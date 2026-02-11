Новини
Свят »
Белгия »
НАТО за възможността за възобновяване на диалога между Париж и Москва: Всеки съюзник може да предприеме своите стъпки
  Тема: Украйна

НАТО за възможността за възобновяване на диалога между Париж и Москва: Всеки съюзник може да предприеме своите стъпки

11 Февруари, 2026 19:23 1 174 22

  • марк рюте-
  • нато-
  • украйна-
  • франция-
  • владимир путин-
  • еманюел макрон

Не е моя работа да давам съвети на съюзниците, но всеки от тях всеки може да направи това, което прави Франция, каза генералният секретар на НАТО Марк Рюте

НАТО за възможността за възобновяване на диалога между Париж и Москва: Всеки съюзник може да предприеме своите стъпки - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Не е моя работа да давам съвети на съюзниците, но всеки от тях всеки може да направи това, което прави Франция, каза днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте на пресконференция в навечерието на утрешното заседание на министрите на отбраната от алианса в Брюксел. Така той отговори на въпрос, свързан със стъпките за възобновяване на диалога между Париж и Москва, пише БТА.

По неговите думи Франция съгласува своите действия със САЩ и други съюзници. Бих насърчил всяка инициатива за ускоряване на края на войната в Украйна, добави Рюте. Да се надяваме, че възможно най-скоро ще има мирно споразумение или дълготрайно прекратяване на огъня, допълни той.

Още новини от Украйна

Попитан за това, че на утрешното заседание САЩ за втори път през последните месеци няма да бъдат представени от министър, Рюте заяви, че напълно приема този факт. Не всеки път е възможно министри да участват в срещите, каза той. САЩ запазват силно присъствие в Европа, ядрено и конвенционално, отбеляза генералният секретар на алианса.

Той обобщи, че утре военните министри от НАТО ще разговарят за продължаване на подкрепата за Украйна и за увеличаване на военното производство и разходите за отбрана. По неговите думи 99 на сто от военната подкрепа за Киев се осигурява от страните в алианса и техните партньори. Утре ще обсъдим как се прилагат решенията за постепенно увеличаване до 5 на сто от брутния вътрешен продукт на разходите за отбрана през следващите години, добави Рюте.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КЕНЕФБАНДЕРИТЕ ДА ЗНАЯТ

    27 0 Отговор
    Че даже и НАТЮПИДАЛИТЕ ги оставиха и предадоха.

    19:25 11.02.2026

  • 2 Пич

    30 0 Отговор
    Превод:
    - Ся... много се фукахме и това ни излезе на носа, но е срамно да даваме назад като НАТО! Затова - на килимчето пред Путин един по един...

    19:25 11.02.2026

  • 3 Красимир Петров

    20 0 Отговор
    Евро джендърските либерали никой не ги бръсне

    19:28 11.02.2026

  • 4 ЧАКАХМЕ ТОМАХОЦИ

    20 0 Отговор
    А налапахме смоци с дисаги.

    19:30 11.02.2026

  • 5 А Путин

    19 0 Отговор
    Дали ще иска диалог с тези джендърля, питаха ли го?

    19:33 11.02.2026

  • 6 ТРОЛСКА ТИШИНА

    23 0 Отговор
    След подобни новини укротроловете получават гърч и настава ПРИЯТНА ТИШИНА.

    19:33 11.02.2026

  • 7 Господаря им

    19 0 Отговор
    дава зелена светлина, защото зора му е голям.

    19:36 11.02.2026

  • 8 Кую

    19 0 Отговор
    Обръщат палачинката.Този път номера не минава.

    Коментиран от #16

    19:37 11.02.2026

  • 9 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ

    19 0 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    19:37 11.02.2026

  • 10 Иван

    17 0 Отговор
    Ку....рвата Марк Пут.те.

    19:38 11.02.2026

  • 11 ФЕЙК - либераст

    15 0 Отговор
    Марк Рюте много твърд бееее! И отгоре и от долу!

    19:47 11.02.2026

  • 12 604

    12 1 Отговор
    тоя може да дава наклон само на нещата които му влизат от заде.....напълни се с меки китки, и тоя бил шеф нъ натю....бааа мааа му

    19:52 11.02.2026

  • 13 Бушонираният с очила ли

    11 0 Отговор
    ще заеме по за г пред господин Путин или......

    19:53 11.02.2026

  • 14 Марк Рюте

    1 11 Отговор
    Ако Русия нападне натовска държа тя/Русия/ щя бъде опустошена.
    Край на цитата.

    Коментиран от #15

    19:57 11.02.2026

  • 15 Не ги слушай какви ги плещят

    11 0 Отговор

    До коментар #14 от "Марк Рюте":

    Гледай как се сгъват геобразно.

    19:59 11.02.2026

  • 16 Овчи,34 хил.ликвидирани руснаци!М?

    2 8 Отговор

    До коментар #8 от "Кую":

    Това за месец!Как ти се струва?Ммм,?

    Коментиран от #17

    20:01 11.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Спецназ

    8 1 Отговор
    ЗАЩО подкрепяте с НАШИ пари,

    един напълно НАЦИСТКИ Режим в Европа??

    КАКВИ СТЕ ВИЕ, ВЕ??

    20:07 11.02.2026

  • 19 БоюЦиганина

    7 0 Отговор
    Ще чакаме инструкции от мама Урси.

    20:13 11.02.2026

  • 20 Какво

    3 1 Отговор
    ...ще правят нашите либирачета...Кирчо, Буци и Шиши....чупиха мостове, късаха договори, режаха търби и пращаха боеприпаси срещу руснаците!??

    20:21 11.02.2026

  • 21 Артилерист

    6 0 Отговор
    Западните намеци за контакти с Русия са висша форма на арогантност и цинизъм. Те подхвърлят приказки, че снизходително и благородно, нали, са готови да допуснат Русия на масата на преговори. Лавров много ясно им каза, че Русия няма нужда от тяхното лицемери. Европа е в криза, а Русия успя да пренасочи своите икономически ресурси и политически интереси на юг и изток. Тя вече не вярва на компрометирания западен елит. Елит който под лозунга за "борба с бедността" фактически изсмуква ресурсите на юга. Техният девиз всъщност е подчинението и ограбване. Това се случи и в България. Зад кухите лозунги за демокрация и приватизация, ресурсите на страната бяха раздадени, разпродадени и ограбени.
    Като стана дума за западния елит да вметна, че след започване на разследването на неговата дейност и мрежа от американската съдебна система Епстийн е поръчал 1249 кг сярна киселина на острова си за изучаване на следите от престъпления там. В оргиите там е замесен всичкият този покварен западен елит, а със сярна киселина се почистват биологичните остатъци на жертвите...

    20:28 11.02.2026

  • 22 Ами сега?

    2 0 Отговор
    Да де, ама тя, Москва от преговори не разбира!

    21:09 11.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания