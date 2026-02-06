Вземете 50% отстъпка за хостинг от

САЩ подкрепят Орбан: Тръмп обещава подкрепа на изборите в Унгария

6 Февруари, 2026 11:37 1 145 53

  • унгария-
  • сащ-
  • избори-
  • тръмп-
  • подкрепа-
  • виктор орбан

Президентът на САЩ описва унгарския премиер като „истински приятел и силен лидер“ и обещава да подкрепи преизбирането му на изборите през април.

САЩ подкрепят Орбан: Тръмп обещава подкрепа на изборите в Унгария - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп официално обяви, че подкрепя премиера на Унгария Виктор Орбан на парламентарните избори през април, предава Фокус.

„Бях горд да подкрепя Виктор при преизбирането му през 2022 г. и ще считам за чест да го направя отново (...). Той може да разчита изцяло на моята подкрепа на изборите за премиер на Унгария“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

Американският президент го определи като „истински приятел, боец и победител“, а също и като „силен лидер, който е постигнал феноменални резултати“. Той подчерта заслугата на Орбан за това, че „отношенията между Унгария и САЩ са достигнали ново ниво“ и заяви, че „с нетърпение очаква продължаването на тясното сътрудничество с него“.

Парламентарните избори в Унгария са насрочени за 12 април. Лидерът на партията „Фидес“ Виктор Орбан е министър-председател на страната от 2010 г., като преди това е заемал поста и в периода 1998-2002 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    31 5 Отговор
    Ама никак не харесаха тази новина и ще се съберат на конференция да обсъдят ситуацията 🤣🤣🤣

    Коментиран от #7, #43

    11:39 06.02.2026

  • 2 честен ционист

    2 18 Отговор
    В България Тръмп подкрепя Баце и ще помага.

    11:40 06.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    5 5 Отговор
    Газопроводи и петролопроводи от Ирак и Ивицата Газа през Турция България Сърбия Унгария за Европа.

    Коментиран от #14

    11:40 06.02.2026

  • 4 Рон Джереми

    15 4 Отговор
    Тръмп им го на6ута, така,както и аз не съм го правил.

    11:40 06.02.2026

  • 5 Тоз

    10 12 Отговор
    червен милиардер ходи като цветарка .

    11:41 06.02.2026

  • 6 Боби

    10 18 Отговор
    Докататорите исторически винаги са се подкрепяли. Докато единият не падне. После всички го ритат на земята

    Коментиран от #24

    11:41 06.02.2026

  • 7 Мадам Пфайзер,

    19 6 Отговор

    До коментар #1 от "Фон Пфайзер и коалицията на лаещите":

    Дори ме е страх, че Орбан ще ми седне на стола.

    Коментиран от #12

    11:41 06.02.2026

  • 8 Гръм и мълнии

    21 9 Отговор
    Тръмп ги ошашави всички😂🤣

    11:43 06.02.2026

  • 9 От Кремъл официальнъй

    4 4 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣

    11:44 06.02.2026

  • 10 Копейка

    10 10 Отговор
    Сега за кой да викаме, объркахме се ?

    Коментиран от #13

    11:45 06.02.2026

  • 11 Българин

    10 3 Отговор
    Е как може чужда държава да подкрепя някой на избори?!?
    Все едно байдън да подкрепя пипидиби!!!

    11:45 06.02.2026

  • 12 Смях в залата

    9 6 Отговор

    До коментар #7 от "Мадам Пфайзер,":

    Орбан председател на ЕК

    Коментиран от #30

    11:48 06.02.2026

  • 13 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    9 3 Отговор

    До коментар #10 от "Копейка":

    Викай за м@й касси ,да издържи на напъна на турския тир паркинг !

    Коментиран от #16

    11:48 06.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 стоян георгиев

    11 4 Отговор
    пак се обърках тотално .ся рижата Тръмп агент Краснов ли е или не и чея будет Одеса ...хахах .?

    11:50 06.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Последния софиянец

    6 4 Отговор

    До коментар #14 от "Ха ха":

    За Моча питай м@й...кясси ,тя се изтърва редовно .

    Коментиран от #22

    11:51 06.02.2026

  • 18 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Ха ха":

    Муци 👄 иди и се включи на помощ ,знам че имаш богат опит в тези сфери на южния фронт 🤣🤣🤣 !

    11:54 06.02.2026

  • 19 Най сигурният начин да загуби изборите!

    7 6 Отговор
    Оранжгутанът да те подкрепя!

    11:58 06.02.2026

  • 20 Оранжевият ненормалник....

    2 11 Отговор
    И нашият фатмак муньо ще подкрепи.

    12:01 06.02.2026

  • 21 Григор

    14 2 Отговор
    Не само САЩ и българите го подкрепят. Умен политик с глава на раменете си! Желая му успех!

    12:01 06.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 И СИГА

    10 2 Отговор
    КО ШИ ПРАЯТ МЕСТНИТЕ УРСУЛОДЕБ....ИЛИ
    АМ ЧИ ТРЪМ АКО ЗЕМЕ ДА ПОДКРЕПИ И РАДЕВ
    ВАЙ ВАЙ
    СИЧКОТО ПАСМИНА ЛОЗАНОВ .ДАЙНОВ. СЛАТИНСКИ . КИРЧОКОКОРЧОВЦИ . ШИШЕВЦИ. БОКОВЦИ И ПРОЧИЕ КО ШИ ПРАЯТ
    ОТ ВРЪТКАНЕ ША СТАНАТ НА ВЕНТИЛАТОРИ

    12:03 06.02.2026

  • 24 дядо Петър

    10 2 Отговор

    До коментар #6 от "Боби":

    Боби, не си в час, дедовото! Чичо ти Орбан ги отнася на три поредни избора не как да е, а с абсолютно мнозинство. Това ли е диктатор според теб? Според мен, най-добре е да вземеш да отидеш на доктор!

    12:04 06.02.2026

  • 25 ЩО БЕ МИЛО

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Изтъква се":

    ТВОЙТА ВЕЧЕ ДА НЕ СЕ НАПЪЛНИ
    АМИ ГЪЛТАЙ БЕ ГЪЛТАЙ МАЙКА ТИ Е

    12:06 06.02.2026

  • 26 Свободен

    1 5 Отговор
    Корумпирани от всички страни, съединявайте се!

    12:12 06.02.2026

  • 27 Овратен

    4 9 Отговор
    Открита намеса във вършените работи на суверенна държава !? Направо да го назначи , Защо да дават форинти за избори , и без това вече са най бедната държава в ЕС !

    Коментиран от #31, #39

    12:13 06.02.2026

  • 28 хаха

    2 0 Отговор
    То е по-странно как ЕС ще помогне на евроатлантическите партии да влязат даже в Парламента. Според Политико(т.е. едва ли не официалната агенция на Брюксел) в Унгария към днес проучванията за изборите са:
    - Тисза 49%. По-десни са от Орбан и основна точка в програмата е референдум с 13 точки, от които едната- излизане от ЕС и НАТО.
    - Фидесз(Орбан) 38%.
    - МХ 5%- "крайно десни"
    - ДК/Демократична коалиция 3%
    - няколко партии с 0.5-1%
    т.е. про ЕС партиите имат около 0 шанс да влязат с и един депутат. Границата за влизане в Парламента е 5%, а и десните са според социолозите с 93% от гласовете.
    Интересно защо новините загатват, че Орбан може пак да е на власт, но някак си не казват пълната картинка- 93% от унгарците са против ЕС в момента.

    Коментиран от #32, #52

    12:21 06.02.2026

  • 29 Историк

    3 9 Отговор
    Оранжевият диктатор разбира се ще подкрепя всички диктатори. Той превърна САЩ в Тръмпландия за 1 година и заедно с Путин искат да установят световна диктатура. Нашите путинолизци и тръмполизци да заминават за Москва.

    Коментиран от #37

    12:22 06.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 хаха

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "Овратен":

    Каква намеса те гони? Орбан и другите "крайно десни" според самия ЕС са с 93% от гласовете. Намеса да станат 100%? Или Урсула ще изнесе реч, която ще обърна вота напълно, защото унгарците ще я заобичат на мига?

    12:24 06.02.2026

  • 32 значи

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "хаха":

    най-добре тази партия Тисза да спечели и да се махат от ЕС, стига сме изхранвали такива олигофрени

    Коментиран от #33

    12:24 06.02.2026

  • 33 хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "значи":

    Съгласен съм. Щом унгарците искат вън от ЕС, няма нужда да стоят в съюза. Е, някак си Брюксел ще се вкисне, че бягат и създават шум, ама няма изцяло перфектни неща на тоя свят. Само да не тръгнат и Словакия, Полша да излизат и те, че става мазало.

    12:26 06.02.2026

  • 34 Новак

    1 0 Отговор
    Тръмп обещава подкрепа на изборите в Унгария:
    -Орбан, Путин помогна на мене, ще помогне и на тебе!

    Коментиран от #36

    12:28 06.02.2026

  • 35 Да де

    5 1 Отговор
    За излизане от ЕС не става и дума.Особено за микро играч,от нашия модел.Но Орбан,а и Радев( ако получи силна подкрепа от народа) в синхрон със други ,бъдещи правителства от централна Европа - франция,германия, италия,испания,словакия ,хърватска,дори Румъния ще променят Европата и самият ЕС,като изметат сегашната клика на акушерката от Еврокомисията.Което ще върне нормалното русло за търговия с Русия най вече във доставки на евтини въглеводороди - нефт и газ,тежки торове,подобрители за земеделските производители, метали и първични суровини.Ако акушерката продължи да вилнее още четири години,с ЕС е приключено във всички сфери.

    12:33 06.02.2026

  • 36 хаха

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "Новак":

    Ванс каза една много хубава приказка за демокрацията в ЕС по повод изборите в Румъния и обиди яко Брюксел преди около година- "Ако постове в социалки могат да обърнат избори, то да ви имам и демокрацията.". Какъв Путин те гони? Плаща на целокупния унгарски народ да гласуват срещу про ЕС партиите? Унгарците са над 90% промити мозъци, дето не могат да мислят?
    Ако анти ЕС печелят толкова убедително и няма диктатура тип БКП като у нас 1980те, то нещо е сбъркано в политиките на ЕС поне спрямо Унгария, което кара местните да не харесват съюза. Ако смятаха, че ЕС е добър за тях, то евроатлантиците щяха да имат барем едни 20-30%, а те едва 3-4 събират.
    Още един факт. На предните избори социалисти, зелени, ДК и подобни про ЕС са с около 45% от гласовете. Сега са с 3-4% под прага да са в Парламента. Да, говорим за такъв отлив последните 4г- 9 от 10 про ЕС са се обърнали срещу ЕС.

    12:40 06.02.2026

  • 37 НЕМА НАЧИН

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Историк":

    ТОЯ УЛЮГУ.....ФРЕН ДА НЕ СЕ ОБАДИ
    ЕМАНАЦИЯ НА ПЕПЕ....РАСОИДИТЕ УКРОМАНЯЦИ
    ТЪ....П НО УПОРИТ
    ИСТИНСКИ БАНДЕ....РАС

    12:46 06.02.2026

  • 38 Смешници

    3 3 Отговор
    Това са Тръмп и Орбан. Те изповядват фашистката идеология и затова са си друшки. Тръмп няма никакво право да се меси в изборите на всяка страна. Като Хитлер и Сталин имат своя логичен край. Ще ги преживеем!

    Коментиран от #40

    12:48 06.02.2026

  • 39 АМИ КАК НЯМА

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Овратен":

    ДА СИ ОТВРАТЕН БЕ МИЛО
    ОТ СУМА ТИ И ВРЕМЕ ЛАПАШ УРСУЛОПО....МИЯ
    АМИ ОТВРАТИТЕЛНО СИ Е

    Коментиран от #44

    12:49 06.02.2026

  • 40 АЛО ИСТЕРИКА

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Смешници":

    ТИ ЛИ СИ БЕ
    АБЕ КАРАЙ САМО С ЕДНО ИМЕ БЕ
    ОБЪРКВАШ ДРУГИТЕ ДЕ.....БИЛИ

    12:51 06.02.2026

  • 41 Даката

    2 3 Отговор
    После ми кажете че Тръмп не е идиот-русофил и че не завижда тайно на Путин, че може да си прави каквото си иска с Русия и никой не може да му каже копче.

    12:58 06.02.2026

  • 42 чичо Джеф

    2 0 Отговор
    Не си спомням дали Виктор е идвал на острова. Ще прегледам досиетата.

    12:59 06.02.2026

  • 43 Така де

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Фон Пфайзер и коалицията на лаещите":

    Крайно време е вече братският руски ботуш отново да се разходи по улиците на Будапеща, както през 1956 г.

    Коментиран от #46

    13:01 06.02.2026

  • 44 Орбан

    3 2 Отговор

    До коментар #39 от "АМИ КАК НЯМА":

    краде много повече от Урсула. Той затова си трае и стои в ЕС.

    13:23 06.02.2026

  • 45 Антикомуне

    3 1 Отговор
    Ами у гарите да се откажат от ЕС и кинтите които получават и да се прегърна с Тръмп. Да станат щат, и без това са проруски настроени, като Тръмп. Само че няма има кинтиии, и какво правим тогава.??? За палците, 😂😂

    Коментиран от #47

    13:24 06.02.2026

  • 46 хихи

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Така де":

    и ще върне Унгария в 19 век 🤣

    Коментиран от #48

    13:25 06.02.2026

  • 47 ама утре

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "Антикомуне":

    когато Тръм вече не е президент, какво ще правят. Следващият след Тръмп ще ги изрита

    13:27 06.02.2026

  • 48 Тръмп

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "хихи":

    дали онождва Каролинето? Нещо много го му се усмихва като го гледа как държи речите.

    Коментиран от #49

    13:36 06.02.2026

  • 49 Бай Спас

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Тръмп":

    Каролин Левит е по секси и млада от Мелания. Няма начин Дончо да не я гласи на задна...

    13:40 06.02.2026

  • 50 Орбан към Зеленски

    1 0 Отговор
    Отперемтиго келетиш .

    14:02 06.02.2026

  • 51 АнтиРеклама

    2 1 Отговор
    хАмериканската откачалка подкрепя унгарският Фашист руски!

    14:32 06.02.2026

  • 52 ЕС храни Унгария!

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "хаха":

    90% от чуждите фирми в Унгария са благодарение на членствто на Унгария в ЕС! Факт!

    14:35 06.02.2026

  • 53 защо наште хубави медии не

    0 0 Отговор
    съобщат че унгарците ще си строят втора атомна централа от РУСИЯ

    14:55 06.02.2026

