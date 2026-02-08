Китайски балон и седем военноморски кораба засечени около територията на Тайван

Министерството на отбраната на Тайван е засекло един китайски балон и седем военноморски кораба около територията на страната между 6:00 ч. сутринта в събота и 6:00 ч. сутринта в неделя.

Съобщава се, че балонът е преминал средната линия на Тайванския проток и е преминал през водите на страната на север. В отговор Тайван е изпратил самолети и военноморски кораби и е разположил ракетни системи, за да наблюдава китайската активност.

Досега този месец Тайван е проследил китайски военни самолети 41 пъти и кораби 45 пъти. От септември 2020 г. Китай засили използването на тактиката на сивата зона, като постепенно увеличава броя на военните самолети и военноморски кораби, действащи около Тайван.