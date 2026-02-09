Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Осъденият за нападенията срещу джамии в Нова Зеландия стартира процедура по обжалване

9 Февруари, 2026 08:38 818 3

Брентън Тарант твърди, че нечовешки условия в затвора са повлияли на решението му

Осъденият за нападенията срещу джамии в Нова Зеландия стартира процедура по обжалване - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Брентън Тарант, извършителят на терористичните атаки срещу джамии в Нова Зеландия през 2019 г., при които загинаха десетки хора, заяви пред съда, че е бил принуден да се признае за виновен заради условията, при които е бил задържан. Това съобщава агенция ДПА, предава БТА.

През март 2020 г. Тарант призна вината си по 51 обвинения за убийство, 40 за опит за убийство и едно за извършване на терористичен акт. Впоследствие той получи доживотна присъда без право на условно освобождаване.

Днес в столицата Уелингтън започна петдневно заседание на Апелативния съд, на което осъденият търси разрешение да обжалва както самопризнанията си, така и наложената му присъда. По данни на местни медии Тарант е заявил, че в момента на признаването не е бил в състояние да мисли ясно и рационално.

„Това беше решение, продиктувано от условията в затвора. Действах ирационално“, е казал той пред съда.

Съдебните документи, цитирани от ДПА, показват, че магистратите ще разгледат искането за анулиране на признанията му за вина. Основният въпрос е дали по време на самопризнанията Тарант е бил неспособен да взема разумни решения заради условията на лишаване от свобода, които той определя като изключително тежки и нечовешки.

По закон осъдените лица трябва да подадат жалба в срок до 20 работни дни след произнасяне на присъдата. В случая жалбите на Тарант са внесени със закъснение - през 2022 г.

Ако Апелативният съд уважи искането му, делото ще бъде разгледано отново. При отхвърляне на молбата по-късно през годината ще се проведе отделно заседание, посветено на обжалването на самата присъда.


Нова Зеландия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Владимир Путин, президент

    1 2 Отговор
    Съвсем законосъобразно.
    Аз също ще обжалвам в Хага смъртната ми присъда !!!

    08:47 09.02.2026

  • 2 Някой

    2 1 Отговор
    Защо не кажете, че този се е бил за АЗОВ? Които на емблемата си имат 2 наци символа - наци черно слънце и завъртян наци вълчи капан. Този убива 51 мюсюлмани в Крайстчърч Нова Зеландия. Като през това време носи символа наци черно слънце като на емблемата на АЗОВ. Покрай това в конгреса на САЩ е предлагано АЗОВ да бъдат обявени за терористична организация, но само им намаляват давано оръжие. Образувани 2013г от крайно десни и хулигански футболни фракции като Бял чук. По официални документи на САЩ наричани нео-наци АЗОВ батальон.
    Проверете написаното, за да не съмнява някой в истинността!

    Коментиран от #3

    09:24 09.02.2026

  • 3 Хмх

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Във всяка нормална държава тоя щеше да бъде екзекутиран веднага щом вината му бъде доказана (а със сигурност го е направил той). Сега някой му е дал съвет да се откаже от самопризнанията си и да обжалва доживотната присъда. Може да се самопредложи за фронта в Украйна и понеже укрите имат нужда от такива изроди там , а Нова Зеландия е англосаксонска колония нищо чудно да го пуснат от затвора в замяна на участие във войната.

    11:21 09.02.2026