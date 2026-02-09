Русия обстреля Киев, Одеса, Херсон и Краматорск

Украинските градове Херсон и Краматорск бяха подложени на ракетен обстрел и въздушен удар през последното денонощие, предаде БНР.
Загинал е 1 местен жител, а 11 са били ранени.
Привечер Русия атакува с балистични ракети столицата Киев. Съобщава се за експлозии, но не и за щети и жертви.
В голяма част от Украйна продължават аварийните изключвания на електрозахранването.
Атомните електроцентрали работят с понижен капацитет след вчерашните руски бомбардировки по свързаните с тях подстанции.
Одеса е атакувана с дронове от акваторията на Черно море, в града отекнаха взривове, съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в Телеграм, цитиран от БТА.
Близо 20 дрона се движат откъм морето във всички райони на града, информират местните канали в приложението.
Въздушната тревога бе обявена в 00:08 часа. Регионалните власти призовават жителите да се укриват в бомбоубежища.
В резултат на удар след масираната атака по украинския черноморски град е избухнал пожар в един от блоковете на жилищен комплекс в Приморски градски район, съобщават в местните Телеграм канали. Пожарът е обхванал и леки коли.
До момента не е постъпвала информация за пострадали.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #20, #32
04:02 09.02.2026
2 Aлфа Bълкът
Коментиран от #4, #6
04:05 09.02.2026
3 Премръзнака киiвчанка
04:10 09.02.2026
4 Абре
До коментар #2 от "Aлфа Bълкът":Укрофиле, на температура -20 занеш ли как добре се спи?
04:11 09.02.2026
5 Няма изненадани
Коментиран от #8
04:15 09.02.2026
6 Европеец
До коментар #2 от "Aлфа Bълкът":Е гледам не спиш....
04:16 09.02.2026
7 Уса
Коментиран от #22
04:16 09.02.2026
8 Европеец
До коментар #5 от "Няма изненадани":Някой са отчаяни...... Ама чакай, защото руският президент Владимир Путин миналата година каза, че пипат с хирургическо внимание и още не са почнали да воюват, ако поч не какво ще пишеш тогава.....
Коментиран от #10
04:19 09.02.2026
9 хихи
а едно време какви удари имаше 1 ракета и цяла детска градина с бадати дечица с наци татуировки....или ФАБ-300 и цял спа комплекс заедно с мирно почиващи натовчета даваше фира...
Коментиран от #12
04:19 09.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 €вр⭕минΔиΛ
Кто не скачет тот москаль .... 🤣🤣🤣
04:32 09.02.2026
12 Елементарен въпрос
До коментар #9 от "хихи":Ти колко убити цивилни искаш да има при положение,че бомбардират ел.подстанции и топлоцентрали?
04:33 09.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Глас от бункера
"Изключително трудна ситуация. И, разбира се, за нас, за Белгородска област, това е поредното изпитание. Усилията на нашите специалисти по енергетика и отопление през последните 2 дни все още не дадоха дългоочакваните резултати". Това сподели в две свои различни публикации губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков. Причината за липсата на ток и парно са серията от украински удари срещу ТЕЦ-ове и енергийна инфраструктура в Белгородска област - украинският отговор на постоянните руски бомбардировки по ТЕЦ-ове, ел. подстанции и друга енергийна инфраструктура в цяла Украйна.
Коментиран от #15
04:43 09.02.2026
15 Временното явление ЕС
До коментар #14 от "Глас от бункера":Е ми, кво циврите тогава ?!
Из териториалния термин уКраИна се снима "Ледена епоха" , ама нали са записали точка макар и съмнителна в Белгород....
04:48 09.02.2026
16 Хамсал
Коментиран от #17
04:48 09.02.2026
17 Другарката фон SS-Урсуланка
До коментар #16 от "Хамсал":А фабриката за консерви в Одеса е пуснала нова партида с прясно англоговорящо месо 😁
04:52 09.02.2026
18 Тери
ВСУ се крият ПОДЛО зад или около цивилни обекти и жилищни райони. После пропагандата фалшиво заявява и неоснователно тръби за съпътващите цивилни жертви.
Защото, сами знаете, украински военен персонал не остана за зануляване. Личният й състав го събират насила в микробуси от улицата
04:53 09.02.2026
19 Причина за войната
Западът и Нато извършва провокиране и финансиране на войната в Украйна.
Чрез, ако не беше извършено
Неспазване Минските споразумения. Какво е казала Меркел и Макрон. за тях?
Приближаване на НАТО към границите на Русия
Организиаране на Майдана
Изказването на Борис Джонсън Украйна да продъжи войната, против Истамбулские спаразумения..
Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
Насочване повечето 800 бази към РФ.
Преди войната обещаване атомно оръжие на Украйна\
04:54 09.02.2026
20 Ъхъ
До коментар #1 от "Европеец":И интернета им спряха!
05:28 09.02.2026
21 Българин
Коментиран от #24
05:29 09.02.2026
22 Републиканец
До коментар #7 от "Уса":Как тъй? Тук все пишат, че Русия е фалирала и има само рубли и рупии. Ти да видиш. Имало и доларес!
Коментиран от #27
05:35 09.02.2026
23 Крива свършила ракета
05:35 09.02.2026
24 Републиканец
До коментар #21 от "Българин":Руснаците бавно впрягат но бързо препускат.
Коментиран от #31
05:38 09.02.2026
25 Карго 200
Слава украинския пехотъм!!!
05:57 09.02.2026
26 Кръвожаден трътлест мутант от Кривой Рог
Американски журналисти: Досиетата „Епстийн“ крият канибализъм, разчленяване на бебета, клипове с изтезания .
В един от най-тревожните документи от публикуваните се говори за канибализъм. Това е документ на детективския отдел на нюйоркската полиция от август 2019 г., появил се с новите публикации.
Сервирали са за ядене човешко месо .
05:59 09.02.2026
27 Уса
До коментар #22 от "Републиканец":Русия е скрита лимонка всичко има и разбира от сделки.САЩ обичаме Русия и за 12 трилиона ще издавим всички русофоби у черното море
06:02 09.02.2026
28 Хе-хе
06:07 09.02.2026
29 Карго 200
Коментиран от #33
06:09 09.02.2026
30 Карго 200
" Тя русията не иска" Ем,че ако иска бре!!! Да не се чувства длъжна! Му-ха-ха...
06:17 09.02.2026
31 Карго 200
До коментар #24 от "Републиканец":Фантазьор!
Всички виждаме. Коментара ти бъди смях. Му-ха-ха
06:21 09.02.2026
32 Карго 200
До коментар #1 от "Европеец":Очевидно е,че руснаците нямат ракети.
Изстрелват между 4 и 16 броя на залп,за сравнение Иран е способен да изстреля залп от 2000 и то само балистични ракети. Това го знае всяко хлапе,но не и русофил фантазьор.
Коментиран от #34
06:26 09.02.2026
33 Хе-хе
До коментар #29 от "Карго 200":Американците постигат целите си с бомбардировки - виж Белград и Милошевич, така и без бомбардировки - виж Мадуро! В България постигнаха целите си само с банани, дънки, 2 касетофона, 1 видео, няколко вестника с голи хора и малко рокенрол!
06:27 09.02.2026
34 Хе-хе
До коментар #32 от "Карго 200":Беднотия, брат! Каквото сглобят по колхозите през деня, нощем го пуснат на запад, па къде попадне! Това обяснява защо 5 години са зациклили като патета в лепкави треви пред 2 деревни в Запарожието!
Коментиран от #35
06:31 09.02.2026
35 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ
До коментар #34 от "Хе-хе":И като са зациклили защо ги молят да спрат.
06:48 09.02.2026