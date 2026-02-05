Френският външен министър започна регионална обиколка с визита в Дамаск

Френският външен министър Жан-Ноел Баро пристигна в Дамаск, с което даде начало на обиколката си в Близкия изток. По време на визитата Франция планира да постави редица чувствителни въпроси, сред които борбата срещу джихадизма и ситуацията с кюрдското население, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Очаква се Баро да проведе разговори със сирийския си колега Асад аш Шибани. Посещението се случва на фона на неотдавнашно затихване на напрежението между сирийските власти и кюрдското малцинство в северната част на страната.

Това е второто посещение на френския външен министър в Дамаск след идването на власт на ислямистката коалиция през 2024 г. След Сирия Баро ще продължи обиколката си с визити в Ирак и Ливан.