Великобритания забранява морските услуги за руски превозвачи на втечнен природен газ

Великобритания забранява морските услуги за руски превозвачи на втечнен природен газ

8 Февруари, 2026 14:43

Решението влиза в сила от края на 2026 година

Великобритания забранява морските услуги за руски превозвачи на втечнен природен газ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

Британското правителство ще забрани морските услуги за руски превозвачи на втечнен природен газ (LNG) в края на 2026 г., според министъра на външните работи на Обединеното кралство Стивън Доути.

„През ноември 2025 г. обявих намерението си да забраним морските услуги за руски втечнен природен газ (LNG), за да прекъснем достъпа до услугите на Обединеното кралство, които подкрепят износа му по света. Тази мярка ще бъде въведена по-късно тази година и ще влезе в пълна сила в края на годината“, каза Доути в писмен отговор на въпрос от Крис Лоу, член на Шотландската национална партия (SNP) в Камарата на общините (долната камара на британския парламент).

Министърът на външните работи на Обединеното кралство добави, че Лондон вече е наложил санкции срещу 16 кораба, превозващи втечнен природен газ (LNG) от Русия, както и срещу проекта Arctic LNG 2 и терминала за втечнен природен газ Beihai в Китай. Той също така отбеляза, че забраната за внос на руски втечнен природен газ (LNG) във Великобритания влезе в сила през 2023 г.


Великобритания
  • 4 ингилизите скапани

    57 13 Отговор
    Да духат супата

    14:48 08.02.2026

  • 7 Рублевка

    34 12 Отговор
    ...Р за Великобритания !

    14:50 08.02.2026

  • 8 Хасан Хамбург

    20 11 Отговор

    До коментар #3 от "пРосия":

    Харесвам те европейцо !

    14:50 08.02.2026

  • 9 Мия чинии

    15 10 Отговор

    До коментар #5 от "Дон Корлеоне":

    Здравей колега Донгандон.

    14:51 08.02.2026

  • 10 пиночет

    12 9 Отговор

    До коментар #5 от "Дон Корлеоне":

    Дончо сокай бибека и не изтървай и капка от божествена амброзия ,после щаа кича 2.50 €врака ,както винаги .

    14:52 08.02.2026

  • 12 татунчо 🍌

    44 9 Отговор
    Е , и ?! Какво от това , урките пак ще си ядат пердаха и ще си живеят като неандерталци в юрти , без ток и отопление .

    Коментиран от #16

    14:53 08.02.2026

  • 17 Малобритания

    29 9 Отговор
    Къде се слага? Да не сме в 19 век?

    14:55 08.02.2026

  • 18 ДИГАЙ МИТАТА И ЦЕНИТЕ ВОВА!

    38 9 Отговор
    ДИГАЙ МИТАТА ВОВА ЗА ИНГЕЛИЗИТЕ С 200 ПРОЦЕНТА КАКТО ПРАВИ ТРЪМП И КЕ ВИДИШ КАК КЛЕКАТ ИНГЕЛИЗИТЕ НЕДНИ!

    14:55 08.02.2026

  • 19 КР ЗА ФАКТИ

    16 10 Отговор

    До коментар #13 от "Ся Ко?":

    ОЛЕ,ОЛЕ ,ОЛЕ

    14:56 08.02.2026

  • 22 Пълен неграмотен цървул

    27 9 Отговор
    Англичанин разбира се....

    14:57 08.02.2026

  • 29 Пещерняк

    19 8 Отговор
    ППДБ - спонсори на тероризма в БГ

    15:01 08.02.2026

  • 30 оня 🥋

    10 9 Отговор

    До коментар #28 от "К.О.Т.а.р.АК 🐱":

    Котьо , ти откога и от история разбираш вече ? Ха-ха ! В Максуда сте все историци , забравих ...

    15:06 08.02.2026

  • 33 12345

    23 10 Отговор
    Русия си го премести, някой друг ще предоставя тези услуги, търсене и предлагане, а инглизите не са господари на океаните, нито могат да контролират и да казват къде ще разтоварват руските танкери. Иначе, лошо няма, нека се правят на повелители на океаните и галактиката, то и аз така днес си уредих среща с Моника Белучи, Анджелина Джоли и довечера ще имаме купон ;-)!

    15:07 08.02.2026

  • 34 гат линг

    23 9 Отговор
    Дреме им на сайдера на руснаците за британския прогнил поритико икономически капацитет,и за техните приумици.Никой не ги брои за нищо,до 50 години ще потънат.Какво стана с Кир и досиетата?Доста педофилски го е раздавал.

    15:08 08.02.2026

  • 35 12345

    26 9 Отговор

    До коментар #32 от "Ганчев":

    Ами не, купува Индийски такъв, ребрандиран руски на тройни цени, идиотизъм някакъв.

    15:09 08.02.2026

  • 40 да питам

    12 18 Отговор
    верно ли не само САЩ, а и Испания, ОК, Франция и Гърция конфискуват руски петролни танкерчета ?

    15:27 08.02.2026

  • 42 Много дебили тука,твърде много!

    18 9 Отговор

    До коментар #23 от "Мнение":

    ДЕБИЛ МНИТЕЛЕН ТИ ОДИЛ ЛИ СИ В КАНАДА И САЩ? МАЙ НЕ СИ. ВСИЧКО ТАМ Е КИТАЙСКО , ДАЖЕ МАСОВО И ЧАСТИТЕ НА САМОЛЕТИТЕ БОИНГ. ТА НЕ СЕ ИЗКАЗВАЙ ДЕБИЛСКИ.

    16:03 08.02.2026

  • 44 БЛАТНА ОРКА АЛКАШ

    10 10 Отговор
    Тя просията си има вече други "богати" пазари,Мозамбик и Кения са сказали ,че ще купуват много блатен газ,но ще плащат в цитруси.....🤣🤣🤣😂😂

    16:45 08.02.2026

  • 45 Слуга на блатото

    8 12 Отговор
    Неска ко да квичим в прослава на калния нужжжник просия??!!

    Коментиран от #47, #51

    16:46 08.02.2026

  • 46 Гориил

    13 9 Отговор
    В този случай Великобритания ще трябва да забрани руските ядрени подводници и безпилотните ядрени торпеда „Посейдон“ (които автоматично ескортират танкери). Тези оръжия биха унищожили Лондон с един залп, изстрелян от подводница на дълбочина 1000 метра.

    Коментиран от #48

    17:08 08.02.2026

  • 47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 6 Отговор

    До коментар #45 от "Слуга на блатото":

    Викай " Да живее джери апщайн и приятелите му"

    17:29 08.02.2026

  • 48 Механик

    8 8 Отговор

    До коментар #46 от "Гориил":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    17:47 08.02.2026

  • 50 Д-р Хаус

    6 7 Отговор
    По добре да забранят на амуджите в ук да шпоркат бели ингилизки, че много им покафеня генома

    Коментиран от #55

    19:23 08.02.2026

  • 51 Лгбт шпана

    2 7 Отговор

    До коментар #45 от "Слуга на блатото":

    Слуга на тротинетката и на дебелия в ауспуха

    19:27 08.02.2026

  • 53 Човек от народа

    6 6 Отговор
    Евроко4iната е на iздiхания и вой на тротiнетки

    19:30 08.02.2026

  • 54 НАФАРФОРИЙ

    8 6 Отговор
    Uk по добре да забрани на принцовете си педофилията, че и без това на хора не мязат от тия кръвосмешения

    Коментиран от #56

    19:35 08.02.2026

  • 56 Британец

    2 4 Отговор

    До коментар #54 от "НАФАРФОРИЙ":

    Да ама тук си ми е екстра. Само лежа, пър..я и гледам телевизия по цял ден. Аз съм трето поколение на социални. И стотици хиляди са като мен. И баща ми и дядо ми бяха така. Да работят пакитата и източноевропейците, ние сме господари.

    20:14 08.02.2026

  • 57 ЛАЙНОБРИТЦИТЕ СЕ ПЕРЧАТ

    3 4 Отговор
    ОПИТВАТ СЕ ДА СИ ИЗПИШАТ ВАЖНОСТ / ТО НЕ Е ВЕЧЕ ОНОВА ВРЕМЕ/, И НАКРАЯ СЕ ОКАЗВА ,ЧЕ СА СОСРАААЛИ !!!
    ЕЙ СЕГА ТУСИЯ ЩЕ ВИ КЛЕКНЕ !!!!!

    21:07 08.02.2026

