Мъск обяви нов приоритет: Град на Луната до 10 години, следва заселване на Марс

9 Февруари, 2026 05:25, обновена 9 Февруари, 2026 06:49 956 17

  • илон мъск-
  • марс-
  • луна-
  • космос

Полетът до червената планета ще отнеме шест месеца, докато до земния спътник е само два дни, уточни предприемачът

Мъск обяви нов приоритет: Град на Луната до 10 години, следва заселване на Марс - 1
Снимка: SpaceX
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Първият град може да се появи на Луната след по-малко от 10 години. SpaceX смята тази цел за свой най-висок приоритет, заяви основателят на компанията Илон Мъск.

„SpaceX насочи фокуса си към изграждането на самоподдържащ се град на Луната, тъй като потенциално можем да постигнем тази цел за по-малко от 10 години, докато до Марс би ни отнело повече от 20 години“, написа той в X.

Мъск отбеляза, че прозорецът за полет до Марс се отваря на всеки 26 месеца, като времето за пътуване отнема приблизително шест месеца. Междувременно, каза той, пътувания до Луната могат да се извършват веднъж на всеки 10 дни, като времето за пътуване е само два дни. В същото време основателят на SpaceX посочи, че компанията „ще се стреми да построи град на Марс“ и „ще започне работа по него след приблизително 5-7 години“.

Преди това The Wall Street Journal съобщи, че SpaceX очаква да осъществи първото безпилотно кацане на космическия кораб Starship на Луната през март 2027 г. Изданието отбеляза, че компанията е решила да се съсредоточи върху лунната си програма в сътрудничество с Националната администрация по аеронавтика и изследване на космоса на САЩ (НАСА) и затова временно се е отказала от амбициите си да изпрати космически кораб до Марс.

През пролетта на 2019 г. НАСА обяви лунната програма Artemis, състояща се от три фази. Първата (Artemis I) предвиждаше безпилотен полет на космическия кораб Orion около Луната и завръщането му на Земята. Полетът се проведе от 16 ноември до 11 декември 2022 г. Втората фаза на програмата (Artemis II) представлява пилотиран прелет покрай естествения спътник на Земята, който може да се осъществи още през март 2026 г. По време на третата фаза (Artemis III) НАСА се надява да спусне астронавти на Луната. През юни 2025 г. министърът на транспорта на САЩ Шон Дъфи заяви, че кацане на Луната може да се осъществи в рамките на следващите 3,5 години, въпреки че НАСА преди това беше посочила целева дата средата на 2027 г.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Епааа

    3 2 Отговор
    да се чуди човек какво се буташе до тръмп и в политиката, гледай си космоса и изобретенията бате...

    05:39 09.02.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    5 8 Отговор
    Мъск строи град на Луната и заселва Марс. Руските олигарси си купуват никому ненужни яхти и си строят още по ненужни дворци. Българските чорбаджии си купуват никому ненужни имоти по селата в Гърция и още по ненужни апартаменти в Лондон. Това е разликата между Запада и Изтока.

    Коментиран от #17

    05:39 09.02.2026

  • 3 проект

    3 4 Отговор
    за холивудска продукция

    Коментиран от #7

    05:41 09.02.2026

  • 4 Пустиня(к)

    3 0 Отговор
    Оно на Джомолунгма даже още по-бръже мое стане.

    05:42 09.02.2026

  • 5 Айде

    2 1 Отговор
    сТръм и Путин под ръчичка....

    05:45 09.02.2026

  • 6 Заселвайте

    0 3 Отговор
    та Путин да асвабаждава....

    05:46 09.02.2026

  • 7 Стенли Кубрик

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "проект":

    Последно като пуснах псевдодокументален филм за тайните общества тип острова на Епщайн си ме трийнаха и вече нема кой да им снима пак лунна одисея за Спейс-екс. Мъск ще си генерира клипчета с ИИ като индийците.

    05:49 09.02.2026

  • 8 Много му знаеше човката

    6 1 Отговор
    когато дрънкаше за ходене на Марс, ама смени плочата набързо и сега даже не помни какво е казвал.
    Само чалъми и фасони за пред стадото.
    Толкова ще отиде и на Луната.

    05:54 09.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 И като се сетя, че

    4 2 Отговор
    този полу iдioт засили една бракувана тесла в космоса уж с рекламна цел... пълен СМЯХ!

    06:01 09.02.2026

  • 11 Лунен пейзаж

    3 0 Отговор
    След като вече има построени 500 милиарда километра магистрали из цялата Слънчева система, вече е време за строеж и на инфраструктурата.

    06:08 09.02.2026

  • 12 Никой

    3 0 Отговор
    Това са Македонски владения и Мъск няма какво да "мръдка" там.

    Луната е типично Македонско владение, Марс пък - то е ясно още от едно време - Македония има нотариален акт и всичко там.

    Хората и ключове имат.

    Коментиран от #13

    06:22 09.02.2026

  • 13 Хи хи хи

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Никой":

    Те македонците отдавна са Там. 🤣

    06:27 09.02.2026

  • 14 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    А блатарите не можаха и да я уцелят с луна 25, няма такива примати!

    Коментиран от #16

    06:38 09.02.2026

  • 15 1111

    1 0 Отговор
    До 10 г може да построи само градската тоалетна на луната. Градът после.

    06:50 09.02.2026

  • 16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    От 378 кг, уж докаран от Луната грунт, американците дават на СССР - 2грама , а на Китай -1грам!!!! Дадения грунт е трябвало след иследования,да се върне в САЩ. Я кажи, защо според теб.

    06:52 09.02.2026

  • 17 111

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Тая русия постоянно ти е в дирника. Успокой се малко. Ставаш и лягаш с Русия. Други проблеми нямаш, дебам.м.т.ти

    06:53 09.02.2026