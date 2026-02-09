Новини
Русия обстреля Киев, Одеса, Херсон и Краматорск
  Тема: Украйна

Русия обстреля Киев, Одеса, Херсон и Краматорск

9 Февруари, 2026 04:20, обновена 9 Февруари, 2026 03:43 1 240 35

Съобщава се за един загинал и 11 ранени

Русия обстреля Киев, Одеса, Херсон и Краматорск - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинските градове Херсон и Краматорск бяха подложени на ракетен обстрел и въздушен удар през последното денонощие, предаде БНР.

Загинал е 1 местен жител, а 11 са били ранени.

Привечер Русия атакува с балистични ракети столицата Киев. Съобщава се за експлозии, но не и за щети и жертви.

В голяма част от Украйна продължават аварийните изключвания на електрозахранването.

Атомните електроцентрали работят с понижен капацитет след вчерашните руски бомбардировки по свързаните с тях подстанции.

Одеса е атакувана с дронове от акваторията на Черно море, в града отекнаха взривове, съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в Телеграм, цитиран от БТА.

Близо 20 дрона се движат откъм морето във всички райони на града, информират местните канали в приложението.

Въздушната тревога бе обявена в 00:08 часа. Регионалните власти призовават жителите да се укриват в бомбоубежища.

В резултат на удар след масираната атака по украинския черноморски град е избухнал пожар в един от блоковете на жилищен комплекс в Приморски градски район, съобщават в местните Телеграм канали. Пожарът е обхванал и леки коли.

До момента не е постъпвала информация за пострадали.


Украйна
Оценка 4.7 от 12 гласа.
Оценка 4.7 от 12 гласа.
  • 1 Европеец

    33 15 Отговор
    Заглавието е интересно.... Но не знам на кого да вярвам..... Другарката Урсула преди време беше казала, че руснаците нямат ракети-не се ли свършиха тия чипове от украински перални.... На автора на статията ли да вярвам, но интересно имало удари по Одеса, ама В статията няма колко българи живее там...... Въобще пълна каша..... Но видно руския валяк продължава бавно и методично..... Няма да пиша друго, защото рискувам да ме изтрият моментално....

    Коментиран от #20, #32

    04:02 09.02.2026

  • 2 Aлфа Bълкът

    18 7 Отговор
    Баш човек като си легне да спи, ах тяхната мама 5етерасти.

    Коментиран от #4, #6

    04:05 09.02.2026

  • 3 Премръзнака киiвчанка

    15 16 Отговор
    Зеленский еврей държит нам без електричество и утепление! Благадарим нашему дядя Пу, что опят приносить нам тепло и света!

    04:10 09.02.2026

  • 4 Абре

    17 15 Отговор

    До коментар #2 от "Aлфа Bълкът":

    Укрофиле, на температура -20 занеш ли как добре се спи?

    04:11 09.02.2026

  • 5 Няма изненадани

    15 27 Отговор
    Отчаяните,кремълски фашисти отдавна осъзнаха безсилието си , че не могат да победят Украйна на бойното поле и затова тероризират цивилните украинци с бомбардировки по критичната инфраструктура...

    Коментиран от #8

    04:15 09.02.2026

  • 6 Европеец

    10 14 Отговор

    До коментар #2 от "Aлфа Bълкът":

    Е гледам не спиш....

    04:16 09.02.2026

  • 7 Уса

    15 13 Отговор
    С Русия сключихме сделка за 12 трилиона $.

    Коментиран от #22

    04:16 09.02.2026

  • 8 Европеец

    21 10 Отговор

    До коментар #5 от "Няма изненадани":

    Някой са отчаяни...... Ама чакай, защото руският президент Владимир Путин миналата година каза, че пипат с хирургическо внимание и още не са почнали да воюват, ако поч не какво ще пишеш тогава.....

    Коментиран от #10

    04:19 09.02.2026

  • 9 хихи

    26 9 Отговор
    1 загинал и 11 ранени или в Украйна на са останали хора или руските балистични летящи лопати са заредини с с конфети....
    а едно време какви удари имаше 1 ракета и цяла детска градина с бадати дечица с наци татуировки....или ФАБ-300 и цял спа комплекс заедно с мирно почиващи натовчета даваше фира...

    Коментиран от #12

    04:19 09.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 €вр⭕минΔиΛ

    14 8 Отговор
    Как беше:
    Кто не скачет тот москаль .... 🤣🤣🤣

    04:32 09.02.2026

  • 12 Елементарен въпрос

    25 0 Отговор

    До коментар #9 от "хихи":

    Ти колко убити цивилни искаш да има при положение,че бомбардират ел.подстанции и топлоцентрали?

    04:33 09.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Глас от бункера

    8 8 Отговор
    Няма ток, няма парно: В Белгород почнаха евакуация на деца. Зеленски: Руската енергетика е законна цел (

    "Изключително трудна ситуация. И, разбира се, за нас, за Белгородска област, това е поредното изпитание. Усилията на нашите специалисти по енергетика и отопление през последните 2 дни все още не дадоха дългоочакваните резултати". Това сподели в две свои различни публикации губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков. Причината за липсата на ток и парно са серията от украински удари срещу ТЕЦ-ове и енергийна инфраструктура в Белгородска област - украинският отговор на постоянните руски бомбардировки по ТЕЦ-ове, ел. подстанции и друга енергийна инфраструктура в цяла Украйна.

    Коментиран от #15

    04:43 09.02.2026

  • 15 Временното явление ЕС

    11 0 Отговор

    До коментар #14 от "Глас от бункера":

    Е ми, кво циврите тогава ?!
    Из териториалния термин уКраИна се снима "Ледена епоха" , ама нали са записали точка макар и съмнителна в Белгород....

    04:48 09.02.2026

  • 16 Хамсал

    19 0 Отговор
    Само военното летище до Киев е било посетено от 9 Искандера!

    Коментиран от #17

    04:48 09.02.2026

  • 17 Другарката фон SS-Урсуланка

    16 0 Отговор

    До коментар #16 от "Хамсал":

    А фабриката за консерви в Одеса е пуснала нова партида с прясно англоговорящо месо 😁

    04:52 09.02.2026

  • 18 Тери

    19 0 Отговор
    След като са убили 1-2 души цивилни значи, че руснаците са се целили ТОЧКОВО и унищожили украински склад за оръжие, командни центрове, съсредочение на укр ракетни установки или натрупване на наемници и натовци.

    ВСУ се крият ПОДЛО зад или около цивилни обекти и жилищни райони. После пропагандата фалшиво заявява и неоснователно тръби за съпътващите цивилни жертви.

    Защото, сами знаете, украински военен персонал не остана за зануляване. Личният й състав го събират насила в микробуси от улицата

    04:53 09.02.2026

  • 19 Причина за войната

    17 0 Отговор
    Европа отказва безопасност на Русия през последните 30 г. приближвайки се до Русия..
    Западът и Нато извършва провокиране и финансиране на войната в Украйна.
    Чрез, ако не беше извършено
    Неспазване Минските споразумения. Какво е казала Меркел и Макрон. за тях?
    Приближаване на НАТО към границите на Русия
    Организиаране на Майдана
    Изказването на Борис Джонсън Украйна да продъжи войната, против Истамбулские спаразумения..
    Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
    Насочване повечето 800 бази към РФ.
    Преди войната обещаване атомно оръжие на Украйна\

    04:54 09.02.2026

  • 20 Ъхъ

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    И интернета им спряха!

    05:28 09.02.2026

  • 21 Българин

    12 0 Отговор
    Галеше ги с перце! 4 години! Путин почна да се събужда!

    Коментиран от #24

    05:29 09.02.2026

  • 22 Републиканец

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Уса":

    Как тъй? Тук все пишат, че Русия е фалирала и има само рубли и рупии. Ти да видиш. Имало и доларес!

    Коментиран от #27

    05:35 09.02.2026

  • 23 Крива свършила ракета

    7 0 Отговор
    Като няма ток, обстрела с ракети и дронове е много по зрелищен, като празнично фойерверки.

    05:35 09.02.2026

  • 24 Републиканец

    9 1 Отговор

    До коментар #21 от "Българин":

    Руснаците бавно впрягат но бързо препускат.

    Коментиран от #31

    05:38 09.02.2026

  • 25 Карго 200

    2 6 Отговор
    Ам,че каквото и да обстреля терористичната,комплексирана от вермахта росия,ние всички виждаме,че последното нещо което биха направили украинците е да клекнат на свършената на 24.02.2022г. русия
    Слава украинския пехотъм!!!

    05:57 09.02.2026

  • 26 Кръвожаден трътлест мутант от Кривой Рог

    5 1 Отговор
    Зеленски попадна в досиетата "Епстийн" заради трафик на жени и деца от Украйна.
    Американски журналисти: Досиетата „Епстийн“ крият канибализъм, разчленяване на бебета, клипове с изтезания .
    В един от най-тревожните документи от публикуваните се говори за канибализъм. Това е документ на детективския отдел на нюйоркската полиция от август 2019 г., появил се с новите публикации.

    Сервирали са за ядене човешко месо .

    05:59 09.02.2026

  • 27 Уса

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Републиканец":

    Русия е скрита лимонка всичко има и разбира от сделки.САЩ обичаме Русия и за 12 трилиона ще издавим всички русофоби у черното море

    06:02 09.02.2026

  • 28 Хе-хе

    2 7 Отговор
    Безсилието на един вманиачен карлик води до неподозирана злоба! Превземи, каквото си наумил да превземаш и да се приключва с вашите руско - украински крамоли и скандали! Цял свят те чака вече 5 години да покажеш, че си агресор! На всички им писна от твоето некадърно сво! Прибирай се в бункера, че тези, които посягат на генералите да не претупат и теб, заедно с пияната мамаша!

    06:07 09.02.2026

  • 29 Карго 200

    2 6 Отговор
    След блокадата на Ленинград на русията би трябвало да и е повече от ясно,че с бомбардировки нестава! Трябва пехота,но руската пехота(четирите години руски безплодни самокланета) е за смях!

    Коментиран от #33

    06:09 09.02.2026

  • 30 Карго 200

    2 2 Отговор
    Някой самозаблуден тук би си въобразил:
    " Тя русията не иска" Ем,че ако иска бре!!! Да не се чувства длъжна! Му-ха-ха...

    06:17 09.02.2026

  • 31 Карго 200

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Републиканец":

    Фантазьор!
    Всички виждаме. Коментара ти бъди смях. Му-ха-ха

    06:21 09.02.2026

  • 32 Карго 200

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Очевидно е,че руснаците нямат ракети.
    Изстрелват между 4 и 16 броя на залп,за сравнение Иран е способен да изстреля залп от 2000 и то само балистични ракети. Това го знае всяко хлапе,но не и русофил фантазьор.

    Коментиран от #34

    06:26 09.02.2026

  • 33 Хе-хе

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Карго 200":

    Американците постигат целите си с бомбардировки - виж Белград и Милошевич, така и без бомбардировки - виж Мадуро! В България постигнаха целите си само с банани, дънки, 2 касетофона, 1 видео, няколко вестника с голи хора и малко рокенрол!

    06:27 09.02.2026

  • 34 Хе-хе

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Карго 200":

    Беднотия, брат! Каквото сглобят по колхозите през деня, нощем го пуснат на запад, па къде попадне! Това обяснява защо 5 години са зациклили като патета в лепкави треви пред 2 деревни в Запарожието!

    Коментиран от #35

    06:31 09.02.2026

  • 35 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Хе-хе":

    И като са зациклили защо ги молят да спрат.

    06:48 09.02.2026

