Лавров: Путин е изненадан от санкциите срещу руските петролни компании след срещата в Анкъридж

5 Февруари, 2026 11:38 4 028 68

Санкциите са наложени след преговорите в Анкъридж, въпреки подкрепата на Русия за предложението на САЩ за уреждане на украинската криза

Лавров: Путин е изненадан от санкциите срещу руските петролни компании след срещата в Анкъридж - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Москва изразява изненада от решението на Вашингтон да наложи санкции върху руските енергийни гиганти "Лукойл" и "Роснефт" след срещата в Анкъридж, заяви руският външен министър Сергей Лавров в интервю, цитирано от ТАСС, предава Фокус.

"Санкциите остават в сила и дори за първи път бяха въведени нови, много строги мерки срещу нашите най-големи петролни компании 'Лукойл' и 'Роснефт'. Това се случи няколко седмици след срещата в Анкъридж. Президентът Путин беше истински изненадан“, посочи Лавров.

Министърът добави, че по време на преговорите в Анкъридж Русия е подкрепила предложението на САЩ за уреждане на украинската криза. "След това очаквахме Вашингтон да потвърди съгласието си - да обявим някакво съвместно решение, да свикаме конференция, да подпишем споразумение, да организираме Съвета за мир. Но вместо това изведнъж бяха наложени санкции срещу 'Лукойл' и 'Роснефт'", каза Лавров.


