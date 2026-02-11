НАТО за възможността за възобновяване на диалога между Париж и Москва: Всеки съюзник може да предприеме своите стъпки

Не е моя работа да давам съвети на съюзниците, но всеки от тях всеки може да направи това, което прави Франция, каза днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте на пресконференция в навечерието на утрешното заседание на министрите на отбраната от алианса в Брюксел. Така той отговори на въпрос, свързан със стъпките за възобновяване на диалога между Париж и Москва, пише БТА.
По неговите думи Франция съгласува своите действия със САЩ и други съюзници. Бих насърчил всяка инициатива за ускоряване на края на войната в Украйна, добави Рюте. Да се надяваме, че възможно най-скоро ще има мирно споразумение или дълготрайно прекратяване на огъня, допълни той.
Попитан за това, че на утрешното заседание САЩ за втори път през последните месеци няма да бъдат представени от министър, Рюте заяви, че напълно приема този факт. Не всеки път е възможно министри да участват в срещите, каза той. САЩ запазват силно присъствие в Европа, ядрено и конвенционално, отбеляза генералният секретар на алианса.
Той обобщи, че утре военните министри от НАТО ще разговарят за продължаване на подкрепата за Украйна и за увеличаване на военното производство и разходите за отбрана. По неговите думи 99 на сто от военната подкрепа за Киев се осигурява от страните в алианса и техните партньори. Утре ще обсъдим как се прилагат решенията за постепенно увеличаване до 5 на сто от брутния вътрешен продукт на разходите за отбрана през следващите години, добави Рюте.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КЕНЕФБАНДЕРИТЕ ДА ЗНАЯТ
19:25 11.02.2026
2 Пич
- Ся... много се фукахме и това ни излезе на носа, но е срамно да даваме назад като НАТО! Затова - на килимчето пред Путин един по един...
19:25 11.02.2026
3 Красимир Петров
19:28 11.02.2026
4 ЧАКАХМЕ ТОМАХОЦИ
19:30 11.02.2026
5 А Путин
19:33 11.02.2026
6 ТРОЛСКА ТИШИНА
19:33 11.02.2026
7 Господаря им
19:36 11.02.2026
8 Кую
Коментиран от #16
19:37 11.02.2026
9 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ
19:37 11.02.2026
10 Иван
19:38 11.02.2026
11 ФЕЙК - либераст
19:47 11.02.2026
12 604
19:52 11.02.2026
13 Бушонираният с очила ли
19:53 11.02.2026
14 Марк Рюте
Край на цитата.
Коментиран от #15
19:57 11.02.2026
15 Не ги слушай какви ги плещят
До коментар #14 от "Марк Рюте":Гледай как се сгъват геобразно.
19:59 11.02.2026
16 Овчи,34 хил.ликвидирани руснаци!М?
До коментар #8 от "Кую":Това за месец!Как ти се струва?Ммм,?
Коментиран от #17
20:01 11.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Спецназ
един напълно НАЦИСТКИ Режим в Европа??
КАКВИ СТЕ ВИЕ, ВЕ??
20:07 11.02.2026
19 БоюЦиганина
20:13 11.02.2026
20 Какво
20:21 11.02.2026
21 Артилерист
Като стана дума за западния елит да вметна, че след започване на разследването на неговата дейност и мрежа от американската съдебна система Епстийн е поръчал 1249 кг сярна киселина на острова си за изучаване на следите от престъпления там. В оргиите там е замесен всичкият този покварен западен елит, а със сярна киселина се почистват биологичните остатъци на жертвите...
20:28 11.02.2026
22 Ами сега?
21:09 11.02.2026