Арагчи: Взаимното уважение е ключово условие за разговорите между Иран и САЩ в Оман

Ръководителят на иранската дипломация Абас Арагчи призова за „взаимно уважение“ в навечерието на преговорите с представители на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, които започват днес в Оман, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В публикация в социалната мрежа „Екс“, написана на английски език, Арагчи подчерта, че равнопоставеността, взаимното уважение и реципрочността на интересите са неотменни условия за постигането на трайно споразумение. По думите му тези принципи не са „кухи фрази“, а трябва да бъдат заложени в основата на всеки бъдещ договор.

Иранският външен министър ще представлява страната си на започващите днес преговори с американските емисари.