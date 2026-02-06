САЩ подкрепят Орбан: Тръмп обещава подкрепа на изборите в Унгария

Президентът на САЩ Доналд Тръмп официално обяви, че подкрепя премиера на Унгария Виктор Орбан на парламентарните избори през април, предава Фокус.
„Бях горд да подкрепя Виктор при преизбирането му през 2022 г. и ще считам за чест да го направя отново (...). Той може да разчита изцяло на моята подкрепа на изборите за премиер на Унгария“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.
Американският президент го определи като „истински приятел, боец и победител“, а също и като „силен лидер, който е постигнал феноменални резултати“. Той подчерта заслугата на Орбан за това, че „отношенията между Унгария и САЩ са достигнали ново ниво“ и заяви, че „с нетърпение очаква продължаването на тясното сътрудничество с него“.
Парламентарните избори в Унгария са насрочени за 12 април. Лидерът на партията „Фидес“ Виктор Орбан е министър-председател на страната от 2010 г., като преди това е заемал поста и в периода 1998-2002 г.
1 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите
Коментиран от #7, #43
11:39 06.02.2026
2 честен ционист
11:40 06.02.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #14
11:40 06.02.2026
4 Рон Джереми
11:40 06.02.2026
5 Тоз
11:41 06.02.2026
6 Боби
Коментиран от #24
11:41 06.02.2026
7 Мадам Пфайзер,
До коментар #1 от "Фон Пфайзер и коалицията на лаещите":Дори ме е страх, че Орбан ще ми седне на стола.
Коментиран от #12
11:41 06.02.2026
8 Гръм и мълнии
11:43 06.02.2026
9 От Кремъл официальнъй
11:44 06.02.2026
10 Копейка
Коментиран от #13
11:45 06.02.2026
11 Българин
Все едно байдън да подкрепя пипидиби!!!
11:45 06.02.2026
12 Смях в залата
До коментар #7 от "Мадам Пфайзер,":Орбан председател на ЕК
Коментиран от #30
11:48 06.02.2026
13 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #10 от "Копейка":Викай за м@й касси ,да издържи на напъна на турския тир паркинг !
Коментиран от #16
11:48 06.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 стоян георгиев
11:50 06.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Последния софиянец
До коментар #14 от "Ха ха":За Моча питай м@й...кясси ,тя се изтърва редовно .
Коментиран от #22
11:51 06.02.2026
18 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #16 от "Ха ха":Муци 👄 иди и се включи на помощ ,знам че имаш богат опит в тези сфери на южния фронт 🤣🤣🤣 !
11:54 06.02.2026
19 Най сигурният начин да загуби изборите!
11:58 06.02.2026
20 Оранжевият ненормалник....
12:01 06.02.2026
21 Григор
12:01 06.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 И СИГА
АМ ЧИ ТРЪМ АКО ЗЕМЕ ДА ПОДКРЕПИ И РАДЕВ
ВАЙ ВАЙ
СИЧКОТО ПАСМИНА ЛОЗАНОВ .ДАЙНОВ. СЛАТИНСКИ . КИРЧОКОКОРЧОВЦИ . ШИШЕВЦИ. БОКОВЦИ И ПРОЧИЕ КО ШИ ПРАЯТ
ОТ ВРЪТКАНЕ ША СТАНАТ НА ВЕНТИЛАТОРИ
12:03 06.02.2026
24 дядо Петър
До коментар #6 от "Боби":Боби, не си в час, дедовото! Чичо ти Орбан ги отнася на три поредни избора не как да е, а с абсолютно мнозинство. Това ли е диктатор според теб? Според мен, най-добре е да вземеш да отидеш на доктор!
12:04 06.02.2026
25 ЩО БЕ МИЛО
До коментар #22 от "Изтъква се":ТВОЙТА ВЕЧЕ ДА НЕ СЕ НАПЪЛНИ
АМИ ГЪЛТАЙ БЕ ГЪЛТАЙ МАЙКА ТИ Е
12:06 06.02.2026
26 Свободен
12:12 06.02.2026
27 Овратен
Коментиран от #31, #39
12:13 06.02.2026
28 хаха
- Тисза 49%. По-десни са от Орбан и основна точка в програмата е референдум с 13 точки, от които едната- излизане от ЕС и НАТО.
- Фидесз(Орбан) 38%.
- МХ 5%- "крайно десни"
- ДК/Демократична коалиция 3%
- няколко партии с 0.5-1%
т.е. про ЕС партиите имат около 0 шанс да влязат с и един депутат. Границата за влизане в Парламента е 5%, а и десните са според социолозите с 93% от гласовете.
Интересно защо новините загатват, че Орбан може пак да е на власт, но някак си не казват пълната картинка- 93% от унгарците са против ЕС в момента.
Коментиран от #32, #52
12:21 06.02.2026
29 Историк
Коментиран от #37
12:22 06.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 хаха
До коментар #27 от "Овратен":Каква намеса те гони? Орбан и другите "крайно десни" според самия ЕС са с 93% от гласовете. Намеса да станат 100%? Или Урсула ще изнесе реч, която ще обърна вота напълно, защото унгарците ще я заобичат на мига?
12:24 06.02.2026
32 значи
До коментар #28 от "хаха":най-добре тази партия Тисза да спечели и да се махат от ЕС, стига сме изхранвали такива олигофрени
Коментиран от #33
12:24 06.02.2026
33 хаха
До коментар #32 от "значи":Съгласен съм. Щом унгарците искат вън от ЕС, няма нужда да стоят в съюза. Е, някак си Брюксел ще се вкисне, че бягат и създават шум, ама няма изцяло перфектни неща на тоя свят. Само да не тръгнат и Словакия, Полша да излизат и те, че става мазало.
12:26 06.02.2026
34 Новак
-Орбан, Путин помогна на мене, ще помогне и на тебе!
Коментиран от #36
12:28 06.02.2026
35 Да де
12:33 06.02.2026
36 хаха
До коментар #34 от "Новак":Ванс каза една много хубава приказка за демокрацията в ЕС по повод изборите в Румъния и обиди яко Брюксел преди около година- "Ако постове в социалки могат да обърнат избори, то да ви имам и демокрацията.". Какъв Путин те гони? Плаща на целокупния унгарски народ да гласуват срещу про ЕС партиите? Унгарците са над 90% промити мозъци, дето не могат да мислят?
Ако анти ЕС печелят толкова убедително и няма диктатура тип БКП като у нас 1980те, то нещо е сбъркано в политиките на ЕС поне спрямо Унгария, което кара местните да не харесват съюза. Ако смятаха, че ЕС е добър за тях, то евроатлантиците щяха да имат барем едни 20-30%, а те едва 3-4 събират.
Още един факт. На предните избори социалисти, зелени, ДК и подобни про ЕС са с около 45% от гласовете. Сега са с 3-4% под прага да са в Парламента. Да, говорим за такъв отлив последните 4г- 9 от 10 про ЕС са се обърнали срещу ЕС.
12:40 06.02.2026
37 НЕМА НАЧИН
До коментар #29 от "Историк":ТОЯ УЛЮГУ.....ФРЕН ДА НЕ СЕ ОБАДИ
ЕМАНАЦИЯ НА ПЕПЕ....РАСОИДИТЕ УКРОМАНЯЦИ
ТЪ....П НО УПОРИТ
ИСТИНСКИ БАНДЕ....РАС
12:46 06.02.2026
38 Смешници
Коментиран от #40
12:48 06.02.2026
39 АМИ КАК НЯМА
До коментар #27 от "Овратен":ДА СИ ОТВРАТЕН БЕ МИЛО
ОТ СУМА ТИ И ВРЕМЕ ЛАПАШ УРСУЛОПО....МИЯ
АМИ ОТВРАТИТЕЛНО СИ Е
Коментиран от #44
12:49 06.02.2026
40 АЛО ИСТЕРИКА
До коментар #38 от "Смешници":ТИ ЛИ СИ БЕ
АБЕ КАРАЙ САМО С ЕДНО ИМЕ БЕ
ОБЪРКВАШ ДРУГИТЕ ДЕ.....БИЛИ
12:51 06.02.2026
41 Даката
12:58 06.02.2026
42 чичо Джеф
12:59 06.02.2026
43 Така де
До коментар #1 от "Фон Пфайзер и коалицията на лаещите":Крайно време е вече братският руски ботуш отново да се разходи по улиците на Будапеща, както през 1956 г.
Коментиран от #46
13:01 06.02.2026
44 Орбан
До коментар #39 от "АМИ КАК НЯМА":краде много повече от Урсула. Той затова си трае и стои в ЕС.
13:23 06.02.2026
45 Антикомуне
Коментиран от #47
13:24 06.02.2026
46 хихи
До коментар #43 от "Така де":и ще върне Унгария в 19 век 🤣
Коментиран от #48
13:25 06.02.2026
47 ама утре
До коментар #45 от "Антикомуне":когато Тръм вече не е президент, какво ще правят. Следващият след Тръмп ще ги изрита
13:27 06.02.2026
48 Тръмп
До коментар #46 от "хихи":дали онождва Каролинето? Нещо много го му се усмихва като го гледа как държи речите.
Коментиран от #49
13:36 06.02.2026
49 Бай Спас
До коментар #48 от "Тръмп":Каролин Левит е по секси и млада от Мелания. Няма начин Дончо да не я гласи на задна...
13:40 06.02.2026
50 Орбан към Зеленски
14:02 06.02.2026
51 АнтиРеклама
14:32 06.02.2026
52 ЕС храни Унгария!
До коментар #28 от "хаха":90% от чуждите фирми в Унгария са благодарение на членствто на Унгария в ЕС! Факт!
14:35 06.02.2026
53 защо наште хубави медии не
14:55 06.02.2026