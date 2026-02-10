Еврокомисарят Кубилюс призова за Европейски отбранителен съюз и ускорено производство на ракети

Европа се нуждае от Европейски отбранителен съюз, за да поеме отговорност за собствената си отбрана, заяви еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.
„Европейската отговорност за отбраната изисква институционална рамка за нашето сътрудничество - Европейски отбранителен съюз“, посочи той в реч в Европейския парламент. Кубилюс подчерта, че замяната на американските стратегически ресурси, като космическо разузнаване и въздушно зареждане, с европейски способности трябва да бъде приоритет за блока.
Еврокомисарят планира „ракетна обиколка“ из страните от ЕС, за да насърчи правителствата и индустрията да увеличат производството и доставките на ракети за Украйна, както и за европейските запаси. Обиколката ще започне „скоро“, уточни Кубилюс.
Украйна разчита на ракети за отбраната си срещу Русия, като голяма част от тях идват от САЩ. ЕС обаче все повече обвързва финансирането с „европейска преференция“, изисквайки оръжията да се произвеждат основно в Европа. Одобрените наскоро заеми за Украйна от 90 милиарда евро, две трети от които са предназначени за оръжия и системи, ще се доставят главно от ЕС.
Натискът за европейска преференция може да бъде пренебрегнат, ако на пазара липсват нужните оръжия, включително ракети, което позволява на Киев да закупи повече от САЩ. Високопоставен служител на ЕС отбеляза: „Целта е да се даде на Украйна това, от което се нуждае. Знаем, че нямат достатъчно ракети.“
Обиколката на Кубилюс наподобява тази на предшественика му Тиери Бретон в началото на войната, когато акцентът беше върху боеприпасите. Тогава инициативата ASAP с бюджет 500 млн. евро имаше за цел да премахне пречки във веригите за доставки на боеприпаси и ракети. Миналата година Комисията предложи удължаване на схемата, но не успя да получи достатъчна подкрепа от държавите членки.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
13:03 10.02.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #6
13:04 10.02.2026
3 честен ционист
13:05 10.02.2026
4 Пич
Коментиран от #15
13:05 10.02.2026
5 само да питам плешивеца
не е ли по-лесно да не дразним мечката?
или ще бием краварника?
или африка?
за какво са ни тия ракети бе плешива главо?
13:07 10.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ДрайвингПлежър
Тая работо ще свърши много зле и ние нямаме грам никаква работа при тия откаченяци!
13:09 10.02.2026
8 Еврокомисарят Кубилюс
Впрочем, не е лошо да разруши военно-политическата, търговска и агресивна корпорация нАТО, създадена да се бори с комунизма и с СССР, които днес, до някаква степен, се подвизават в Брюксел.
Коментиран от #10
13:09 10.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 хаха🤣
До коментар #8 от "Еврокомисарят Кубилюс":от която и кончето Лавров 🤣🤣🤣
13:13 10.02.2026
11 Подправения кантар
Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби
13:14 10.02.2026
12 Подправения кантар
Фидел Кастро 1992 г.
13:15 10.02.2026
13 Подправения кантар
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #20
13:15 10.02.2026
14 Подправения кантар
13:15 10.02.2026
15 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #4 от "Пич":Мой познат е работил е европейска фирма, където лепят европейски етикети на китайските стоки. Колите в Европа също ги сглобяват от китайски компоненти. Само ламарина е европейска. Китай ако им направи ракети, Европа ще има "свои" ракети.
13:17 10.02.2026
16 Дон Балон
13:19 10.02.2026
17 Пък
Коментиран от #19
13:21 10.02.2026
18 Жребец под наем
13:24 10.02.2026
19 стоян георгиев
До коментар #17 от "Пък":искам и аз ,но нека не се разчува и някак си по конфиденциално да го направим ...хахах .
13:25 10.02.2026
20 Ха-ха
До коментар #13 от "Подправения кантар":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
13:28 10.02.2026
21 "През 2025г. приходите на Русия
Коментиран от #25, #27
13:29 10.02.2026
22 Атина Палада
13:35 10.02.2026
23 Бахурчо
13:36 10.02.2026
24 Затъването продължава
13:43 10.02.2026
25 КОТ.ар.АК 😼
До коментар #21 от ""През 2025г. приходите на Русия":Абре котенце 🐱 мило ,пука ти на дебеиа ...3 какво се е увеличило и намалило в Русия ,яж ,пий ,носи си старите и новите дрехи и гледай по често да тие вътрее и да тие кеффф!
14:15 10.02.2026
26 Андрюс Кубилюс
Більше жодної інформації не потрібно.
14:23 10.02.2026
27 хаха🤣
До коментар #21 от ""През 2025г. приходите на Русия":какви приходи и разходи..🤣идва купонната система в Рашка🤣
15:03 10.02.2026
28 Боко
15:31 10.02.2026
29 Чудя се
И все от чихуахуа-балтийските държавици (Естония, Литва) ....
15:35 10.02.2026