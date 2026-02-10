Еврокомисарят Кубилюс призова за Европейски отбранителен съюз и ускорено производство на ракети

Европа се нуждае от Европейски отбранителен съюз, за да поеме отговорност за собствената си отбрана, заяви еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

„Европейската отговорност за отбраната изисква институционална рамка за нашето сътрудничество - Европейски отбранителен съюз“, посочи той в реч в Европейския парламент. Кубилюс подчерта, че замяната на американските стратегически ресурси, като космическо разузнаване и въздушно зареждане, с европейски способности трябва да бъде приоритет за блока.

Еврокомисарят планира „ракетна обиколка“ из страните от ЕС, за да насърчи правителствата и индустрията да увеличат производството и доставките на ракети за Украйна, както и за европейските запаси. Обиколката ще започне „скоро“, уточни Кубилюс.

Украйна разчита на ракети за отбраната си срещу Русия, като голяма част от тях идват от САЩ. ЕС обаче все повече обвързва финансирането с „европейска преференция“, изисквайки оръжията да се произвеждат основно в Европа. Одобрените наскоро заеми за Украйна от 90 милиарда евро, две трети от които са предназначени за оръжия и системи, ще се доставят главно от ЕС.

Натискът за европейска преференция може да бъде пренебрегнат, ако на пазара липсват нужните оръжия, включително ракети, което позволява на Киев да закупи повече от САЩ. Високопоставен служител на ЕС отбеляза: „Целта е да се даде на Украйна това, от което се нуждае. Знаем, че нямат достатъчно ракети.“

Обиколката на Кубилюс наподобява тази на предшественика му Тиери Бретон в началото на войната, когато акцентът беше върху боеприпасите. Тогава инициативата ASAP с бюджет 500 млн. евро имаше за цел да премахне пречки във веригите за доставки на боеприпаси и ракети. Миналата година Комисията предложи удължаване на схемата, но не успя да получи достатъчна подкрепа от държавите членки.