Рубио планира среща със Зеленски в Мюнхен

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви плановете си да се срещне с Володимир Зеленски в Мюнхен.
„Мисля, че той ще бъде там и ще имаме възможност да се срещнем с него. Мисля, че е в графика ми, не е 100% сигурно, но съм уверен, че ще се случи“, каза той пред репортери, преди да отпътува за Европа, за да участва в Мюнхенската конференция по сигурността.
Рубио заяви, че планира да обсъди настоящия повратен момент в света и новата роля на Съединените щати и техните съюзници по време на посещението си в Европа.
„Мисля, че сме в повратен момент. И дори ще се позова на речта или изявлението си, което направих по време на изслушванията за утвърждаване като държавен секретар: светът се променя много бързо, точно пред очите ни. Старият свят, светът, в който израснах, го няма. И ние живеем в нова ера на геополитиката и това ще изисква от всички нас да преосмислим какво означава това и каква ще бъде нашата роля“, каза той пред репортери, преди да замине за Европа, за да участва в Мюнхенската конференция по сигурност.
„Водихме много частни разговори за това с много от нашите съюзници и трябва да продължим тези разговори. Вярвам, че ще постигнем напредък по този въпрос в събота и се надявам на срещите, които ще проведем там“, добави Рубио.
Той отбеляза, че Европа е ключов регион за Съединените щати и нейната история е тясно свързана с американската. „Ние сме дълбоко свързани с Европа и нашето бъдеще винаги е било и винаги ще бъде свързано с нея. Така че просто трябва да поговорим за това как ще изглежда това бъдеще“, каза държавният секретар.
По време на посещението си в Европа от 13 до 16 февруари Рубио планира да посети Германия, Словакия и Унгария.
Мюнхенската конференция по сигурност ще се проведе от 13 до 15 февруари. В нея ще участват държавни и правителствени глави от приблизително 65 държави, както и министри на външните работи и отбраната от над 90 държави. Германският канцлер Фридрих Мерц ще открие конференцията в петък.
Рубио обяви, че планира да обсъди с унгарските и словашките власти прекратяването на вноса им на руски енергийни ресурси.
"Ще говорим с тях за това какво трябва да се случи. Няма да навлизам в подробности за това какво ще обсъждаме на тези срещи. Но, на първо място, това са страни, които ни подкрепят много силно, активно си сътрудничат със Съединените щати и работят в тясно сътрудничество с нас“, добави държавният секретар на САЩ.
