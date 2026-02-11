Полякиня получи минимум 21 години затвор за убийството и разчленяването на партньорката си в Англия

Полякиня, която е убила партньорката си и след това е заровила разчлененото ѝ тяло в градината на дома им в Англия, беше осъдена на минимум 21 години затвор, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

40-годишната Анна Подедворна се преместила от Полша в Дерби, Централна Англия, заедно с Изабела Заблоцка през 2009 г., за да търсят работа. Година по-късно Заблоцка, тогава на 30 години, била обявена за изчезнала, след като внезапно прекъснала контакт с майка си и дъщеря си в Полша.

Според прокуратурата Подедворна е убила Заблоцка през 2010 г., след което използвала уменията си на професионален месар, за да разреже тялото ѝ и да го зарови в градината на къщата им. По-късно мястото било покрито с бетон.

„На практика след това сте продължили живота си така, сякаш нищо нередно не се е случило“, заяви съдия Хедър Уилямс при произнасянето на присъдата.

Миналата година, след посещение на полски журналист, разследващ изчезването на Заблоцка, Подедворна съобщила на полицията къде се намират останките. Тя твърдяла, че е действала при самозащита по време на ожесточен спор, но съдът я призна за виновна в убийство след съдебен процес.

„Начинът, по който сте се заели с оскверняването на останките на Изабела без видимо разкаяние, съответства на това, че сте убили в гняв партньорка, която сте започнали да презирате“, посочи съдия Уилямс.

Подедворна беше призната за виновна и за възпрепятстване на законно погребение, както и за възпрепятстване на правосъдието.

„Вашите действия причиниха неизмерима мъка и травма на семейството на Изабела, което остана без никаква представа къде се намира тя или какво се е случило с нея и отчаяно се опитваше да разбере истината“, добави съдията.