Осъденият до живот за клането в Крайстчърч с 51 жертви се отрича от самопризнанията си

Австралиецът Брентън Тарант, осъден на доживотен затвор от новозеландски съд за терористичните атаки в Крайстчърч през 2019 г., възнамерява да оттегли признанието си за вина и да обжалва присъдата си, предаде RNZ.

Според радиото, Тарант, който уби 51 души по време на атаките срещу две джамии в Крайстчърч на 15 март 2019 г., е подал молба за повторно разглеждане на делото. По време на изслушването, което ще започне по-късно тази седмица, се очаква 35-годишният мъж да разкаже на съда за „мъчения и нечовешки условия в затвора“, които са го оставили „неспособен да взема рационални решения“. Въз основа на това австралиецът ще поиска от съда да анулира признанието му за вина, подадено през март 2020 г.

Ако тримата съдии от Апелативния съд решат, че Тарант може да оттегли признанието си за вина, делото му може да бъде върнато в съда за повторно разглеждане по всички обвинения. Ако не му бъде позволено да оттегли признанието си за вина, по-късно ще се проведе друго обжалващо заседание срещу самата присъда.

Тарант беше осъден на доживотен затвор без право на условно освобождаване на 27 август 2020 г. Австралиецът, който се призна за виновен изцяло, получи най-тежката присъда в историята на Нова Зеландия: за първи път на осъден е отказано правото да поиска условно освобождаване за целия срок на присъдата си.

На 15 март 2019 г. бяха извършени нападения срещу джамии в Крайстчърч, Нова Зеландия. При нападенията загинаха 51 души и бяха ранени други 50, а атаките бяха класифицирани като терористични атаки. Нападателят е излъчвал на живо в социалните мрежи по време на нападението срещу джамията, а ден преди това е публикувал „манифест“ с крайнодесни лозунги.