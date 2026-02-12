Новини
Индия одобри покупката на 114 изтребителя „Рафал“ за над 280 млрд. долара

12 Февруари, 2026 15:40 775 28

Сделката с „Дасо Авиасион“ идва на фона на намаляващия брой ескадрили и засилено напрежение със съседни държави

Индия одобри покупката на 114 изтребителя „Рафал“ за над 280 млрд. долара - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съветът за отбранителни поръчки на Индия одобри първоначална оферта за закупуването на 114 изтребителя „Рафал“ (Rafale) от френския производител „Дасо Авиасион“ (Dassault Aviation) на стойност 3,25 трилиона рупии (280,4 милиарда долара), предаде Ройтерс, позовавайки се на местни медии, предава БТА.

Броят на ескадрилите на индийските военновъздушни сили през последните месеци е намалял до 29 - значително под приетия от Делхи норматив от 42. През септември бяха извадени от експлоатация съветските изтребители МиГ-21, а в идните години предстои това да се случи и с по-ранни модификации на МиГ-29, както и с британско-френските SEPECAT „Ягуар“ и френските „Мираж 2000“.

Индия традиционно разчита на внос на въоръжение и техника, но през последните години правителството на министър-председателя Нарендра Моди насърчава местното производство в отбранителния сектор.

Началото на местното производство за военновъздушните сили датира от 80-те години, но реални резултати бяха постигнати едва през последното десетилетие с въвеждането в експлоатация на изтребителя „Теджас“ (Tejas), произведен от индийската компания HAL (Hindustan Aeronautics Limited), който замени МиГ-21.

HAL има поръчки за близо 180 самолета от по-усъвършенстваната версия 1A за вътрешния пазар, но производството им се забавя заради проблеми с доставките на двигатели от американската компания GE Aerospace.

Според Ройтерс, модернизацията на армията се ускорява и заради нарастващото напрежение със съседни страни. Одобреното предложение за закупуване на „Рафал“ проправя пътя към преговори по търговските и техническите параметри на сделката между Делхи и Париж след посещението на френския президент Еманюел Макрон в Индия.


Индия
Оценка 3 от 5 гласа.
  • 1 кой му дреме

    8 5 Отговор
    а тука за 6 млрд си взехме три 50 г макета без крила

    Коментиран от #12

    15:43 12.02.2026

  • 2 си дзън

    9 1 Отговор
    Ама как Рафал бе? Нали щеше да е Су-51ГЗ ?

    Коментиран от #4, #6, #7

    15:43 12.02.2026

  • 3 Сталин

    7 3 Отговор
    Алоо Ели ,като преписваш гледай какво пишеш ,два милиарда ли струва една френска таратайка

    15:44 12.02.2026

  • 4 Сталин

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Си Дзън-Цун Кай-Хvй

    15:45 12.02.2026

  • 5 Ивелин Михайлов

    9 6 Отговор
    Егати набутвацията и това след като китайките чендгу ги сваляха като мухи над Пакистан 😆😅😂😂🤡

    Коментиран от #22

    15:45 12.02.2026

  • 6 Програмист

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Сухой имат международни санкции

    15:46 12.02.2026

  • 7 си дзън

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Въпросът е защо руснаците изпускат петрола и самалетите за Индия?

    15:46 12.02.2026

  • 8 Сандо

    0 1 Отговор
    Щатите преди години осуетиха построяването на подводници от Франция за Австралия,с което нанесоха мощно унижение на Макрон и французите.Какво ли ще направят сега?

    15:47 12.02.2026

  • 9 Абе

    3 0 Отговор
    Тия май не знаят да смятат,280 милиарда долара😀

    15:47 12.02.2026

  • 10 Дон Цеци

    4 0 Отговор
    Алооууу Авторката, нещо аритметиката Ви не излиза. Тези фърчоплани много скъпи изглеждат. Те да не ги продават заедно с фабриката? По Вашата математика един изтребител струва близо 2,5 млрд. долара! Голям смях!

    15:47 12.02.2026

  • 11 И Индия удари

    6 3 Отговор
    яката бухалка на Русия.

    15:49 12.02.2026

  • 12 варна

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "кой му дреме":

    трябваше да купим 10 ефки и 10 грипена или рафали, а не само ефки

    15:50 12.02.2026

  • 13 БРАТЧЕДА

    2 0 Отговор
    И ТЕ КАТО НАС , ТО НАЛИ СМЕ МАЛКО РОДНИНА , НИЕ ВЗЕХМЕ 50 ГОДИШНИ , А ТЕ 40 ГОДИШНИ ТАРАЛЯСНИЦИ

    15:51 12.02.2026

  • 14 Хи хи хи

    2 0 Отговор
    280 / 114 = 2.456 милиарда на парче
    тиа, махараджите де,
    са по на "далавера" от нас.....

    15:53 12.02.2026

  • 15 Многоходовото

    4 1 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    15:54 12.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Нали Су-57, това, онова?

    2 1 Отговор
    Или не се получи?

    16:08 12.02.2026

  • 18 хе хе

    0 2 Отговор
    Путин като прочел тази новина, се тръшнал на пода в бункера и се разплакал. Нека си спомним далечното минало, в което Индия купуваше руско въоръжение. Това минало никога няма да се върне...

    16:09 12.02.2026

  • 19 за всички на борсата

    2 0 Отговор
    Знаете сега чии акции да купувате.

    16:09 12.02.2026

  • 20 Нищо

    3 0 Отговор
    неочаквано. Преди Индия и Алжир се е отказал от голям договор за руски самолети. Тръмп им се обадил и казал сделката с Русия няма да се случи и Алжир какво да направи, отказали се. Ще купуват американски.

    16:11 12.02.2026

  • 21 мдааа

    5 0 Отговор
    БРИКС-а остана без гласна буква
    Да припомня за русоробченцата - Мине ли Урсулата от някъде и спират да са приятели с Русия.

    Коментиран от #24

    16:12 12.02.2026

  • 22 койдазнай

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ивелин Михайлов":

    Явно, след като са видели резултатите на Рафала, са решили да се запасят с достатъчен брой.

    16:12 12.02.2026

  • 23 Добре

    2 0 Отговор
    Използвах гууглето да проверя и да помогна малко: сделката е за 39 милиарда долара тоест по около 340 милиона долара на самолет, а не по 2.5 миларда долара на самолет както ди мислят в сайта.

    16:13 12.02.2026

  • 24 така е

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "мдааа":

    Урсула беше в Бразилия - и вече има договор ЕС с цяла Ю. Америка
    беше в Индия и почнаха обмените
    беше в Австралия и вече лития потече към ЕС
    Китай се моли на Урсулата оня ден - давайте жим дружна - ние не сме ви врагове, искаме да сме приятели.
    Да видим кога ще е в Ю. Африка

    16:14 12.02.2026

  • 25 "Катастрофален срив

    2 0 Отговор
    в приходите в руския държавен бюджет още в началото на 2026 година. Данните за януари са стряскащи - това съобщават Bloomberg и Reuters."

    16:17 12.02.2026

  • 26 Някой си

    0 0 Отговор
    Не може един изтрбител да струва $2.5 млрд. !

    16:20 12.02.2026

  • 27 Хер Флик от Гестапо

    0 0 Отговор
    Два милиарда и половина не е скъпо за цел самолет
    ...почистете си купите, преди да седнете да работите....и малко математика преди лягане

    16:28 12.02.2026

  • 28 Хер Флик от Гестапо

    0 0 Отговор
    Стана ми любопитно и проверих. Ето я реалната информация:
    Това се очаква да бъде най-голямата оръжейна сделка в историята на Индия, като стойността ѝ се оценява на приблизително 3,25 лак крори рупии (около 39 милиарда долара).
    Ключови подробности за сделката:
    Производство и „Make in India“: Съгласно одобрения план, 18 самолета ще бъдат доставени директно от Франция в готов за полет вид, докато останалите 96 изтребителя ще бъдат произведени в Индия чрез стратегическо партньорство и трансфер на технологии.
    Състав на флота: Поръчката включва 88 едноместни и 26 двуместни учебно-бойни варианта.
    Локализация: Проектът предвижда първоначално около 30% индийско съдържание, което се очаква да нарасне до 60% по време на производството.

    16:32 12.02.2026

