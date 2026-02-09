Русия обстреля Киев, Одеса, Херсон и Краматорск

Украинските градове Херсон и Краматорск бяха подложени на ракетен обстрел и въздушен удар през последното денонощие, предаде БНР.

Загинал е 1 местен жител, а 11 са били ранени.

Привечер Русия атакува с балистични ракети столицата Киев. Съобщава се за експлозии, но не и за щети и жертви.



В голяма част от Украйна продължават аварийните изключвания на електрозахранването.



Атомните електроцентрали работят с понижен капацитет след вчерашните руски бомбардировки по свързаните с тях подстанции.

Одеса е атакувана с дронове от акваторията на Черно море, в града отекнаха взривове, съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в Телеграм, цитиран от БТА.

Близо 20 дрона се движат откъм морето във всички райони на града, информират местните канали в приложението.

Въздушната тревога бе обявена в 00:08 часа. Регионалните власти призовават жителите да се укриват в бомбоубежища.

В резултат на удар след масираната атака по украинския черноморски град е избухнал пожар в един от блоковете на жилищен комплекс в Приморски градски район, съобщават в местните Телеграм канали. Пожарът е обхванал и леки коли.

До момента не е постъпвала информация за пострадали.