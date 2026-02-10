Новини
Северна Македония разширява проверките след рекордни конфискации на медицински канабис

10 Февруари, 2026 14:57 472 3

Властта и опозицията си разменят обвинения за лицензите и произхода на иззетата марихуана

Северна Македония разширява проверките след рекордни конфискации на медицински канабис - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Правителството на Република Северна Македония ще вземе решение за започване на проверки и в други компании, които притежават лиценз за отглеждане на марихуана за медицински цели. Това обяви премиерът Християн Мицкоски преди днешното заседание на кабинета, предава БТА.

Изявлението идва след полицейска акция, проведена миналата седмица в Скопие и Струмица, при която бяха конфискувани над 40 тона марихуана. Според Мицкоски не е изключено общото количество на иззетия канабис да достигне 100 тона.

Премиерът уточни, че проблемът не се корени в процедурата по издаване на лицензи, а в подзаконов нормативен акт, който допуска производство на цвят от канабис, който не отговаря на стандартите за добив на медицинско масло. По думите му, ако суровината не покрива изискванията, полученото масло не може да бъде лицензирано и легално продавано.

Мицкоски постави под въпрос мотивите за приемането на такъв правилник, като подчерта, че е необходимо сериозно разследване защо са създадени условия, при които качеството на продукцията не може да отговаря на пазарните и медицинските стандарти. Той направи коментара си след посещение в община Кисела вода.

Междувременно лидерът на опозиционната партия СДСМ Венко Филипче отново повдигна въпроса за петте тона марихуана, иззети в Сърбия, за които се твърди, че са с произход от Северна Македония. По думите му остава неясно как подобно количество е преминало границата, а текущите акции срещу лицензирани фирми служат за отклоняване на вниманието от този основен въпрос.

От управляващата партия ВМРО-ДПМНЕ настояха прокуратурата да разследва всички обстоятелства около случая, включително възможни връзки между бившия премиер Зоран Заев и Венко Филипче. Според партията именно по време на управлението на Заев през 2020 г., когато Филипче е бил министър на здравеопазването, са били положени основите на бизнеса с медицински канабис.

ВМРО-ДПМНЕ твърди още, че около 70 процента от иззетите наркотици са свързани с компания, собственост на лица, близки до Заев. В отговор бившият премиер отхвърли обвиненията, заявявайки в социалните мрежи, че става дума за лъжи, клевети и умишлена злоупотреба с името му.

„Абсолютна лъжа е, че съм свързан по какъвто и да е начин със случаите с канабис, които бяха представени на обществеността“, написа Заев във Facebook.

Разследването в Северна Македония започна, след като сръбските власти конфискуваха пет тона марихуана, за която се предполага, че произхожда от територията на страната.


Северна Македония
  • 1 честен ционист

    3 0 Отговор
    БГ канабисът може да не е медицински, но е високопланински.

    15:00 10.02.2026

  • 2 Ъхъъъъъъ....

    1 1 Отговор
    100 тона марихуана..... и това е само недекларираната

    15:02 10.02.2026

  • 3 С издадени лицензи !

    1 0 Отговор
    А те са над 25 000 за 2025 година

    15:04 10.02.2026

