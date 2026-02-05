Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Русия обяви германски дипломат за персона нон грата в отговор на Берлин

5 Февруари, 2026 14:45 752 12

Москва реагира на експулсирането на руски дипломат от Германия, обвиняван в шпионаж

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руското министерство на външните работи обяви германски дипломат за персона нон грата, съобщават Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

Това действие е предприето като ответна мярка след експулсирането на руски дипломат от Германия на 22 януари, който бе обвинен в шпионаж.

"Нота, обявяваща служител на германското посолство в Москва за персона нон грата, бе връчена на ръководителката на германската дипломатическа мисия като отговор на решението на германското правителство", се посочва в официалното съобщение на Руското външно министерство.

От ведомството заявяват, че Берлин носи "пълната отговорност за новата ескалация в двустранните отношения".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    2 0 Отговор
    И един мормот си отвори бананчето 🍌

    14:48 05.02.2026

  • 2 Ха,ха

    9 4 Отговор
    За кой ли път в историята берлина пак ще го отнесе

    Коментиран от #5, #12

    14:49 05.02.2026

  • 3 Възpожденец 🇧🇬

    4 7 Отговор
    ДАНС и МВР арестуваха ли вече паравоенните, про-руски терористични клетки БНО Шипка и българските нощни nyмиapи ?
    Не е ли ясно, че фашистите в Кремъл са активирали всичките си еничари купени и внедрени на Запад.
    Кога ще си вземем обратно анклава Камчия ?
    Защо няма отнети 400 000 имота на руZки олигарси и дадени на разпродажба ?
    Защо няма експулсирани десетки хиляди северноазиатски човекоподобни?
    Защо кондукторката мърси с присъствието си Родината ?
    Защо кремълските nлъхoвe, внедрени в службите не са уволнени и дадени на съд за държавна измяна ?
    Защо все още не е арестуван мунчо кРадев, най-големия срам за България и генералитета ни ?

    Коментиран от #6

    14:50 05.02.2026

  • 4 българин

    5 6 Отговор
    Добре , че изгонихме 70 бройки руски "дипломати" от България. Полза от тях никаква, само вреда и шпионство.

    14:50 05.02.2026

  • 5 Ха,ха

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ха,ха":

    Заедно със ситито

    14:50 05.02.2026

  • 6 Тцтцтц

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Аман от ротшилови интриги, а хората спят

    14:52 05.02.2026

  • 7 Цвете

    3 4 Отговор
    14:56 05.02.2026

  • 8 Цвете

    3 3 Отговор
    14:58 05.02.2026

  • 9 Браво на Русия

    7 1 Отговор
    С техните камъни, по техните кратуни продажни.

    15:05 05.02.2026

  • 10 Цвете

    1 2 Отговор
    15:36 05.02.2026

  • 11 Руснаков

    3 2 Отговор
    Има си хас Кремъл да носи отговорността,точно в държавата на отрицанието...

    15:48 05.02.2026

  • 12 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ха,ха":

    Надявай се п....на пиян х...

    15:50 05.02.2026

