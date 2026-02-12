Индия одобри покупката на 114 изтребителя „Рафал“ за над 280 млрд. долара

Съветът за отбранителни поръчки на Индия одобри първоначална оферта за закупуването на 114 изтребителя „Рафал“ (Rafale) от френския производител „Дасо Авиасион“ (Dassault Aviation) на стойност 3,25 трилиона рупии (280,4 милиарда долара), предаде Ройтерс, позовавайки се на местни медии, предава БТА.
Броят на ескадрилите на индийските военновъздушни сили през последните месеци е намалял до 29 - значително под приетия от Делхи норматив от 42. През септември бяха извадени от експлоатация съветските изтребители МиГ-21, а в идните години предстои това да се случи и с по-ранни модификации на МиГ-29, както и с британско-френските SEPECAT „Ягуар“ и френските „Мираж 2000“.
Индия традиционно разчита на внос на въоръжение и техника, но през последните години правителството на министър-председателя Нарендра Моди насърчава местното производство в отбранителния сектор.
Началото на местното производство за военновъздушните сили датира от 80-те години, но реални резултати бяха постигнати едва през последното десетилетие с въвеждането в експлоатация на изтребителя „Теджас“ (Tejas), произведен от индийската компания HAL (Hindustan Aeronautics Limited), който замени МиГ-21.
HAL има поръчки за близо 180 самолета от по-усъвършенстваната версия 1A за вътрешния пазар, но производството им се забавя заради проблеми с доставките на двигатели от американската компания GE Aerospace.
Според Ройтерс, модернизацията на армията се ускорява и заради нарастващото напрежение със съседни страни. Одобреното предложение за закупуване на „Рафал“ проправя пътя към преговори по търговските и техническите параметри на сделката между Делхи и Париж след посещението на френския президент Еманюел Макрон в Индия.
Това се очаква да бъде най-голямата оръжейна сделка в историята на Индия, като стойността ѝ се оценява на приблизително 3,25 лак крори рупии (около 39 милиарда долара).
Ключови подробности за сделката:
Производство и „Make in India“: Съгласно одобрения план, 18 самолета ще бъдат доставени директно от Франция в готов за полет вид, докато останалите 96 изтребителя ще бъдат произведени в Индия чрез стратегическо партньорство и трансфер на технологии.
Състав на флота: Поръчката включва 88 едноместни и 26 двуместни учебно-бойни варианта.
Локализация: Проектът предвижда първоначално около 30% индийско съдържание, което се очаква да нарасне до 60% по време на производството.
