Кремъл уточнява: Русия все още обсъжда участието си в Съвета за мир

Русия все още не е определила окончателната си позиция относно участието си в Съвета за мир, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, предава БТА.
„Все още се обсъжда нашата позиция по Съвета за мир в рамките на Министерството на външните работи. В сътрудничество с партньори и съюзници анализираме този въпрос“, каза той.
На въпрос дали Беларус би могла да представлява интересите на Москва в Съвета за мир, Песков посочи, че Русия е единствената страна в света, която е отделила един милиард долара за помощ за Палестина. „В този контекст не виждаме необходимост Минск да защитава нашите интереси. Важно е да се отбележи, че Русия остава единствената страна, която е взела такова решение за Палестина“, подчерта говорителят.
Песков коментира и публикация на „Блумбърг“ относно изпратен в САЩ план за икономическо сътрудничество, подготвен от Кирил Дмитриев. „В материала на „Блумбърг“ е ясно описано, че Русия предлага сътрудничество. Потенциално компании от двете страни могат да участват в съвместни предприятия“, обясни той и добави, че някои американски компании проявяват интерес да се върнат на руския пазар.
Относно използването на щатския долар Песков напомни, че ограниченията върху него са наложени от САЩ. „Страните търсят алтернативни форми на плащане. Ако доларът отново стане привлекателен, естествено, всички ще се върнат към него, включително и в комбинация с други валути“, уточни той.
1 Не ви требва
14:01 13.02.2026
2 един е властелина на света императора
14:03 13.02.2026
3 Доналд Тръмп, Президентът
14:03 13.02.2026
4 ВИДИШ ЛИ УКРА, САМО БОЙ
14:03 13.02.2026
5 Индекса за корупцията за 2025г.
Коментиран от #26
14:05 13.02.2026
6 Атина Палада
Коментиран от #16
14:05 13.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Атина Палада
Коментиран от #20, #29
14:06 13.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Защо се колебаете?
14:06 13.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Атина Палада
ха ха ха ха
14:08 13.02.2026
15 Трябва да са чисто луди
Коментиран от #17
14:09 13.02.2026
16 ...
До коментар #6 от "Атина Палада":Путин е агент на МИ6 и върши перфектно работата по разграбването и фалирането на Русия и унищожаването на руския народ.
Коментиран от #18
14:17 13.02.2026
17 Антитрол
До коментар #15 от "Трябва да са чисто луди":"Тръмп ги фалира, а те мислели дали да се включат в Съвета за мир на Тръмп"
Тръмп фалира единствено европуделите като купува газ и петрол от руснаците и го продава на слугите си а Русия стана четвърта икономическа сила в света и има небивал растеж а ЕС е в рецесия. Пък руснаците си гледат собствения интерес - ако Тръмп им предложи нещо изгодно защо да не се включат - например да си разделят света.
Така че пропагандата ви не върви
Коментиран от #23
14:19 13.02.2026
18 Зевзек
До коментар #16 от "...":Ама нещо не му се получи фалира ЕС и разпиля НАТО
Коментиран от #30, #34
14:20 13.02.2026
19 Учуден
Коментиран от #21
14:22 13.02.2026
20 Учуден
До коментар #9 от "Атина Палада":"Русия е унижавана нонстоп"
За това ли зеления и микрон ревът за мир и се тикат кой първи щял да разговаря с Путин
14:22 13.02.2026
21 Учуден
До коментар #19 от "Учуден":Абе защо нашите козячета ги е страх да излязат със собствени никове че крадат други - защо такъв страх ги тресе.
14:24 13.02.2026
22 "В Русия ударно увеличават данъците.
Коментиран от #25
14:26 13.02.2026
23 Учуден
До коментар #17 от "Антитрол":Руската пропаганда има за цел винаги глупака.
Коментиран от #28
14:27 13.02.2026
24 Русия и мир
14:28 13.02.2026
25 Зевзек
До коментар #22 от ""В Русия ударно увеличават данъците.":Така де, аз още от 2022 година чакам Русия да фалира и да се разпадне а пък то ЕС фалира и НАТО се разпадна. Сега кога за последно Русия ще фалира и ще се разпадне - колко още да чакам.
14:28 13.02.2026
26 Атина Палада
До коментар #5 от "Индекса за корупцията за 2025г.":Да позная ли този индекс кой го сътвори?
Същото творение с университетите в САЩ ,включително и от онези " бръшляновите" ,където се видя ,че излизат о.ли.гофрени от тях...
К.Ливит ви каза. :-"На нас ни трябват образовани хора,които да подпомогнат икономиката а не дипломирани от Харвард " занимаващи се с либертарианство" ! Така,че дръж си индексите,не пречиш на никого...Даже и на Урсула - тя не се занимава с такива индекси..;))
14:29 13.02.2026
27 Ха ха ха
Коментиран от #31
14:31 13.02.2026
28 Учуден
До коментар #23 от "Учуден":Ти остави руската пропаганда ами ми кажи защо нашите козячета такъв страх ги тресе че ги е страх даже и със собствен ник да се покажат а крадат чужди. Даже виждам как им треперят ръцете докато пишат и даже и не пишат ами само копи-пейст от флашката.
14:31 13.02.2026
29 Атина Палада
До коментар #9 от "Атина Палада":По цял ден ръся мозъци по сайтовете , но никой не ме взима на сериозно ! Жалка картинка съм явно ...
14:31 13.02.2026
30 Нямат край
До коментар #18 от "Зевзек":русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂
Коментиран от #33
14:33 13.02.2026
31 Зевзек
До коментар #27 от "Ха ха ха":А българските терористи нали може защото джилезко вече се натисна.
14:33 13.02.2026
32 Мишел
Коментиран от #35
14:34 13.02.2026
33 Зевзек
До коментар #30 от "Нямат край":Че защо тогава всички в купом ревът на Путин за мир или поне за малко да спрели ударите над укрохунтата а пък европуделите се надпреварват кой да говорел с Путин.
14:35 13.02.2026
34 Знаем, знаем
До коментар #18 от "Зевзек":Прочетохме вече за положението на Русия. Започнали да подготвят за Северно-корейски модел. Много икономии - малко храна и скрити зад висока ограда, далеч от света.:)
Коментиран от #36
14:39 13.02.2026
35 Зевзек
До коментар #32 от "Мишел":"Алтернатива на огромния брой загубена на фроната руска работна сила"
От посолството ли те увериха че броят бил "огромен" - защо тогава укрите отстъпват след като техните загуби били "незначителни". Значи укрите избиват всички настъпващи орки срещу тях и като не остане жив руснак те се изнасят в посока запад - така ли ви го обясниха от посолството.
14:39 13.02.2026
36 Зевзек
До коментар #34 от "Знаем, знаем":"Прочетохме вече за положението на Русия"
От посолството ли ви дадоха да прочетете колко зле било в Русия и колко е добре в "клуба на богатите" особено когато си след Гана ама ако се напънем ще я изпреварим.
14:41 13.02.2026