Рубио планира среща със Зеленски в Мюнхен

13 Февруари, 2026 05:31, обновена 13 Февруари, 2026 05:43 1 052 7

Държавният секретар на САЩ ще обсъди с унгарските и словашките власти прекратяването на вноса им на руски енергийни ресурси

Рубио планира среща със Зеленски в Мюнхен - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви плановете си да се срещне с Володимир Зеленски в Мюнхен.

„Мисля, че той ще бъде там и ще имаме възможност да се срещнем с него. Мисля, че е в графика ми, не е 100% сигурно, но съм уверен, че ще се случи“, каза той пред репортери, преди да отпътува за Европа, за да участва в Мюнхенската конференция по сигурността.

Рубио заяви, че планира да обсъди настоящия повратен момент в света и новата роля на Съединените щати и техните съюзници по време на посещението си в Европа.

„Мисля, че сме в повратен момент. И дори ще се позова на речта или изявлението си, което направих по време на изслушванията за утвърждаване като държавен секретар: светът се променя много бързо, точно пред очите ни. Старият свят, светът, в който израснах, го няма. И ние живеем в нова ера на геополитиката и това ще изисква от всички нас да преосмислим какво означава това и каква ще бъде нашата роля“, каза той пред репортери, преди да замине за Европа, за да участва в Мюнхенската конференция по сигурност.

„Водихме много частни разговори за това с много от нашите съюзници и трябва да продължим тези разговори. Вярвам, че ще постигнем напредък по този въпрос в събота и се надявам на срещите, които ще проведем там“, добави Рубио.

Той отбеляза, че Европа е ключов регион за Съединените щати и нейната история е тясно свързана с американската. „Ние сме дълбоко свързани с Европа и нашето бъдеще винаги е било и винаги ще бъде свързано с нея. Така че просто трябва да поговорим за това как ще изглежда това бъдеще“, каза държавният секретар.

По време на посещението си в Европа от 13 до 16 февруари Рубио планира да посети Германия, Словакия и Унгария.

Мюнхенската конференция по сигурност ще се проведе от 13 до 15 февруари. В нея ще участват държавни и правителствени глави от приблизително 65 държави, както и министри на външните работи и отбраната от над 90 държави. Германският канцлер Фридрих Мерц ще открие конференцията в петък.

Рубио обяви, че планира да обсъди с унгарските и словашките власти прекратяването на вноса им на руски енергийни ресурси.

"Ще говорим с тях за това какво трябва да се случи. Няма да навлизам в подробности за това какво ще обсъждаме на тези срещи. Но, на първо място, това са страни, които ни подкрепят много силно, активно си сътрудничат със Съединените щати и работят в тясно сътрудничество с нас“, добави държавният секретар на САЩ.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    7 0 Отговор
    Зелето вече на всичко е съгласен и избори и референдум ще прави и донбас ще отстъпва. Лаещите се налаеха сега готвят наколенки за Кремъл. Цялото нато се оказа гола вода, Русия сама ги разби.

    Коментиран от #2, #7

    05:59 13.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Шопо

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    С помощ от България Зеленски може да победи Русия

    Коментиран от #5

    06:13 13.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    Може,може и американските генерали явно така са му казали :)"Дръжте се и догодина ще давате и Одеса:)))))"

    06:24 13.02.2026

  • 6 Кучета

    4 0 Отговор
    Искат да принудят всички в Европа да си унищожат индустрията, като купуват само от тях венецулански енерго ресурси и то, на 5-на цена. Те сами са ги откраднали, но искат да забогатят на смъртта на Европа! Е, защо европейците ни го виждат и не го разберат? Какво друго можеш да очакваш от пирати!

    06:41 13.02.2026

  • 7 Нееее

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Не е съгласен да си даде златните тоалетни чинии, недв имоти по света и златните верижки и накити на зеленикавата. А кво му пука за неква руска покрайнина? Та те са хазари. Дреме му на него. Играе си ролята и му падат на главата златни тоалетни чинии от тъпанарите по света.

    06:44 13.02.2026