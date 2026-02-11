Украинският депутат Роман Костенко: Русия няма да спре, докато не унищожи армията ни

Русия няма да спре - единственото нещо, което може да принуди руснаците, да спрат да се бият, е да се унищожи армията им. Това заяви народният депутат, секретар на Комисията по национална сигурност, отбрана и разузнаване на Върховната рада Роман Костенко в ефир на Радио NV.



"Преговаряме, за да покажем, че сме готови (да прекратим войната). А иска ли нашето правителство войната да приключи? Сигурен съм, че го иска, както много украинци, и аз също искам войната да приключи, но не като дадем територии на Руската федерация. Защото дори теоретично някой да даде територии, войната няма да приключи, защото обективно виждаме намеренията на Русия. Единственият начин да ги спрем е да унищожим армията им, да им нанесем максимални щети и да затворим небето“, смята той.



Според Костенко всеки трябва да се замисли дали е готов да даде конкретното си село или град на Русия, за да може съседните да живеят добре.



"Тук няма неща, които биха били приемливи. Русия няма да спре. Тя целенасочено поставя такива условия, които са нереалистични за нас, които не можем да изпълним и по този начин продължава войната. Защото те имат по-стратегически цели от Донецка област... . Те първо ще върнат Украйна под своята сфера на влияние, а след това и цяла Източна Европа. Това са техните планове. И те ясно са ги очертали още пред години“, предупреждава депутатът.

Русия ограничава достъпа до Telegram в опит да принуди гражданите си да преминат към контролирано от държавата приложение, предназначено за наблюдение и политическа цензура, обяви създателят на платформата Павел Дуров, предава IHBT.com.



''Преди осем години Иран опита същата стратегия – и се провали. Той забрани Telegram под измислени предлози, опитвайки се да принуди хората да преминат към държавна алтернатива. Въпреки забраната, повечето иранци продължават да използват Telegram (заобикаляйки цензурата) и го предпочитат пред приложения, подлежащи на наблюдение. Ограничаването на свободата на гражданите никога не е правилното решение. Telegram е за свобода на словото и поверителност, независимо от натиска.''



По-рано днес беше съобщено, че потребителите на Telegram в Русия изпитват прекъсвания на услугата за втори пореден ден. Над 400 съобщения са получени през последния час и над 15 000 през последните 24 часа.



Русия наложи ограничения върху приложения, базирани в чужбина, докато пуска подкрепяния от държавата конкурент MAX, който хората се насърчават да използват за достъп до правителствени услуги, както и за съобщения. Критиците твърдят, че MAX може да се използва за наблюдение, въпреки че държавните медии отрекоха това.



От 2017 г. основателят на Telegram Павел Дуров живее основно в Дубай.