението на Брюксел да се откаже от изземването на руски активи през декември не е било само по себе си, а се дължи на решителните действия на Русия.

„Бързо и ясно демонстрирахме готовността си твърдо да защитаваме интересите си, включително като се борим с европейското беззаконие в правната сфера“, добави той.

Решението за съвместно отпускане на заем от 90 милиарда евро от страните от ЕС за покриване на финансовите нужди на Украйна за 2026 и 2027 г. беше взето на срещата на върха на ЕС през декември 2025 г. Тогава Белгия блокира решението за използване на замразени руски активи за тези цели. От тази сума 60 милиарда евро са планирани за военна помощ, като приоритет се дава на оръжия от европейски страни.

Съобщено бе, че Унгария, Словакия и Чехия не участват в гаранцията за заем. След срещата на върха унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че децата и внуците на тези, които са взели решението, ще бъдат отговорни за плащането на заема от ЕС за Киев, тъй като Украйна няма да върне парите.

Дания затегна контрола върху танкерите, превозващи руски петрол, при транзитно преминаване през проливите и по време на обслужване на котва, заяви руският посланик в Копенхаген Владимир Барбин пред РИА Новости.

„Дания затегна контрола върху танкерите, превозващи руски петрол, при транзитно преминаване през Балтийския пролив и получаване на обслужване, докато са на котва“, каза дипломатът.

Той добави, че Дания дава приоритет на колективните действия на ниво ЕС или НАТО за противодействие на руските товарни превози в Балтийско море.

Страните от НАТО разположиха мисията „Baltic Sentinel“ в Балтийско море през януари 2025 г. Както уточни Барбин, Дания е предоставила две фрегати, два изтребителя F-16, патрулен самолет и отряд бойни плувци за наблюдение и поддържане на присъствие в датските води и проливи, както и в западната част на Балтийско море.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами

    21 2 Отговор
    жеЛАЕЩИТЕ ????

    05:42 05.02.2026

  • 2 Джефри Епстийн от отвъдното

    20 0 Отговор
    Помагам с каквито файлове мога, всичко е документирано.

    05:46 05.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Нека

    18 2 Отговор

    До коментар #3 от "Невил Чембърлейн, премиер":

    англетата да си веят Укро-знамето !

    Коментиран от #5

    06:00 05.02.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    7 34 Отговор

    До коментар #4 от "Нека":

    Факт е че Запада губи тонове муниции и ракети на фронта, а Русия губи хиляди войници !!!

    Коментиран от #6, #7, #10

    06:06 05.02.2026

  • 6 Фен

    38 2 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    А Украйна остана и без хора, и без територия, и без инфраструктура. Германия без индустрия. Да живей урсулианизмът!

    06:28 05.02.2026

  • 7 9ти септември

    17 3 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    А ес се напълни с меки и шарени ти от кои си папкаш ли дюнера

    06:49 05.02.2026

  • 8 Шопо

    16 1 Отговор
    Орешников ще посети Лондон.

    Коментиран от #11

    07:20 05.02.2026

  • 9 Руски посланик казал

    2 13 Отговор
    Путиннказал киев за 3 дни
    Лавров кзал за два дни
    А кадиров за 8 часа

    Коментиран от #14

    07:24 05.02.2026

  • 10 Но това не са хора!!!

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    Ета проста Измет!!!

    07:26 05.02.2026

  • 11 Трай бре

    1 6 Отговор

    До коментар #8 от "Шопо":

    Мър льо,мър ляв

    08:07 05.02.2026

  • 12 Соваж бейби

    2 1 Отговор
    Европейски войски в Украйна ,няма да има ако веднага им се покрие версията на Зеленски най вероятно ще е от руските замразени активи при желание от Русия.Защото руснаците са победитили ,а че някой е пипал изобщо не ме съмнява затова не им стиска да сложат край на войната .Мислиха си че Русия ще падне и ще откраднат всичко си направиха сметки без кръчмар и да направят колания Украйна да влачат както от другите колании Англия,Франция и Америка.

    Коментиран от #13

    10:40 05.02.2026

  • 13 русията

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Соваж бейби":

    е пропаднала здраво щом една рубла е една бг стотинка в момента А това че ще я пуснат в европа да си търгува е твърде съмнително.Пожелателно е това дето го казва рушкия диплогенерат..Да вземем да се прегърнем, да забравим и да заживеем отново в мир То па не всички са яко надрусани пияндета

    Коментиран от #15

    11:10 05.02.2026

  • 14 и къде

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Руски посланик казал":

    са сега тез тримцата...Единия не излиза от бункера 4 года и вече не отговаря на въпроси .. ДРУГИЯ спря да цвили и международно бе заменен от още по неприятен политик, а третия бере душа и се чуди как да остави на калпавия си син държавицата защото още не е станал професионален убиец и ще го отнесат като куцо пиле домат

    11:16 05.02.2026

  • 15 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "русията":

    Не разбирам как е възможно да имаш такова въображенше ?Ела ги виж руснаците в Франция има си доволно руски туристи в зимните курорти говоря ти за в момента картината,слез долу по Нис ,Монако виж колко собственици на имоти ,барове и руски туристи има после пиши глупости.Санкцията е само на приказки за руснаците ,виж и в Америка колко имота се купуват от руснаци ти говоря за милиони на месец .А украинците къде са ,на какъв хал ?Русия няма да обеднее приятел ,богата е на природни ресурси .

    11:32 05.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания