Мелания Тръмп поддържа контакти с екипа на Путин за връщането на украински деца

Първата дама на Съединените щати Мелания Тръмп заяви, че поддържа комуникация с представители на руския президент Владимир Путин с цел връщането на повече украински деца от Русия. Това съобщава „Ройтерс“, цитирана от БТА.
„Работя по този въпрос и вече сме в етап на конкретни действия“, каза Мелания Тръмп пред журналисти в Белия дом. „Надявам се скоро да имаме положителен резултат“, добави тя.
Тя не разкри подробности за характера на контактите или за разговорите между нейния екип и представители на Кремъл.
Говорител на Източното крило на Белия дом уточни, че Мелания Тръмп е изпратила писмо до Владимир Путин по темата за украинските деца. Писмото е било лично предадено от президента Доналд Тръмп по време на негова среща с руския лидер през август миналата година.
По данни на Белия дом, от началото на кампанията на първата дама 15 украински деца са били върнати в родината си, включително седем през декември.
Украйна обвинява Русия, че от началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г. е отвлякла най-малко 19 000 деца и ги е прехвърлила на руска територия или в окупирани зони без съгласието на техните семейства или настойници. Москва отхвърля тези обвинения и твърди, че действията ѝ са били насочени към защитата на децата от бойните действия.
Изявленията на Мелания Тръмп идват на фона на подновени дипломатически усилия за прекратяване на войната. Вчера руски и украински представители определиха като „продуктивни“ разговорите, проведени в Абу Даби в рамките на посредничеството на САЩ, въпреки че по-рано тази седмица Русия извърши масирани атаки срещу Украйна с дронове и балистични ракети.
Мелания Тръмп, която рядко се появява публично по време на втория мандат на съпруга си, вчера прие в Белия дом двама израелско-американски заложници - Кийт и Авива Зигел, освободени от палестинската групировка „Хамас“, отбелязва „Ройтерс“.
1 Кирил
Коментиран от #5
08:41 05.02.2026
2 Пич
08:43 05.02.2026
3 Къде ще ги връщаш
Коментиран от #35
08:44 05.02.2026
4 От затворите
Тази по-добре на си измете мръсния обор... Там е проблемът.
08:44 05.02.2026
5 щатски шериф
До коментар #1 от "Кирил":Първо ще минат през скаутския лагер Петрохан за придобиване на базови умения.
08:45 05.02.2026
7 Вашето мнение
08:45 05.02.2026
8 Трол
До коментар #6 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Има снимки от срещи как се гледат двамата с Путин.
08:46 05.02.2026
10 Любопитен
08:47 05.02.2026
11 Голяма инициатива прави тая
08:47 05.02.2026
13 Епстийн скандал
08:49 05.02.2026
15 Тази
Коментиран от #32
08:53 05.02.2026
18 Зеленюгенд
08:57 05.02.2026
19 Украинец
Хайде бе и какво правят тези деца в зоната на бойни действия без родители и настойници че са попаднали в ръцете на руснаците - някое козяче ще ми каже ли? Не е ли задължение на ВСУ да изведе цивилните и най вече децата от там. Или Азов ги ползваше като живи щитове тези деца. Помня как разполагаха снайперисти на покрива на детска градина или на училище или на болница като не пускаха децата да се приберат. Помня как разполагаха артилерия между жилищни блокове и не пескаха жителите да се изнесат.
Ама праведната пропаганда не казва как тези дечица са попаднали в ръцете на руснаците ами само повтаря че са ги отвлекли - е какво да ги оставят на фронтовата линия ли и да чакат някой да ги прибере след 3 години ако се сетят за тях.
08:58 05.02.2026
20 Е,бравос
Коментиран от #34
08:58 05.02.2026
21 Владимир Путин, президент
Бих дал и собствените си деца !!!
Къде е пияната овца Маша да види как изглеждат истинските жени ? 😁
Коментиран от #27, #28, #39
08:58 05.02.2026
22 Не се разбира само
Или ще бъдат предадени на Зеленски, бандеровците му ...или на първата дама Зеленская, за да се погрижи за тях?
Коментиран от #26
08:59 05.02.2026
23 а ма..
08:59 05.02.2026
25 Вихрогон
09:00 05.02.2026
26 Мдаа
До коментар #22 от "Не се разбира само":На острова на новия наследник на Епщайн!
Коментиран от #30
09:01 05.02.2026
27 Тоа па
До коментар #21 от "Владимир Путин, президент":Иди и работи. Перчема нема време и не мое да стои.
09:02 05.02.2026
28 Вашето мнение
До коментар #21 от "Владимир Путин, президент":На всички е ясно, че ти жена само на снимка си виждал, не го разгласявай.
09:02 05.02.2026
29 Хохо Бохо
Коментиран от #38
09:03 05.02.2026
30 Българин
До коментар #26 от "Мдаа":Както се пееше в песента на Милко "Елате пиленца при батко...ДА МИ ПЕЙТЕ СЛАДКО, СЛАДКО..."
09:04 05.02.2026
31 Не ми е ясно
Хахаха, водила на синджирка контакти!
09:04 05.02.2026
32 Ами какво да каже?
До коментар #15 от "Тази":Тя е от персонала на ЕБщайн.
09:06 05.02.2026
34 Украинец
До коментар #20 от "Е,бравос":"Това е поредно признание"
Да това е поредното признание че освен с лъжи пропагандата ви никак не върви. Та и теб питам как руснаците са "отвлекли" тези деца - какво правят деца в зоната на бойни действия без родители и настойници. И защо се сетиха за тях чак след 3 години.
09:07 05.02.2026
35 Шопо
До коментар #3 от "Къде ще ги връщаш":В Украйна живеят руснаци, това са деца на руснаци и ще си останат в Русия.
09:08 05.02.2026
36 Иванчо Иванов
09:09 05.02.2026
37 Няма да стане!
09:09 05.02.2026
38 Розово пони
До коментар #29 от "Хохо Бохо":"Досиетата Епщайн четете ли ги???"
Имаме забрана от посолството - казаха ни че може само по Русия да плюем и да не гледаме господарите какви ги вършат.
09:10 05.02.2026
39 Не си разбрал
До коментар #21 от "Владимир Путин, президент":Тези деца деца от Донбас и другите руски области в Украйна от фронта, ще бъдат предадени на другата красавица, Олена Зеленская! Няма да ти откаже, да и пратиш и своите деца! Много се харчат децата и на добри цени!
/принц Андрю/
Коментиран от #40
09:12 05.02.2026
40 Възмутен
До коментар #39 от "Не си разбрал":Ами 19 000 нови деца за извратения западен елит пък и вече са поотраснали и ако са били на 10-11 години вече са на 13-14 както ги харесват - то за това е напъването.
Иначе аз като родител даже и да съм украинец ще намеря начин даже и в Русия да отида при децата си а тези никой не ги потърси вече 3 години и сега изведнъж потрябваха на зеления и хунтата му - да се чудиш защо ли? Няма кой вече да снабдява западния елит със свежо месо ли?
09:20 05.02.2026
41 пиночет
09:30 05.02.2026
42 Георги
09:31 05.02.2026
43 Хмм
09:32 05.02.2026
44 Пасивен Кремълски педофил с токчета
09:32 05.02.2026
45 Измет
09:43 05.02.2026
46 Пусин
09:52 05.02.2026
47 ти да видиш
10:02 05.02.2026