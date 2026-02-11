Руски дрон уби четирима в град Богодухов край Харков, сред жертвите са три деца

Управителят на Харковска област в Североизточна Украйна Олег Синегубов съобщи за четирима убити, включително три малки деца, при руска атака с дрон тази нощ, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

"Две едногодишни момчета и едно двегодишно момиче" загинаха при нападението в град Богодухов, на около 60 километра западно от Харков, написа в "Телеграм" Синегубов. Той съобщи, че 34-годишен мъж, който е бил заедно с децата в къща, също е бил убит. Жена на 74 години е била ранена и получава медицинска помощ.

Близо четири години след началото на войната, Русия и Украйна си разменят удари с дронове всяка нощ.

Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи, цитирано от ТАСС, за 48 свалени украински безпилотни летателни апарати снощи само за три часа - от 20 ч. до 23 ч. московско време (от 19 ч. до 22 ч. българско време).

Въздушна тревога бе обявена в редица региони в Русия.

Губернаторът на южната Волгоградска област Андрей Бочаров съобщи, цитиран също от ТАСС, че е била отблъсната украинска атака с дронове срещу енергийна инфраструктура и други обекти в региона.

Няма пострадали хора, написа в "Телеграм" Бочаров. Той обаче каза, че са нанесени щети на жилищен блок в град Волжки, където съща така отломки от дрон са паднали в детска градина. В завод във Волгоград е избухнал пожар, съобщи още Бочаров, без да даде подробности.

Най-малко осем цивилни бяха убити при украински и руски атаки вчера, предаде Франс прес, цитирана от БТА, като се позова на съответните власти.

Петима човека са загинали, а девет са били ранени, при обстрели от страна на Въоръжените сили на Украйна в окупираната от Русия част от югоизточната Запорожка област, съобщи представителка на назначената от Москва администрация. Наталия Романиченко, ръководителката на Василевски общински район, каза, че един свещеник е бил убит, а седем души - ранени, при удар по къща, където хора се били събрали за погребение.



Украински дрон е причинил смъртта на мъж, шофиращ автомобил, в Шебекински район на Белгородска област, съобщи губернаторът на граничещия с Украйна руски регион Вячеслав Гладков.



Жена и 11-годишната ѝ дъщеря бяха убити при руска бомбардировка в Славянск - един от големите градове в източната украинска Донецка област, които остават под контрола на Киев, съобщи прокуратурата.



Шестнадесет души са били ранени. При атаката са били пуснати шест планиращи бомби, се казва в съобщението.

Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна, от своя страна, съобщи, цитиран от Укринформ, за 108 сражения вчера.



Най-напрегната е била ситуацията на Покровското направление в източната Донецка област. Там са били регистрирани 30 руски атаки, пише в редовната вечерна сводка.



Превземането на град Покровск е сред основните военни цели на Русия на този етап.



Руската армия се намира на около 15 километра от Славянск. Градът, който имаше над 100 хиляди жители преди началото на войната през 2022 г., вече бе окупиран за повече от два месеца през 2014 г. от проруските сепаратисти в Източна Украйна, отбелязва АФП.

Близо 15 хиляди мирни граждани са загинали в Украйна, а над 40 хиляди са били ранени, за почти четири години война, сочи доклад на ООН, публикуван в началото на миналия месец, отбелязва Франс прес. С повече от 2500 убити цивилни, 2025 г. е била най-смъртоносната след 2022-ра.

Украйна създаде собствена лазерна система за противовъздушна отбрана (ПВО) за борба с руски дронове. Това се посочва в материал на The Atlantic, цитиран от ФОКУС, посветен на нови украински средства за противовъздушна отбрана.



Инженери на Украйна представиха лазерната система ''Sunray'', която е способна да сваля дронове с лъч. Разработката е създадена за около две години и за много по-малко пари от подобни проекти в други страни.



Павло Елизаров, заместник-командир на украинските ВВС, заяви, че разликата в цената на подобни оръжия е следствие от войната с Русия.



"Много американски компании са водени от пари. За тях това е работа. Те я вършат. Те получават заплащане за това. Ние имаме друг фактор - нуждата да оцелеем. Затова се движим по-бързо“, подчертава той.



Освен това, украински инженери са създали дрон-прехващач P1-Sun, отпечатан на 3D принтер, който вече е пуснат в масово производство.



Отбелязва се, че тези дронове вече са използвани за унищожаване на повече от 1000 цели, включително повече от 700 "Шахеди“. До края на 2026 г. Въоръжените сили на Украйна ще могат да ги разположат в цялата страна за незабавно изстрелване веднага щом радарът засече вражески дронове.



"Украйна скоро ще може да неутрализира една от най-големите заплахи за своята сигурност: рояците руски дронове, които продължават да тероризират цивилни и да разрушават инфраструктурата на страната“, се казва в статията.



В допълнение към лазерната противовъздушна отбрана и дронове-прехващачи, украинският "антидронов купол“ може да включва въглеродно-пластмасови клонинги на руски ракети и колесни роботи, въоръжени с картечници.



Сред основните приоритети на украинските разработки ще бъде осигуряването на сигурността на войските и снабдителните линии в зоната на бойните действия, както и защитата на населението, живеещо близо до фронтовата линия.

Украинската противовъздушна отбрана ще бъде преструктурирана в отговор на продължаващите руски атаки, обяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от ДПА и БТА.



Зеленски каза снощи във вечерното си видеообръщение, че "в някои области начинът, по който работят екипите, ще бъде напълно" променен. Преструктурирането ще засегне прехващачите, мобилните огневи групи и целия състав на местната противовъздушна отбрана, уточни той.



Украйна понесе сериозни щети от руските атаки с дронове и ракети посред сурова зима, отбелязва ДПА. При температури, паднали доста под -10 градуса по Целзий, електроснабдяването и топлоподаването бяха прекъснати на много места в страната вследствие на тези удари. Милиони украинци са без електричество и отопление в продължение на часове всеки ден.



Зеленски спомена в обръщението си проблемите в енергетиката. Украинският президент благодари на аварийните служби за работата им и на международните партньори за оказаната помощ.



В същото време той разкритикува местни власти за това, че не са докладвали своевременно за проблеми, като по този начин са ги изострили. Освен столицата Киев, с чийто кмет Виталий Кличко влезе неведнъж в публични спорове, украинският президент спомена изрично Ахтирка в Сумска област и родния си град Кривой Рог, отбелязва ДПА.

Отсега нататък мъже, навършили 60 години, могат да служат на военна служба по договор във Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за срок от една година. Съответният указ № 108/2026 бе подписан днес от президента на Украйна Володимир Зеленски, предава УНИАН, цитирана от ФОКУС.



Документът постановява, че по време на военно положение лица над 60-годишна възраст могат да бъдат приемани на военна служба по договор за срок от една година. В случай на прекратяване или отмяна на военното положение, действието на такива договори се прекратява предсрочно и военнослужещите се уволняват в съответствие със закона.



Приемането на служба е възможно само ако лицето е признато за годно по здравословно състояние от военно-медицинска комисия и с писменото съгласие на командира на военното поделение. Ако става въпрос за офицерски длъжности, кандидатурата трябва да бъде допълнително одобрена от Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна или друг съответен орган за военно управление.



За новоназначените военнослужещи над 60-годишна възраст е предвиден изпитателен срок от два месеца. В случай на несъответствие с изискванията на службата, договорът може да бъде прекратен предсрочно. Подборът на лица за назначение в други военни формирования ще се извършва съвместно с Министерството на отбраната въз основа на заявки от ръководителите на съответните структури.