Мелания Тръмп поддържа контакти с екипа на Путин за връщането на украински деца
5 Февруари, 2026 08:40 1 366 47

Първата дама на САЩ твърди, че има напредък в усилията за репатриране на деца от Русия

Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Първата дама на Съединените щати Мелания Тръмп заяви, че поддържа комуникация с представители на руския президент Владимир Путин с цел връщането на повече украински деца от Русия. Това съобщава „Ройтерс“, цитирана от БТА.

„Работя по този въпрос и вече сме в етап на конкретни действия“, каза Мелания Тръмп пред журналисти в Белия дом. „Надявам се скоро да имаме положителен резултат“, добави тя.

Тя не разкри подробности за характера на контактите или за разговорите между нейния екип и представители на Кремъл.

Говорител на Източното крило на Белия дом уточни, че Мелания Тръмп е изпратила писмо до Владимир Путин по темата за украинските деца. Писмото е било лично предадено от президента Доналд Тръмп по време на негова среща с руския лидер през август миналата година.

По данни на Белия дом, от началото на кампанията на първата дама 15 украински деца са били върнати в родината си, включително седем през декември.

Украйна обвинява Русия, че от началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г. е отвлякла най-малко 19 000 деца и ги е прехвърлила на руска територия или в окупирани зони без съгласието на техните семейства или настойници. Москва отхвърля тези обвинения и твърди, че действията ѝ са били насочени към защитата на децата от бойните действия.

Изявленията на Мелания Тръмп идват на фона на подновени дипломатически усилия за прекратяване на войната. Вчера руски и украински представители определиха като „продуктивни“ разговорите, проведени в Абу Даби в рамките на посредничеството на САЩ, въпреки че по-рано тази седмица Русия извърши масирани атаки срещу Украйна с дронове и балистични ракети.

Мелания Тръмп, която рядко се появява публично по време на втория мандат на съпруга си, вчера прие в Белия дом двама израелско-американски заложници - Кийт и Авива Зигел, освободени от палестинската групировка „Хамас“, отбелязва „Ройтерс“.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил

    30 4 Отговор
    Бързат да ги пратят на острова да си играят чичковците.

    Коментиран от #5

    08:41 05.02.2026

  • 2 Пич

    29 3 Отговор
    Уф......и тази само реклама си прави !!! Умира да се вре в медийното пространство !!! Ако иска да стане истинска звезда , да разкаже за Епщайн !!!

    08:43 05.02.2026

  • 3 Къде ще ги връщаш

    28 3 Отговор
    Да ги избие фашисткият режим в Киев! Нещастници!

    Коментиран от #35

    08:44 05.02.2026

  • 4 От затворите

    24 3 Отговор
    На Епщайн ли ще ги вземе? Зеленко ги е продал, като роби за "никога връщане назад"!
    Тази по-добре на си измете мръсния обор... Там е проблемът.

    08:44 05.02.2026

  • 5 щатски шериф

    16 4 Отговор

    До коментар #1 от "Кирил":

    Първо ще минат през скаутския лагер Петрохан за придобиване на базови умения.

    08:45 05.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Вашето мнение

    27 4 Отговор
    Путин спаси тези деца от лапите на епщайн. Мелания да не му е намерила заместник и да му търси нови роби?

    08:45 05.02.2026

  • 8 Трол

    5 7 Отговор

    До коментар #6 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Има снимки от срещи как се гледат двамата с Путин.

    08:46 05.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Любопитен

    14 4 Отговор
    Ако Путин ги пусне, тя дали ще му пусне?

    08:47 05.02.2026

  • 11 Голяма инициатива прави тая

    23 3 Отговор
    Защо да ги връщат в кървавите ръце на Зеленото и Зелената? Като го махнат Зеления, ако стане по-нормално в Украйна, които деца искат- да се връщат.

    08:47 05.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Епстийн скандал

    25 4 Отговор
    Оказа се, че украинските деца са най-защитени в Русия. Зеле ги продава на педо.филиите

    08:49 05.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Тази

    23 2 Отговор
    Какво ще каже за покваренета, развратна и перверзна западна епщайн-класа!? Класата, която и до днес вменява всичките си престъпления на Русия и опонентите си. Тези изроди прикриваха престъпленията си със съчинения за свобода и демокрация...!

    Коментиран от #32

    08:53 05.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Зеленюгенд

    16 3 Отговор
    6-7 милиона "украинци" избягаха при роднините си в Русия и Беларус. В момента на територията на бивша Украйна не е място за малки деца.

    08:57 05.02.2026

  • 19 Украинец

    16 2 Отговор
    "е отвлякла най-малко 19 000 деца и ги е прехвърлила на руска територия или в окупирани зони без съгласието на техните семейства или настойници"

    Хайде бе и какво правят тези деца в зоната на бойни действия без родители и настойници че са попаднали в ръцете на руснаците - някое козяче ще ми каже ли? Не е ли задължение на ВСУ да изведе цивилните и най вече децата от там. Или Азов ги ползваше като живи щитове тези деца. Помня как разполагаха снайперисти на покрива на детска градина или на училище или на болница като не пускаха децата да се приберат. Помня как разполагаха артилерия между жилищни блокове и не пескаха жителите да се изнесат.

    Ама праведната пропаганда не казва как тези дечица са попаднали в ръцете на руснаците ами само повтаря че са ги отвлекли - е какво да ги оставят на фронтовата линия ли и да чакат някой да ги прибере след 3 години ако се сетят за тях.

    08:58 05.02.2026

  • 20 Е,бравос

    2 16 Отговор
    Това е поредно признание,че Путин всъщност не води война с нацизма ,а хуманитарна война с украинския народ - деца,жени и старци .

    Коментиран от #34

    08:58 05.02.2026

  • 21 Владимир Путин, президент

    2 19 Отговор
    Божичко какая Красавица.
    Бих дал и собствените си деца !!!
    Къде е пияната овца Маша да види как изглеждат истинските жени ? 😁

    Коментиран от #27, #28, #39

    08:58 05.02.2026

  • 22 Не се разбира само

    17 1 Отговор
    къде ще ги връщат децата ? В областите на военните действия, от където са - и където родителите им са били избити от бандерите или още воюват с тях???
    Или ще бъдат предадени на Зеленски, бандеровците му ...или на първата дама Зеленская, за да се погрижи за тях?

    Коментиран от #26

    08:59 05.02.2026

  • 23 а ма..

    11 1 Отговор
    Що не питаш зелена олена,защо изнесе здравите бандерчета за чаркоятьци на чичо сам и запада..оти имаха нужда от тех след ковидо и бума на пфайзерурсулските бустери

    08:59 05.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Вихрогон

    4 1 Отговор
    Най-големите миротворци в света се оказаха ...президенското семейство,ама с грамофончета за мир!

    09:00 05.02.2026

  • 26 Мдаа

    7 2 Отговор

    До коментар #22 от "Не се разбира само":

    На острова на новия наследник на Епщайн!

    Коментиран от #30

    09:01 05.02.2026

  • 27 Тоа па

    6 2 Отговор

    До коментар #21 от "Владимир Путин, президент":

    Иди и работи. Перчема нема време и не мое да стои.

    09:02 05.02.2026

  • 28 Вашето мнение

    8 1 Отговор

    До коментар #21 от "Владимир Путин, президент":

    На всички е ясно, че ти жена само на снимка си виждал, не го разгласявай.

    09:02 05.02.2026

  • 29 Хохо Бохо

    12 1 Отговор
    Ама то наркомана и жена му ги изнасят на запад и ги продават на педофили. Досиетата Епщайн четете ли ги???

    Коментиран от #38

    09:03 05.02.2026

  • 30 Българин

    10 1 Отговор

    До коментар #26 от "Мдаа":

    Както се пееше в песента на Милко "Елате пиленца при батко...ДА МИ ПЕЙТЕ СЛАДКО, СЛАДКО..."

    09:04 05.02.2026

  • 31 Не ми е ясно

    7 3 Отговор
    Как се ВОДЯТ КОНТАКТИ!?!?!
    Хахаха, водила на синджирка контакти!

    09:04 05.02.2026

  • 32 Ами какво да каже?

    11 3 Отговор

    До коментар #15 от "Тази":

    Тя е от персонала на ЕБщайн.

    09:06 05.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Украинец

    10 1 Отговор

    До коментар #20 от "Е,бравос":

    "Това е поредно признание"

    Да това е поредното признание че освен с лъжи пропагандата ви никак не върви. Та и теб питам как руснаците са "отвлекли" тези деца - какво правят деца в зоната на бойни действия без родители и настойници. И защо се сетиха за тях чак след 3 години.

    09:07 05.02.2026

  • 35 Шопо

    14 2 Отговор

    До коментар #3 от "Къде ще ги връщаш":

    В Украйна живеят руснаци, това са деца на руснаци и ще си останат в Русия.

    09:08 05.02.2026

  • 36 Иванчо Иванов

    8 1 Отговор
    Аман от "загрижени"!

    09:09 05.02.2026

  • 37 Няма да стане!

    4 1 Отговор
    Няма да стане!

    09:09 05.02.2026

  • 38 Розово пони

    7 1 Отговор

    До коментар #29 от "Хохо Бохо":

    "Досиетата Епщайн четете ли ги???"

    Имаме забрана от посолството - казаха ни че може само по Русия да плюем и да не гледаме господарите какви ги вършат.

    09:10 05.02.2026

  • 39 Не си разбрал

    9 3 Отговор

    До коментар #21 от "Владимир Путин, президент":

    Тези деца деца от Донбас и другите руски области в Украйна от фронта, ще бъдат предадени на другата красавица, Олена Зеленская! Няма да ти откаже, да и пратиш и своите деца! Много се харчат децата и на добри цени!

    /принц Андрю/

    Коментиран от #40

    09:12 05.02.2026

  • 40 Възмутен

    9 2 Отговор

    До коментар #39 от "Не си разбрал":

    Ами 19 000 нови деца за извратения западен елит пък и вече са поотраснали и ако са били на 10-11 години вече са на 13-14 както ги харесват - то за това е напъването.

    Иначе аз като родител даже и да съм украинец ще намеря начин даже и в Русия да отида при децата си а тези никой не ги потърси вече 3 години и сега изведнъж потрябваха на зеления и хунтата му - да се чудиш защо ли? Няма кой вече да снабдява западния елит със свежо месо ли?

    09:20 05.02.2026

  • 41 пиночет

    3 10 Отговор
    Спрете Кремълския ботоксов убиец -педофил с токчетата, спасете света и малките момченца

    09:30 05.02.2026

  • 42 Георги

    8 3 Отговор
    нормално, ма колективния запад му трябват деца за колективни занимания. Тиймбилдинги! Като го няма епстийн тея милиардери на сухо ли да стоят? Нишата не може да остане свободна.

    09:31 05.02.2026

  • 43 Хмм

    6 2 Отговор
    и къде ще ги изпрати, в Турция, оттам украински деца са се върнали бременни

    09:32 05.02.2026

  • 44 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    3 8 Отговор
    Аз оставам в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че още ме болят задните части!

    09:32 05.02.2026

  • 45 Измет

    5 1 Отговор
    Да ги търсиш там където си на снимките с мъжа си на острова...там не ги ли видя децата? Не стана ли ясно кой ги е пращал на острова през 2019.? Или алабалаалабала за абдали

    09:43 05.02.2026

  • 46 Пусин

    1 6 Отговор
    Ще върна само употребените!

    09:52 05.02.2026

  • 47 ти да видиш

    4 2 Отговор
    Мелания, защо не пита зеленияпор за износа му на малолетни, към острова на Епщайн?

    10:02 05.02.2026

