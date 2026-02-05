Лавров: Путин е изненадан от санкциите срещу руските петролни компании след срещата в Анкъридж

Москва изразява изненада от решението на Вашингтон да наложи санкции върху руските енергийни гиганти "Лукойл" и "Роснефт" след срещата в Анкъридж, заяви руският външен министър Сергей Лавров в интервю, цитирано от ТАСС, предава Фокус.
"Санкциите остават в сила и дори за първи път бяха въведени нови, много строги мерки срещу нашите най-големи петролни компании 'Лукойл' и 'Роснефт'. Това се случи няколко седмици след срещата в Анкъридж. Президентът Путин беше истински изненадан“, посочи Лавров.
Министърът добави, че по време на преговорите в Анкъридж Русия е подкрепила предложението на САЩ за уреждане на украинската криза. "След това очаквахме Вашингтон да потвърди съгласието си - да обявим някакво съвместно решение, да свикаме конференция, да подпишем споразумение, да организираме Съвета за мир. Но вместо това изведнъж бяха наложени санкции срещу 'Лукойл' и 'Роснефт'", каза Лавров.
1 Ха-ха
Коментиран от #8, #38
11:41 05.02.2026
2 си дзън
11:44 05.02.2026
3 Гост
11:45 05.02.2026
4 Владимир Путин, президент
Коментиран от #9
11:45 05.02.2026
5 Лавро кентавро
11:45 05.02.2026
6 наблюдател
11:49 05.02.2026
7 „Дмитрий Медведев заяви,
Коментиран от #64
11:49 05.02.2026
8 Това показва ,че на
До коментар #1 от "Ха-ха":кравар вяра да нямаш.
Коментиран от #46, #49
11:51 05.02.2026
9 чекисть..
До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":А серго сказал още че е очень рад що бгбандерците продължават да кушать с охота от жлътото във weцето на пеефтьски0
Коментиран от #48
11:51 05.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 604
11:54 05.02.2026
12 Доналд Тръмп, Президентът
Хаха....само мечтите и живота на руснака са безплатни.
СССР загуби студената война и беше разтурен, Русия загуби украйнсщата война и ще бъде разтурена !!!
Който губи губи, а със загубеняци никой не обсъжда и не подписва нищо. Хеле пък СТАРТ споразумения.
Аре дocвидания, като си научите урока пробвайте пак след 50 года 😁
Коментиран от #13, #16
11:55 05.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 сан санич..
Коментиран от #27, #29
11:59 05.02.2026
15 Пламен
12:00 05.02.2026
16 К Ре тен
До коментар #12 от "Доналд Тръмп, Президентът":само това ли можа да измисли празното нещо м/у ушите,или и него ти го дадоха да препишеш!
Коментиран от #22
12:00 05.02.2026
17 Чалма с петолъчка
12:02 05.02.2026
18 Другарю Лавров,
Коментиран от #39
12:02 05.02.2026
19 хаха🤣
12:06 05.02.2026
20 Шменти Капели
12:07 05.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Владимир Путин, президент
До коментар #16 от "К Ре тен":Малиййй...колко жалки, нещастни, безсилни и зависими сме от всички. Една елементарна военна операция не cмогли проведем, нещо което САЩ правят за 25мин.
Няма ли, няма ли кой да застреля умираща русийка в главата, се не мъчи веч горката и мисли за фактор ?
Коментиран от #30
12:07 05.02.2026
23 ка Путин капут
12:14 05.02.2026
24 Цвете
12:15 05.02.2026
25 Въш.кар.ис.тан
.
12:17 05.02.2026
26 Българин
Явно още много ще има да се изненадвате!
12:17 05.02.2026
27 койдазнай
До коментар #14 от "сан санич..":Ако яхте ходили на Очилище, все нещо щяхте да наочите. Поне да си трает е и да не се излагате.
Ама язък.
Коментиран от #59
12:20 05.02.2026
28 ха ха ха
12:21 05.02.2026
29 то бива унижение
До коментар #14 от "сан санич..":но унижението на Русия й дойде в повече, уж си четвърта военна сила, а си криеш корабчетата като мишка. Всеки ден се конфискуват руски петролни танкери от различни държави, но Русия пак се снишава и пробва да достави нещо минимално. :)
12:28 05.02.2026
30 Аз се съмнявах
До коментар #22 от "Владимир Путин, президент":дали има нещо между ушите ти но току-що го доказа, че няма.
12:28 05.02.2026
31 Многоходовото
12:33 05.02.2026
32 Изненада за руските Фашист
12:35 05.02.2026
33 Кривоверен алкаш
12:38 05.02.2026
34 РИА Новости
Днес Медведев каза ,че Северна Корея се справя много добре ,въпреки отсъствието на значителни ресурси . За такова бъдеще ги готвят. Мизерия на кубчета ,глад на филийки ,студ на кутийки.
И не е вярно ,че в Русия комуналните разходи били незначителни . В и-нет се появи видео на което руска пенсионерка плаче и си показва фактурата за отопление за Януари -18 000 рубли за 2 стаи апартамент.
Средната пенсия в Русия в момента е 25 000 рубли .
12:40 05.02.2026
35 Според мен
12:50 05.02.2026
36 безспорен факт...
😆
Коментиран от #42
12:53 05.02.2026
37 Изненада
12:54 05.02.2026
38 Ха ха ха ха хи хи хи хи
До коментар #1 от "Ха-ха":Точно така,Копейките от Русия се учат.
12:57 05.02.2026
39 А бе
До коментар #18 от "Другарю Лавров,":Сирски заяви.Няма победа с отбрана,Ще има изненади за блатните.
13:00 05.02.2026
40 стоян
13:03 05.02.2026
41 Тролей
Коментиран от #47
13:05 05.02.2026
42 Точно така
До коментар #36 от "безспорен факт...":Всичко опира до желанието да се запази властта на шефа на руските олигарси,Путин Не вярвам да не го знаят.Искат да радват копейки и русороби,но не е ясно до кога,
13:07 05.02.2026
43 Роки
13:08 05.02.2026
44 Дедо
Коментиран от #45, #51, #55
13:13 05.02.2026
45 Голям майтап 😂
До коментар #44 от "Дедо":Да, но Русия знае, че каквото и да направи, на никой не му дреме, Русия е в девета глуха. Всеки ден реват по медии и само с това ще си останат. 😂
13:19 05.02.2026
46 Това показва ,че
До коментар #8 от "Това показва ,че на":като си гол и бос като Русия, не трябва да започваш война, която е обречена на неуспех още преди започването й.
13:39 05.02.2026
47 да питам
До коментар #41 от "Тролей":верно ли Пуся ще спаси Мадуро, как ще стане ?
13:41 05.02.2026
48 Ха ха ха ха
До коментар #9 от "чекисть..":Мы очень рады,чекист, что и это вам съесть не удастся.
13:47 05.02.2026
49 А бе кух
До коментар #8 от "Това показва ,че на":Това показва,че си точно такъв.
13:49 05.02.2026
50 Олга
Коментиран от #52, #62, #66
13:51 05.02.2026
51 А бе
До коментар #44 от "Дедо":Точно така.Сесесерето беше геопитически лидер,но се срина,Путин се опитва да направи РФ такъв и ще срине.
13:54 05.02.2026
52 Нещо не разбрах
До коментар #50 от "Олга":Кой е “християнин и боголюбец “ ?
Коментиран от #60, #65
14:00 05.02.2026
53 Архимандрисандрит Бибиян
14:04 05.02.2026
54 Лили
В магазина:
- Колко струват кило говеждо и три домата?
- Едно крило и две задрилки за Боинг 747.
14:08 05.02.2026
55 Омбре авто
До коментар #44 от "Дедо":Путин извади мухлясала ракета от 1966 г и каза Европа трепери от това оръжие
И планктона се радва ,радва
Коментиран от #58
14:10 05.02.2026
56 Величко
Коментиран от #63
14:36 05.02.2026
57 Ха ха ха
14:38 05.02.2026
58 Путин:
До коментар #55 от "Омбре авто":"Тактическата авиация на НАТО може да порази Русия, до всичките ни граници, а техниката на НАТО ще позволи да контролират въздушното ни пространство до Урал. С балистически ракети могат да поразят цели до 5000 километра. Крилати ракети могат да ударят Москва за 5 минути, а други ракети могат да стигнат дори за 4. Това е като да ти забият нож в гърлото, допълни Путин, цитиран от БГНЕС."
14:47 05.02.2026
59 Ти щото си ходил
До коментар #27 от "койдазнай":Личи ти от километри . Ама до 3 ти клас . Нали ?
14:48 05.02.2026
60 Олга
До коментар #52 от "Нещо не разбрах":Прочети, ако не знаеш, про лунен пейзаж в Мосул където с месеци не били извадени трупове после килимни бомбардировки от США и тогава ще разбереш кой е боголюбец, а кой е "светоч" на демократията.
15:12 05.02.2026
61 Тия ги разправяй на някоя тьотка
15:54 05.02.2026
62 Така ли бе
До коментар #50 от "Олга":Тук да не е детска градина? Вашия президент е с валидна заповед за арест!Няма такъв,"боголюбец",който да затрие над 2 милиона млади хора за нищо.Много добре знае,че свърши ли войната и той е свършен.Всяка диктатура рано или късно свършва! Ссср рухна,идва ред на РФ!!.....поняла......
15:58 05.02.2026
63 А бе
До коментар #56 от "Величко":Шмекер, ама Путин го държи на къс къс повод с компромати. Заради това оранжутана не смее открито да му се противопостави.
16:04 05.02.2026
64 Ха ха ха ха
До коментар #7 от "„Дмитрий Медведев заяви,":Русия няма избор освен вземе модел от Северна Корея..
16:06 05.02.2026
65 Ехааааа
До коментар #52 от "Нещо не разбрах":До сега не съм чул нормално обяснени за каквото и да било от човек с руски корени Тези действително си заслужават съдбата.
16:11 05.02.2026
66 Хи хи хи хи
До коментар #50 от "Олга":Защо си в ОПГ държава,заминавай за "рая на земята"?
16:16 05.02.2026
67 Тъпото руско говедо Румен
18:47 05.02.2026
68 Честен евроатлантик
13:53 06.02.2026