Русия обяви германски дипломат за персона нон грата в отговор на Берлин

Руското министерство на външните работи обяви германски дипломат за персона нон грата, съобщават Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

Това действие е предприето като ответна мярка след експулсирането на руски дипломат от Германия на 22 януари, който бе обвинен в шпионаж.

"Нота, обявяваща служител на германското посолство в Москва за персона нон грата, бе връчена на ръководителката на германската дипломатическа мисия като отговор на решението на германското правителство", се посочва в официалното съобщение на Руското външно министерство.

От ведомството заявяват, че Берлин носи "пълната отговорност за новата ескалация в двустранните отношения".