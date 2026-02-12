Русия изстреля метеорологичния спътник "Електро-Л" №5 с ракета "Протон-М"

Ракета-носител "Протон-М", носеща горния блок ДМ-03 и метеорологичния спътник "Електро-Л" №5, бе успешно изстреляна от космодрума "Байконур", съобщиха от Роскосмос в Telegram, предава Фокус.

Изстрелването се състоя в 11:52 московско време. Девет минути и 45 секунди по-късно горният етап със спътника се отдели от ракетата, а 15 минути и 44 секунди след старта двигателят на горния етап влезе в работен режим. Очаква се спътникът да се отдели окончателно 6 часа, 37 минути и 50 секунди след изстрелването, след което да достигне самостоятелно геостационарна орбита.

Метеорологичните спътници от серията "Електро-Л" предоставят постоянни наблюдения на времето и предават сигнали от аварийни маяци на международната система за търсене и спасяване COSPAS-SARSAT. Всеки спътник се намира на височина около 36 000 километра. В момента на орбита са вече "Електро-Л" №2, №3 и №4.