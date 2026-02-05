Русия обяви германски дипломат за персона нон грата в отговор на Берлин

Руското министерство на външните работи обяви германски дипломат за персона нон грата, съобщават Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА.
Това действие е предприето като ответна мярка след експулсирането на руски дипломат от Германия на 22 януари, който бе обвинен в шпионаж.
"Нота, обявяваща служител на германското посолство в Москва за персона нон грата, бе връчена на ръководителката на германската дипломатическа мисия като отговор на решението на германското правителство", се посочва в официалното съобщение на Руското външно министерство.
От ведомството заявяват, че Берлин носи "пълната отговорност за новата ескалация в двустранните отношения".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Владимир Путин, президент
14:48 05.02.2026
2 Ха,ха
Коментиран от #5, #12
14:49 05.02.2026
3 Възpожденец 🇧🇬
Не е ли ясно, че фашистите в Кремъл са активирали всичките си еничари купени и внедрени на Запад.
Кога ще си вземем обратно анклава Камчия ?
Защо няма отнети 400 000 имота на руZки олигарси и дадени на разпродажба ?
Защо няма експулсирани десетки хиляди северноазиатски човекоподобни?
Защо кондукторката мърси с присъствието си Родината ?
Защо кремълските nлъхoвe, внедрени в службите не са уволнени и дадени на съд за държавна измяна ?
Защо все още не е арестуван мунчо кРадев, най-големия срам за България и генералитета ни ?
Коментиран от #6
14:50 05.02.2026
4 българин
14:50 05.02.2026
5 Ха,ха
До коментар #2 от "Ха,ха":Заедно със ситито
14:50 05.02.2026
6 Тцтцтц
До коментар #3 от "Възpожденец 🇧🇬":Аман от ротшилови интриги, а хората спят
14:52 05.02.2026
7 Цвете
14:56 05.02.2026
8 Цвете
14:58 05.02.2026
9 Браво на Русия
15:05 05.02.2026
10 Цвете
15:36 05.02.2026
11 Руснаков
15:48 05.02.2026
12 гост
До коментар #2 от "Ха,ха":Надявай се п....на пиян х...
15:50 05.02.2026