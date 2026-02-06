Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Летище Берлин-Бранденбург остава затворено заради опасен „черен лед“

Летище Берлин-Бранденбург остава затворено заради опасен „черен лед“

6 Февруари, 2026 10:42, обновена 6 Февруари, 2026 10:43 789 5

Снеговалежът и леденият дъжд блокираха полетите, а сложните метеорологични условия продължават да затрудняват транспорта в Източна Германия

Летище Берлин-Бранденбург остава затворено заради опасен „черен лед“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Летище Берлин-Бранденбург ще остане затворено и в петък заради опасни условия на „черен лед“ и поледица, съобщиха представители на аерогарата, цитирани от DPA, предава БТА.

В момента е неясно кога излитанията и кацанията ще бъдат възобновени, тъй като сложните метеорологични условия продължават да правят движението на самолетите невъзможно, предава „Ройтерс“.

Снеговалежът и леденият дъжд, който се превръща в черен лед, блокираха полетите още в четвъртък. Авиокомпаниите бяха принудени да отложат или отменят множество заминаващи полети, а отделни машини не можеха да бъдат обезопасени за излитане, тъй като ледът се образува незабавно върху самолетите. На уебсайта на летището се посочва, че поради текущите метеорологични условия „в момента не са възможни нито излитания, нито кацания“.

Черният лед - тънък, почти невидим слой лед, който прави повърхностите изключително хлъзгави - е довел до изключително рисковани условия както на пистите, така и на пътищата около аерогарата. Германската служба за метеорология (DWD) е издала предупреждение за опасност от поледици за Берлин и части от Бранденбург, като гражданите са призовани да избягват ненужни пътувания и да бъдат внимателни в трафика.

Пътниците на летището са призовани да проверяват актуалния статус на полетите си на уебсайтовете на авиокомпаниите или на сайта на аерогарата, тъй като отмените и закъсненията продължават. Зимните условия вече създадоха проблеми не само в авиацията, но и в автомобилния и железопътния транспорт в Източна Германия, където заледени пътища и сняг доведоха до допълнителни смущения.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гръм и мълнии

    3 0 Отговор
    ...руски❄ ще да е🤣

    10:46 06.02.2026

  • 2 оня с коня

    0 1 Отговор
    Еса например кво им струва на Германците да му хвърлят на тоя Черен лед една бяла Боя отгоре и да няма проблеми?

    Коментиран от #3

    10:53 06.02.2026

  • 3 Брачед

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Само линии е достатъчно 🤣

    10:56 06.02.2026

  • 4 Баце ЕООД

    1 0 Отговор
    Съсипаха Германия...

    12:11 06.02.2026

  • 5 Меденка

    2 0 Отговор
    Да, тази зима в Германия е по-лютa, но предвид влагата ледът не е необичаен. Всяка година велосипедистите посрещат асфалта заради това.

    12:40 06.02.2026

