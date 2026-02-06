САЩ подкрепят Орбан: Тръмп обещава подкрепа на изборите в Унгария

Президентът на САЩ Доналд Тръмп официално обяви, че подкрепя премиера на Унгария Виктор Орбан на парламентарните избори през април, предава Фокус.

„Бях горд да подкрепя Виктор при преизбирането му през 2022 г. и ще считам за чест да го направя отново (...). Той може да разчита изцяло на моята подкрепа на изборите за премиер на Унгария“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

Американският президент го определи като „истински приятел, боец и победител“, а също и като „силен лидер, който е постигнал феноменални резултати“. Той подчерта заслугата на Орбан за това, че „отношенията между Унгария и САЩ са достигнали ново ниво“ и заяви, че „с нетърпение очаква продължаването на тясното сътрудничество с него“.

Парламентарните избори в Унгария са насрочени за 12 април. Лидерът на партията „Фидес“ Виктор Орбан е министър-председател на страната от 2010 г., като преди това е заемал поста и в периода 1998-2002 г.