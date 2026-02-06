Летище Берлин-Бранденбург остава затворено заради опасен „черен лед“

Летище Берлин-Бранденбург ще остане затворено и в петък заради опасни условия на „черен лед“ и поледица, съобщиха представители на аерогарата, цитирани от DPA, предава БТА.

В момента е неясно кога излитанията и кацанията ще бъдат възобновени, тъй като сложните метеорологични условия продължават да правят движението на самолетите невъзможно, предава „Ройтерс“.

Снеговалежът и леденият дъжд, който се превръща в черен лед, блокираха полетите още в четвъртък. Авиокомпаниите бяха принудени да отложат или отменят множество заминаващи полети, а отделни машини не можеха да бъдат обезопасени за излитане, тъй като ледът се образува незабавно върху самолетите. На уебсайта на летището се посочва, че поради текущите метеорологични условия „в момента не са възможни нито излитания, нито кацания“.

Черният лед - тънък, почти невидим слой лед, който прави повърхностите изключително хлъзгави - е довел до изключително рисковани условия както на пистите, така и на пътищата около аерогарата. Германската служба за метеорология (DWD) е издала предупреждение за опасност от поледици за Берлин и части от Бранденбург, като гражданите са призовани да избягват ненужни пътувания и да бъдат внимателни в трафика.

Пътниците на летището са призовани да проверяват актуалния статус на полетите си на уебсайтовете на авиокомпаниите или на сайта на аерогарата, тъй като отмените и закъсненията продължават. Зимните условия вече създадоха проблеми не само в авиацията, но и в автомобилния и железопътния транспорт в Източна Германия, където заледени пътища и сняг доведоха до допълнителни смущения.