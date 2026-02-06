Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Арагчи: Взаимното уважение е ключово условие за разговорите между Иран и САЩ в Оман

Арагчи: Взаимното уважение е ключово условие за разговорите между Иран и САЩ в Оман

6 Февруари, 2026 07:57 815 7

  • абас арагчи-
  • условие-
  • разговори-
  • иран-
  • сащ-
  • оман-
  • преговори

Иранският външен министър очерта принципите, които според Техеран трябва да стоят в основата на всяко бъдещо споразумение

Арагчи: Взаимното уважение е ключово условие за разговорите между Иран и САЩ в Оман - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ръководителят на иранската дипломация Абас Арагчи призова за „взаимно уважение“ в навечерието на преговорите с представители на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, които започват днес в Оман, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В публикация в социалната мрежа „Екс“, написана на английски език, Арагчи подчерта, че равнопоставеността, взаимното уважение и реципрочността на интересите са неотменни условия за постигането на трайно споразумение. По думите му тези принципи не са „кухи фрази“, а трябва да бъдат заложени в основата на всеки бъдещ договор.

Иранският външен министър ще представлява страната си на започващите днес преговори с американските емисари.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прав

    7 7 Отговор
    е Арагчи, уважението е ключово. Като ви строшиха главите миналото лято сега слушате и уважавате американците :)

    08:03 06.02.2026

  • 2 гост

    8 6 Отговор
    какво взаимно уважение бе терористи....какво уважение да имаш към държава която спонсорира терористични групировки...Погледнете около кой се въртят световните проблеми...Русия и Иран...

    08:05 06.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мишел

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Няма да има сериозна атака на САЩ и Израел срещу Иран, защото над 350 американски военни бази и целият Израел са в обсега на над 100 000 ирански балистични и хиперзвукови ракети.

    08:37 06.02.2026

  • 6 Оги

    1 6 Отговор
    Кой уважава талибани, биещи празната тиква по 5 пъти на ден в земята бе чалма?

    08:44 06.02.2026

  • 7 Истината

    0 0 Отговор
    Решението за нападение над Иран отдавна е взето, трябва още малко подготовка, до 10-14 дни ще се случи и тогава ще се види дали този конфликт ще стане глобален или не, едно е сигурно има много играчи, които си задават въпроса, докога ще търпят голямото прокси на сащ в региона да доминира, турците със сигурност съзряват, че след иран те са следващите, ще бъде доста интересно, със сигурност китай и русия няма да позволят иран да бъде унищожен

    19:58 06.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания