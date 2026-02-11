Британският премиер Киър Стармър се съпротивлява на неизбежното, като отказва да подаде оставка. Това мнение изрази специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев, предава агенция ТАСС.



"Стармър се съпротивлява на неизбежното. Той просто иска рейтингът му на одобрение да падне още по-ниско, преди да подаде оставка, за да не може никой друг британски премиер да счупи рекорда му на най-малко популярен премиер в британската история“, написа Дмитриев на страницата си във Facebook.



Скандалът в британския парламент се разрази, след като стана ясно, че бившият британски посланик в САЩ Питър Манделсън е подържал връзки със скандалния американски финансист Джефри Епстийн.



На 4 февруари Стармър призна, че е назначил Манделсън за посланик на Великобритания в САЩ, въпреки че е знаел за близките му отношения с Епстийн дори след произнасянето на присъдата. Премиерът заявява, че съжалява за ситуацията и призна, че много влиятелни лица "са подвели жертвите“.

Официалният представител на Министерството на външните работи на Русия Мария Захарова отговори на изявленията на ръководителя на европейската дипломация Кая Калас за намерението на Европейският съюз (ЕС), да създаде списък с изисквания към Руската федерация за уреждане на конфликта в Украйна, предава агенция ТАСС.



Според говорителят на руското министерството списъкът с искания на ЕС към Руската федерация относно Украйна го очаква незавидна съдба.



"Кая Калас заяви, че ЕС трябва да има свой собствен списък с искания към Русия за уреждане на украинския конфликт“, обърна внимание Захарова канала си в Telegram.



"Засега няма да разкриваме какво ще правим със списъка ѝ с искания. Хусари, мълчете!“, отбелязва дипломатът.

Мирът винаги е по-добър от войната, така че всички губят в настоящата глобална ситуация, изпълнена с различни конфликти. Това мнение изрази говорителят на руския президент Дмитрий Песков в интервю за ТАСС.



"В момента светът като цяло губи. Мирът винаги е по-добър от войната“, заяви той, в отговор на молба на журналист да коментира състоянието на световната дипломация, предвид големия брой военни конфликти.



Песков отбеляза също, че руският президент Владимир Путин се е опитвал да гарантира интересите на Русия чрез мирни средства до самия край.



По-рано говорител на Кремъл заяви, че работата по процеса на уреждане на украинския конфликт продължава.