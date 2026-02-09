Мъск обяви нов приоритет: Град на Луната до 10 години, следва заселване на Марс

Първият град може да се появи на Луната след по-малко от 10 години. SpaceX смята тази цел за свой най-висок приоритет, заяви основателят на компанията Илон Мъск.

„SpaceX насочи фокуса си към изграждането на самоподдържащ се град на Луната, тъй като потенциално можем да постигнем тази цел за по-малко от 10 години, докато до Марс би ни отнело повече от 20 години“, написа той в X.

Мъск отбеляза, че прозорецът за полет до Марс се отваря на всеки 26 месеца, като времето за пътуване отнема приблизително шест месеца. Междувременно, каза той, пътувания до Луната могат да се извършват веднъж на всеки 10 дни, като времето за пътуване е само два дни. В същото време основателят на SpaceX посочи, че компанията „ще се стреми да построи град на Марс“ и „ще започне работа по него след приблизително 5-7 години“.

Преди това The Wall Street Journal съобщи, че SpaceX очаква да осъществи първото безпилотно кацане на космическия кораб Starship на Луната през март 2027 г. Изданието отбеляза, че компанията е решила да се съсредоточи върху лунната си програма в сътрудничество с Националната администрация по аеронавтика и изследване на космоса на САЩ (НАСА) и затова временно се е отказала от амбициите си да изпрати космически кораб до Марс.

През пролетта на 2019 г. НАСА обяви лунната програма Artemis, състояща се от три фази. Първата (Artemis I) предвиждаше безпилотен полет на космическия кораб Orion около Луната и завръщането му на Земята. Полетът се проведе от 16 ноември до 11 декември 2022 г. Втората фаза на програмата (Artemis II) представлява пилотиран прелет покрай естествения спътник на Земята, който може да се осъществи още през март 2026 г. По време на третата фаза (Artemis III) НАСА се надява да спусне астронавти на Луната. През юни 2025 г. министърът на транспорта на САЩ Шон Дъфи заяви, че кацане на Луната може да се осъществи в рамките на следващите 3,5 години, въпреки че НАСА преди това беше посочила целева дата средата на 2027 г.