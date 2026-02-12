Новини
Русия изстреля метеорологичния спътник "Електро-Л" №5 с ракета "Протон-М"

12 Февруари, 2026 13:25

Спътникът ще наблюдава времето и ще предава сигнали от аварийни маяци на международната система COSPAS-SARSAT

Русия изстреля метеорологичния спътник "Електро-Л" №5 с ракета "Протон-М" - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ракета-носител "Протон-М", носеща горния блок ДМ-03 и метеорологичния спътник "Електро-Л" №5, бе успешно изстреляна от космодрума "Байконур", съобщиха от Роскосмос в Telegram, предава Фокус.

Изстрелването се състоя в 11:52 московско време. Девет минути и 45 секунди по-късно горният етап със спътника се отдели от ракетата, а 15 минути и 44 секунди след старта двигателят на горния етап влезе в работен режим. Очаква се спътникът да се отдели окончателно 6 часа, 37 минути и 50 секунди след изстрелването, след което да достигне самостоятелно геостационарна орбита.

Метеорологичните спътници от серията "Електро-Л" предоставят постоянни наблюдения на времето и предават сигнали от аварийни маяци на международната система за търсене и спасяване COSPAS-SARSAT. Всеки спътник се намира на височина около 36 000 километра. В момента на орбита са вече "Електро-Л" №2, №3 и №4.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    11 10 Отговор
    Абе, руснака не може да произведе два еднакви пирона.

    Коментиран от #6

    13:26 12.02.2026

  • 2 Селянин

    19 3 Отговор
    А какво стана със статията, че тези са си взривили космодрума и няма да могат да изстрелват нищо повече?

    13:29 12.02.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    15 0 Отговор
    Спътника щял да наблюдава времето.
    Дали......

    13:33 12.02.2026

  • 4 Ще видим

    15 1 Отговор
    Дали освен него няма и 10 прехващача на мискински сателити?

    Коментиран от #7

    13:35 12.02.2026

  • 5 Д-р Марин Белчев

    8 7 Отговор
    Хубава ракета, здрава. Само, че е стара, 1965 г. набор. Направена е от Челомей, като конкуренция на ракетата Н-1 на най-великия ракетен конструктор на всички времена, Сергей Корольов. Който между другото е украинец, от Житомир.
    Ако украинеца Корольов не беше починал преждевременно, СССР вероятно щеше да бъдат първи на Луната. И тогава историята на света щеше да бъде доста различна. Много вероятно по-добра.

    Коментиран от #12, #13, #16

    13:37 12.02.2026

  • 6 механичке

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Механик":

    ти коги си виждала 2 еднакви уреда сделани?

    13:39 12.02.2026

  • 7 кат маати ?

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ще видим":

    прихваща анадолски сикове

    Коментиран от #14

    13:40 12.02.2026

  • 8 70 % все още

    5 4 Отговор
    кен дзат в дървени кен ефи, но пари за ракети намират!

    13:41 12.02.2026

  • 9 Ха дано ама на Дали

    2 5 Отговор
    Пак мъск ще им сваля астронавтитв
    Миналата година 4 ракети се взривиха и молиха мъск да ги евакуира и свали на земята
    Пореден Позор след Позор,позор Позор и пак Позор

    13:43 12.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 И това ще е Боклук

    4 5 Отговор
    Като всички Руснаци

    13:45 12.02.2026

  • 12 Тъй

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "Д-р Марин Белчев":

    Нали. Проста работа . Направи си и ти една.

    13:46 12.02.2026

  • 13 Да знаеш

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "Д-р Марин Белчев":

    Корольов e роден в Украйна, но НЕ Е украинец.
    нито баща му е украинец, нито майка му - има доста информация в мрежата.

    13:47 12.02.2026

  • 14 Гербостан

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "кат маати ?":

    Това на кой цигански диалект е, бе шестак?

    Коментиран от #19

    13:48 12.02.2026

  • 15 Електро-Л №5

    2 4 Отговор
    а някога военните съветски спътници "Космос" стигнаха даже номер 2499!

    13:49 12.02.2026

  • 16 Да бе

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Д-р Марин Белчев":

    Украинците винаги са били най-умните руснаци, заради най-голям процент българско в тях, но се оказа, че и другите наши гени са силни и сега ще умрат на ината си.

    13:51 12.02.2026

  • 17 хихи

    3 3 Отговор
    дори Индия стигна на Луната, преди Рашата

    14:03 12.02.2026

  • 18 да питам

    1 0 Отговор
    верно ли най-новата руска космическа станция катастрофира на луната ?

    14:32 12.02.2026

  • 19 питай

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Гербостан":

    мааси

    14:43 12.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

