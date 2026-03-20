Севернокорейският лидер и дъщеря му се качиха заедно на танк

В последната си съвместна публична изява севернокорейският лидер Ким Чен-ун и дъщеря му се качиха заедно на танк, показват днешни снимки на държавните медии, предаде Асошиейтед прес. Агенцията напомня, че преди дни двамата наблюдаваха ракетни изпитания и стреляха с пистолет, съобщи БТА.
Севернокорейската държавна новинарска агенция КЦТА съобщи, че вчера Ким е наблюдавал учения с участието на сухопътните сили.
Изображения на КЦТА показват Ким и дъщеря му, и двамата облечени в черни кожени якета, да се возят в маслиненозелен танк с други войници по време на учението. Изображенията показват момичето, което подава глава от люка на танка, докато Ким седи отгоре и се усмихва.
Момичето, за което се твърди, че се казва Ким Джу-е и е на около 13 години, придружава баща си на редица важни военни и други събития от края на 2022 г., което предизвика външни спекулации, че тя е вероятният наследник на баща си. Севернокорейските държавни медии я нарекоха „най-обичаното“ или „уважаваното“ дете на Ким Чен-ун и публикуваха кадри и снимки, показващи близостта между двамата.
Миналата седмица те стреляха с пистолети по време на посещение във фабрика за леки боеприпаси и наблюдаваха изпитание на реактивни системи за залпов огън. Миналия септември момичето отиде в Пекин с баща си и по време на празненствата по случай лунната Нова година.
Миналия месец южнокорейското разузнаване оцени, че Ким Чен-ун е близо до това да я определи за свой наследник. Някои експерти не са съгласни с тази оценка, позовавайки се на сравнително младата възраст на Ким Джу-е и изключително доминирания от мъже характер на властовата йерархия в Северна Корея.
Севернокорейското учение се провежда в момент, когато САЩ и Южна Корея участваха в годишните си военни учения, които Северна Корея разглежда като репетиция за инвазия. САЩ и Южна Корея приключиха вчера 11-дневното си компютърно симулирано командно-щабно учение, но все още продължават полевите маневри.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Е и кво от това
АУУУ!
07:40 20.03.2026
2 Дик диверсанта
ще остане само пропагандната фанфара.
07:43 20.03.2026
3 Швейк
07:43 20.03.2026
4 E, това е
07:49 20.03.2026
5 Шопо
07:50 20.03.2026
6 Свободен
Коментиран от #10
07:57 20.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Владимир Путин, президент
Виж сестра му вече е друга бира 👍
08:08 20.03.2026
10 Също
До коментар #6 от "Свободен":така...... и ако влезе в танка.
08:11 20.03.2026
11 Нека да пиша
08:12 20.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Отвън
08:16 20.03.2026
14 СССР
08:18 20.03.2026
15 Я пък тоя
Нечувана новина.
08:26 20.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Танка
08:28 20.03.2026
18 Баш Хайдутин и действащ комунист
Коментиран от #20
08:33 20.03.2026
19 Моряка
09:13 20.03.2026
20 Смеевски
До коментар #18 от "Баш Хайдутин и действащ комунист":И се яде всвинско
09:23 20.03.2026