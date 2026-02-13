Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Кремъл уточнява: Русия все още обсъжда участието си в Съвета за мир

Кремъл уточнява: Русия все още обсъжда участието си в Съвета за мир

13 Февруари, 2026 13:57, обновена 13 Февруари, 2026 13:58

Позицията на Москва не е окончателна, докато в същото време се обсъждат възможности за икономическо сътрудничество със САЩ

Кремъл уточнява: Русия все още обсъжда участието си в Съвета за мир - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Русия все още не е определила окончателната си позиция относно участието си в Съвета за мир, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, предава БТА.

„Все още се обсъжда нашата позиция по Съвета за мир в рамките на Министерството на външните работи. В сътрудничество с партньори и съюзници анализираме този въпрос“, каза той.

На въпрос дали Беларус би могла да представлява интересите на Москва в Съвета за мир, Песков посочи, че Русия е единствената страна в света, която е отделила един милиард долара за помощ за Палестина. „В този контекст не виждаме необходимост Минск да защитава нашите интереси. Важно е да се отбележи, че Русия остава единствената страна, която е взела такова решение за Палестина“, подчерта говорителят.

Песков коментира и публикация на „Блумбърг“ относно изпратен в САЩ план за икономическо сътрудничество, подготвен от Кирил Дмитриев. „В материала на „Блумбърг“ е ясно описано, че Русия предлага сътрудничество. Потенциално компании от двете страни могат да участват в съвместни предприятия“, обясни той и добави, че някои американски компании проявяват интерес да се върнат на руския пазар.

Относно използването на щатския долар Песков напомни, че ограниченията върху него са наложени от САЩ. „Страните търсят алтернативни форми на плащане. Ако доларът отново стане привлекателен, естествено, всички ще се върнат към него, включително и в комбинация с други валути“, уточни той.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Не ви требва

    8 0 Отговор
    Това е частен "клуб на статистите " на Перчема. Те са там да казвах винаги ДА и да му ръкопляскат. За нацистите това си е нещо, като Нобелова награда. Е, за кво Русия да участва в терапия на болни?

    14:01 13.02.2026

  • 2 един е властелина на света императора

    5 0 Отговор
    моля кажете на властелина света че няма за къде да бърза има време

    14:03 13.02.2026

  • 3 Доналд Тръмп, Президентът

    2 8 Отговор
    Русия, Албания и Гваделупа не е задължително да присъстват !!!

    14:03 13.02.2026

  • 4 ВИДИШ ЛИ УКРА, САМО БОЙ

    7 0 Отговор
    БОЯ НА БАНДЕРИТЕ НЕ ТРЯБВА ДА СПИРА НИТО ДЕН

    14:03 13.02.2026

  • 5 Индекса за корупцията за 2025г.

    3 6 Отговор
    за 185 държави. Русия е класирана наравно с Мозамбик, Судан, Папуа Нова Гвинея, Северна Корея, Габон и Сомалия.

    Коментиран от #26

    14:05 13.02.2026

  • 6 Атина Палада

    3 6 Отговор
    Путин е кукла на конци на Тръмп и Си

    Коментиран от #16

    14:05 13.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Атина Палада

    3 7 Отговор
    Русия е унижавана нонстоп.....

    Коментиран от #20, #29

    14:06 13.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Защо се колебаете?

    8 0 Отговор
    Нашияг сламен премиер в оставка МИГОМ заяви участие, само и само да се яви в международна среда. Заедно с други държави, чиите наименования завършват на -стан. И против линията на ЕС. бОКО е уварда, но тепарва ще патим от това на наша земя, а гробарите ще се скатаят както винаги правят, когато оцапат работата.

    14:06 13.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Атина Палада

    6 2 Отговор
    краваpскиятПетриат нещо не ще да лови орешниците и pевнaxа за мир а?

    ха ха ха ха

    14:08 13.02.2026

  • 15 Трябва да са чисто луди

    4 6 Отговор
    за да се съгласят. Русия не стига, че е унижавана от всички, ами вече започна и да се самоунижава. Тръмп ги фалира, а те мислели дали да се включат в Съвета за мир на Тръмп. Трябваше веднага да откажат.

    Коментиран от #17

    14:09 13.02.2026

  • 16 ...

    3 5 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    Путин е агент на МИ6 и върши перфектно работата по разграбването и фалирането на Русия и унищожаването на руския народ.

    Коментиран от #18

    14:17 13.02.2026

  • 17 Антитрол

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "Трябва да са чисто луди":

    "Тръмп ги фалира, а те мислели дали да се включат в Съвета за мир на Тръмп"

    Тръмп фалира единствено европуделите като купува газ и петрол от руснаците и го продава на слугите си а Русия стана четвърта икономическа сила в света и има небивал растеж а ЕС е в рецесия. Пък руснаците си гледат собствения интерес - ако Тръмп им предложи нещо изгодно защо да не се включат - например да си разделят света.

    Така че пропагандата ви не върви

    Коментиран от #23

    14:19 13.02.2026

  • 18 Зевзек

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "...":

    Ама нещо не му се получи фалира ЕС и разпиля НАТО

    Коментиран от #30, #34

    14:20 13.02.2026

  • 19 Учуден

    0 1 Отговор
    А кой ви пита?

    Коментиран от #21

    14:22 13.02.2026

  • 20 Учуден

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Атина Палада":

    "Русия е унижавана нонстоп"

    За това ли зеления и микрон ревът за мир и се тикат кой първи щял да разговаря с Путин

    14:22 13.02.2026

  • 21 Учуден

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Учуден":

    Абе защо нашите козячета ги е страх да излязат със собствени никове че крадат други - защо такъв страх ги тресе.

    14:24 13.02.2026

  • 22 "В Русия ударно увеличават данъците.

    2 1 Отговор
    От началото на 2026 г. се повишава корпоративния данък, данъка върху доходите, както и увеличение на ДДС, което става по-високо отколкото в развитите държави САЩ, Великобритания, Франция или Германия. Това автоматично доведе и до повишаване на цените на основните стоки. За да се опита да покрие поне малка част от огромния бюдежетен дефицит, освен увеличаването данъците и започва и пренасочване на средства от здравеопазване, социални помощи и образование към военната сфера."

    Коментиран от #25

    14:26 13.02.2026

  • 23 Учуден

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Антитрол":

    Руската пропаганда има за цел винаги глупака.

    Коментиран от #28

    14:27 13.02.2026

  • 24 Русия и мир

    1 1 Отговор
    Има нещо глобално сбъркано!

    14:28 13.02.2026

  • 25 Зевзек

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от ""В Русия ударно увеличават данъците.":

    Така де, аз още от 2022 година чакам Русия да фалира и да се разпадне а пък то ЕС фалира и НАТО се разпадна. Сега кога за последно Русия ще фалира и ще се разпадне - колко още да чакам.

    14:28 13.02.2026

  • 26 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Индекса за корупцията за 2025г.":

    Да позная ли този индекс кой го сътвори?
    Същото творение с университетите в САЩ ,включително и от онези " бръшляновите" ,където се видя ,че излизат о.ли.гофрени от тях...
    К.Ливит ви каза. :-"На нас ни трябват образовани хора,които да подпомогнат икономиката а не дипломирани от Харвард " занимаващи се с либертарианство" ! Така,че дръж си индексите,не пречиш на никого...Даже и на Урсула - тя не се занимава с такива индекси..;))

    14:29 13.02.2026

  • 27 Ха ха ха

    1 2 Отговор
    Руски терористи да участват в Съвет за мир, това е голяма глупост.

    Коментиран от #31

    14:31 13.02.2026

  • 28 Учуден

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Учуден":

    Ти остави руската пропаганда ами ми кажи защо нашите козячета такъв страх ги тресе че ги е страх даже и със собствен ник да се покажат а крадат чужди. Даже виждам как им треперят ръцете докато пишат и даже и не пишат ами само копи-пейст от флашката.

    14:31 13.02.2026

  • 29 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Атина Палада":

    По цял ден ръся мозъци по сайтовете , но никой не ме взима на сериозно ! Жалка картинка съм явно ...

    14:31 13.02.2026

  • 30 Нямат край

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Зевзек":

    русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #33

    14:33 13.02.2026

  • 31 Зевзек

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ха ха ха":

    А българските терористи нали може защото джилезко вече се натисна.

    14:33 13.02.2026

  • 32 Мишел

    2 0 Отговор
    "Русия вече е сред страните с най-голям брой мигранти в света, като повечето от тях идват от Централна Азия. Това се възприема от значителна част от руското общество като културна демографска заплаха. Алтернатива на огромния брой загубена на фроната руска работна сила би могло да бъде мащабното внедряване на технологии и ИИ, които намаляват нуждата от човешки труд. Това обаче е свързано с инвестирането на значителни финансови ресурси, с които Русия не разполага."

    Коментиран от #35

    14:34 13.02.2026

  • 33 Зевзек

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Нямат край":

    Че защо тогава всички в купом ревът на Путин за мир или поне за малко да спрели ударите над укрохунтата а пък европуделите се надпреварват кой да говорел с Путин.

    14:35 13.02.2026

  • 34 Знаем, знаем

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Зевзек":

    Прочетохме вече за положението на Русия. Започнали да подготвят за Северно-корейски модел. Много икономии - малко храна и скрити зад висока ограда, далеч от света.:)

    Коментиран от #36

    14:39 13.02.2026

  • 35 Зевзек

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Мишел":

    "Алтернатива на огромния брой загубена на фроната руска работна сила"

    От посолството ли те увериха че броят бил "огромен" - защо тогава укрите отстъпват след като техните загуби били "незначителни". Значи укрите избиват всички настъпващи орки срещу тях и като не остане жив руснак те се изнасят в посока запад - така ли ви го обясниха от посолството.

    14:39 13.02.2026

  • 36 Зевзек

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Знаем, знаем":

    "Прочетохме вече за положението на Русия"

    От посолството ли ви дадоха да прочетете колко зле било в Русия и колко е добре в "клуба на богатите" особено когато си след Гана ама ако се напънем ще я изпреварим.

    14:41 13.02.2026

