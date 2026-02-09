Мъск обяви нов приоритет: Град на Луната до 10 години, следва заселване на Марс

Първият град може да се появи на Луната след по-малко от 10 години. SpaceX смята тази цел за свой най-висок приоритет, заяви основателят на компанията Илон Мъск.
„SpaceX насочи фокуса си към изграждането на самоподдържащ се град на Луната, тъй като потенциално можем да постигнем тази цел за по-малко от 10 години, докато до Марс би ни отнело повече от 20 години“, написа той в X.
Мъск отбеляза, че прозорецът за полет до Марс се отваря на всеки 26 месеца, като времето за пътуване отнема приблизително шест месеца. Междувременно, каза той, пътувания до Луната могат да се извършват веднъж на всеки 10 дни, като времето за пътуване е само два дни. В същото време основателят на SpaceX посочи, че компанията „ще се стреми да построи град на Марс“ и „ще започне работа по него след приблизително 5-7 години“.
Преди това The Wall Street Journal съобщи, че SpaceX очаква да осъществи първото безпилотно кацане на космическия кораб Starship на Луната през март 2027 г. Изданието отбеляза, че компанията е решила да се съсредоточи върху лунната си програма в сътрудничество с Националната администрация по аеронавтика и изследване на космоса на САЩ (НАСА) и затова временно се е отказала от амбициите си да изпрати космически кораб до Марс.
През пролетта на 2019 г. НАСА обяви лунната програма Artemis, състояща се от три фази. Първата (Artemis I) предвиждаше безпилотен полет на космическия кораб Orion около Луната и завръщането му на Земята. Полетът се проведе от 16 ноември до 11 декември 2022 г. Втората фаза на програмата (Artemis II) представлява пилотиран прелет покрай естествения спътник на Земята, който може да се осъществи още през март 2026 г. По време на третата фаза (Artemis III) НАСА се надява да спусне астронавти на Луната. През юни 2025 г. министърът на транспорта на САЩ Шон Дъфи заяви, че кацане на Луната може да се осъществи в рамките на следващите 3,5 години, въпреки че НАСА преди това беше посочила целева дата средата на 2027 г.
1 Епааа
05:39 09.02.2026
2 Данко Харсъзина
Коментиран от #17
05:39 09.02.2026
3 проект
Коментиран от #7
05:41 09.02.2026
4 Пустиня(к)
05:42 09.02.2026
5 Айде
05:45 09.02.2026
6 Заселвайте
05:46 09.02.2026
7 Стенли Кубрик
До коментар #3 от "проект":Последно като пуснах псевдодокументален филм за тайните общества тип острова на Епщайн си ме трийнаха и вече нема кой да им снима пак лунна одисея за Спейс-екс. Мъск ще си генерира клипчета с ИИ като индийците.
05:49 09.02.2026
8 Много му знаеше човката
Само чалъми и фасони за пред стадото.
Толкова ще отиде и на Луната.
05:54 09.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 И като се сетя, че
06:01 09.02.2026
11 Лунен пейзаж
06:08 09.02.2026
12 Никой
Луната е типично Македонско владение, Марс пък - то е ясно още от едно време - Македония има нотариален акт и всичко там.
Хората и ключове имат.
Коментиран от #13
06:22 09.02.2026
13 Хи хи хи
До коментар #12 от "Никой":Те македонците отдавна са Там. 🤣
06:27 09.02.2026
14 Последния Софиянец
Коментиран от #16
06:38 09.02.2026
15 1111
06:50 09.02.2026
16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #14 от "Последния Софиянец":От 378 кг, уж докаран от Луната грунт, американците дават на СССР - 2грама , а на Китай -1грам!!!! Дадения грунт е трябвало след иследования,да се върне в САЩ. Я кажи, защо според теб.
06:52 09.02.2026
17 111
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Тая русия постоянно ти е в дирника. Успокой се малко. Ставаш и лягаш с Русия. Други проблеми нямаш, дебам.м.т.ти
06:53 09.02.2026