Арагчи: Взаимното уважение е ключово условие за разговорите между Иран и САЩ в Оман

Ръководителят на иранската дипломация Абас Арагчи призова за „взаимно уважение“ в навечерието на преговорите с представители на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, които започват днес в Оман, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
В публикация в социалната мрежа „Екс“, написана на английски език, Арагчи подчерта, че равнопоставеността, взаимното уважение и реципрочността на интересите са неотменни условия за постигането на трайно споразумение. По думите му тези принципи не са „кухи фрази“, а трябва да бъдат заложени в основата на всеки бъдещ договор.
Иранският външен министър ще представлява страната си на започващите днес преговори с американските емисари.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Прав
08:03 06.02.2026
2 гост
08:05 06.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Мишел
До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Няма да има сериозна атака на САЩ и Израел срещу Иран, защото над 350 американски военни бази и целият Израел са в обсега на над 100 000 ирански балистични и хиперзвукови ракети.
08:37 06.02.2026
6 Оги
08:44 06.02.2026
7 Истината
19:58 06.02.2026