Най-малко десет души бяха убити при стрелба в гимназия на миньорско селище в Канада, нападателят се самоуби

Най-малко 10 души, включително стрелецът, бяха убити при стрелба в училище в Тъмблър Ридж, Британска Колумбия, съобщи CBC.

Шестима мъртви бяха открити в училището, а друг почина на път за болницата. Полицията откри телата на още двама души в близка жилищна сграда, смъртта им също е свързана с инцидента.

Други 25 души се подлагат на медицински преглед.

Полицията съобщи, че се смята, че един заподозрян е мъртъв.

Училищният район „Пийс Ривър Саут“ заяви по-рано във вторник, че е въведен „локдаун“ както в средното училище, така и в началното училище „Тъмблър Ридж“.

Лари Нойфелд, член на законодателния орган от „Пийс Ривър Саут“, заяви пред репортери в законодателния орган, че на общността са изпратени линейки. Той каза, че не иска да разкрива повече информация поради опасения, че това може да застраши текущата операция.

По-рано той призова хората в общността да останат там, където са.

„Разбираме, че няколко души търсят близки и отново, моля, върнете се по домовете си и се подслонете на място и позволете на невероятните хора от полицията да направят тази красива общност, отново безопасна“, каза той.

На уебсайта на провинциалното правителство е посочено, че средното училище „Тъмблър Ридж“ има 175 ученици от 7 до 12 клас.

„Смятаме, че успяхме да идентифицираме стрелеца“, заявиха от канадската полиция, но спести подробности от съображения за поверителност и за провеждане на разследването.

Още не е ясно колко от жертвите са деца и възрастни. От кралската конна полиция заявиха, че заподозреният, участвал в стрелбата, е намерен мъртъв с „очевидно самонанесена травма“..

Останалите училищни служители и ученици, общо около 100 души, са били евакуирани. Полицията все още не е в състояние да определи мотивите на стрелеца.

Нина Кригер, министър на обществената безопасност и главен прокурор на Британска Колумбия, нарече стрелбата „опустошителна“, добавяйки, че нейният офис ще „разположи всички ресурси в подкрепа на разследването и хората от Тъмблър Ридж“.

Пълното ѝ изявление е следното:

„Конната канадска полиция (RCMP) прекрати предупреждението за извънредна ситуация в Тъмблър Ридж. Полицията не смята, че има някакви неизвестни заподозрени или продължаваща заплаха за обществеността.

Днешните опустошителни събития изпращат ударни вълни през общността и цялата провинция. Мислите ми са с жертвите, техните семейства и цялата общност на Тъмблър Ридж.

Бих искала да благодаря на RCMP и на първите реагиращи за тяхната незабавна и смела реакция. Ще използваме всички ресурси, за да подкрепим разследването и хората от Тъмблър Ридж.“

Дейвид Еби, премиерът на Британска Колумбия, публикува изявление след стрелбата в Тъмблър Ридж, в което се казва:

„Сърцата ни са в Тъмблър Ридж със семействата на онези, които са загубили близки.

Правителството ще осигури всякаква възможна подкрепа за членовете на общността през следващите дни, докато всички се опитваме да се справим с тази невъобразима трагедия.“

Разположен в Британска Колумбия, градът е бивша общност за добив на въглища, която преживява бум през 70-те години на миналия век, както и по-скоро, когато минното дело се завръща.

Градът се рекламира като земя на „динозаври и водопади“ и е място на зона на ЮНЕСКО с международно значение по геология, география или човешка история, според CBC.