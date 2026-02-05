Мелания Тръмп поддържа контакти с екипа на Путин за връщането на украински деца

Първата дама на Съединените щати Мелания Тръмп заяви, че поддържа комуникация с представители на руския президент Владимир Путин с цел връщането на повече украински деца от Русия. Това съобщава „Ройтерс“, цитирана от БТА.

„Работя по този въпрос и вече сме в етап на конкретни действия“, каза Мелания Тръмп пред журналисти в Белия дом. „Надявам се скоро да имаме положителен резултат“, добави тя.

Тя не разкри подробности за характера на контактите или за разговорите между нейния екип и представители на Кремъл.

Говорител на Източното крило на Белия дом уточни, че Мелания Тръмп е изпратила писмо до Владимир Путин по темата за украинските деца. Писмото е било лично предадено от президента Доналд Тръмп по време на негова среща с руския лидер през август миналата година.

По данни на Белия дом, от началото на кампанията на първата дама 15 украински деца са били върнати в родината си, включително седем през декември.

Украйна обвинява Русия, че от началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г. е отвлякла най-малко 19 000 деца и ги е прехвърлила на руска територия или в окупирани зони без съгласието на техните семейства или настойници. Москва отхвърля тези обвинения и твърди, че действията ѝ са били насочени към защитата на децата от бойните действия.

Изявленията на Мелания Тръмп идват на фона на подновени дипломатически усилия за прекратяване на войната. Вчера руски и украински представители определиха като „продуктивни“ разговорите, проведени в Абу Даби в рамките на посредничеството на САЩ, въпреки че по-рано тази седмица Русия извърши масирани атаки срещу Украйна с дронове и балистични ракети.

Мелания Тръмп, която рядко се появява публично по време на втория мандат на съпруга си, вчера прие в Белия дом двама израелско-американски заложници - Кийт и Авива Зигел, освободени от палестинската групировка „Хамас“, отбелязва „Ройтерс“.