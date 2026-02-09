Осъденият за нападенията срещу джамии в Нова Зеландия стартира процедура по обжалване

Брентън Тарант, извършителят на терористичните атаки срещу джамии в Нова Зеландия през 2019 г., при които загинаха десетки хора, заяви пред съда, че е бил принуден да се признае за виновен заради условията, при които е бил задържан. Това съобщава агенция ДПА, предава БТА.
През март 2020 г. Тарант призна вината си по 51 обвинения за убийство, 40 за опит за убийство и едно за извършване на терористичен акт. Впоследствие той получи доживотна присъда без право на условно освобождаване.
Днес в столицата Уелингтън започна петдневно заседание на Апелативния съд, на което осъденият търси разрешение да обжалва както самопризнанията си, така и наложената му присъда. По данни на местни медии Тарант е заявил, че в момента на признаването не е бил в състояние да мисли ясно и рационално.
„Това беше решение, продиктувано от условията в затвора. Действах ирационално“, е казал той пред съда.
Съдебните документи, цитирани от ДПА, показват, че магистратите ще разгледат искането за анулиране на признанията му за вина. Основният въпрос е дали по време на самопризнанията Тарант е бил неспособен да взема разумни решения заради условията на лишаване от свобода, които той определя като изключително тежки и нечовешки.
По закон осъдените лица трябва да подадат жалба в срок до 20 работни дни след произнасяне на присъдата. В случая жалбите на Тарант са внесени със закъснение - през 2022 г.
Ако Апелативният съд уважи искането му, делото ще бъде разгледано отново. При отхвърляне на молбата по-късно през годината ще се проведе отделно заседание, посветено на обжалването на самата присъда.
1 Владимир Путин, президент
Аз също ще обжалвам в Хага смъртната ми присъда !!!
08:47 09.02.2026
2 Някой
Проверете написаното, за да не съмнява някой в истинността!
Коментиран от #3
09:24 09.02.2026
3 Хмх
До коментар #2 от "Някой":Във всяка нормална държава тоя щеше да бъде екзекутиран веднага щом вината му бъде доказана (а със сигурност го е направил той). Сега някой му е дал съвет да се откаже от самопризнанията си и да обжалва доживотната присъда. Може да се самопредложи за фронта в Украйна и понеже укрите имат нужда от такива изроди там , а Нова Зеландия е англосаксонска колония нищо чудно да го пуснат от затвора в замяна на участие във войната.
11:21 09.02.2026