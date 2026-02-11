Новини
Свят »
Канада »
Най-малко десет души бяха убити при стрелба в гимназия на миньорско селище в Канада, нападателят се самоуби

Най-малко десет души бяха убити при стрелба в гимназия на миньорско селище в Канада, нападателят се самоуби

11 Февруари, 2026 05:20, обновена 11 Февруари, 2026 07:00 3 432 25

  • канада-
  • стрелба-
  • гимназия-
  • жертви

В инцидента в Британска Колумбия са пострадали още 25 души

Най-малко десет души бяха убити при стрелба в гимназия на миньорско селище в Канада, нападателят се самоуби - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко 10 души, включително стрелецът, бяха убити при стрелба в училище в Тъмблър Ридж, Британска Колумбия, съобщи CBC.

Шестима мъртви бяха открити в училището, а друг почина на път за болницата. Полицията откри телата на още двама души в близка жилищна сграда, смъртта им също е свързана с инцидента.

Други 25 души се подлагат на медицински преглед.

Полицията съобщи, че се смята, че един заподозрян е мъртъв.

Училищният район „Пийс Ривър Саут“ заяви по-рано във вторник, че е въведен „локдаун“ както в средното училище, така и в началното училище „Тъмблър Ридж“.

Лари Нойфелд, член на законодателния орган от „Пийс Ривър Саут“, заяви пред репортери в законодателния орган, че на общността са изпратени линейки. Той каза, че не иска да разкрива повече информация поради опасения, че това може да застраши текущата операция.

По-рано той призова хората в общността да останат там, където са.

„Разбираме, че няколко души търсят близки и отново, моля, върнете се по домовете си и се подслонете на място и позволете на невероятните хора от полицията да направят тази красива общност, отново безопасна“, каза той.

На уебсайта на провинциалното правителство е посочено, че средното училище „Тъмблър Ридж“ има 175 ученици от 7 до 12 клас.

„Смятаме, че успяхме да идентифицираме стрелеца“, заявиха от канадската полиция, но спести подробности от съображения за поверителност и за провеждане на разследването.

Още не е ясно колко от жертвите са деца и възрастни. От кралската конна полиция заявиха, че заподозреният, участвал в стрелбата, е намерен мъртъв с „очевидно самонанесена травма“..

Останалите училищни служители и ученици, общо около 100 души, са били евакуирани. Полицията все още не е в състояние да определи мотивите на стрелеца.

Нина Кригер, министър на обществената безопасност и главен прокурор на Британска Колумбия, нарече стрелбата „опустошителна“, добавяйки, че нейният офис ще „разположи всички ресурси в подкрепа на разследването и хората от Тъмблър Ридж“.

Пълното ѝ изявление е следното:

„Конната канадска полиция (RCMP) прекрати предупреждението за извънредна ситуация в Тъмблър Ридж. Полицията не смята, че има някакви неизвестни заподозрени или продължаваща заплаха за обществеността.

Днешните опустошителни събития изпращат ударни вълни през общността и цялата провинция. Мислите ми са с жертвите, техните семейства и цялата общност на Тъмблър Ридж.

Бих искала да благодаря на RCMP и на първите реагиращи за тяхната незабавна и смела реакция. Ще използваме всички ресурси, за да подкрепим разследването и хората от Тъмблър Ридж.“

Дейвид Еби, премиерът на Британска Колумбия, публикува изявление след стрелбата в Тъмблър Ридж, в което се казва:

„Сърцата ни са в Тъмблър Ридж със семействата на онези, които са загубили близки.

Правителството ще осигури всякаква възможна подкрепа за членовете на общността през следващите дни, докато всички се опитваме да се справим с тази невъобразима трагедия.“

Разположен в Британска Колумбия, градът е бивша общност за добив на въглища, която преживява бум през 70-те години на миналия век, както и по-скоро, когато минното дело се завръща.

Градът се рекламира като земя на „динозаври и водопади“ и е място на зона на ЮНЕСКО с международно значение по геология, география или човешка история, според CBC.


Канада
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Червената шапчица

    20 6 Отговор
    Ивайло Калушев-Мексиканеца е жив...

    04:35 11.02.2026

  • 2 Червената шапчица

    19 2 Отговор
    Приятелка: Извисена душа с чувство на дълг .... „На всеки пожелавам поне веднъж в този живот да срещне човек като Ивай(ло) (б.р. - Иванов). Извисена душа, с невероятно чувство за дълг и справедливост, и без да го натрапва, много бързо си проличаваше колко интелигентно същество е.

    Коментиран от #10

    04:39 11.02.2026

  • 3 Червената шапчица

    24 1 Отговор
    Престъпление без аналог в Канада, наречено още „Туин Пийкс“ по петрохански в .градчето Тъмблър Ридж...

    04:42 11.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 И Киев е Руски

    25 3 Отговор
    Русия унищожава фашизма а в целият свят започна изтребването на педофилите наркоманите и техните покровители

    Коментиран от #6

    05:05 11.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Иван

    8 1 Отговор
    Момче???... защо не е тийнейджър?

    05:34 11.02.2026

  • 9 Пък ние

    10 4 Отговор
    жалим калушевци!Добре,че не ходиха по гимназии!

    05:39 11.02.2026

  • 10 Така е!

    7 5 Отговор

    До коментар #2 от "Червената шапчица":

    Калушев направи много е борбата срещу соросоизма! Накрая отдаде и живота си! Герой!😂

    06:05 11.02.2026

  • 11 Ей това

    15 3 Отговор
    Е демократична свобода - през комунизма ни потискаха и не ни даваха да правим така - то, не че на някой въобще му минаваха през главата подобни извращения!

    Коментиран от #13

    06:16 11.02.2026

  • 12 пак неграмотност

    9 0 Отговор
    Превода ви е страхотно креттенски. Рдеактирайте го тоя гугъл преводач бе, миссиркиииии

    Коментиран от #23

    06:26 11.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Гъдьо Гърдев

    6 5 Отговор

    До коментар #13 от "Пламен":

    В осми блок за чуждестранни студенти, българи не са заменени

    Коментиран от #16

    06:59 11.02.2026

  • 15 туйн пикс

    3 3 Отговор
    Не вярно , това е дело на българската мафия , видяли са нещо дето не трябва и са убили.

    07:20 11.02.2026

  • 16 Пламен

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Гъдьо Гърдев":

    Убиецът на шестимата студенти е Бранимир Делчев .Между пострадалите един убит и трима ранени са чуждестранни студенти.

    Един от шестима .

    Коментиран от #19

    07:41 11.02.2026

  • 17 Механик

    8 1 Отговор
    Какво означава "най-малко десет"?
    Не сте ги преброили още ли?
    А инак новината е положителна. Много ме кефи. Добре започва денят зад океана. Но може и още. Постарйате се, мутанти! Знам че можете и повече. Знам, че го искате!

    07:52 11.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Гъдьо Гърдев

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Пламен":

    Прав си, спомних си! Еми годинки..

    08:01 11.02.2026

  • 20 Симо

    3 1 Отговор
    Лари на перчема ли иска да се прави???
    " и позволете на невероятните хора от полицията да направят тази красива общност, отново безопасна“
    Всичкото им е красиво и невероятно на тези клоуни.
    Наркоман до наркомана, шизофреник до шизофреника, .....

    08:42 11.02.2026

  • 21 нас какво ни интересува канада сръбска

    3 0 Отговор
    америка . тук си имаме същото . само са 6 засега . любопитно . за 1 седмица що глупости и то от видни хора, експерти, умници , с дипломи .

    08:55 11.02.2026

  • 22 западналите

    3 0 Отговор
    изтичат в канала!

    08:59 11.02.2026

  • 23 Мефистофел

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "пак неграмотност":

    " ... тоя гугъл преводач ... "

    В днешно време превеждат с Изкуствен Интелект. Щото си нямат естествен.

    09:44 11.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания