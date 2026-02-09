Новини
Осъденият до живот за клането в Крайстчърч с 51 жертви се отрича от самопризнанията си

9 Февруари, 2026 05:15, обновена 9 Февруари, 2026 05:22 1 007 4

35-годишният Брентън Тарант излежава най-тежката присъда в историята на Нова Зеландия

Осъденият до живот за клането в Крайстчърч с 51 жертви се отрича от самопризнанията си - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Австралиецът Брентън Тарант, осъден на доживотен затвор от новозеландски съд за терористичните атаки в Крайстчърч през 2019 г., възнамерява да оттегли признанието си за вина и да обжалва присъдата си, предаде RNZ.

Според радиото, Тарант, който уби 51 души по време на атаките срещу две джамии в Крайстчърч на 15 март 2019 г., е подал молба за повторно разглеждане на делото. По време на изслушването, което ще започне по-късно тази седмица, се очаква 35-годишният мъж да разкаже на съда за „мъчения и нечовешки условия в затвора“, които са го оставили „неспособен да взема рационални решения“. Въз основа на това австралиецът ще поиска от съда да анулира признанието му за вина, подадено през март 2020 г.

Ако тримата съдии от Апелативния съд решат, че Тарант може да оттегли признанието си за вина, делото му може да бъде върнато в съда за повторно разглеждане по всички обвинения. Ако не му бъде позволено да оттегли признанието си за вина, по-късно ще се проведе друго обжалващо заседание срещу самата присъда.

Тарант беше осъден на доживотен затвор без право на условно освобождаване на 27 август 2020 г. Австралиецът, който се призна за виновен изцяло, получи най-тежката присъда в историята на Нова Зеландия: за първи път на осъден е отказано правото да поиска условно освобождаване за целия срок на присъдата си.

На 15 март 2019 г. бяха извършени нападения срещу джамии в Крайстчърч, Нова Зеландия. При нападенията загинаха 51 души и бяха ранени други 50, а атаките бяха класифицирани като терористични атаки. Нападателят е излъчвал на живо в социалните мрежи по време на нападението срещу джамията, а ден преди това е публикувал „манифест“ с крайнодесни лозунги.


Нова Зеландия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бpей Bик

    4 4 Отговор
    Много ясно, няма да им кляка на световните ционсити-комунета-глобалисти.

    05:26 09.02.2026

  • 2 Пустиня(к)

    9 1 Отговор
    А беше толко просто да доде тука. След нема и година щеше да си излезе и да праи кво си иска. Даже и да убива безнаказано. Ма така е, кат не се интересува как бачка българското "правосъдие", сега да му бере гайлето тама.

    05:32 09.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Никой

    1 2 Отговор
    Доста е гадно това. Тоест - което е извършил и това е - няма какво.

    06:13 09.02.2026