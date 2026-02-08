Новини
Свят »
Китайски балон и седем военноморски кораба засечени около територията на Тайван
  Тема: Тайван

Китайски балон и седем военноморски кораба засечени около територията на Тайван

8 Февруари, 2026 16:05 740 5

  • тайван-
  • китай-
  • военноморски кораби-
  • балон-
  • тактика на сивата зона-
  • заплаха

Китай продължава да засилва използването на тактиката на сивата зона

Китайски балон и седем военноморски кораба засечени около територията на Тайван - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Министерството на отбраната на Тайван е засекло един китайски балон и седем военноморски кораба около територията на страната между 6:00 ч. сутринта в събота и 6:00 ч. сутринта в неделя.

Съобщава се, че балонът е преминал средната линия на Тайванския проток и е преминал през водите на страната на север. В отговор Тайван е изпратил самолети и военноморски кораби и е разположил ракетни системи, за да наблюдава китайската активност.

Досега този месец Тайван е проследил китайски военни самолети 41 пъти и кораби 45 пъти. От септември 2020 г. Китай засили използването на тактиката на сивата зона, като постепенно увеличава броя на военните самолети и военноморски кораби, действащи около Тайван.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А балона дали

    7 1 Отговор
    дали е носил ракети "Въздух-земя"?

    16:06 08.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Така Така

    7 3 Отговор
    Тайван е на КНР

    16:14 08.02.2026

  • 4 Наблюдател

    3 0 Отговор
    Внимателно с балоните!
    Ако е от Северна Корея, да не се отваря!

    16:25 08.02.2026

  • 5 васил

    2 0 Отговор
    Време е Китай да блокира целият Тайван като изпрати военни кораби които ще забранят всякакво влизане ,или предоставяне на всякаква помощ на Тайван . Не като самоувереният Путин който се съгласи Украйна да си продава житото си --около 22 Милиона тона които бяха на 4- ри Американски фирми и те го изнесоха като много малка част беше продадена на гладуващите страни . Всеки път корабите носеха и разтоварваха оръжие и се връщаха с жито . Русия или Путин какво правеше? --Както винаги ! Нищо ! наблюдава как носят корабите оръжие даже не ги контролираше или да ги проверява да не би да обиди колегите и партньорите си . Ид...иот наплюват на твоята логика когато Латвия или Литва ти проверяват или конфискуват корабите ти се молиш на Тръмп да им каже да ги отпуснат .? Да не говорим когато Америка или Франция ти конфискуват корабите само гледа като теле пред аптека за да разбере и се чуди какво ще стане и винаги става това което трябва да стане .

    19:31 08.02.2026