Русия все още не е определила окончателната си позиция относно участието си в Съвета за мир, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, предава БТА.

„Все още се обсъжда нашата позиция по Съвета за мир в рамките на Министерството на външните работи. В сътрудничество с партньори и съюзници анализираме този въпрос“, каза той.

На въпрос дали Беларус би могла да представлява интересите на Москва в Съвета за мир, Песков посочи, че Русия е единствената страна в света, която е отделила един милиард долара за помощ за Палестина. „В този контекст не виждаме необходимост Минск да защитава нашите интереси. Важно е да се отбележи, че Русия остава единствената страна, която е взела такова решение за Палестина“, подчерта говорителят.

Песков коментира и публикация на „Блумбърг“ относно изпратен в САЩ план за икономическо сътрудничество, подготвен от Кирил Дмитриев. „В материала на „Блумбърг“ е ясно описано, че Русия предлага сътрудничество. Потенциално компании от двете страни могат да участват в съвместни предприятия“, обясни той и добави, че някои американски компании проявяват интерес да се върнат на руския пазар.

Относно използването на щатския долар Песков напомни, че ограниченията върху него са наложени от САЩ. „Страните търсят алтернативни форми на плащане. Ако доларът отново стане привлекателен, естествено, всички ще се върнат към него, включително и в комбинация с други валути“, уточни той.