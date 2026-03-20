Севернокорейският лидер и дъщеря му се качиха заедно на танк

20 Март, 2026 07:36 1 545 20

Миналия месец южнокорейското разузнаване оцени, че Ким Чен-ун е близо до това да я определи за свой наследник

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В последната си съвместна публична изява севернокорейският лидер Ким Чен-ун и дъщеря му се качиха заедно на танк, показват днешни снимки на държавните медии, предаде Асошиейтед прес. Агенцията напомня, че преди дни двамата наблюдаваха ракетни изпитания и стреляха с пистолет, съобщи БТА.

Севернокорейската държавна новинарска агенция КЦТА съобщи, че вчера Ким е наблюдавал учения с участието на сухопътните сили.

Изображения на КЦТА показват Ким и дъщеря му, и двамата облечени в черни кожени якета, да се возят в маслиненозелен танк с други войници по време на учението. Изображенията показват момичето, което подава глава от люка на танка, докато Ким седи отгоре и се усмихва.

Момичето, за което се твърди, че се казва Ким Джу-е и е на около 13 години, придружава баща си на редица важни военни и други събития от края на 2022 г., което предизвика външни спекулации, че тя е вероятният наследник на баща си. Севернокорейските държавни медии я нарекоха „най-обичаното“ или „уважаваното“ дете на Ким Чен-ун и публикуваха кадри и снимки, показващи близостта между двамата.

Миналата седмица те стреляха с пистолети по време на посещение във фабрика за леки боеприпаси и наблюдаваха изпитание на реактивни системи за залпов огън. Миналия септември момичето отиде в Пекин с баща си и по време на празненствата по случай лунната Нова година.

Миналия месец южнокорейското разузнаване оцени, че Ким Чен-ун е близо до това да я определи за свой наследник. Някои експерти не са съгласни с тази оценка, позовавайки се на сравнително младата възраст на Ким Джу-е и изключително доминирания от мъже характер на властовата йерархия в Северна Корея.

Севернокорейското учение се провежда в момент, когато САЩ и Южна Корея участваха в годишните си военни учения, които Северна Корея разглежда като репетиция за инвазия. САЩ и Южна Корея приключиха вчера 11-дневното си компютърно симулирано командно-щабно учение, но все още продължават полевите маневри.


