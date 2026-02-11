Новини
ДБ и БСП предлагат пълна забрана за разпространение и продажба на никотинови паучове

11 Февруари, 2026 07:02, обновена 11 Февруари, 2026 06:05 919 10

Предложенията ще бъдат разгледани на първо четене в комисията по икономическа политика

Снимка: БГНЕС
БНР БНР

Пълна забрана за разпространение и продажба на никотинови паучове у нас предлагат от парламентарната група на БСП и депутати от "Демократична България" с два отделни законопроекта.

Предложенията ще бъдат разгледани на първо четене в комисията по икономическа политика.

Никотиновите паучове представляват малки торбички, които се поставят в устата и отделят никотин чрез смучене. Разпространени са сред младите хора, а употребата им може да доведе до кратък, но силен стимулантен ефект, придружен от замайване, гадене, сърцебиене, посочват депутати от БСП, които са вносители на едното предложение за пълната им забрана у нас.

В законопроекта е заложено вече пуснатите на пазара продукти да продължат да се продават до изчерпване на количествата, но не по-късно от 2 месеца след влизане в сила на забраната.

Според мотивите на депутатите от "Демократична България" у нас липсва законова регламентация на никотиновите паучове, които не съдържат тютюн и не попадат под контрола на здравното министерство или други органи.

Върху опаковките им е указано, че са забранени за продажба на лица под 18 години, но се разпространяват свободно сред младежите в магазините за алкохол и цигари, както и онлайн. В същото време създават рискове, като развиване на зависимост, повишено кръвно, сърдечни проблеми.

Източник: bnrnews.bg


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    7 0 Отговор
    Н.Събрание почива по Коледа 20 дни .После предлага някакви незначителни закони ,а иначе Президента им бил виновен,че няма бюджет и бавели изборите.А правителството което хем е на ГЕРБ, хем не е прави огромни глупости.

    06:12 11.02.2026

  • 2 хахаха

    6 0 Отговор
    След като премахнаха торент сайтовете по заповед на някакъв си американски окръжен съд и като забранят никотиновите паучове България ще стане най великата сила в света:) Само два проблема имахме и ги решихме:)

    06:55 11.02.2026

  • 3 Хаха

    10 0 Отговор
    Закон за чуждите агенти да предложат, тези мърлячи! Партия на пефодилите, пепитата, подлогите, предателите

    06:56 11.02.2026

  • 4 Шикарило

    6 5 Отговор
    А цигарите кога ще станат 15-20 евро като в нормална европейска държава? До кога ще се тровят хората с пристрастяване към никотина и ще ги превръщат в наркомани абонати на тютюневата мафия?

    Коментиран от #6

    06:57 11.02.2026

  • 5 Реалност

    5 0 Отговор
    "Демократична България" иска забрана на никотиновите паучове и легализация на наркотиците

    06:59 11.02.2026

  • 6 Любопитен

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Шикарило":

    И в коя нормална европейска държава цигарите са 15-20 евро? Ти изобщо от село излизал ли си? В Германия например най евтините цигари са 3.20 евро /по евтини от нашите/. Мои познати живеещи там ходят до Чехия и си купуват цигари по 2.40 евро. В най голямата световна туристическа дестинация Дубай пък цигарите са между 30 и 60 цента!!!
    Между другото ГМО-то, с което се тъпчеш всеки ден е далеч по вредно, но не си казал и дума за забраната му.

    07:09 11.02.2026

  • 7 дядото

    10 0 Отговор
    много загрижени за народа.вместо да се занимават с безбожните цени на храни,лекарства и пр.,с тяхното качество,с беззаконието и хаоса в държавата - тютюна им най-важен.пфу.

    07:10 11.02.2026

  • 8 пожелание

    2 0 Отговор
    Веднага закривайте .ардака защото получавате грешни пари за тоз де вее

    07:15 11.02.2026

  • 9 Въпрос

    1 0 Отговор
    Какво е паучове?

    Коментиран от #10

    08:24 11.02.2026

  • 10 Опонго

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Въпрос":

    Храна за кучета и котки.

    09:00 11.02.2026

Новини по градове:
