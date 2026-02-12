Русия изстреля метеорологичния спътник "Електро-Л" №5 с ракета "Протон-М"

Ракета-носител "Протон-М", носеща горния блок ДМ-03 и метеорологичния спътник "Електро-Л" №5, бе успешно изстреляна от космодрума "Байконур", съобщиха от Роскосмос в Telegram, предава Фокус.
Изстрелването се състоя в 11:52 московско време. Девет минути и 45 секунди по-късно горният етап със спътника се отдели от ракетата, а 15 минути и 44 секунди след старта двигателят на горния етап влезе в работен режим. Очаква се спътникът да се отдели окончателно 6 часа, 37 минути и 50 секунди след изстрелването, след което да достигне самостоятелно геостационарна орбита.
Метеорологичните спътници от серията "Електро-Л" предоставят постоянни наблюдения на времето и предават сигнали от аварийни маяци на международната система за търсене и спасяване COSPAS-SARSAT. Всеки спътник се намира на височина около 36 000 километра. В момента на орбита са вече "Електро-Л" №2, №3 и №4.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Механик
Коментиран от #6
13:26 12.02.2026
2 Селянин
13:29 12.02.2026
3 Владимир Путин, президент
Дали......
13:33 12.02.2026
4 Ще видим
Коментиран от #7
13:35 12.02.2026
5 Д-р Марин Белчев
Ако украинеца Корольов не беше починал преждевременно, СССР вероятно щеше да бъдат първи на Луната. И тогава историята на света щеше да бъде доста различна. Много вероятно по-добра.
Коментиран от #12, #13, #16
13:37 12.02.2026
6 механичке
До коментар #1 от "Механик":ти коги си виждала 2 еднакви уреда сделани?
13:39 12.02.2026
7 кат маати ?
До коментар #4 от "Ще видим":прихваща анадолски сикове
Коментиран от #14
13:40 12.02.2026
8 70 % все още
13:41 12.02.2026
9 Ха дано ама на Дали
Миналата година 4 ракети се взривиха и молиха мъск да ги евакуира и свали на земята
Пореден Позор след Позор,позор Позор и пак Позор
13:43 12.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 И това ще е Боклук
13:45 12.02.2026
12 Тъй
До коментар #5 от "Д-р Марин Белчев":Нали. Проста работа . Направи си и ти една.
13:46 12.02.2026
13 Да знаеш
До коментар #5 от "Д-р Марин Белчев":Корольов e роден в Украйна, но НЕ Е украинец.
нито баща му е украинец, нито майка му - има доста информация в мрежата.
13:47 12.02.2026
14 Гербостан
До коментар #7 от "кат маати ?":Това на кой цигански диалект е, бе шестак?
Коментиран от #19
13:48 12.02.2026
15 Електро-Л №5
13:49 12.02.2026
16 Да бе
До коментар #5 от "Д-р Марин Белчев":Украинците винаги са били най-умните руснаци, заради най-голям процент българско в тях, но се оказа, че и другите наши гени са силни и сега ще умрат на ината си.
13:51 12.02.2026
17 хихи
14:03 12.02.2026
18 да питам
14:32 12.02.2026
19 питай
До коментар #14 от "Гербостан":мааси
14:43 12.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.