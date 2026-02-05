Новини
Френският външен министър започна регионална обиколка с визита в Дамаск

5 Февруари, 2026

Париж ще повдигне теми като борбата с джихадизма и положението на кюрдите в Сирия

Френският външен министър започна регионална обиколка с визита в Дамаск - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Френският външен министър Жан-Ноел Баро пристигна в Дамаск, с което даде начало на обиколката си в Близкия изток. По време на визитата Франция планира да постави редица чувствителни въпроси, сред които борбата срещу джихадизма и ситуацията с кюрдското население, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Очаква се Баро да проведе разговори със сирийския си колега Асад аш Шибани. Посещението се случва на фона на неотдавнашно затихване на напрежението между сирийските власти и кюрдското малцинство в северната част на страната.

Това е второто посещение на френския външен министър в Дамаск след идването на власт на ислямистката коалиция през 2024 г. След Сирия Баро ще продължи обиколката си с визити в Ирак и Ливан.


Сирия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Подправения кантар

    7 1 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    12:53 05.02.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор
    Ще обсъждат и ВЪНШНИЯ ДЪЛГ на франсетата💰

    12:53 05.02.2026

  • 3 Подправения кантар

    7 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #9

    12:53 05.02.2026

  • 4 Подправения кантар

    6 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    12:54 05.02.2026

  • 5 Подправения кантар

    7 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    12:54 05.02.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 0 Отговор
    АКО се чудите закво от близкия и далечен изток са на тоя хал-питайте Франция и Британия / чертали граници дет им падне/////и да не ме мислите за рашафил-по проста ДЪРЖава няма

    12:58 05.02.2026

  • 7 К.О.Т.ар.А.К 😼

    8 0 Отговор
    Абе на този Баро като малък явно доста чембери са му пляскали ,чак наклон на челото е получил,абе големи перверзници са тези франсета 🤣🤣🤣 !

    13:18 05.02.2026

  • 8 Само питам

    0 0 Отговор
    Абе коя е столицата на К.юрдистан?

    14:54 05.02.2026

  • 9 Ха,ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Подправения кантар":

    Така ли казаха ротшилови

    14:55 05.02.2026

  • 10 Пещеро Предприемач

    0 0 Отговор
    Френската фирма за цимент и нейни продукти Lafarge се чуди как да си прибере оср@ното около бетона използван по тунелите копани от ПланинскитеПещероКопачи там.

    16:19 06.02.2026

