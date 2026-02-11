Най-малко десет души бяха убити при стрелба в гимназия на миньорско селище в Канада, нападателят се самоуби

Най-малко 10 души, включително стрелецът, бяха убити при стрелба в училище в Тъмблър Ридж, Британска Колумбия, съобщи CBC.
Шестима мъртви бяха открити в училището, а друг почина на път за болницата. Полицията откри телата на още двама души в близка жилищна сграда, смъртта им също е свързана с инцидента.
Други 25 души се подлагат на медицински преглед.
Полицията съобщи, че се смята, че един заподозрян е мъртъв.
Училищният район „Пийс Ривър Саут“ заяви по-рано във вторник, че е въведен „локдаун“ както в средното училище, така и в началното училище „Тъмблър Ридж“.
Лари Нойфелд, член на законодателния орган от „Пийс Ривър Саут“, заяви пред репортери в законодателния орган, че на общността са изпратени линейки. Той каза, че не иска да разкрива повече информация поради опасения, че това може да застраши текущата операция.
По-рано той призова хората в общността да останат там, където са.
„Разбираме, че няколко души търсят близки и отново, моля, върнете се по домовете си и се подслонете на място и позволете на невероятните хора от полицията да направят тази красива общност, отново безопасна“, каза той.
На уебсайта на провинциалното правителство е посочено, че средното училище „Тъмблър Ридж“ има 175 ученици от 7 до 12 клас.
„Смятаме, че успяхме да идентифицираме стрелеца“, заявиха от канадската полиция, но спести подробности от съображения за поверителност и за провеждане на разследването.
Още не е ясно колко от жертвите са деца и възрастни. От кралската конна полиция заявиха, че заподозреният, участвал в стрелбата, е намерен мъртъв с „очевидно самонанесена травма“..
Останалите училищни служители и ученици, общо около 100 души, са били евакуирани. Полицията все още не е в състояние да определи мотивите на стрелеца.
Нина Кригер, министър на обществената безопасност и главен прокурор на Британска Колумбия, нарече стрелбата „опустошителна“, добавяйки, че нейният офис ще „разположи всички ресурси в подкрепа на разследването и хората от Тъмблър Ридж“.
Пълното ѝ изявление е следното:
„Конната канадска полиция (RCMP) прекрати предупреждението за извънредна ситуация в Тъмблър Ридж. Полицията не смята, че има някакви неизвестни заподозрени или продължаваща заплаха за обществеността.
Днешните опустошителни събития изпращат ударни вълни през общността и цялата провинция. Мислите ми са с жертвите, техните семейства и цялата общност на Тъмблър Ридж.
Бих искала да благодаря на RCMP и на първите реагиращи за тяхната незабавна и смела реакция. Ще използваме всички ресурси, за да подкрепим разследването и хората от Тъмблър Ридж.“
Дейвид Еби, премиерът на Британска Колумбия, публикува изявление след стрелбата в Тъмблър Ридж, в което се казва:
„Сърцата ни са в Тъмблър Ридж със семействата на онези, които са загубили близки.
Правителството ще осигури всякаква възможна подкрепа за членовете на общността през следващите дни, докато всички се опитваме да се справим с тази невъобразима трагедия.“
Разположен в Британска Колумбия, градът е бивша общност за добив на въглища, която преживява бум през 70-те години на миналия век, както и по-скоро, когато минното дело се завръща.
Градът се рекламира като земя на „динозаври и водопади“ и е място на зона на ЮНЕСКО с международно значение по геология, география или човешка история, според CBC.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Червената шапчица
04:35 11.02.2026
2 Червената шапчица
Коментиран от #10
04:39 11.02.2026
3 Червената шапчица
04:42 11.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 И Киев е Руски
Коментиран от #6
05:05 11.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Иван
05:34 11.02.2026
9 Пък ние
05:39 11.02.2026
10 Така е!
До коментар #2 от "Червената шапчица":Калушев направи много е борбата срещу соросоизма! Накрая отдаде и живота си! Герой!😂
06:05 11.02.2026
11 Ей това
Коментиран от #13
06:16 11.02.2026
12 пак неграмотност
Коментиран от #23
06:26 11.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Гъдьо Гърдев
До коментар #13 от "Пламен":В осми блок за чуждестранни студенти, българи не са заменени
Коментиран от #16
06:59 11.02.2026
15 туйн пикс
07:20 11.02.2026
16 Пламен
До коментар #14 от "Гъдьо Гърдев":Убиецът на шестимата студенти е Бранимир Делчев .Между пострадалите един убит и трима ранени са чуждестранни студенти.
Един от шестима .
Коментиран от #19
07:41 11.02.2026
17 Механик
Не сте ги преброили още ли?
А инак новината е положителна. Много ме кефи. Добре започва денят зад океана. Но може и още. Постарйате се, мутанти! Знам че можете и повече. Знам, че го искате!
07:52 11.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Гъдьо Гърдев
До коментар #16 от "Пламен":Прав си, спомних си! Еми годинки..
08:01 11.02.2026
20 Симо
" и позволете на невероятните хора от полицията да направят тази красива общност, отново безопасна“
Всичкото им е красиво и невероятно на тези клоуни.
Наркоман до наркомана, шизофреник до шизофреника, .....
08:42 11.02.2026
21 нас какво ни интересува канада сръбска
08:55 11.02.2026
22 западналите
08:59 11.02.2026
23 Мефистофел
До коментар #12 от "пак неграмотност":" ... тоя гугъл преводач ... "
В днешно време превеждат с Изкуствен Интелект. Щото си нямат естествен.
09:44 11.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.