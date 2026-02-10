Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Украйна »
Еврокомисарят Кубилюс призова за Европейски отбранителен съюз и ускорено производство на ракети
  Тема: Украйна

Еврокомисарят Кубилюс призова за Европейски отбранителен съюз и ускорено производство на ракети

10 Февруари, 2026 12:59 718 29

  • еврокомисар-
  • андрюс кубилюс-
  • европейски съюз-
  • отбранителен съюз-
  • ракети

Целта е Европа да поеме собствената си отбрана и да подсигури доставки за Украйна

Еврокомисарят Кубилюс призова за Европейски отбранителен съюз и ускорено производство на ракети - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европа се нуждае от Европейски отбранителен съюз, за да поеме отговорност за собствената си отбрана, заяви еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

„Европейската отговорност за отбраната изисква институционална рамка за нашето сътрудничество - Европейски отбранителен съюз“, посочи той в реч в Европейския парламент. Кубилюс подчерта, че замяната на американските стратегически ресурси, като космическо разузнаване и въздушно зареждане, с европейски способности трябва да бъде приоритет за блока.

Еврокомисарят планира „ракетна обиколка“ из страните от ЕС, за да насърчи правителствата и индустрията да увеличат производството и доставките на ракети за Украйна, както и за европейските запаси. Обиколката ще започне „скоро“, уточни Кубилюс.

Украйна разчита на ракети за отбраната си срещу Русия, като голяма част от тях идват от САЩ. ЕС обаче все повече обвързва финансирането с „европейска преференция“, изисквайки оръжията да се произвеждат основно в Европа. Одобрените наскоро заеми за Украйна от 90 милиарда евро, две трети от които са предназначени за оръжия и системи, ще се доставят главно от ЕС.

Натискът за европейска преференция може да бъде пренебрегнат, ако на пазара липсват нужните оръжия, включително ракети, което позволява на Киев да закупи повече от САЩ. Високопоставен служител на ЕС отбеляза: „Целта е да се даде на Украйна това, от което се нуждае. Знаем, че нямат достатъчно ракети.“

Обиколката на Кубилюс наподобява тази на предшественика му Тиери Бретон в началото на войната, когато акцентът беше върху боеприпасите. Тогава инициативата ASAP с бюджет 500 млн. евро имаше за цел да премахне пречки във веригите за доставки на боеприпаси и ракети. Миналата година Комисията предложи удължаване на схемата, но не успя да получи достатъчна подкрепа от държавите членки.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    3 12 Отговор
    Всички ракети ще падат в ...русията бе.

    13:03 10.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    18 1 Отговор
    На 16 ти февруари се събират Германия и още пет страни да си правят собствен ЕС а Урсула я уволниха за некадърно ръководство.

    Коментиран от #6

    13:04 10.02.2026

  • 3 честен ционист

    20 1 Отговор
    ЕС се превръща на празна бензиностанция без ракети. Скоро автомобил с пълен резервоар ще се разменя за АК-47 с пълнител.

    13:05 10.02.2026

  • 4 Пич

    20 1 Отговор
    Кво призоваваш ти, като нямаш пари бе?! Тези идиоти от ЕС са по тъпи и алчни и от комунистите!!! Имат капацитет единствено да префасонират китайски фойерверки като ракети, но трябва да се молят за внос на китайците!!!

    Коментиран от #15

    13:05 10.02.2026

  • 5 само да питам плешивеца

    19 1 Отговор
    тоя плешиивия да каже с тия ракети кого ще бием?

    не е ли по-лесно да не дразним мечката?

    или ще бием краварника?

    или африка?

    за какво са ни тия ракети бе плешива главо?

    13:07 10.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ДрайвингПлежър

    24 1 Отговор
    Европа се управлява от секви изперкали чичковци!
    Тая работо ще свърши много зле и ние нямаме грам никаква работа при тия откаченяци!

    13:09 10.02.2026

  • 8 Еврокомисарят Кубилюс

    17 1 Отговор
    от чия кобила е?

    Впрочем, не е лошо да разруши военно-политическата, търговска и агресивна корпорация нАТО, създадена да се бори с комунизма и с СССР, които днес, до някаква степен, се подвизават в Брюксел.

    Коментиран от #10

    13:09 10.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 хаха🤣

    4 8 Отговор

    До коментар #8 от "Еврокомисарят Кубилюс":

    от която и кончето Лавров 🤣🤣🤣

    13:13 10.02.2026

  • 11 Подправения кантар

    12 1 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    13:14 10.02.2026

  • 12 Подправения кантар

    10 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    13:15 10.02.2026

  • 13 Подправения кантар

    9 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #20

    13:15 10.02.2026

  • 14 Подправения кантар

    8 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    13:15 10.02.2026

  • 15 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    13 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Мой познат е работил е европейска фирма, където лепят европейски етикети на китайските стоки. Колите в Европа също ги сглобяват от китайски компоненти. Само ламарина е европейска. Китай ако им направи ракети, Европа ще има "свои" ракети.

    13:17 10.02.2026

  • 16 Дон Балон

    11 1 Отговор
    Пари няма, ракети също. УВОЛНЕНИЕ на некъдърното ръководство.

    13:19 10.02.2026

  • 17 Пък

    4 1 Отговор
    Ти се нуждаеш от голям член може и черен.

    Коментиран от #19

    13:21 10.02.2026

  • 18 Жребец под наем

    10 0 Отговор
    Абе пуснете му на Кубильос една млада кобилка та да олаби дррттата малка и мека жила и да се успокои накрая и да престане за война да говори .

    13:24 10.02.2026

  • 19 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Пък":

    искам и аз ,но нека не се разчува и някак си по конфиденциално да го направим ...хахах .

    13:25 10.02.2026

  • 20 Ха-ха

    3 6 Отговор

    До коментар #13 от "Подправения кантар":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    13:28 10.02.2026

  • 21 "През 2025г. приходите на Русия

    2 11 Отговор
    са се понижили с 55%, а разходите са се увеличили с 65%. Липсата на приходи и наличието на все по-малко партньори поставя Русия в много уязвима позиция пред Китай, който има интерес да запази Русия като източник на суровини. Същевременно Китай иска Русия да бъде отслабена още, за да няма други алтернативи. В Русия се опасяват, че тази икономическата зависимост от Китай се превръща в мощен инструмент за влияние включително и в политически аспект."

    Коментиран от #25, #27

    13:29 10.02.2026

  • 22 Атина Палада

    8 0 Отговор
    Кубилюс ,с какво ще ги правиш тези ракети?

    13:35 10.02.2026

  • 23 Бахурчо

    7 0 Отговор
    И какво? Ще мрете за Нарва?

    13:36 10.02.2026

  • 24 Затъването продължава

    9 0 Отговор
    Ще ходи човекът на "ракетна обиколка", защото парите в Европа са в излишек. Не е ясно защо непрекъснато се търсят поводи за безсмислено харчене на парите на европейските данъкоплатци. Или има някаква финансова схема, или тези хора са луди.

    13:43 10.02.2026

  • 25 КОТ.ар.АК 😼

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от ""През 2025г. приходите на Русия":

    Абре котенце 🐱 мило ,пука ти на дебеиа ...3 какво се е увеличило и намалило в Русия ,яж ,пий ,носи си старите и новите дрехи и гледай по често да тие вътрее и да тие кеффф!

    14:15 10.02.2026

  • 26 Андрюс Кубилюс

    5 0 Отговор
    литовец, от 01 декември 2024 в отбора на урсусУла и кая

    Більше жодної інформації не потрібно.

    14:23 10.02.2026

  • 27 хаха🤣

    0 2 Отговор

    До коментар #21 от ""През 2025г. приходите на Русия":

    какви приходи и разходи..🤣идва купонната система в Рашка🤣

    15:03 10.02.2026

  • 28 Боко

    0 0 Отговор
    Да ви намаат ракети у дъртияпЕдааалски разбит,ауспух💩🤮👌

    15:31 10.02.2026

  • 29 Чудя се

    0 0 Отговор
    Защо на ключови позиции в Европейския съюз се слагат празноглави к.чки и изкуфели чичковци (Кая Калас, Андрюс Кубилюс) ....

    И все от чихуахуа-балтийските държавици (Естония, Литва) ....

    15:35 10.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания