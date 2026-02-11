ДБ и БСП предлагат пълна забрана за разпространение и продажба на никотинови паучове

Пълна забрана за разпространение и продажба на никотинови паучове у нас предлагат от парламентарната група на БСП и депутати от "Демократична България" с два отделни законопроекта.
Предложенията ще бъдат разгледани на първо четене в комисията по икономическа политика.
Никотиновите паучове представляват малки торбички, които се поставят в устата и отделят никотин чрез смучене. Разпространени са сред младите хора, а употребата им може да доведе до кратък, но силен стимулантен ефект, придружен от замайване, гадене, сърцебиене, посочват депутати от БСП, които са вносители на едното предложение за пълната им забрана у нас.
В законопроекта е заложено вече пуснатите на пазара продукти да продължат да се продават до изчерпване на количествата, но не по-късно от 2 месеца след влизане в сила на забраната.
Според мотивите на депутатите от "Демократична България" у нас липсва законова регламентация на никотиновите паучове, които не съдържат тютюн и не попадат под контрола на здравното министерство или други органи.
Върху опаковките им е указано, че са забранени за продажба на лица под 18 години, но се разпространяват свободно сред младежите в магазините за алкохол и цигари, както и онлайн. В същото време създават рискове, като развиване на зависимост, повишено кръвно, сърдечни проблеми.
Източник: bnrnews.bg
6 Любопитен
До коментар #4 от "Шикарило":И в коя нормална европейска държава цигарите са 15-20 евро? Ти изобщо от село излизал ли си? В Германия например най евтините цигари са 3.20 евро /по евтини от нашите/. Мои познати живеещи там ходят до Чехия и си купуват цигари по 2.40 евро. В най голямата световна туристическа дестинация Дубай пък цигарите са между 30 и 60 цента!!!
Между другото ГМО-то, с което се тъпчеш всеки ден е далеч по вредно, но не си казал и дума за забраната му.
07:09 11.02.2026
