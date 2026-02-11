Новини
Украинският депутат Роман Костенко: Русия няма да спре, докато не унищожи армията ни
  Тема: Украйна

Украинският депутат Роман Костенко: Русия няма да спре, докато не унищожи армията ни

11 Февруари, 2026 03:43, обновена 11 Февруари, 2026 03:52 678 8

Москва ограничава достъпа до Telegram, за да принуди гражданите си да преминат към контролирано от държавата приложение, заяви създателят на платформата Павел Дуров

Украинският депутат Роман Костенко: Русия няма да спре, докато не унищожи армията ни - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Фокус Фокус

Русия няма да спре - единственото нещо, което може да принуди руснаците, да спрат да се бият, е да се унищожи армията им. Това заяви народният депутат, секретар на Комисията по национална сигурност, отбрана и разузнаване на Върховната рада Роман Костенко в ефир на Радио NV.

"Преговаряме, за да покажем, че сме готови (да прекратим войната). А иска ли нашето правителство войната да приключи? Сигурен съм, че го иска, както много украинци, и аз също искам войната да приключи, но не като дадем територии на Руската федерация. Защото дори теоретично някой да даде територии, войната няма да приключи, защото обективно виждаме намеренията на Русия. Единственият начин да ги спрем е да унищожим армията им, да им нанесем максимални щети и да затворим небето“, смята той.

Според Костенко всеки трябва да се замисли дали е готов да даде конкретното си село или град на Русия, за да може съседните да живеят добре.

"Тук няма неща, които биха били приемливи. Русия няма да спре. Тя целенасочено поставя такива условия, които са нереалистични за нас, които не можем да изпълним и по този начин продължава войната. Защото те имат по-стратегически цели от Донецка област... . Те първо ще върнат Украйна под своята сфера на влияние, а след това и цяла Източна Европа. Това са техните планове. И те ясно са ги очертали още пред години“, предупреждава депутатът.

Русия ограничава достъпа до Telegram в опит да принуди гражданите си да преминат към контролирано от държавата приложение, предназначено за наблюдение и политическа цензура, обяви създателят на платформата Павел Дуров, предава IHBT.com.

''Преди осем години Иран опита същата стратегия – и се провали. Той забрани Telegram под измислени предлози, опитвайки се да принуди хората да преминат към държавна алтернатива. Въпреки забраната, повечето иранци продължават да използват Telegram (заобикаляйки цензурата) и го предпочитат пред приложения, подлежащи на наблюдение. Ограничаването на свободата на гражданите никога не е правилното решение. Telegram е за свобода на словото и поверителност, независимо от натиска.''

По-рано днес беше съобщено, че потребителите на Telegram в Русия изпитват прекъсвания на услугата за втори пореден ден. Над 400 съобщения са получени през последния час и над 15 000 през последните 24 часа.

Русия наложи ограничения върху приложения, базирани в чужбина, докато пуска подкрепяния от държавата конкурент MAX, който хората се насърчават да използват за достъп до правителствени услуги, както и за съобщения. Критиците твърдят, че MAX може да се използва за наблюдение, въпреки че държавните медии отрекоха това.

От 2017 г. основателят на Telegram Павел Дуров живее основно в Дубай.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    8 12 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ е разгащен и наведен:
    - Моля ви се бе, господин Тръмп, дайте нещо и ще видите, че съм тесняк!

    03:57 11.02.2026

  • 2 оня с коня

    8 13 Отговор
    Сopocнята да не се ослушва, а да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!

    03:57 11.02.2026

  • 3 Идете

    10 14 Отговор
    На алеята на ангелите в Донецк,където са гробовете на над 800 деца,изтрепани от азовските фашисти от 2014 до 2021 година!
    И тогава плачете! Какво ви беше на подарената и скалъпена от руснаците държава,бре???? Сега хленчете,просете!

    04:01 11.02.2026

  • 4 Баба Гошка

    6 13 Отговор
    И така трябва да бъде, защото кат гийропите ви пеиемат експресно за 1 госина с дълг, разруха и в конфликт, ветрраните кат ги разпуснат и след като си уредят нещата, с който ги е бусифицирал, ще ни дойдат да поискат от нас каквото считат, че им "дължим" за туй, че ни "пазили" от изгрева от изток

    04:03 11.02.2026

  • 5 Доналд Трамп, президент США

    6 0 Отговор
    Ну, получили то что искали.

    Коментиран от #6

    04:30 11.02.2026

  • 6 Мурка

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Доналд Трамп, президент США":

    че как да не получихме златна WC

    04:34 11.02.2026

  • 7 оня с коня

    4 2 Отговор
    ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ сме свидетели на Скандална Манипулация от Заглавие на Статия,прикрита като евентуално "Техническа грешка".И пише безпардонно в Заглавието че думите на Укр. Депутат са "Русия няма да спре докато не унищожи Армиятя ни",но ПО-НАДОЛУ в Статията се оказва че истинските му думи са "...Единственото нещо което може да спре Руснаците да продължат да се бият е ДА СЕ УНИЩОЖИ АРМИЯТА ИМ"!И ще повторя за кой ли път:Сайтът е Българо-Руски,но се пише това което наредят руснаците щото финансирането е тяхно,а не че Медията се издържала от някакви си реклами...

    04:44 11.02.2026

  • 8 Добро утро!

    3 1 Отговор
    Путлер не може да си позволи край на войната, защото така ще подпише сам смъртната си присъда. Знае също, че не може да постигне победа с която да пречупи Украйна. Това е истината.
    За 4 години нито една от първоначално обявените цели на "СВО" не е изпълнена и няма да бъде, а вече на всички е ясно, че окупираните земи са разменната монета за да има някакъв, кратък мир . Декември и януари бяха първите месеци в който агресора имаше повече загуби отколкото попълнения в личния състав. Тази тенденция ще се запази и занапред.

    04:47 11.02.2026

